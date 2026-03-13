ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τάκης Θεοδωρικάκος: Οι κρίσεις απαιτούν έκτακτα μέτρα – Σκληρό αλλά αναγκαίο το μέτρο του πλαφόν στα κέρδη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/03/2026 - 10:22
Κιρίλ Ντμίτριεφ: Χωρίς το πετρέλαιο της Ρωσίας η παγκόσμια αγορά ενέργειας δεν μπορεί να παραμείνει σταθερή
ΚΟΣΜΟΣ
13/03/2026 - 09:37
Αλ. Χαρίτσης: Η κυβέρνηση παίζει τις τύχες της χώρας σε μια γεωπολιτική φαντασίωση και κρατά τη χώρα σε ένα ενεργειακό μοντέλο του περασμένου αιώνα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/03/2026 - 08:51
Σταύρος Παπασταύρου: Το ΠΑΣΟΚ, για άλλη μια φορά, δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/03/2026 - 08:39
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης του ΑΔΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/03/2026 - 08:35
HELLENiQ ENERGY: Δωρεά για την αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/03/2026 - 08:27
Γιάννης Τριήρης: Γιατί ο Μητσοτάκης έδειξε ότι φοβάται τις πρόωρες εκλογές
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
13/03/2026 - 08:09
Σούπερ Μάρκετ: Η σωρευτική πίεση από ενέργεια και πληθωρισμό «φρενάρει» την καταναλωτική ψυχολογία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/03/2026 - 08:06
Προ των πυλών τα μέτρα στήριξης της βιομηχανίας για το ενεργειακό κόστος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/03/2026 - 08:03
Αυτές οι χώρες καταγράφουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης
ΚΟΣΜΟΣ
13/03/2026 - 06:50
Έξι τρόποι για να βελτιώσετε την απόδοση του καλοριφέρ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/03/2026 - 06:50
Rosatom: Η ρωσική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας θα παραμείνει στο Ιράν παρά τον πόλεμο
ΚΟΣΜΟΣ
12/03/2026 - 15:58
14 κράτη μέλη της ΕΕ λένε «ναι» στην ανάπτυξη και αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 15:39
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Οι παγκόσμιες αγορές σε κρίσιμο σημείο καμπής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 15:16
ΕΝ.ΒΕ.Θ: Τα ψέματα της αισχροκέρδειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 15:10
WWF: Συμβάσεις για εξόρυξη υδρογονανθράκων: η Ελλάδα προχωράει στο μέλλον με τα μάτια στραμμένα στο παρελθόν
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 14:55
Ξεκινά η Διάθεση Ομολόγου της ΔΕΗ για τους Κατοίκους των Νομών Κοζάνης & Φλώρινας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/03/2026 - 14:18
ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ: Η διαχείριση αποβλήτων φωτοβολταϊκών αναδεικνύεται σε κρίσιμο ζήτημα για την ενεργειακή μετάβαση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/03/2026 - 14:00
Η nvisionist φέρνει την ελληνική AI καινοτομία στη SMART ENERGY WEEK στο Tokyo
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
12/03/2026 - 13:44
Νίκος Παπαθανάσης: Συνάντηση με φορείς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αμυντικής βιομηχανίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 13:00
Ουσιαστική και εποικοδομητική η ενημερωτική συνάντηση ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/03/2026 - 12:46
ΔΕΠΑ Εμπορίας: Νέο φορτίο LNG από τις ΗΠΑ στη Ρεβυθούσα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 12:42
Κ. Χατζηδάκης: Κίνηση αποφασιστικότητας και κοινής λογικής το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 12:01
Στρατηγική είσοδος της Energean στην Ανγκόλα, με εξαγορά ποσοστού της Chevron σε δύο θαλάσσια blocks
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 11:18
Γιάννης Τριήρης: Το «πλαφόν» δεν θα ρίξει τις τιμές
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
12/03/2026 - 11:03
Προχωρούν τα ενεργειακά έργα του RRF- Στο 70% η απορρόφηση των κονδυλίων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/03/2026 - 10:57
Πώς αντιδρά η αγορά στο νέο πλαφόν- Τι σημαίνει το όριο των 5 και 12 λεπτών στα καύσιμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 10:55
Σάκης Αρναούτογλου: Η Κομισιόν «αδειάζει» την Κυβέρνηση για τα σκουπίδια της Κέρκυρας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 10:34
Το Green Tank συμμετείχε στη συνάντηση εταίρων του έργου ARTEMIS στη Σαρδηνία
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/03/2026 - 10:06
Βασίλης Κορκίδης: Η ενεργοποίηση του πλαφόν για τη προστασία της αγοράς χωρίς δημοσιονομικό κόστος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 09:31

