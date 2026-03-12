ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Rosatom: Η ρωσική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας θα παραμείνει στο Ιράν παρά τον πόλεμο
ΚΟΣΜΟΣ
12/03/2026 - 15:58
14 κράτη μέλη της ΕΕ λένε «ναι» στην ανάπτυξη και αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 15:39
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Οι παγκόσμιες αγορές σε κρίσιμο σημείο καμπής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 15:16
ΕΝ.ΒΕ.Θ: Τα ψέματα της αισχροκέρδειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 15:10
WWF: Συμβάσεις για εξόρυξη υδρογονανθράκων: η Ελλάδα προχωράει στο μέλλον με τα μάτια στραμμένα στο παρελθόν
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 14:55
Ξεκινά η Διάθεση Ομολόγου της ΔΕΗ για τους Κατοίκους των Νομών Κοζάνης & Φλώρινας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/03/2026 - 14:18
ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ: Η διαχείριση αποβλήτων φωτοβολταϊκών αναδεικνύεται σε κρίσιμο ζήτημα για την ενεργειακή μετάβαση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/03/2026 - 14:00
Η nvisionist φέρνει την ελληνική AI καινοτομία στη SMART ENERGY WEEK στο Tokyo
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
12/03/2026 - 13:44
Νίκος Παπαθανάσης: Συνάντηση με φορείς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αμυντικής βιομηχανίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 13:00
Ουσιαστική και εποικοδομητική η ενημερωτική συνάντηση ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/03/2026 - 12:46
ΔΕΠΑ Εμπορίας: Νέο φορτίο LNG από τις ΗΠΑ στη Ρεβυθούσα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 12:42
Κ. Χατζηδάκης: Κίνηση αποφασιστικότητας και κοινής λογικής το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 12:01
Στρατηγική είσοδος της Energean στην Ανγκόλα, με εξαγορά ποσοστού της Chevron σε δύο θαλάσσια blocks
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 11:18
Γιάννης Τριήρης: Το «πλαφόν» δεν θα ρίξει τις τιμές
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
12/03/2026 - 11:03
Προχωρούν τα ενεργειακά έργα του RRF- Στο 70% η απορρόφηση των κονδυλίων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/03/2026 - 10:57
Πώς αντιδρά η αγορά στο νέο πλαφόν- Τι σημαίνει το όριο των 5 και 12 λεπτών στα καύσιμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 10:55
Σάκης Αρναούτογλου: Η Κομισιόν «αδειάζει» την Κυβέρνηση για τα σκουπίδια της Κέρκυρας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 10:34
Το Green Tank συμμετείχε στη συνάντηση εταίρων του έργου ARTEMIS στη Σαρδηνία
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/03/2026 - 10:06
Βασίλης Κορκίδης: Η ενεργοποίηση του πλαφόν για τη προστασία της αγοράς χωρίς δημοσιονομικό κόστος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 09:31
Η Ελλάδα επιτυγχάνει την ενεργειακή μετάβαση με ταχύτητα-ρεκόρ στο Ταμείο Ανάκαμψης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 09:00
Ολοκλήρωση της μεγάλης περιοδείας της ΕΥΔΑΜ: Η Τρίπολη στο επίκεντρο για την ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/03/2026 - 08:26
ΗΠΑ: Αποδεσμεύουν 172 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά τους αποθέματα
ΚΟΣΜΟΣ
12/03/2026 - 08:18
Καλά στην υγεία τους οι 22 ναυτικοί έπειτα από επίθεση σε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο στον Περσικό Κόλπο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/03/2026 - 08:07
Γιατί το μπάνιο είναι πάντα παγωμένο - οι ειδικοί δίνουν την λύση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/03/2026 - 06:59
Έβαλε έξυπνο μετρητή και έπαθε σοκ όταν είδε τον λογαριασμό ρεύματος: «Κάτι δεν πάει καλά»
ΚΟΣΜΟΣ
12/03/2026 - 06:59
Άμεση επιβολή πλαφόν σε καύσιμα και βασικά αγαθά έως τις 30 Ιουνίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 15:47
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του ΚΕΠΑ με το Δήμο Ελευσίνας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 15:46
15 οδηγοί από την Ελλάδα θα ταξιδέψουν στο Grand Prix της Monza με τη Shell
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 15:30
Φρ. Παρασύρης: Aπό τη μηδενική αποθήκευση στην πυρηνική αυταπάτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 15:27
Γ. Χατζηθεοδοσίου: “Καμπανάκι” για καύσιμα, μεταφορές και τιμές προϊόντων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/03/2026 - 15:22

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Οι παγκόσμιες αγορές σε κρίσιμο σημείο καμπής

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Οι παγκόσμιες αγορές σε κρίσιμο σημείο καμπής
Newsroom
Πέμπτη, 12/03/2026 - 15:16

Κατά 10 εκατ. βαρ./ημ. μειωμένη η παραγωγή των χωρών του Κόλπου

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IAE) Φατίχ Μπιρόλ προειδοποιεί ότι οι παγκόσμιες αγορές ενέργειας βρίσκονται σε «κρίσιμο σημείο καμπής», μία ημέρα αφού ο IAE συνέστησε συντονισμένη απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν.

