Νίκος Παπαθανάσης: Συνάντηση με φορείς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αμυντικής βιομηχανίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 13:00
Ουσιαστική και εποικοδομητική η ενημερωτική συνάντηση ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/03/2026 - 12:46
ΔΕΠΑ Εμπορίας: Νέο φορτίο LNG από τις ΗΠΑ στη Ρεβυθούσα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 12:42
Κ. Χατζηδάκης: Κίνηση αποφασιστικότητας και κοινής λογικής το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 12:01
Στρατηγική είσοδος της Energean στην Ανγκόλα, με εξαγορά ποσοστού της Chevron σε δύο θαλάσσια blocks
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 11:18
Γιάννης Τριήρης: Το «πλαφόν» δεν θα ρίξει τις τιμές
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
12/03/2026 - 11:03
Προχωρούν τα ενεργειακά έργα του RRF- Στο 70% η απορρόφηση των κονδυλίων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/03/2026 - 10:57
Πώς αντιδρά η αγορά στο νέο πλαφόν- Τι σημαίνει το όριο των 5 και 12 λεπτών στα καύσιμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 10:55
Σάκης Αρναούτογλου: Η Κομισιόν «αδειάζει» την Κυβέρνηση για τα σκουπίδια της Κέρκυρας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 10:34
Το Green Tank συμμετείχε στη συνάντηση εταίρων του έργου ARTEMIS στη Σαρδηνία
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/03/2026 - 10:06
Βασίλης Κορκίδης: Η ενεργοποίηση του πλαφόν για τη προστασία της αγοράς χωρίς δημοσιονομικό κόστος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 09:31
Η Ελλάδα επιτυγχάνει την ενεργειακή μετάβαση με ταχύτητα-ρεκόρ στο Ταμείο Ανάκαμψης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 09:00
Ολοκλήρωση της μεγάλης περιοδείας της ΕΥΔΑΜ: Η Τρίπολη στο επίκεντρο για την ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/03/2026 - 08:26
ΗΠΑ: Αποδεσμεύουν 172 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά τους αποθέματα
ΚΟΣΜΟΣ
12/03/2026 - 08:18
Καλά στην υγεία τους οι 22 ναυτικοί έπειτα από επίθεση σε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο στον Περσικό Κόλπο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/03/2026 - 08:07
Γιατί το μπάνιο είναι πάντα παγωμένο - οι ειδικοί δίνουν την λύση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/03/2026 - 06:59
Έβαλε έξυπνο μετρητή και έπαθε σοκ όταν είδε τον λογαριασμό ρεύματος: «Κάτι δεν πάει καλά»
ΚΟΣΜΟΣ
12/03/2026 - 06:59
Άμεση επιβολή πλαφόν σε καύσιμα και βασικά αγαθά έως τις 30 Ιουνίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 15:47
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του ΚΕΠΑ με το Δήμο Ελευσίνας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 15:46
15 οδηγοί από την Ελλάδα θα ταξιδέψουν στο Grand Prix της Monza με τη Shell
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 15:30
Φρ. Παρασύρης: Aπό τη μηδενική αποθήκευση στην πυρηνική αυταπάτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 15:27
Γ. Χατζηθεοδοσίου: “Καμπανάκι” για καύσιμα, μεταφορές και τιμές προϊόντων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/03/2026 - 15:22
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Δέσμη παραβάσεων Μαρτίου, οι κυριότερες αποφάσεις που αφορούν την Ελλάδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/03/2026 - 15:11
AirEnergy: Παρέδωσε Φωτοβολταϊκό σταθμό 24,052MW στη V-RIDIUM
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/03/2026 - 14:50
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Μόνη λύση, η πράσινη μετάβαση, η πυρηνική ενέργεια δεν είναι πράσινη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 14:43
Η Γερμανία απελευθερώνει μέρος των εθνικών αποθεμάτων πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
11/03/2026 - 14:13
Κυρ. Μητσοτάκης: πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα καύσιμα και σε προϊόντα του σούπερ μάρκετ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 13:32
ΔΕΣΦΑ: Κανένα ζήτημα εφοδιασμού με φυσικό αέριο, ευκαιρία για τη χώρα ο κάθετος διάδρομος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/03/2026 - 13:22
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Ο Μανώλης Μαραγκουδάκης ολοκληρώνει την 30ετή πορεία του. Νέος CEO ο Αριστοτέλης Χαντάβας.
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/03/2026 - 12:58
Στρατηγική συμμαχία Ομίλου AKTOR – Ομίλου ONEX για τη διεκδίκηση του Λιμένος Ελευσίνας
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/03/2026 - 12:20

