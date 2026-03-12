Γιατί το μπάνιο είναι πάντα παγωμένο - οι ειδικοί δίνουν την λύση

Έχετε παρατηρήσει ποτέ ότι το μπάνιο σας είναι πάντα πολύ πιο κρύο από τα υπόλοιπα δωμάτια του σπιτιού, ειδικά τον χειμώνα;

Τα μπάνια τον χειμώνα είναι τα πιο κρύα δωμάτια του σπιτιού.

Όσο κι αν ανεβάσετε τη θέρμανση στο υπόλοιπο σπίτι, το μπάνιο συχνά μοιάζει παγωμένο, κάτι που μπορεί να μετατρέψει το ντους σε μια δυσάρεστη εμπειρία.

Ο Ουίλιαμ Μπραντ, ειδικός της AUX AIR USA, εξηγεί γιατί το μπάνιο παραμένει κρύο και πώς μπορεί αυτό να διορθωθεί γρήγορα και οικονομικά.

Γιατί τα μπάνια είναι πιο κρύα

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι που το μπάνιο όχι απλά παραμένει κρύο, αλλά «μοιάζει» και πιο κρύο.

Τα πλακάκια και η πέτρα είναι συνηθισμένα υλικά στα μπάνια, όμως μπορούν να κάνουν τον χώρο να φαίνεται πιο ψυχρός. Αυτό συμβαίνει επειδή έχουν υψηλή θερμική αγωγιμότητα, δηλαδή απομακρύνουν τη θερμότητα από τα πόδια πιο γρήγορα από υλικά όπως το χαλί ή το ξύλο.

«Αυτό δημιουργεί μια υποκειμενική αίσθηση ψύχους ακόμη κι όταν η θερμοκρασία του αέρα είναι ίδια με το υπόλοιπο σπίτι», εξηγεί ο Ουίλιαμ Μπραντ.

Επειδή τα μπάνια είναι μικροί χώροι, οι κατασκευαστές συχνά τοποθετούν μικρότερους αεραγωγούς ή παραλείπουν τελείως τα στόμια παροχής θερμού αέρα, με αποτέλεσμα ο χώρος να βασίζεται στη θερμότητα που περνά από τους διπλανούς διαδρόμους.

«Πολλά μπάνια βρίσκονται στριμωγμένα σε γωνίες με δύο εξωτερικούς τοίχους και ελάχιστη μόνωση, κάτι που δημιουργεί θερμικές γέφυρες και μειώνει τη θερμοκρασία των επιφανειών», προσθέτει.

Επιπλέον, η χρήση του εξαερισμού στο μπάνιο μπορεί να το κάνει να φαίνεται ακόμη πιο κρύο τον χειμώνα.

Οι ανεμιστήρες αυτοί έχουν σχεδιαστεί για να απομακρύνουν γρήγορα την υγρασία, αλλά συχνά δημιουργούν αρνητική πίεση που τραβά τον ζεστό αέρα έξω από το δωμάτιο πιο γρήγορα απ’ όσο μπορεί να τον αναπληρώσει το κεντρικό σύστημα θέρμανσης.

Πώς να διορθώσετε το πρόβλημα

Αν το μπάνιο σας είναι κρύο, υπάρχουν μερικά απλά βήματα που μπορούν να βοηθήσουν ώστε να γίνει πιο ζεστό, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες.

Εγκαταστήστε ένα mini-split χωρίς αεραγωγούς ή ένα θερμαντικό σώμα τοίχου: Αυτές οι συσκευές θερμαίνουν τον χώρο ανεξάρτητα από το κεντρικό σύστημα και «προσφέρουν στοχευμένη ζέστη σε λιγότερο από πέντε λεπτά χωρίς να επιβαρύνουν τον βασικό λέβητα», εξηγεί ο Μπραντ.

Αντικαταστήστε τον εξαερισμό με μοντέλο με χρονοδιακόπτη ή αισθητήρα υγρασίας: Έτσι περιορίζεται ο χρόνος λειτουργίας μόνο όσο χρειάζεται για την απομάκρυνση της υγρασίας, αποτρέποντας τη μούχλα χωρίς να χάνεται άσκοπα ζεστός αέρας.

Τοποθετήστε ηλεκτρικά θερμαινόμενα πατάκια δαπέδου: Ο Μπραντ προτείνει να εγκαθίστανται κάτω από τα πλακάκια κατά τη διάρκεια ανακαίνισης ή να χρησιμοποιούνται φορητά θερμαντικά πάνελ. «Ζεσταίνουν το δάπεδο αντί για τον αέρα, βελτιώνοντας αμέσως την αίσθηση άνεσης», λέει.

Σφραγίστε τα σημεία από όπου περνά αέρας και ενισχύστε τη μόνωση: Χρησιμοποιήστε αφρό γύρω από σωληνώσεις και εξωτερικούς τοίχους για να σταματήσετε τα ρεύματα αέρα που μπορούν να κάνουν το μπάνιο να φαίνεται πιο κρύο.

Πηγή: the spruce