ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Επίδομα θέρμανσης: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση, η διορία για τα παραστατικά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 07:03
Οι ειδικοί προειδοποιούν για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις των επιθέσεων σε ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις
ΚΟΣΜΟΣ
11/03/2026 - 07:03
Γ. Μανιάτης: Νέα παρεμπόδιση της Τουρκίας στην πόντιση καλωδίου για τη διασύνδεση οπτικών ινών μεταξύ Αστυπάλαιας και Αμοργού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 15:43
Η METLEN φέρνει τη νέα γενιά μηχανικών στην καρδιά της σύγχρονης μεταλλουργίας – «Μηχανικοί στην Πράξη – Κλάδος Μετάλλων» για 2η χρονιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 15:07
Κυριάκος Μητσοτάκης από τη 2η Σύνοδο για την Πυρηνική Ενέργεια: Είναι σαφές ότι η πυρηνική ενέργεια επιστρέφει
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 15:00
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 5,3% για τον Ιανουάριο του 2026 παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 14:31
Ενέργεια: Χώρες, κυρίως στην Ασία, λαμβάνουν έκτακτα μέτρα με στόχο να περιορίσουν τις επιπτώσεις από την αύξηση των τιμών
ΚΟΣΜΟΣ
10/03/2026 - 13:48
Φον ντερ Λάιεν: Στρατηγικό σφάλμα η απόφαση για την μείωση του μεριδίου της πυρηνικής ενέργειας στην ενεργειακή παραγωγή στην ΕΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 13:19
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Χάος στην τηλεμέτρηση του ΔΕΔΔΗΕ – Εξωφρενικοί λογαριασμοί πνίγουν οικονομικά τους αγρότες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 12:53
Πρόεδρος ΕΤΕπ για την ενεργειακή κρίση: Είμαστε σε καλύτερη θέση από το 2022
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 12:21
Πτώση 15% στην Τιμή του Ευρωπαϊκού Φυσικού Αερίου μετά τις Δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για το Τέλος του Πολέμου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/03/2026 - 11:46
Α. Σπυρόπουλος: Η κυβέρνηση οφείλει να παρέμβει άμεσα για τα φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 11:19
Σήμερα στο Παρίσι η σύνοδος κορυφής για την πυρηνική ενέργεια με τη συμμετοχή και του Κυριάκου Μητσοτάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 10:10
Η Ουγγαρία απαγόρευσε τις εξαγωγές αργού πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
10/03/2026 - 09:50
Κυρ. Πιερρακάκης για ενεργειακή κρίση: Έχουμε τα εργαλεία και την πολιτική βούληση να αντιδράσουμε
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 09:09
ΡΑΑΕΥ: Στη Θεσσαλονίκη η απονομή βραβείων του Διαγωνισμού Ζωγραφικής για παιδιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 08:52
Principia: Αποχώρηση Αριστοτέλη Χαντάβα Από τη Θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 08:39
Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα-Motor Oil: Επτά πυροσβεστικά οχήματα στους Δήμους Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων και Κορινθίων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 08:33
Έρχονται Fuel Pass και Power Pass ως 600 εκατ. ευρώ αν επιμείνουν οι υψηλές τιμές ενέργειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/03/2026 - 08:20
Γιάννης Τριήρης: Τιμές καυσίμων - Ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» είναι οι φόροι
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
10/03/2026 - 08:16
«Νάρκη» ακρίβειας στην αγορά το ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/03/2026 - 08:12
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Σε στάση αναμονής η κυβέρνηση- Το πακέτο μέτρων και η έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 08:01
Ποια χώρα της ΕΕ βάζει από σήμερα πλαφόν στην τιμή των καυσίμων - μόλις 1,50 ευρώ το λίτρο η βενζίνη
ΚΟΣΜΟΣ
10/03/2026 - 07:10
Οι συμβουλές ενός πυροσβέστη για τις ηλεκτρικές κουβέρτες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 07:10
Χειμώνας 2025–2026: Ένας από τους πιο βροχερούς χειμώνες των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
09/03/2026 - 15:49
Κώστας Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα για πετρέλαιο και ενέργεια πριν γονατίσει η κοινωνία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 15:31
Enerwave: Ανταγωνιστικά προϊόντα και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση για κάθε επαγγελματία
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/03/2026 - 15:00
Κομισιόν: Οι χώρες της ΕΕ διαθέτουν επαρκή αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 14:30
Βαθύ ελληνικό ενδιαφέρον για νέο διάδρομο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/03/2026 - 13:49
Άνοδο σχεδόν 30% σημείωσε η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 13:01

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Επίδομα θέρμανσης: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση, η διορία για τα παραστατικά

Επίδομα θέρμανσης: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση, η διορία για τα παραστατικά
Newsroom
Τετάρτη, 11/03/2026 - 07:03

Οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης καλούνται να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία καταχώρισης των στοιχείων τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μέχρι τις 30 Απριλίου 2026.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το επίδομα θέρμανσης, καθώς με βάση το επίσημο χρονοδιάγραμμα, η δεύτερη δόση αναμένεται να καταβληθεί έως τις 29 Μαΐου 2026.