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Έξι τρόποι για να βελτιώσετε την απόδοση του καλοριφέρ

Έξι τρόποι για να βελτιώσετε την απόδοση του καλοριφέρ
Gerd Altmann from Pixabay
Newsroom
Παρασκευή, 13/03/2026 - 06:50

Πάντα υπάρχουν εκείνοι που κάθονται «αγκαλιά» με το καλοριφέρ και εκείνοι που χρειάζονται ένα ανοιχτό παράθυρο.

To the spruce απευθύνθηκε στους ειδικούς στη θέρμανση και τα συστήματα HVAC προκειμένου να ανακαλύψει αν μπορεί κανείς πραγματικά να ελέγξει την απόδοση ενός καλοριφέρ.

Η σύντομη απάντηση είναι ναι.

Παρακάτω εξηγούν πώς γίνεται αυτό, καθώς και ποιες είναι οι καλύτερες συμβουλές για μέγιστη αποδοτικότητα.

Μπορούμε πραγματικά να ελέγξουμε την απόδοση ενός παλιού καλοριφέρ;

Τόσο τα παλιά όσο και τα νεότερα καλοριφέρ μπορούν να ρυθμιστούν μέσω ενός διακόπτη στη βαλβίδα παροχής, που βρίσκεται στο κάτω μέρος του σώματος.

«Αν υπάρχει βαλβίδα με αριθμούς από το ένα έως το πέντε ή άλλες ενδείξεις θερμοκρασίας, μπορείτε να ρυθμίσετε ξεχωριστά την απόδοση θερμότητας του συγκεκριμένου καλοριφέρ», εξηγεί ο Γκλεν Γκολτ - ιδιοκτήτης της εταιρείας Gault Heating & Cooling.

Είναι σημαντικό να αναζητήσετε αριθμούς ή διαβαθμίσεις στον διακόπτη. Αυτό σημαίνει ότι η θερμοκρασία του καλοριφέρ μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί.

Αν δεν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, πιθανότατα πρόκειται για παλαιού τύπου βαλβίδα, η οποία ελέγχει τον ρυθμό με τον οποίο ρέει το ζεστό νερό μέσα από το καλοριφέρ. Αυτές οι βαλβίδες έχουν συνήθως ένα πλαστικό ή μεταλλικό καπάκι που αποτρέπει την τυχαία ρύθμισή τους.

Όταν το καλοριφέρ δεν διαθέτει θερμοστάτη, η απόδοση ρυθμίζεται κεντρικά και επηρέαζει όλα τα σώματα του συστήματος.

Τι γίνεται όταν δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τη θέρμανση του κτιρίου;

Αν δεν έχετε πρόσβαση στην κεντρική θέρμανση, υπάρχουν μερικοί απλοί τρόποι για να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία του δωματίου σας.

Αν το δωμάτιο είναι πολύ ζεστό, «μπορείτε να καλύψετε εν μέρει το καλοριφέρ με μια κουβέρτα ή μια χοντρή κουρτίνα ώστε μέρος της θερμότητας να απορροφάται από το ύφασμα», λέει ο Γκολτ.

Προσοχή! Επειδή η επιφάνεια ενός καλοριφέρ μπορεί να ξεπεράσει τους 93°C, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσετε μάλλινη κουβέρτα, η οποία είναι φυσικά ανθεκτική στη φωτιά έως περίπου τους 315°C.

Αν ο χώρος είναι πολύ ζεστός ή ξηρός, μπορείτε επίσης να ανοίξετε ελαφρά ένα παράθυρο.

