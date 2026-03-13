Δέκατη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
13/03/2026 - 15:53
Κουκουλόπουλος: Οι εγχώριες πηγές ενέργειας, μόνη απάντηση στην ενεργειακή εξάρτηση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/03/2026 - 15:30
Ο ΔΟΑΕ δηλώνει πως προσπαθεί να κανονίσει μια νέα πυρηνική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
13/03/2026 - 15:05
«Ύδωρ εστί αρχή των πάντων»: Βραβεύτηκαν οι νικητές του Διαγωνισμού Ζωγραφικής της ΡΑΑΕΥ στη Θεσσαλονίκη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/03/2026 - 14:34
Παράταση δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου περιόδου 2026-2035
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
13/03/2026 - 14:01
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης του ΑΔΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/03/2026 - 13:44
Γ. Καραμέρος: Όχι στις εξορύξεις – 7 επιχειρήματα και 7 εναλλακτικές προτάσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/03/2026 - 13:24
Στο «τιμόνι» του EuroGeoSurveys η Ελλάδα με την εκλογή Γκούτη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/03/2026 - 12:56
EnEarth: Στην Kent η Μελέτη Βασικού Σχεδιασμού για το Έργο Αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
13/03/2026 - 12:51
Σέρρες: Συνελήφθη 26χρονος που «πείραξε» τον μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας και έκλεψε 500 λίτρα πετρελαίου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/03/2026 - 11:14
Τάκης Θεοδωρικάκος: Οι κρίσεις απαιτούν έκτακτα μέτρα – Σκληρό αλλά αναγκαίο το μέτρο του πλαφόν στα κέρδη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/03/2026 - 10:22
Κιρίλ Ντμίτριεφ: Χωρίς το πετρέλαιο της Ρωσίας η παγκόσμια αγορά ενέργειας δεν μπορεί να παραμείνει σταθερή
ΚΟΣΜΟΣ
13/03/2026 - 09:37
Αλ. Χαρίτσης: Η κυβέρνηση παίζει τις τύχες της χώρας σε μια γεωπολιτική φαντασίωση και κρατά τη χώρα σε ένα ενεργειακό μοντέλο του περασμένου αιώνα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/03/2026 - 08:51
Σταύρος Παπασταύρου: Το ΠΑΣΟΚ, για άλλη μια φορά, δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/03/2026 - 08:39
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης του ΑΔΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/03/2026 - 08:35
HELLENiQ ENERGY: Δωρεά για την αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/03/2026 - 08:27
Γιάννης Τριήρης: Γιατί ο Μητσοτάκης έδειξε ότι φοβάται τις πρόωρες εκλογές
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
13/03/2026 - 08:09
Σούπερ Μάρκετ: Η σωρευτική πίεση από ενέργεια και πληθωρισμό «φρενάρει» την καταναλωτική ψυχολογία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/03/2026 - 08:06
Προ των πυλών τα μέτρα στήριξης της βιομηχανίας για το ενεργειακό κόστος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/03/2026 - 08:03
Αυτές οι χώρες καταγράφουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης
ΚΟΣΜΟΣ
13/03/2026 - 06:50
Έξι τρόποι για να βελτιώσετε την απόδοση του καλοριφέρ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/03/2026 - 06:50
Rosatom: Η ρωσική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας θα παραμείνει στο Ιράν παρά τον πόλεμο
ΚΟΣΜΟΣ
12/03/2026 - 15:58
14 κράτη μέλη της ΕΕ λένε «ναι» στην ανάπτυξη και αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 15:39
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Οι παγκόσμιες αγορές σε κρίσιμο σημείο καμπής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 15:16
ΕΝ.ΒΕ.Θ: Τα ψέματα της αισχροκέρδειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 15:10
WWF: Συμβάσεις για εξόρυξη υδρογονανθράκων: η Ελλάδα προχωράει στο μέλλον με τα μάτια στραμμένα στο παρελθόν
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 14:55
Ξεκινά η Διάθεση Ομολόγου της ΔΕΗ για τους Κατοίκους των Νομών Κοζάνης & Φλώρινας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/03/2026 - 14:18
ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ: Η διαχείριση αποβλήτων φωτοβολταϊκών αναδεικνύεται σε κρίσιμο ζήτημα για την ενεργειακή μετάβαση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/03/2026 - 14:00
Η nvisionist φέρνει την ελληνική AI καινοτομία στη SMART ENERGY WEEK στο Tokyo
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
12/03/2026 - 13:44
Νίκος Παπαθανάσης: Συνάντηση με φορείς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αμυντικής βιομηχανίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 13:00

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

EnEarth: Στην Kent η Μελέτη Βασικού Σχεδιασμού για το Έργο Αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο

Newsroom
Παρασκευή, 13/03/2026 - 12:51

Ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο για το μεγάλο έργο της αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο, καθώς η EnEarth Greece S.A. (EnEarth), 100% θυγατρική της Energean Plc, αναθέτει στην Kent Plc (Kent) την Μελέτη Βασικού Σχεδιασμού ( Front-End Engineering Design - FEED), εξέλιξη που αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση ενός από τα εμβληματικά έργα αποθήκευσης άνθρακα στην Ευρώπη που συμβάλλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και στηρίζει την ανταγωνιστικότητα της εγχωριας βιομηχανίας.

Το Έργο CO₂ στον Πρίνο στοχεύει στην ασφαλή παραλαβή και τη μόνιμη αποθήκευση εκπομπών CO₂, στηρίζοντας τους στόχους απoανθρακοποίησης της Ελλάδας και συμβάλλοντας στους κλιματικούς στόχους της ΕΕ. Η φάση FEED θα καθορίσει το τεχνικό αντικείμενο και τη στρατηγική εκτέλεσης, διασφαλίζοντας τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας, αποδοτικότητας και βιωσιμότητας.