Ταυτόχρονα έκθεση του IAE διαπιστώνει ότι οι χώρες του Κόλπου έχουν μειώσει την παραγωγή πετρελαίου κατά 10 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως εξαιτίας του αποκλεισμού του Στενού του Χορμούζ, γεγονός που συνιστά την μεγαλύτερη διαταραχή στην τροφοδοσία πετρελαίου στην Ιστορία.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε για λίγη ώρα το συμβολικό όριο των 100 δολαρίων βαρ/ημέρα σήμερα, 13η ημέρα του πολέμου στην Μέση Ανατολή, θέτοντας υπό πίεση την αγορά χρέους των Ηνωμένων Πολιτειών και τις Αγορές μπροστά στους φόβους για αύξηση του πληθωρισμού.

Στις 10.30, η τιμή του Μπρεντ αυξήθηκε κατά 5,33% στα 96,88 δολάρια, αφού προηγουμένως είχε εκτιναχθεί σε επίπεδο άνω των 100 δολαρίων στις ασιατικές αγορές. Το αμερικανικό αργό WTI αυξήθηκε αντιστοίχως κατά 4,65% και διαμορφώθηκε στα 91,31 δολάρια.

Η τιμή του πετρελαίου εξακολουθεί να ανεβαίνει παρά την χθεσινή απόφαση 32 χωρών μελών του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας -ανάμεσά τους και οι ΗΠΑ - για την αποδέσμευση 400 εκατομμυρίων βαρελιών από τα στρατηγικά τους αποθέματα για την αντιμετώπιση ενός από τα σοβαρότερα πετρελαϊκά σοκ από την δεκαετία του 1970. Η παρέμβαση αυτή συνιστά την μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στην Ιστορία.

«Η παραγωγή αργού είναι αυτήν την στιγμή μειωμένη κατά 8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως», με την προσθήκη 2 επιπλέον εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως πετρελαϊκών προϊόντων, σύμφωνα με την έκθεση του IAE.

Ειδικότερα καταγράφονται «σημαντικές μειώσεις προσφοράς» στο Ιράκ, το Κατάρ, του Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Σαουδική Αραβία.

«Ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή προκαλεί την μεγαλύτερη διατάραξη στην προσφορά ολόκληρης της παγκόσμιας πετρελαϊκής αγοράς», προειδοποιεί ο IAE, υπηρεσία που συνδέεται με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) με έδρα το Παρίσι.

Οι ροές του πετρελαίου και των πετρελαϊκών προϊόντων που διαμετακομίζονται μέσω του Στενού του Χορμούζ ήταν 20 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως πριν από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Σήμερα έχουν σχεδόν εκμηδενισθεί.

Ο IAE κατή συνέπεια εκτιμά ότι η παγκόσμια τροφοδοσία σε πετρέλαιο θα μειωθεί κατά 8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Μάρτιο, καθώς προβλέπεται ότι η μείωση της παραγωγής στην Μέση Ανατολή θα αντισταθμιστεί εν μέρει από την αύξηση της παραγωγής χωρών μελών του ΟΠΕΚ όπως το Καζακστάν και η Ρωσία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΝ.ΒΕ.Θ: Τα ψέματα της αισχροκέρδειας
ΕΝ.ΒΕ.Θ: Τα ψέματα της αισχροκέρδειας 12 Μαρτίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Rosatom: Η ρωσική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας θα παραμείνει στο Ιράν παρά τον πόλεμο
ΚΟΣΜΟΣ

Rosatom: Η ρωσική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας θα παραμείνει στο Ιράν παρά τον πόλεμο

Γιάννης Τριήρης: Το «πλαφόν» δεν θα ρίξει τις τιμές
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Το «πλαφόν» δεν θα ρίξει τις τιμές

Πώς αντιδρά η αγορά στο νέο πλαφόν- Τι σημαίνει το όριο των 5 και 12 λεπτών στα καύσιμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς αντιδρά η αγορά στο νέο πλαφόν- Τι σημαίνει το όριο των 5 και 12 λεπτών στα καύσιμα

Βασίλης Κορκίδης: Η ενεργοποίηση του πλαφόν για τη προστασία της αγοράς χωρίς δημοσιονομικό κόστος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βασίλης Κορκίδης: Η ενεργοποίηση του πλαφόν για τη προστασία της αγοράς χωρίς δημοσιονομικό κόστος

ΗΠΑ: Αποδεσμεύουν 172 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά τους αποθέματα
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αποδεσμεύουν 172 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά τους αποθέματα

Άμεση επιβολή πλαφόν σε καύσιμα και βασικά αγαθά έως τις 30 Ιουνίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άμεση επιβολή πλαφόν σε καύσιμα και βασικά αγαθά έως τις 30 Ιουνίου