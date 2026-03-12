ΕΝ.ΒΕ.Θ: Τα ψέματα της αισχροκέρδειας

Η κερδοσκοπία του λαϊκισμού νίκησε τη λογική και τα απλά μαθηματικά

Σε ανακοίνωσή της, με αφορμή τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες η Κυβέρνηση, η Ένωση Βενζινοπωλών Θεσσαλονίκης αναφέρει:

Εμείς οι αισχροκερδούντες πρατηριούχοι,

Που ενώ τα διυλιστήρια δηλαδή από εκεί που αγοράζουμε από την αρχή του έτους μέχρι 11/3/2026 που μας επιβλήθηκε το πλαφόν αύξησαν την τιμή της αμόλυβδης 23,8 λεπτά και του πετρελαίου κίνησης 45,6 λεπτά το λίτρο, εμείς οι πρατηριούχοι αντίστοιχα αυξήσαμε 18,1 λεπτά δηλαδή 5,7 λεπτά λιγότερο στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης 35,7 λεπτά το λίτρο δηλαδή λιγότερο 9,9 λεπτά το λίτρο, δηλαδή εμείς που όπως φαίνεται από τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης μειώσαμε το κέρδος μας θεωρούμαστε ότι αισχροκερδούμε και εκμεταλλευόμαστε την κρίση.

Την ίδια στιγμή το κράτος αύξησε το όφελος του από τις υψηλές τιμές του ΦΠΑ κατά 4,6 λεπτά ευρώ το λίτρο στην αμόλυβδη και κατά 8,8 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης.

Η αγοραστική δύναμη των κεφαλαίων των πρατηριούχων μειώθηκε κατά 26%, οι τράπεζες εξ αιτίας των υψηλότερων τιμών αύξησαν το όφελός τους από τις προμήθειες των τραπεζικών καρτών κατά 26%.

Επιπλέον οι πιστώσεις των πρατηριούχων αυξήθηκαν κατά το ίδιο ποσοστό που απλά σημαίνει επί πλέον χρηματοοικονομικό κόστος.

Η επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα πρατήρια χωρίς να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές τοπογραφικές συνθήκες, οι καταναλώσεις, οι πιστώσεις σε μία αγορά με ιδιαίτερη μεταβλητότητα είναι ακατανόητη πράξη τουλάχιστον με τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία εκτός και αν κάποιος άλλος έχει κάτι διαφορετικό από τα επίσημα στοιχεία του κράτους.

Καλούμαστε να πληρώσουμε τα νέα νομοθετικά μέτρα του νέου εισροών εκροών, δέουσα επιμέλεια, ογκομετρήσεις εκ νέου αυξήσεις στο προσωπικό κλπ.

Επίσης δεν γίνετε αντιληπτό γιατί τα σούπερ μάρκετ έχουν πλαφόν με ποσοστό κέρδους και τα πρατήρια με τιμή μονάδας.

Σε όλους που μας αποκαλούν αισχροκερδούντες ρωτάμε που βλέπουν την αισχροκέρδεια; και απαντάμε ότι η κερδοσκοπία του λαϊκισμού νίκησε τη λογική και τα απλά μαθηματικά.

Τελικά γεννάτε το εξής ερώτημα φταίμε εμείς οι πρατηριούχοι;

ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