Η Kent, παγκόσμιος ηγέτης στις υπηρεσίες μηχανικής και παράδοσης έργων, θα αναπτύξει την FEED για τη νέα εγκατάσταση διαχείρισης και αποθήκευσης CO₂, η οποία θα παραλαμβάνει, αποθηκεύει, μεταφέρει και θα εγχέει CO₂ σε βάθος άνω των 3 χιλιομέτρων κάτω από τον ταμιευτήρα του Πρίνου.

Το Έργο Αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο είναι το πρώτο του είδους του στη Μεσόγειο που έχει λάβει περιβαλλοντική άδεια και άδεια αποθήκευσης. Έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (PCIs) και έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό "Συνδέοντας την Ευρώπη" (Connecting Europe Facility – CEF) και το Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF). Η εγκατάσταση στον Πρίνο σχεδιάζεται ώστε να παραλαμβάνει και να επεξεργάζεται έως 2,8 εκατ. τόνους ετησίως (MTPA) υγρού CO₂ από το 2029-2030. Το CO₂ θα μεταφέρεται από απομακρυσμένους εκπομπούς μέσω θαλάσσιων μεταφορέων σε νέο θαλάσσιο τερματικό στις χερσαίες εγκαταστάσεις Σίγμα στη Νέα Καρβάλη, όπου θα αποθηκεύεται προσωρινά πριν υποβληθεί σε επεξεργασία/προετοιμασία, αντληθεί και μεταφερθεί μέσω νέου υποθαλάσσιου αγωγού σε αυτόνομη εξέδρα Έγχυσης CO2 και Παραγωγής Νερού (COIWP) εντός του υφιστάμενου συγκροτήματος του Πρίνου.

Ο Ιωάννης Πολίτης, Head of Contracts & Procurement στην Energean, δήλωσε: «Η ανάθεση αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να προωθήσουμε την αποθήκευση CO2 ως βασικό πυλώνα της μετάβασης σε έναν πιο βιώσιμο κόσμο. Συνεργαζόμενοι με την Kent, έναν αναγνωρισμένο ηγέτη σε μεγάλα έργα μηχανικής, έχουμε στόχο να υλοποιήσουμε ένα έργο που θέτει νέα σημεία αναφοράς για την καινοτομία και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Ανυπομονούμε να εργαστούμε στενά με την Kent για να επιταχύνουμε τη μετάβαση σε ένα χαμηλών εκπομπών άνθρακα μέλλον».

Ο Paul Wetton, Vice President UK Engineering Services στην Kent, δήλωσε: «Ο Πρίνος αποτελεί μία από τις στρατηγικά σημαντικότερες αναπτύξεις αποθήκευσης άνθρακα στην Ευρώπη και η ανάθεση της FEED σηματοδοτεί ένα ουσιαστικό βήμα προς την υλοποίηση βιομηχανικής αποανθρακοποίησης μεγάλης κλίμακας στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Kent διαθέτει σημαντική εμπειρία σε σύνθετα έργα χαμηλών εκπομπών άνθρακα διεθνώς και δεσμευόμαστε να υποστηρίξουμε την EnEarth στον σχεδιασμό της πρώτης αποκλειστικής εγκατάστασης αποθήκευσης CO₂ στην Ελλάδα. Η ηγετική θέση της EnEarth στην προώθηση αυτού του έργου δημιουργεί μία ισχυρή βάση συνεργασίας και ανυπομονούμε να εργαστούμε μαζί για να περάσει ο Πρίνος στην επόμενη φάση».

Στ. Παπασταύρου για «Πρίνος CO2»: Σημαντική εξέλιξη που συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας
Στ. Παπασταύρου για «Πρίνος CO2»: Σημαντική εξέλιξη που συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας 05 Μαρτίου 2026

Στρατηγική είσοδος της Energean στην Ανγκόλα, με εξαγορά ποσοστού της Chevron σε δύο θαλάσσια blocks
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Στρατηγική είσοδος της Energean στην Ανγκόλα, με εξαγορά ποσοστού της Chevron σε δύο θαλάσσια blocks

ΕΔΕΥΕΠ: Εκδόθηκε η άδεια αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΕΔΕΥΕΠ: Εκδόθηκε η άδεια αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο

Συμφωνία Axpo - Advance Green Energy για το μεγαλύτερο λειτουργικό σύστημα αποθήκευσης μπαταριών της Βουλγαρίας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Συμφωνία Axpo - Advance Green Energy για το μεγαλύτερο λειτουργικό σύστημα αποθήκευσης μπαταριών της Βουλγαρίας

Metlen: Αντικίνητρα και εμπόδια από τη Χρέωση Μη Συμμόρφωσης στην αποθήκευση
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Metlen: Αντικίνητρα και εμπόδια από τη Χρέωση Μη Συμμόρφωσης στην αποθήκευση

Αιτήσεις Αποθήκευσης Κύκλου Φεβρουαρίου 2026 και Τροποποιήσεις Κύκλου Δεκεμβρίου 2025
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αιτήσεις Αποθήκευσης Κύκλου Φεβρουαρίου 2026 και Τροποποιήσεις Κύκλου Δεκεμβρίου 2025

Δευτερογενές πλαίσιο για τον Πιλοτικό Τόπο Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα στον Πρίνο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Δευτερογενές πλαίσιο για τον Πιλοτικό Τόπο Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα στον Πρίνο