Η εξαγορά αυτή παρέχει προοπτική μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και αποτελεί το πρώτο βήμα στη στρατηγική της Energean για επέκταση των δραστηριοτήτων της στη Δυτική Αφρική.

Η Energean plc (LSE: ENOG, TASE: אנאג (υπέγραψε συμφωνία για την εξαγορά του 31% της Chevron στο Block 14 και του 15,5% στο Block 14K, σε θαλάσσιες περιοχές της Ανγκόλας. Η εξαγορά αυτή παρέχει προοπτική μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και αποτελεί το πρώτο βήμα στη στρατηγική της Energean για επέκταση των δραστηριοτήτων της στη Δυτική Αφρική.

Τα περιουσιακά στοιχεία του Block 14 παράγουν περίπου 42 χιλ. βαρέλια/ημέρα συνολικά, που αντιστοιχούν σε 13 χιλ. βαρέλια/ημέρα καθαρά για το προς εξαγορά ποσοστό. Το προσαρμοσμένο EBITDAX το 2025 ήταν 119 εκατ. δολάρια και η συναλλαγή αναμένεται να ενισχύσει άμεσα τις ταμειακές ροές της Energean.

Ο Μαθιός Ρήγας, Διευθύνων Σύμβουλος της Energean, δήλωσε: «Η εξαγορά ενός παραγωγικού χαρτοφυλακίου πετρελαίου στην παγκοσμίου κλάσης λεκάνη υδρογονανθράκων της Ανγκόλας, η οποία χαρακτηρίζεται από σημαντικές πρόσφατες ανακαλύψεις, αποτελεί ορόσημο για την Energean. Αντιπροσωπεύει την πρώτη μεγάλη επένδυσή μας στη Δυτική Αφρική και συνάδει με τη στρατηγική μας εστίαση στην πειθαρχημένη ανάπτυξη και τη γεωγραφική διαφοροποίηση».

«Τα υψηλής ποιότητας και παραγωγής ταμειακών ροών περιουσιακά στοιχεία του Block 14 παρουσιάζουν σταθερή παραγωγή πετρελαίου και περιλαμβάνουν μακροπρόθεσμες επιλογές ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της σημαντικής προοπτικής αύξησης πόρων από την ανάπτυξη της περιοχής PKBB. Είμαστε ενθουσιασμένοι για την ευκαιρία να αξιοποιήσουμε πλήρως το δυναμικό αυτών των περιουσιακών στοιχείων ενώ επεκτείνουμε τη θέση μας στη χώρα».

«Το αποδεδειγμένο ιστορικό μας σε επιχειρήσεις στα βαθιά νερά και στην υλοποίηση υπεράκτιων έργων μάς τοποθετεί κατάλληλα για να στηρίξουμε τον στρατηγικό στόχο της χώρας να αυξήσει τα αποθέματα και να αντιμετωπίσει τη μείωση παραγωγής, δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία για την Ανγκόλα και τους μετόχους μας. Χαιρόμαστε που συνεργαζόμαστε με την Chevron σε αυτήν την εξαγορά και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε την ισχυρή τους κληρονομιά, την κουλτούρα ασφάλειας, την περιβαλλοντική διαχείριση και την επιχειρησιακή αριστεία».

«Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ανγκόλας και τους συνεργάτες μας για να εξασφαλίσουμε όλες τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις, να ολοκληρώσουμε την εξαγορά και να προωθήσουμε τη στρατηγική επέκταση της Energean στη Δυτική Αφρική».

image_-_2026-03-12T111931.072.png

Τίμημα και χρηματοδότηση

Το βασικό τίμημα είναι 260 εκατ. δολάρια σε μετρητά, Το τελικό τίμημα κατά το κλείσιμο θα υπόκειται σε συνήθεις προσαρμογές κεφαλαίου κίνησης, καθώς και σε τυχόν προσαρμογές με βάση την πορεία των τιμών πετρελαίου από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συναλλαγής ως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής . Η Energean αναμένει να χρηματοδοτήσει το τίμημα με χρηματοδότηση χωρίς δικαίωμα αναγωγής και με ταμειακά διαθέσιμα. Η συναλλαγή αναμένεται να ενισχύσει άμεσα τις ταμειακές ροές.

Επιπλέον του βασικού τιμήματος, υπό όρους πληρωμές έως 25 εκατ. δολάρια ετησίως, με ανώτατο όριο τα 250 εκατ. συνολικά, ενδέχεται να καταστούν πληρωτέες έως το 2038 σε σχέση με την πιθανή ανάπτυξη PKBB.

Χρονοδιάγραμμα Ολοκλήρωσης

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της συναλλαγής είναι 1 Ιανουαρίου 2026, με την ολοκλήρωση να αναμένεται έως το τέλος του 2026, υπό την επιφύλαξη κυβερνητικών και ρυθμιστικών εγκρίσεων και της παραίτησης από τα δικαιώματα προτίμησης. Η συναλλαγή υπόκειται σε εγκρίσεις από την Εθνική Υπηρεσία Πετρελαίου, Αερίου και Βιοκαυσίμων της Ανγκόλας (ANPG), άλλες κυβερνητικές και τρίτες εγκρίσεις και την παραίτηση από τα δικαιώματα προτίμησης. Η Ανγκόλα διαθέτει ένα υποστηρικτικό φορολογικό και ρυθμιστικό πλαίσιο και η συναλλαγή συνοδεύεται από μια υψηλά εξειδικευμένη και έμπειρη επιχειρησιακή ομάδα.

Πληροφορίες για τα Block 14 και Block 14K

Το Block 14, στο οποίο η Energean θα είναι και Διαχειριστής (Operator), είναι υπεράκτιο περιουσιακό στοιχείο που παράγει από οκτώ πετρελαϊκά πεδία περίπου 40 χιλ. βαρέλια/ημέρα (12 χιλ. βαρέλια/ημέρα καθαρά για το 31% προς εξαγορά). Τα αποθέματα 2P υπολογίζονται σε 28 εκατ. βαρέλια. Η επεξεργασία της παραγωγής συντελείται μέσω των κόμβων BBLT και TL, που παρέχουν σημαντική πρόσθετη χωρητικότητα επεξεργασίας πετρελαίου, καθώς και δυνατότητες επεξεργασίας αερίου και έγχυσης νερού. Το block προσφέρει πολλές ευκαιρίες χαμηλού ρίσκου για βελτιστοποίηση και μεγιστοποίηση της παραγωγής, καθώς και μεσοπρόθεσμους στόχους γεωτρήσεων που μπορούν να συνδεθούν στην υπάρχουσα υποδομή, όπως η ανάπτυξη PKKB. Οι υποχρεώσεις εγκατάλειψης είναι πλήρως χρηματοδοτημένες.

Το Block 14K είναι ενοποιημένο διασυνοριακό περιουσιακό στοιχείο που περιλαμβάνει το πεδίο Lianzi, συνδεδεμένο με την υποδομή του Block 14. Η παραγωγή είναι περίπου 2 χιλ. βαρέλια/ημέρα (1 χιλ. βαρέλια/ημέρα καθαρά για το 15,5% προς εξαγορά).

Οι υπόλοιποι εταίροι στο Block 14 είναι οι Etu Energias (29%), Azule Energy (20%) και Sonangol P&P (20%). Στο Block 14K / A-IMI (Lianzi), οι υπόλοιποι εταίροι είναι οι Trident Energy (15,75%, διαχειριστής), Total E&P Congo (26,75%), Etu Energias (14,5%), Azule Energy (10%), Sonangol P&P (10%) και SNPC (7,5%).

