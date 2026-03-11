Η Eurelectric αμφισβητεί τον κίνδυνο νέας ενεργειακής κρίσης- Προειδοποίηση για παρεμβάσεις στην αγορά ηλεκτρισμού

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Άμεση επιβολή πλαφόν σε καύσιμα και βασικά αγαθά έως τις 30 Ιουνίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 15:47
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του ΚΕΠΑ με το Δήμο Ελευσίνας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 15:46
15 οδηγοί από την Ελλάδα θα ταξιδέψουν στο Grand Prix της Monza με τη Shell
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 15:30
Φρ. Παρασύρης: Aπό τη μηδενική αποθήκευση στην πυρηνική αυταπάτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 15:27
Γ. Χατζηθεοδοσίου: “Καμπανάκι” για καύσιμα, μεταφορές και τιμές προϊόντων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/03/2026 - 15:22
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Δέσμη παραβάσεων Μαρτίου, οι κυριότερες αποφάσεις που αφορούν την Ελλάδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/03/2026 - 15:11
AirEnergy: Παρέδωσε Φωτοβολταϊκό σταθμό 24,052MW στη V-RIDIUM
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/03/2026 - 14:50
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Μόνη λύση, η πράσινη μετάβαση, η πυρηνική ενέργεια δεν είναι πράσινη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 14:43
Η Γερμανία απελευθερώνει μέρος των εθνικών αποθεμάτων πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
11/03/2026 - 14:13
Κυρ. Μητσοτάκης: πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα καύσιμα και σε προϊόντα του σούπερ μάρκετ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 13:32
ΔΕΣΦΑ: Κανένα ζήτημα εφοδιασμού με φυσικό αέριο, ευκαιρία για τη χώρα ο κάθετος διάδρομος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/03/2026 - 13:22
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Ο Μανώλης Μαραγκουδάκης ολοκληρώνει την 30ετή πορεία του. Νέος CEO ο Αριστοτέλης Χαντάβας.
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/03/2026 - 12:58
Στρατηγική συμμαχία Ομίλου AKTOR – Ομίλου ONEX για τη διεκδίκηση του Λιμένος Ελευσίνας
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/03/2026 - 12:20
Όμιλος ΑΒΑΞ: Υπογραφή μνημονίου με τη ΣΤΑΝΤΑ για πύργο κατοικιών 29.800 τ.μ. στα Κεραμεία Αλλατίνη, στη Θεσσαλονίκη
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/03/2026 - 11:49
Σταύρος Παπασταύρου: Τα 10+1 οφέλη της χώρας μας από τις συμβάσεις με την Κοινοπραξία Chevron και HELLENiQ Energy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 11:26
ΕΣΠΕΝ: Αναγκαία η αναμόρφωση του πλαισίου για τις απώλειες δικτύου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/03/2026 - 11:01
Η Schneider Electric παρουσιάζει το EcoStruxure™ Building Activate απλοποιώντας την αυτοματοποιημένη διαχείριση για μικρά και μεσαία κτίρια
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
11/03/2026 - 10:33
WSJ: Ο ΔΟΕ εισηγείται άνευ προηγουμένου αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/03/2026 - 10:11
Deloitte ScaleUp Event 2026: Στο επίκεντρο η ανάπτυξη και η ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 09:50
Η Hellenic Cables υπέγραψε μακροχρόνια συμφωνία-πλαίσιο με την Alliander για καλώδια μέσης και χαμηλής τάσης
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/03/2026 - 09:17
ΡΑΑΕΥ: Με Ημερίδα για την Ισότητα τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 08:54
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Μέτρα αύξησης της ενεργειακής ανεξαρτησίας και της οικονομικής προσιτότητας της ενέργειας στην ΕΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/03/2026 - 08:33
Πέτη Πέρκα: Πυρηνική ενέργεια, όχι ευχαριστώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 08:19
Πότε έρχονται μέτρα - Πάει πίσω το Fuel Pass 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Δημοσκοπήσεις – Όταν η «φωτογραφία της στιγμής» επαναλαμβάνεται συνεχώς
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
11/03/2026 - 08:09
Η Eurelectric αμφισβητεί τον κίνδυνο νέας ενεργειακής κρίσης- Προειδοποίηση για παρεμβάσεις στην αγορά ηλεκτρισμού
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/03/2026 - 08:07
Βενέτης: Καμπανάκι Μονεμβασιώτη για τα αρτοποιεία- Πίεση από ενέργεια, πρώτες ύλες και έλλειψη προσωπικού
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/03/2026 - 08:00
Επίδομα θέρμανσης: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση, η διορία για τα παραστατικά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 07:03
Οι ειδικοί προειδοποιούν για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις των επιθέσεων σε ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις
ΚΟΣΜΟΣ
11/03/2026 - 07:03
Γ. Μανιάτης: Νέα παρεμπόδιση της Τουρκίας στην πόντιση καλωδίου για τη διασύνδεση οπτικών ινών μεταξύ Αστυπάλαιας και Αμοργού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 15:43

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Η Eurelectric αμφισβητεί τον κίνδυνο νέας ενεργειακής κρίσης- Προειδοποίηση για παρεμβάσεις στην αγορά ηλεκτρισμού

Η Eurelectric αμφισβητεί τον κίνδυνο νέας ενεργειακής κρίσης- Προειδοποίηση για παρεμβάσεις στην αγορά ηλεκτρισμού
Άννα Διανά
Τετάρτη, 11/03/2026 - 08:07

