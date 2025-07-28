ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ηλεκτρική ενέργεια: Κάμψη ζήτησης και ανακατατάξεις στη λιανική – Ενισχύεται η ΔΕΗ

Ηλεκτρική ενέργεια: Κάμψη ζήτησης και ανακατατάξεις στη λιανική – Ενισχύεται η ΔΕΗ
Άννα Διανά
Δευτέρα, 28/07/2025 - 08:09

Μετά από πέντε συνεχόμενους μήνες συρρίκνωσης, η ΔΕΗ επανέκτησε έδαφος στη λιανική αγορά ρεύματος, καταγράφοντας άνοδο του μεριδίου της στο 51,95% τον Ιούνιο, σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο ενέργειας του ΑΔΜΗΕ.

Η αύξηση αυτή σηματοδοτεί προσωρινή ανακοπή της πτωτικής τάσης που επικρατούσε από τις αρχές του έτους και συμπίπτει χρονικά με μια γενικότερη κάμψη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, που αποδίδεται τόσο στις ήπιες θερμοκρασίες όσο και σε ενδείξεις μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας – ειδικά σε τομείς που σχετίζονται με τον τουρισμό.

Η πτώση της ζήτησης αφορά σχεδόν το σύνολο των καταναλωτικών κατηγοριών, από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις μέσης και χαμηλής τάσης, έως τους μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές της υψηλής τάσης. Συνολικά, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκε σε 4.554 GWh, παρουσιάζοντας αισθητή μείωση σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2023. Παράλληλα, η παραγωγή αυξήθηκε οριακά κατά 0,23% φτάνοντας τις 4.772 GWh, με αποτέλεσμα να προκύψει καθαρό εξαγωγικό ισοζύγιο, καθώς οι εξαγωγές ενισχύθηκαν σημαντικά, την ώρα που οι εισαγωγές υποχώρησαν.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο του ΑΔΜΗΕ, οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 20,42% και περιορίστηκαν στις 329 GWh, ενώ οι εξαγωγές σχεδόν διπλασιάστηκαν – αυξήθηκαν κατά 99,54% – φτάνοντας τις 547 GWh. Σημαντική είναι και η συνεχής μείωση των τεχνικών απωλειών του συστήματος, οι οποίες από 2,57% τον Απρίλιο περιορίστηκαν στο 2,39% τον Μάιο και περαιτέρω στο 2,24% τον Ιούνιο.

Στη λιανική αγορά ρεύματος, η Metlen παραμένει ο κυριότερος ανταγωνιστής της ΔΕΗ, διατηρώντας τη δεύτερη θέση με μερίδιο 19,54%, αν και αυτό μειώθηκε αισθητά σε σχέση με τον Μάιο (21,45%). Η Ήρων ακολουθεί με 9,73%, υποχωρώντας επίσης από το 11% του προηγούμενου μήνα. Η Elpedison, αντίθετα, κατέγραψε οριακή αύξηση φτάνοντας το 5,79% από 5,74%, ενώ η NRG σημείωσε μικρή πτώση στο 4,17%. Σταθερό παρέμεινε το μερίδιο του Φυσικού Αερίου στο 3,55%, ενώ η Ζενίθ διατηρήθηκε στο 1,81%. Το υπόλοιπο 2,66% της αγοράς διανέμεται μεταξύ προμηθευτών με μερίδιο κάτω του 1% έκαστος.

Στην Υψηλή Τάση, όπου δραστηριοποιείται κυρίως η βαριά βιομηχανία, η Metlen συνεχίζει να ηγείται της αγοράς με σταθερή άνοδο του μεριδίου της – από 44,3% τον Μάιο στο 45,6% τον Ιούνιο – χάρη στην τροφοδοσία της Αλουμίνιον της Ελλάδος. Η ΔΕΗ καταγράφει νέα πτώση, περιοριζόμενη στο 26,4%, έναντι 29,7% τον Μάιο και 32,8% τον Απρίλιο. Τρίτος προμηθευτής στην Υψηλή Τάση είναι ο Ήρων με 16%, ενώ η Elpedison ενισχύει αισθητά το αποτύπωμά της στο 11,3%, από 8,3% τον προηγούμενο μήνα. Η ενίσχυση αποδίδεται στη μεταφορά συμβολαίων από εταιρείες του ομίλου HellenIQ Energy, καθώς προχωρά η διαδικασία εξαγοράς του 50% της εταιρείας από την Edison.

Στη Μέση Τάση – κυρίως επιχειρήσεις και επαγγελματίες – η ΔΕΗ διεύρυνε το μερίδιό της στο 37,3% από 33,4% τον Μάιο. Η Metlen ακολουθεί με 21,2% (περιλαμβανομένου και του 1,14% της Volterra), ενώ η Ήρων κατέχει το 15,7%. Το Φυσικό Αέριο βρίσκεται στο 8%, η NRG στο 7,2% και η Elpedison στο 5,7%.

Στη Χαμηλή Τάση, δηλαδή τους οικιακούς καταναλωτές και τις μικρές επιχειρήσεις, η ΔΕΗ επανέρχεται με κυριαρχικό ποσοστό 63,4%, από 61,5% τον Μάιο. Ακολουθεί η Metlen με 12,7%, η Ήρων με 6,1%, η Elpedison με 4,5%, η NRG με 3,9% και η Ζενίθ με 4%.

Στον τομέα της παραγωγής από συμβατικές μονάδες, η ΔΕΗ συνεχίζει να χάνει μερίδιο – από 43,8% τον Μάιο περιορίστηκε στο 40,83% τον Ιούνιο. Η Metlen παραμένει ο μεγαλύτερος ιδιώτης παραγωγός με μερίδιο 23,52%, ακολουθούμενη από την Elpedison με 11,92%. Ο νέος θερμοηλεκτρικός σταθμός της Κομοτηνής (σχήμα Motor Oil – ΤΕΡΝΑ) απέκτησε μερίδιο 10,52%, ενώ η Κόρινθος Power ακολουθεί με 6,79% και ο Ήρων με 6,42%.

