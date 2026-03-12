ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Rosatom: Η ρωσική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας θα παραμείνει στο Ιράν παρά τον πόλεμο
ΚΟΣΜΟΣ
12/03/2026 - 15:58
14 κράτη μέλη της ΕΕ λένε «ναι» στην ανάπτυξη και αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 15:39
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Οι παγκόσμιες αγορές σε κρίσιμο σημείο καμπής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 15:16
ΕΝ.ΒΕ.Θ: Τα ψέματα της αισχροκέρδειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 15:10
WWF: Συμβάσεις για εξόρυξη υδρογονανθράκων: η Ελλάδα προχωράει στο μέλλον με τα μάτια στραμμένα στο παρελθόν
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 14:55
Ξεκινά η Διάθεση Ομολόγου της ΔΕΗ για τους Κατοίκους των Νομών Κοζάνης & Φλώρινας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/03/2026 - 14:18
ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ: Η διαχείριση αποβλήτων φωτοβολταϊκών αναδεικνύεται σε κρίσιμο ζήτημα για την ενεργειακή μετάβαση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/03/2026 - 14:00
Η nvisionist φέρνει την ελληνική AI καινοτομία στη SMART ENERGY WEEK στο Tokyo
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
12/03/2026 - 13:44
Νίκος Παπαθανάσης: Συνάντηση με φορείς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αμυντικής βιομηχανίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 13:00
Ουσιαστική και εποικοδομητική η ενημερωτική συνάντηση ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/03/2026 - 12:46
ΔΕΠΑ Εμπορίας: Νέο φορτίο LNG από τις ΗΠΑ στη Ρεβυθούσα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 12:42
Κ. Χατζηδάκης: Κίνηση αποφασιστικότητας και κοινής λογικής το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 12:01
Στρατηγική είσοδος της Energean στην Ανγκόλα, με εξαγορά ποσοστού της Chevron σε δύο θαλάσσια blocks
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 11:18
Γιάννης Τριήρης: Το «πλαφόν» δεν θα ρίξει τις τιμές
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
12/03/2026 - 11:03
Προχωρούν τα ενεργειακά έργα του RRF- Στο 70% η απορρόφηση των κονδυλίων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/03/2026 - 10:57
Πώς αντιδρά η αγορά στο νέο πλαφόν- Τι σημαίνει το όριο των 5 και 12 λεπτών στα καύσιμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 10:55
Σάκης Αρναούτογλου: Η Κομισιόν «αδειάζει» την Κυβέρνηση για τα σκουπίδια της Κέρκυρας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 10:34
Το Green Tank συμμετείχε στη συνάντηση εταίρων του έργου ARTEMIS στη Σαρδηνία
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/03/2026 - 10:06
Βασίλης Κορκίδης: Η ενεργοποίηση του πλαφόν για τη προστασία της αγοράς χωρίς δημοσιονομικό κόστος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 09:31
Η Ελλάδα επιτυγχάνει την ενεργειακή μετάβαση με ταχύτητα-ρεκόρ στο Ταμείο Ανάκαμψης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 09:00
Ολοκλήρωση της μεγάλης περιοδείας της ΕΥΔΑΜ: Η Τρίπολη στο επίκεντρο για την ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/03/2026 - 08:26
ΗΠΑ: Αποδεσμεύουν 172 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά τους αποθέματα
ΚΟΣΜΟΣ
12/03/2026 - 08:18
Καλά στην υγεία τους οι 22 ναυτικοί έπειτα από επίθεση σε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο στον Περσικό Κόλπο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/03/2026 - 08:07
Γιατί το μπάνιο είναι πάντα παγωμένο - οι ειδικοί δίνουν την λύση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/03/2026 - 06:59
Έβαλε έξυπνο μετρητή και έπαθε σοκ όταν είδε τον λογαριασμό ρεύματος: «Κάτι δεν πάει καλά»
ΚΟΣΜΟΣ
12/03/2026 - 06:59
Άμεση επιβολή πλαφόν σε καύσιμα και βασικά αγαθά έως τις 30 Ιουνίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 15:47
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του ΚΕΠΑ με το Δήμο Ελευσίνας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 15:46
15 οδηγοί από την Ελλάδα θα ταξιδέψουν στο Grand Prix της Monza με τη Shell
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 15:30
Φρ. Παρασύρης: Aπό τη μηδενική αποθήκευση στην πυρηνική αυταπάτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 15:27
Γ. Χατζηθεοδοσίου: “Καμπανάκι” για καύσιμα, μεταφορές και τιμές προϊόντων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/03/2026 - 15:22

