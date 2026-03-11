Επίδομα θέρμανσης: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση, η διορία για τα παραστατικά

Οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης καλούνται να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία καταχώρισης των στοιχείων τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μέχρι τις 30 Απριλίου 2026.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το επίδομα θέρμανσης, καθώς με βάση το επίσημο χρονοδιάγραμμα, η δεύτερη δόση αναμένεται να καταβληθεί έως τις 29 Μαΐου 2026.

Η συγκεκριμένη πληρωμή αφορά αγορές καυσίμων ή θερμικής ενέργειας που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως και τις 31 Μαρτίου 2026, ενώ για όσους χρησιμοποιούν καυσόξυλα ή πέλετ, η περίοδος επιλεξιμότητας ξεκινά νωρίτερα, από την 1η Ιουνίου 2025.

Σημειώνεται πως προκειμένου να μπορέσετε να πάρετε τα χρήματά σας, τα παραστατικά των αγορών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τις 15 Απριλίου 2026 και να έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου 2026.

Προσοχή! Ελέγξτε ότι έχετε δηλώσει σωστά τιμολόγια και αποδείξεις,

Ποιοι θα λάβουν τρίτη πληρωμή

Η τρίτη και τελευταία δόση αφορά αποκλειστικά δικαιούχους που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο ή τηλεθέρμανση. Η καταβολή της προγραμματίζεται έως τις 31 Ιουλίου 2026 και αφορά καταναλώσεις που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως τις 31 Μαρτίου 2026.

Για το επίδομα θέρμανσης έχει προβλεφθεί συνολικός προϋπολογισμός 195 εκατομμυρίων ευρώ, ο οποίος καλύπτει περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά σε ολόκληρη τη χώρα.

Πώς υπολογίζεται το ποσό του επιδόματος

Το ύψος του επιδόματος κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να φτάσει έως και τα 1.200 ευρώ.

Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τον τύπο:

Ποσό Αναφοράς × Συντελεστής Ορεινότητας – Μετεωρολογικών συνθηκών (ΣΟ-Μ)

Στο ποσό που προκύπτει προστίθεται προσαύξηση 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Παράλληλα προβλέπονται επιπλέον αυξήσεις:

Σε οικισμούς με ΣΟ-Μ ίσο ή μεγαλύτερο από 1, το επίδομα αυξάνεται κατά 25%, με ανώτατο όριο τα 1.000 ευρώ.

Σε οικισμούς με ΣΟ-Μ ίσο ή μεγαλύτερο από 1,2, προστίθεται επιπλέον 25%, με μέγιστο ποσό τα 1.200 ευρώ.

Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν να δηλώσουν μόνο ένα είδος θέρμανσης για τη λήψη του επιδόματος. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι καύσιμα, φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια.