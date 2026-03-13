Σταύρος Παπασταύρου: Το ΠΑΣΟΚ, για άλλη μια φορά, δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων

Διαξιφισμούς αντάλλαξαν στη Ολομέλεια της Βουλής, ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο υπουργός Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Ο κ. Παπασταύρου απάντησε στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, με το πέρας της ομιλίας του κ. Ανδρουλάκη. Ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ, για άλλη μια φορά, δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, όσον αφορά σε αυτήν την εθνική υπόθεση και αποδείχθηκε ότι παρασύρεται από μικροπολιτικές σκοπιμότητες.« Το εθνικό είναι το αληθές. Θα σας απαντήσω το εθνικό είναι το αληθές και το αληθές δεν επιδέχεται υποκειμενισμό», είπε ο υπουργός Ενέργειας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αθηναϊκόυ Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανταπάντησε σημειώνοντας ότι πραγματικά εθνικό είναι το αληθές. «Ας πούμε αλήθειες. Είναι αλήθεια ότι ο Πρωθυπουργός έσκιζε τα ιμάτια του κατά των ορυκτών καυσίμων στον ΟΗΕ; Αληθές, άρα εθνικό. Σήμερα είναι αντεθνικό αυτό που ήταν αληθές και εθνικό πριν πέντε χρόνια; Όντως αληθές είναι το εθνικό. Είναι αληθές ότι ο Πρωθυπουργός έσκιζε τα ιμάτια του κατά της πυρηνικής ενέργειας διότι είμαστε σεισμογενής χώρα πριν μερικά χρόνια; Είναι αληθές. Άρα και εθνικό. Άρα σήμερα που λέει το αντίθετο, είναι αντεθνικό;», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Συμπλήρωσε πώς υποτιμάτε συνεχώς τον ελληνικό λαό με σκάνδαλα, παρασκηνιακά παιχνίδια. «Αυτά τα θέματα που συζητάμε, είναι άμεσα συνδεδεμένα με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Το να κάνετε μάθημα εσείς σε εμάς, όταν επί δύο ολόκληρα χρόνια ρωτώ ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα πόντισης του καλωδίου Κύπρου - Κρήτης και δεν παίρνω καμία απάντηση... αφήστε, τα μαθήματα στο παρακράτος του Μεγάρου Μαξίμου και όχι στο ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Παράταξη», υπογράμμισε.

Από την πλευρά ο Σταύρος Παπασταύρου επέκρινε το ΠΑΣΟΚ και τον κ. Ανδρουλάκη πως δεν μπορεί να υποστηρίζει πώς «τα κάναμε όλα και δεν κάναμε τίποτα». «Πρέπει όλοι να έχουμε το θάρρος και τη γενναιοδωρία να αναγνωρίσουμε τη συνεισφορά όλων, όπως κάνουμε εμείς. Το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και στις τρεις επιτροπές, και σήμερα, αναφέρθηκε στον ρόλο του Γιάννη Μανιάτη. Για τον Αντώνη Σαμαρά και τον Βαγγέλη Βενιζέλο δεν ειπώθηκε μία λέξη. Το όνομα «Βαγγέλης Βενιζέλος» δεν ακούστηκε. Γιατί; Ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια, δεν ακούστηκε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Να τελειώσω, κύριε Πρόεδρε. Εγώ πρώτος αναγνώρισα τη συνεισφορά του Γιάννη Μανιάτη και της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ στην ανάπτυξη των υδρογονανθράκων. Όμως, αν αποδίδουμε έπαινο στην αφετηρία, τότε πρέπει να αποδώσουμε έπαινο και στη διαδρομή, αλλά κυρίως το μεγάλο μπράβο στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη που έκανε τον σχεδιασμό πράξη», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «δεν αναφέρεται πουθενά, κύριε Ανδρουλάκη, «πλευρικά-ανατολικά» στο άρθρο 30.

Δεν αναφέρεται πουθενά «πλευρικά-ανατολικά». Έχει να κάνει με το τριεθνές, που είναι νότια και δυτικά. Αν ανέβει η νότια γραμμή, ανεβαίνει το δυτικό.

Δεν υπάρχει ανατολικό. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και η συμφωνία αυτή μας πάει πιο κοντά στην ανάπτυξη των υδρογονανθράκων» καλώντας την Αξιωματική Αντιπολίτευση να υπερψηφίσει τις συμβάσεις.

«Μας ζητά να δείξουμε υπευθυνότητα το κόμμα που χρεοκόπησε την Ελλάδα, επί τρία ολόκληρα χρόνια έσκιζε τα μνημόνια και έλεγε ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Και ζητάτε εσείς από εμάς να επιδείξουμε υπευθυνότητα. Έχουμε θεσμική μνήμη και θυμόμαστε και τι έχετε πει και τι έχετε κάνει», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ανταπάντησή του.