Η κερδοσκοπία του λαϊκισμού νίκησε τη λογική και τα απλά μαθηματικά

Σε ανακοίνωσή της, με αφορμή τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες η Κυβέρνηση, η Ένωση Βενζινοπωλών Θεσσαλονίκης αναφέρει:

Εμείς οι αισχροκερδούντες πρατηριούχοι,

Που ενώ τα διυλιστήρια δηλαδή από εκεί που αγοράζουμε από την αρχή του έτους μέχρι 11/3/2026 που μας επιβλήθηκε το πλαφόν αύξησαν την τιμή της αμόλυβδης 23,8 λεπτά και του πετρελαίου κίνησης 45,6 λεπτά το λίτρο, εμείς οι πρατηριούχοι αντίστοιχα αυξήσαμε 18,1 λεπτά δηλαδή 5,7 λεπτά λιγότερο στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης 35,7 λεπτά το λίτρο δηλαδή λιγότερο 9,9 λεπτά το λίτρο, δηλαδή εμείς που όπως φαίνεται από τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης μειώσαμε το κέρδος μας θεωρούμαστε ότι αισχροκερδούμε και εκμεταλλευόμαστε την κρίση.

Την ίδια στιγμή το κράτος αύξησε το όφελος του από τις υψηλές τιμές του ΦΠΑ κατά 4,6 λεπτά ευρώ το λίτρο στην αμόλυβδη και κατά 8,8 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης.

Η αγοραστική δύναμη των κεφαλαίων των πρατηριούχων μειώθηκε κατά 26%, οι τράπεζες εξ αιτίας των υψηλότερων τιμών αύξησαν το όφελός τους από τις προμήθειες των τραπεζικών καρτών κατά 26%.

Επιπλέον οι πιστώσεις των πρατηριούχων αυξήθηκαν κατά το ίδιο ποσοστό που απλά σημαίνει επί πλέον χρηματοοικονομικό κόστος.

Η επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα πρατήρια χωρίς να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές τοπογραφικές συνθήκες, οι καταναλώσεις, οι πιστώσεις σε μία αγορά με ιδιαίτερη μεταβλητότητα είναι ακατανόητη πράξη τουλάχιστον με τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία εκτός και αν κάποιος άλλος έχει κάτι διαφορετικό από τα επίσημα στοιχεία του κράτους.

Καλούμαστε να πληρώσουμε τα νέα νομοθετικά μέτρα του νέου εισροών εκροών, δέουσα επιμέλεια, ογκομετρήσεις εκ νέου αυξήσεις στο προσωπικό κλπ.

Επίσης δεν γίνετε αντιληπτό γιατί τα σούπερ μάρκετ έχουν πλαφόν με ποσοστό κέρδους και τα πρατήρια με τιμή μονάδας.

Σε όλους που μας αποκαλούν αισχροκερδούντες ρωτάμε που βλέπουν την αισχροκέρδεια; και απαντάμε ότι η κερδοσκοπία του λαϊκισμού νίκησε τη λογική και τα απλά μαθηματικά.

Τελικά γεννάτε το εξής ερώτημα φταίμε εμείς οι πρατηριούχοι;

ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