Η συγκεκριμένη πληρωμή αφορά αγορές καυσίμων ή θερμικής ενέργειας που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως και τις 31 Μαρτίου 2026, ενώ για όσους χρησιμοποιούν καυσόξυλα ή πέλετ, η περίοδος επιλεξιμότητας ξεκινά νωρίτερα, από την 1η Ιουνίου 2025.

Σημειώνεται πως προκειμένου να μπορέσετε να πάρετε τα χρήματά σας, τα παραστατικά των αγορών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τις 15 Απριλίου 2026 και να έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου 2026.

Προσοχή! Ελέγξτε ότι έχετε δηλώσει σωστά τιμολόγια και αποδείξεις,

Ποιοι θα λάβουν τρίτη πληρωμή

Η τρίτη και τελευταία δόση αφορά αποκλειστικά δικαιούχους που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο ή τηλεθέρμανση. Η καταβολή της προγραμματίζεται έως τις 31 Ιουλίου 2026 και αφορά καταναλώσεις που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως τις 31 Μαρτίου 2026.

Για το επίδομα θέρμανσης έχει προβλεφθεί συνολικός προϋπολογισμός 195 εκατομμυρίων ευρώ, ο οποίος καλύπτει περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά σε ολόκληρη τη χώρα.

Πώς υπολογίζεται το ποσό του επιδόματος

Το ύψος του επιδόματος κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να φτάσει έως και τα 1.200 ευρώ.

Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τον τύπο:

Ποσό Αναφοράς × Συντελεστής Ορεινότητας – Μετεωρολογικών συνθηκών (ΣΟ-Μ)

Στο ποσό που προκύπτει προστίθεται προσαύξηση 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Παράλληλα προβλέπονται επιπλέον αυξήσεις:

  • Σε οικισμούς με ΣΟ-Μ ίσο ή μεγαλύτερο από 1, το επίδομα αυξάνεται κατά 25%, με ανώτατο όριο τα 1.000 ευρώ.
  • Σε οικισμούς με ΣΟ-Μ ίσο ή μεγαλύτερο από 1,2, προστίθεται επιπλέον 25%, με μέγιστο ποσό τα 1.200 ευρώ.

Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν να δηλώσουν μόνο ένα είδος θέρμανσης για τη λήψη του επιδόματος. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι καύσιμα, φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/03/2026 - 07:03

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η METLEN φέρνει τη νέα γενιά μηχανικών στην καρδιά της σύγχρονης μεταλλουργίας – «Μηχανικοί στην Πράξη – Κλάδος Μετάλλων» για 2η χρονιά
Η METLEN φέρνει τη νέα γενιά μηχανικών στην καρδιά της σύγχρονης μεταλλουργίας – «Μηχανικοί στην Πράξη – Κλάδος Μετάλλων» για 2η χρονιά 10 Μαρτίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο

Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση

Επίδομα θέρμανσης: Πότε η επόμενη πληρωμή
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Επίδομα θέρμανσης: Πότε η επόμενη πληρωμή

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, YΠΕΝ, ΑΑΔΕ: Πάνω από 124 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν σε 1,17 εκατ. δικαιούχους επιδόματος θέρμανσης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, YΠΕΝ, ΑΑΔΕ: Πάνω από 124 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν σε 1,17 εκατ. δικαιούχους επιδόματος θέρμανσης

Επίδομα θέρμανσης: Σήμερα η προκαταβολή- Το χρονοδιάγραμμα των υπόλοιπων πληρωμών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Επίδομα θέρμανσης: Σήμερα η προκαταβολή- Το χρονοδιάγραμμα των υπόλοιπων πληρωμών

Τι ώρα πληρώνεται το επίδομα θέρμανσης - Πότε θα φανεί στον τραπεζικό λογαριασμό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τι ώρα πληρώνεται το επίδομα θέρμανσης - Πότε θα φανεί στον τραπεζικό λογαριασμό