Στρατηγική είσοδος της Energean στην Ανγκόλα, με εξαγορά ποσοστού της Chevron σε δύο θαλάσσια blocks

Η Energean plc (LSE: ENOG, TASE: אנאג (υπέγραψε συμφωνία για την εξαγορά του 31% της Chevron στο Block 14 και του 15,5% στο Block 14K, σε θαλάσσιες περιοχές της Ανγκόλας. Η εξαγορά αυτή παρέχει προοπτική μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και αποτελεί το πρώτο βήμα στη στρατηγική της Energean για επέκταση των δραστηριοτήτων της στη Δυτική Αφρική.

Τα περιουσιακά στοιχεία του Block 14 παράγουν περίπου 42 χιλ. βαρέλια/ημέρα συνολικά, που αντιστοιχούν σε 13 χιλ. βαρέλια/ημέρα καθαρά για το προς εξαγορά ποσοστό. Το προσαρμοσμένο EBITDAX το 2025 ήταν 119 εκατ. δολάρια και η συναλλαγή αναμένεται να ενισχύσει άμεσα τις ταμειακές ροές της Energean.

Ο Μαθιός Ρήγας, Διευθύνων Σύμβουλος της Energean, δήλωσε: «Η εξαγορά ενός παραγωγικού χαρτοφυλακίου πετρελαίου στην παγκοσμίου κλάσης λεκάνη υδρογονανθράκων της Ανγκόλας, η οποία χαρακτηρίζεται από σημαντικές πρόσφατες ανακαλύψεις, αποτελεί ορόσημο για την Energean. Αντιπροσωπεύει την πρώτη μεγάλη επένδυσή μας στη Δυτική Αφρική και συνάδει με τη στρατηγική μας εστίαση στην πειθαρχημένη ανάπτυξη και τη γεωγραφική διαφοροποίηση».

«Τα υψηλής ποιότητας και παραγωγής ταμειακών ροών περιουσιακά στοιχεία του Block 14 παρουσιάζουν σταθερή παραγωγή πετρελαίου και περιλαμβάνουν μακροπρόθεσμες επιλογές ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της σημαντικής προοπτικής αύξησης πόρων από την ανάπτυξη της περιοχής PKBB. Είμαστε ενθουσιασμένοι για την ευκαιρία να αξιοποιήσουμε πλήρως το δυναμικό αυτών των περιουσιακών στοιχείων ενώ επεκτείνουμε τη θέση μας στη χώρα».

«Το αποδεδειγμένο ιστορικό μας σε επιχειρήσεις στα βαθιά νερά και στην υλοποίηση υπεράκτιων έργων μάς τοποθετεί κατάλληλα για να στηρίξουμε τον στρατηγικό στόχο της χώρας να αυξήσει τα αποθέματα και να αντιμετωπίσει τη μείωση παραγωγής, δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία για την Ανγκόλα και τους μετόχους μας. Χαιρόμαστε που συνεργαζόμαστε με την Chevron σε αυτήν την εξαγορά και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε την ισχυρή τους κληρονομιά, την κουλτούρα ασφάλειας, την περιβαλλοντική διαχείριση και την επιχειρησιακή αριστεία».

«Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ανγκόλας και τους συνεργάτες μας για να εξασφαλίσουμε όλες τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις, να ολοκληρώσουμε την εξαγορά και να προωθήσουμε τη στρατηγική επέκταση της Energean στη Δυτική Αφρική».

Τίμημα και χρηματοδότηση

Το βασικό τίμημα είναι 260 εκατ. δολάρια σε μετρητά, Το τελικό τίμημα κατά το κλείσιμο θα υπόκειται σε συνήθεις προσαρμογές κεφαλαίου κίνησης, καθώς και σε τυχόν προσαρμογές με βάση την πορεία των τιμών πετρελαίου από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συναλλαγής ως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής . Η Energean αναμένει να χρηματοδοτήσει το τίμημα με χρηματοδότηση χωρίς δικαίωμα αναγωγής και με ταμειακά διαθέσιμα. Η συναλλαγή αναμένεται να ενισχύσει άμεσα τις ταμειακές ροές.

Επιπλέον του βασικού τιμήματος, υπό όρους πληρωμές έως 25 εκατ. δολάρια ετησίως, με ανώτατο όριο τα 250 εκατ. συνολικά, ενδέχεται να καταστούν πληρωτέες έως το 2038 σε σχέση με την πιθανή ανάπτυξη PKBB.

Χρονοδιάγραμμα Ολοκλήρωσης

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της συναλλαγής είναι 1 Ιανουαρίου 2026, με την ολοκλήρωση να αναμένεται έως το τέλος του 2026, υπό την επιφύλαξη κυβερνητικών και ρυθμιστικών εγκρίσεων και της παραίτησης από τα δικαιώματα προτίμησης. Η συναλλαγή υπόκειται σε εγκρίσεις από την Εθνική Υπηρεσία Πετρελαίου, Αερίου και Βιοκαυσίμων της Ανγκόλας (ANPG), άλλες κυβερνητικές και τρίτες εγκρίσεις και την παραίτηση από τα δικαιώματα προτίμησης. Η Ανγκόλα διαθέτει ένα υποστηρικτικό φορολογικό και ρυθμιστικό πλαίσιο και η συναλλαγή συνοδεύεται από μια υψηλά εξειδικευμένη και έμπειρη επιχειρησιακή ομάδα.

Πληροφορίες για τα Block 14 και Block 14K

Το Block 14, στο οποίο η Energean θα είναι και Διαχειριστής (Operator), είναι υπεράκτιο περιουσιακό στοιχείο που παράγει από οκτώ πετρελαϊκά πεδία περίπου 40 χιλ. βαρέλια/ημέρα (12 χιλ. βαρέλια/ημέρα καθαρά για το 31% προς εξαγορά). Τα αποθέματα 2P υπολογίζονται σε 28 εκατ. βαρέλια. Η επεξεργασία της παραγωγής συντελείται μέσω των κόμβων BBLT και TL, που παρέχουν σημαντική πρόσθετη χωρητικότητα επεξεργασίας πετρελαίου, καθώς και δυνατότητες επεξεργασίας αερίου και έγχυσης νερού. Το block προσφέρει πολλές ευκαιρίες χαμηλού ρίσκου για βελτιστοποίηση και μεγιστοποίηση της παραγωγής, καθώς και μεσοπρόθεσμους στόχους γεωτρήσεων που μπορούν να συνδεθούν στην υπάρχουσα υποδομή, όπως η ανάπτυξη PKKB. Οι υποχρεώσεις εγκατάλειψης είναι πλήρως χρηματοδοτημένες.

Το Block 14K είναι ενοποιημένο διασυνοριακό περιουσιακό στοιχείο που περιλαμβάνει το πεδίο Lianzi, συνδεδεμένο με την υποδομή του Block 14. Η παραγωγή είναι περίπου 2 χιλ. βαρέλια/ημέρα (1 χιλ. βαρέλια/ημέρα καθαρά για το 15,5% προς εξαγορά).

Οι υπόλοιποι εταίροι στο Block 14 είναι οι Etu Energias (29%), Azule Energy (20%) και Sonangol P&P (20%). Στο Block 14K / A-IMI (Lianzi), οι υπόλοιποι εταίροι είναι οι Trident Energy (15,75%, διαχειριστής), Total E&P Congo (26,75%), Etu Energias (14,5%), Azule Energy (10%), Sonangol P&P (10%) και SNPC (7,5%).