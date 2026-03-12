Γιατί το μπάνιο είναι πάντα παγωμένο - οι ειδικοί δίνουν την λύση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ: Η διαχείριση αποβλήτων φωτοβολταϊκών αναδεικνύεται σε κρίσιμο ζήτημα για την ενεργειακή μετάβαση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/03/2026 - 14:00
Η nvisionist φέρνει την ελληνική AI καινοτομία στη SMART ENERGY WEEK στο Tokyo
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
12/03/2026 - 13:44
Νίκος Παπαθανάσης: Συνάντηση με φορείς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αμυντικής βιομηχανίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 13:00
Ουσιαστική και εποικοδομητική η ενημερωτική συνάντηση ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/03/2026 - 12:46
ΔΕΠΑ Εμπορίας: Νέο φορτίο LNG από τις ΗΠΑ στη Ρεβυθούσα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 12:42
Κ. Χατζηδάκης: Κίνηση αποφασιστικότητας και κοινής λογικής το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 12:01
Στρατηγική είσοδος της Energean στην Ανγκόλα, με εξαγορά ποσοστού της Chevron σε δύο θαλάσσια blocks
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 11:18
Γιάννης Τριήρης: Το «πλαφόν» δεν θα ρίξει τις τιμές
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
12/03/2026 - 11:03
Προχωρούν τα ενεργειακά έργα του RRF- Στο 70% η απορρόφηση των κονδυλίων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/03/2026 - 10:57
Πώς αντιδρά η αγορά στο νέο πλαφόν- Τι σημαίνει το όριο των 5 και 12 λεπτών στα καύσιμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 10:55
Σάκης Αρναούτογλου: Η Κομισιόν «αδειάζει» την Κυβέρνηση για τα σκουπίδια της Κέρκυρας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 10:34
Το Green Tank συμμετείχε στη συνάντηση εταίρων του έργου ARTEMIS στη Σαρδηνία
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/03/2026 - 10:06
Βασίλης Κορκίδης: Η ενεργοποίηση του πλαφόν για τη προστασία της αγοράς χωρίς δημοσιονομικό κόστος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 09:31
Η Ελλάδα επιτυγχάνει την ενεργειακή μετάβαση με ταχύτητα-ρεκόρ στο Ταμείο Ανάκαμψης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 09:00
Ολοκλήρωση της μεγάλης περιοδείας της ΕΥΔΑΜ: Η Τρίπολη στο επίκεντρο για την ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/03/2026 - 08:26
ΗΠΑ: Αποδεσμεύουν 172 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά τους αποθέματα
ΚΟΣΜΟΣ
12/03/2026 - 08:18
Καλά στην υγεία τους οι 22 ναυτικοί έπειτα από επίθεση σε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο στον Περσικό Κόλπο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/03/2026 - 08:07
Γιατί το μπάνιο είναι πάντα παγωμένο - οι ειδικοί δίνουν την λύση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/03/2026 - 06:59
Έβαλε έξυπνο μετρητή και έπαθε σοκ όταν είδε τον λογαριασμό ρεύματος: «Κάτι δεν πάει καλά»
ΚΟΣΜΟΣ
12/03/2026 - 06:59
Άμεση επιβολή πλαφόν σε καύσιμα και βασικά αγαθά έως τις 30 Ιουνίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 15:47
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του ΚΕΠΑ με το Δήμο Ελευσίνας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 15:46
15 οδηγοί από την Ελλάδα θα ταξιδέψουν στο Grand Prix της Monza με τη Shell
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 15:30
Φρ. Παρασύρης: Aπό τη μηδενική αποθήκευση στην πυρηνική αυταπάτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 15:27
Γ. Χατζηθεοδοσίου: “Καμπανάκι” για καύσιμα, μεταφορές και τιμές προϊόντων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/03/2026 - 15:22
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Δέσμη παραβάσεων Μαρτίου, οι κυριότερες αποφάσεις που αφορούν την Ελλάδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/03/2026 - 15:11
AirEnergy: Παρέδωσε Φωτοβολταϊκό σταθμό 24,052MW στη V-RIDIUM
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/03/2026 - 14:50
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Μόνη λύση, η πράσινη μετάβαση, η πυρηνική ενέργεια δεν είναι πράσινη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 14:43
Η Γερμανία απελευθερώνει μέρος των εθνικών αποθεμάτων πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
11/03/2026 - 14:13
Κυρ. Μητσοτάκης: πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα καύσιμα και σε προϊόντα του σούπερ μάρκετ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 13:32
ΔΕΣΦΑ: Κανένα ζήτημα εφοδιασμού με φυσικό αέριο, ευκαιρία για τη χώρα ο κάθετος διάδρομος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/03/2026 - 13:22

Γιατί το μπάνιο είναι πάντα παγωμένο - οι ειδικοί δίνουν την λύση

Γιατί το μπάνιο είναι πάντα παγωμένο - οι ειδικοί δίνουν την λύση
Francesca Tosolini on Unsplash
Newsroom
Πέμπτη, 12/03/2026 - 06:59

Έχετε παρατηρήσει ποτέ ότι το μπάνιο σας είναι πάντα πολύ πιο κρύο από τα υπόλοιπα δωμάτια του σπιτιού, ειδικά τον χειμώνα;

Τα μπάνια τον χειμώνα είναι τα πιο κρύα δωμάτια του σπιτιού.

