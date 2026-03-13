Έξι τρόποι για να βελτιώσετε την απόδοση του καλοριφέρ

Πάντα υπάρχουν εκείνοι που κάθονται «αγκαλιά» με το καλοριφέρ και εκείνοι που χρειάζονται ένα ανοιχτό παράθυρο.

To the spruce απευθύνθηκε στους ειδικούς στη θέρμανση και τα συστήματα HVAC προκειμένου να ανακαλύψει αν μπορεί κανείς πραγματικά να ελέγξει την απόδοση ενός καλοριφέρ.

Η σύντομη απάντηση είναι ναι.

Παρακάτω εξηγούν πώς γίνεται αυτό, καθώς και ποιες είναι οι καλύτερες συμβουλές για μέγιστη αποδοτικότητα.

Μπορούμε πραγματικά να ελέγξουμε την απόδοση ενός παλιού καλοριφέρ;

Τόσο τα παλιά όσο και τα νεότερα καλοριφέρ μπορούν να ρυθμιστούν μέσω ενός διακόπτη στη βαλβίδα παροχής, που βρίσκεται στο κάτω μέρος του σώματος.

«Αν υπάρχει βαλβίδα με αριθμούς από το ένα έως το πέντε ή άλλες ενδείξεις θερμοκρασίας, μπορείτε να ρυθμίσετε ξεχωριστά την απόδοση θερμότητας του συγκεκριμένου καλοριφέρ», εξηγεί ο Γκλεν Γκολτ - ιδιοκτήτης της εταιρείας Gault Heating & Cooling.

Είναι σημαντικό να αναζητήσετε αριθμούς ή διαβαθμίσεις στον διακόπτη. Αυτό σημαίνει ότι η θερμοκρασία του καλοριφέρ μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί.

Αν δεν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, πιθανότατα πρόκειται για παλαιού τύπου βαλβίδα, η οποία ελέγχει τον ρυθμό με τον οποίο ρέει το ζεστό νερό μέσα από το καλοριφέρ. Αυτές οι βαλβίδες έχουν συνήθως ένα πλαστικό ή μεταλλικό καπάκι που αποτρέπει την τυχαία ρύθμισή τους.

Όταν το καλοριφέρ δεν διαθέτει θερμοστάτη, η απόδοση ρυθμίζεται κεντρικά και επηρέαζει όλα τα σώματα του συστήματος.

Τι γίνεται όταν δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τη θέρμανση του κτιρίου;

Αν δεν έχετε πρόσβαση στην κεντρική θέρμανση, υπάρχουν μερικοί απλοί τρόποι για να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία του δωματίου σας.

Αν το δωμάτιο είναι πολύ ζεστό, «μπορείτε να καλύψετε εν μέρει το καλοριφέρ με μια κουβέρτα ή μια χοντρή κουρτίνα ώστε μέρος της θερμότητας να απορροφάται από το ύφασμα», λέει ο Γκολτ.

Προσοχή! Επειδή η επιφάνεια ενός καλοριφέρ μπορεί να ξεπεράσει τους 93°C, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσετε μάλλινη κουβέρτα, η οποία είναι φυσικά ανθεκτική στη φωτιά έως περίπου τους 315°C.

Αν ο χώρος είναι πολύ ζεστός ή ξηρός, μπορείτε επίσης να ανοίξετε ελαφρά ένα παράθυρο.

Αντίθετα, αν το δωμάτιο είναι κρύο, μια λύση είναι να τοποθετήσετε ανακλαστικό φύλλο αλουμινίου στον τοίχο πίσω από το καλοριφέρ, ώστε η θερμότητα να επιστρέφει προς το δωμάτιο αντί να απορροφάται από τον τοίχο.

Πώς βελτιώνουμε την απόδοση ενός καλοριφέρ

Η εξαέρωση βοηθά στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του καλοριφέρ, επειδή απομακρύνει τον παγιδευμένο αέρα. Ο αέρας δεν αποθηκεύει ούτε μεταφέρει θερμότητα τόσο αποτελεσματικά όσο το νερό ή ο ατμός.

Επιπλέον, η απομάκρυνση αντικειμένων που εμποδίζουν τη διάχυση της θερμότητας επιτρέπει στο δωμάτιο να ζεσταίνεται καλύτερα. Ο Γκολτ προτείνει να μετακινείτε έπιπλα ή κουρτίνες που βρίσκονται μπροστά από το καλοριφέρ.

«Τα καλοριφέρ θερμαίνουν τους χώρους θερμαίνοντας τις επιφάνειες, όχι μόνο τον αέρα», λέει. «Όσο πιο ελεύθερα κυκλοφορεί η θερμότητα, τόσο καλύτερα ζεσταίνεται το δωμάτιο».

Στα καλοριφέρ ατμού, η αποστράγγιση του νερού από τον λέβητα απομακρύνει τα ιζήματα και βελτιώνει την ικανότητά του να θερμαίνει το νερό.

«Έχω επίσης διαπιστώσει ότι η σωστή θερμοκρασία νερού στον λέβητα βοηθά ώστε περισσότερη θερμότητα να κατευθύνεται προς το δωμάτιο και όχι προς τον τοίχο», λέει ο Σκοτ Λεβίν - αντιπρόεδρος της εταιρείας Levco Oil, Propane, and HVAC.

Τέλος, μπορείτε να εφαρμόσετε απλές λύσεις όπως να τοποθετήσετε μια κουβέρτα πάνω στο καλοριφέρ ή να εγκαταστήσετε ανακλαστικό φύλλο αλουμινίου πίσω από αυτό, ενώ παράλληλα είναι σημαντικό να περιορίζετε τα ρεύματα αέρα από τα παράθυρα.