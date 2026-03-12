Rosatom: Η ρωσική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας θα παραμείνει στο Ιράν παρά τον πόλεμο

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Η κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας της Ρωσίας Rosatom θα παραμείνει στο Ιράν παρά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και εξακολουθεί να είναι προσηλωμένη στη συμφωνία της για την κατασκευή άλλων δύο μονάδων στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της Αλεξέι Λιχατσόφ

Η Rosatom, η οποία κατασκεύασε την πρώτη μονάδα 1 γιγαβάτ στον μοναδικό ηλεκτροπαραγωγικό πυρηνικό σταθμό του Ιράν, αυτόν στο Μπουσέρ, απομάκρυνε ένα μέρος του προσωπικού της και ανέστειλε τις κατασκευαστικές εργασίες για τις νέες μονάδες μετά τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Περίπου 450 εργαζόμενοι της Rosatom παραμένουν στην εγκατάσταση, διευκρίνισε ο Λιχατσόφ, αφού 150 επέστρεψαν στη Ρωσία μέσω Αρμενίας αυτήν την εβδομάδα.

«Η κατασκευή της δεύτερης και της τρίτης μονάδας παραμένει μεταξύ των προτεραιοτήτων της εταιρείας. Ασφαλώς και δεν είναι η ώρα να φύγουμε. Αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή είναι μόνον ένα μέρος ενός παγκόσμιου μωσαϊκού», σημείωσε ο Λιχατσόφ, σύμφωνα με δήλωσή του που επικαλέστηκε σε ανακοίνωσή της η Rosatom.

Τη Δευτέρα, ο Λιχατσόφ είχε δηλώσει ότι η κατάσταση γύρω από το Μπουσέρ παραμένει τεταμένη, αλλά είχε σημειώσει ότι δεν υπήρξαν πλήγματα ούτε στον σταθμό ούτε στο εργοτάξιο.

Διμερής συμφωνία ανάμεσα στη Ρωσία και το Ιράν επιτρέπει την κατασκευή έως και 8 πυρηνικών μονάδων, τέσσερις από αυτές στο Μπουσέρ.

Το φθινόπωρο, το Ιράν ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμφωνία 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τη Rosatom για την κατασκευή 4 πυρηνικών ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων δυνατότητας 5 γιγαβάτ σε άλλη τοποθεσία στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας. Οι δύο πλευρές είχαν επίσης υπογράψει μνημόνιο για την ανάπτυξη μικρών πυρηνικών ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων στο Ιράν.