Όσο κι αν ανεβάσετε τη θέρμανση στο υπόλοιπο σπίτι, το μπάνιο συχνά μοιάζει παγωμένο, κάτι που μπορεί να μετατρέψει το ντους σε μια δυσάρεστη εμπειρία.

Ο Ουίλιαμ Μπραντ, ειδικός της AUX AIR USA, εξηγεί γιατί το μπάνιο παραμένει κρύο και πώς μπορεί αυτό να διορθωθεί γρήγορα και οικονομικά.

Γιατί τα μπάνια είναι πιο κρύα

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι που το μπάνιο όχι απλά παραμένει κρύο, αλλά «μοιάζει» και πιο κρύο.

Τα πλακάκια και η πέτρα είναι συνηθισμένα υλικά στα μπάνια, όμως μπορούν να κάνουν τον χώρο να φαίνεται πιο ψυχρός. Αυτό συμβαίνει επειδή έχουν υψηλή θερμική αγωγιμότητα, δηλαδή απομακρύνουν τη θερμότητα από τα πόδια πιο γρήγορα από υλικά όπως το χαλί ή το ξύλο.

«Αυτό δημιουργεί μια υποκειμενική αίσθηση ψύχους ακόμη κι όταν η θερμοκρασία του αέρα είναι ίδια με το υπόλοιπο σπίτι», εξηγεί ο Ουίλιαμ Μπραντ.

Επειδή τα μπάνια είναι μικροί χώροι, οι κατασκευαστές συχνά τοποθετούν μικρότερους αεραγωγούς ή παραλείπουν τελείως τα στόμια παροχής θερμού αέρα, με αποτέλεσμα ο χώρος να βασίζεται στη θερμότητα που περνά από τους διπλανούς διαδρόμους.

«Πολλά μπάνια βρίσκονται στριμωγμένα σε γωνίες με δύο εξωτερικούς τοίχους και ελάχιστη μόνωση, κάτι που δημιουργεί θερμικές γέφυρες και μειώνει τη θερμοκρασία των επιφανειών», προσθέτει.

Επιπλέον, η χρήση του εξαερισμού στο μπάνιο μπορεί να το κάνει να φαίνεται ακόμη πιο κρύο τον χειμώνα.

Οι ανεμιστήρες αυτοί έχουν σχεδιαστεί για να απομακρύνουν γρήγορα την υγρασία, αλλά συχνά δημιουργούν αρνητική πίεση που τραβά τον ζεστό αέρα έξω από το δωμάτιο πιο γρήγορα απ’ όσο μπορεί να τον αναπληρώσει το κεντρικό σύστημα θέρμανσης.

Πώς να διορθώσετε το πρόβλημα

Αν το μπάνιο σας είναι κρύο, υπάρχουν μερικά απλά βήματα που μπορούν να βοηθήσουν ώστε να γίνει πιο ζεστό, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες.

Εγκαταστήστε ένα mini-split χωρίς αεραγωγούς ή ένα θερμαντικό σώμα τοίχου: Αυτές οι συσκευές θερμαίνουν τον χώρο ανεξάρτητα από το κεντρικό σύστημα και «προσφέρουν στοχευμένη ζέστη σε λιγότερο από πέντε λεπτά χωρίς να επιβαρύνουν τον βασικό λέβητα», εξηγεί ο Μπραντ.

Αντικαταστήστε τον εξαερισμό με μοντέλο με χρονοδιακόπτη ή αισθητήρα υγρασίας: Έτσι περιορίζεται ο χρόνος λειτουργίας μόνο όσο χρειάζεται για την απομάκρυνση της υγρασίας, αποτρέποντας τη μούχλα χωρίς να χάνεται άσκοπα ζεστός αέρας.

Τοποθετήστε ηλεκτρικά θερμαινόμενα πατάκια δαπέδου: Ο Μπραντ προτείνει να εγκαθίστανται κάτω από τα πλακάκια κατά τη διάρκεια ανακαίνισης ή να χρησιμοποιούνται φορητά θερμαντικά πάνελ. «Ζεσταίνουν το δάπεδο αντί για τον αέρα, βελτιώνοντας αμέσως την αίσθηση άνεσης», λέει.

Σφραγίστε τα σημεία από όπου περνά αέρας και ενισχύστε τη μόνωση: Χρησιμοποιήστε αφρό γύρω από σωληνώσεις και εξωτερικούς τοίχους για να σταματήσετε τα ρεύματα αέρα που μπορούν να κάνουν το μπάνιο να φαίνεται πιο κρύο.

Πηγή: the spruce

Τελευταία τροποποίηση στις 12/03/2026 - 06:59

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