Αντίθετα, αν το δωμάτιο είναι κρύο, μια λύση είναι να τοποθετήσετε ανακλαστικό φύλλο αλουμινίου στον τοίχο πίσω από το καλοριφέρ, ώστε η θερμότητα να επιστρέφει προς το δωμάτιο αντί να απορροφάται από τον τοίχο.

Πώς βελτιώνουμε την απόδοση ενός καλοριφέρ

Η εξαέρωση βοηθά στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του καλοριφέρ, επειδή απομακρύνει τον παγιδευμένο αέρα. Ο αέρας δεν αποθηκεύει ούτε μεταφέρει θερμότητα τόσο αποτελεσματικά όσο το νερό ή ο ατμός.

Επιπλέον, η απομάκρυνση αντικειμένων που εμποδίζουν τη διάχυση της θερμότητας επιτρέπει στο δωμάτιο να ζεσταίνεται καλύτερα. Ο Γκολτ προτείνει να μετακινείτε έπιπλα ή κουρτίνες που βρίσκονται μπροστά από το καλοριφέρ.

«Τα καλοριφέρ θερμαίνουν τους χώρους θερμαίνοντας τις επιφάνειες, όχι μόνο τον αέρα», λέει. «Όσο πιο ελεύθερα κυκλοφορεί η θερμότητα, τόσο καλύτερα ζεσταίνεται το δωμάτιο».

Στα καλοριφέρ ατμού, η αποστράγγιση του νερού από τον λέβητα απομακρύνει τα ιζήματα και βελτιώνει την ικανότητά του να θερμαίνει το νερό.

«Έχω επίσης διαπιστώσει ότι η σωστή θερμοκρασία νερού στον λέβητα βοηθά ώστε περισσότερη θερμότητα να κατευθύνεται προς το δωμάτιο και όχι προς τον τοίχο», λέει ο Σκοτ Λεβίν - αντιπρόεδρος της εταιρείας Levco Oil, Propane, and HVAC.

Τέλος, μπορείτε να εφαρμόσετε απλές λύσεις όπως να τοποθετήσετε μια κουβέρτα πάνω στο καλοριφέρ ή να εγκαταστήσετε ανακλαστικό φύλλο αλουμινίου πίσω από αυτό, ενώ παράλληλα είναι σημαντικό να περιορίζετε τα ρεύματα αέρα από τα παράθυρα.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/03/2026 - 06:50

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ξεκινά η Διάθεση Ομολόγου της ΔΕΗ για τους Κατοίκους των Νομών Κοζάνης &amp; Φλώρινας
Ξεκινά η Διάθεση Ομολόγου της ΔΕΗ για τους Κατοίκους των Νομών Κοζάνης & Φλώρινας 12 Μαρτίου 2026
Σούπερ Μάρκετ: Η σωρευτική πίεση από ενέργεια και πληθωρισμό «φρενάρει» την καταναλωτική ψυχολογία 13 Μαρτίου 2026
Σούπερ Μάρκετ: Η σωρευτική πίεση από ενέργεια και πληθωρισμό «φρενάρει» την καταναλωτική ψυχολογία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γιατί το μπάνιο είναι πάντα παγωμένο - οι ειδικοί δίνουν την λύση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Γιατί το μπάνιο είναι πάντα παγωμένο - οι ειδικοί δίνουν την λύση

Οι συμβουλές ενός πυροσβέστη για τις ηλεκτρικές κουβέρτες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Οι συμβουλές ενός πυροσβέστη για τις ηλεκτρικές κουβέρτες

Πώς να παραμείνετε ζεστοί χωρίς να ανεβάσετε τον θερμοστάτη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πώς να παραμείνετε ζεστοί χωρίς να ανεβάσετε τον θερμοστάτη

Το κόστος θέρμανσης αυξάνεται, τέσσερις συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Το κόστος θέρμανσης αυξάνεται, τέσσερις συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας

Τα καλοριφέρ ζεσταίνουν πιο γρήγορα το σπίτι αν κάνετε 1 απλή κίνηση πριν τα ανοίξετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τα καλοριφέρ ζεσταίνουν πιο γρήγορα το σπίτι αν κάνετε 1 απλή κίνηση πριν τα ανοίξετε

Το viral «κόλπο» με το καλοριφέρ που μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Το viral «κόλπο» με το καλοριφέρ που μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