Έντονη ανησυχία προκαλεί στους ευρωπαίους ηλεκτροπαραγωγούς η επανεμφάνιση της συζήτησης για αλλαγές στον σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με αφορμή τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, σύμφωνα με νέα ανάλυση της Eurelectric, τα δεδομένα της αγοράς δεν υποστηρίζουν το σενάριο μιας νέας ενεργειακής κρίσης στην Ευρώπη. Ενώ με νέα παρέμβασή της προειδοποιεί για σημαντικές στρεβλώσεις που μπορεί να επιφέρουν οι σχεδιαζόμενες αλλαγές στη χονδρεμπορική αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό και εν όψει της συνεδρίασης του Συμβουλίου Κορυφής της ΕΕ στις 19 και 20 Μαρτίου η Eurelectric που εκπροσωπεί τους Ευρωπαίους ηλεκτροπαραγωγούς και στην οποία από πλευράς Ελλάδας συμμετέχει η ΔΕΗ με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της επιχείρησης Γιώργο Στάσση να είναι αντιπρόεδρος του Συνδέσμου, έδωσε στη δημοσιότητα ειδική μελέτη γύρω από τον σχεδιασμό της αγοράς, την οριακή τιμολόγηση και τις προτεινόμενες παρεμβάσεις.

Η μελέτη εκπονήθηκε από τον Lion Hirth και την ομάδα της Neon Neue Energieökonomik και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας δεν παρουσιάζουν δομική αποτυχία που να απαιτεί ριζικές παρεμβάσεις.

Μάλιστα η μελέτη αμφισβητεί τα όσα λέγονται περί του κινδύνου νέας ενεργειακής κρίσης στην Ευρώπη, ενώ αποδίδει τη διαφορά τιμών μεταξύ ευρωπαϊκών αγορών και ορισμένων Πολιτειών των ΗΠΑ όπως το Τέξας στις χαμηλότερες τιμές φυσικού αερίου στις ΗΠΑ αλλά και στο επιπλέον κόστος που επιβάλλεται στην ηλεκτροπαραγωγή της Ευρώπης λόγω των δικαιωμάτων CO2.

Η μελέτη της Eurelectric εξετάζει το ερώτημα κατά πόσο οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη βρίσκονται σήμερα σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αντίληψη πως η Ευρώπη βρίσκεται ξανά σε ενεργειακή κρίση δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Όπως αναφέρει κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης του 2022, οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας είχαν εκτοξευθεί σε πρωτοφανή επίπεδα, με τις προθεσμιακές τιμές να φτάνουν ακόμη και τα 1.000 ευρώ/MWh. Σήμερα, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες οι τιμές κυμαίνονται περίπου μεταξύ 50 και 90 ευρώ/MWh, γεγονός που δείχνει ότι έχουν επιστρέψει σε επίπεδα κοντά στον ιστορικό μέσο όρο.

Ωστόσο με βάση τη μελέτη εξακολουθούν να παρατηρούνται μεγάλες διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών αγορών αλλά και μεταξύ της Ευρώπης και άλλων περιοχών του κόσμου. Όπως για παράδειγμα στο Τέξας όπου οι προθεσμιακές τιμές βρίσκονται περίπου στα 45–50 ευρώ/MWh, ενώ στη Γερμανία γύρω στα 80 ευρώ/MWh. Διαφορά η οποία πάντως δεν οφείλεται στον σχεδιασμό της αγοράς, καθώς και οι δύο περιοχές χρησιμοποιούν τον ίδιο βασικό μηχανισμό διαμόρφωσης τιμών, δηλαδή την οριακή τιμολόγηση. Σύμφωνα το χάσμα στις τιμές εξηγείται από τις σημαντικά υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη, καθώς η Ευρώπη εξαρτάται περισσότερο από εισαγωγές LNG αλλά και την εφαρμογή πολιτικής τιμολόγησης εκπομπών CO₂ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αυξάνει το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα.

Επίσης η μελέτη αναλύει τον ρόλο της οριακής τιμολόγησης (marginal pricing) που αποτελεί τον βασικό μηχανισμό διαμόρφωσης τιμών σε ανταγωνιστικές αγορές εμπορευμάτων, όπως το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τα μέταλλα ή τα αγροτικά προϊόντα. Η τιμή της αγοράς καθορίζεται από το κόστος της τελευταίας μονάδας παραγωγής που απαιτείται για να καλυφθεί η ζήτηση. Στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, αυτός ο μηχανισμός αποτυπώνεται μέσω της καμπύλης Merit Order, η οποία ταξινομεί τις μονάδες παραγωγής με βάση το μεταβλητό κόστος τους.

Εξάλλου η μελέτη αξιολογεί τις προτεινόμενες παρεμβάσεις στον σχεδιασμό της αγοράς και συγκεκριμένα αναφέρει ότι:

  • Ο Ιβηρικός μηχανισμός, που εφαρμόστηκε στην Ισπανία και την Πορτογαλία και βασίζεται σε επιδοτήσεις προς τις μονάδες φυσικού αερίου με στόχο τη μείωση της τιμής στη χονδρεμπορική αγορά,
  • Η πρόταση του Έλληνα καθηγητή του ΕΜΠ Παντελή Κάπρου η οποία προβλέπει τον διαχωρισμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (market split) σε δύο τμήματα: ένα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ένα για τις μονάδες ορυκτών καυσίμων.

Σύμφωνα με την ανάλυση, τέτοιες παρεμβάσεις ενδέχεται να δημιουργήσουν σημαντικές στρεβλώσεις στη λειτουργία της αγοράς. Ο διαχωρισμός της αγοράς θα μπορούσε να καταστήσει πιο περίπλοκη τη λειτουργία του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος και να δημιουργήσει προβλήματα στον διασυνοριακό συντονισμό, στο ενδοημερήσιο εμπόριο και στους μηχανισμούς εξισορρόπησης. Παράλληλα, η επιδότηση ορισμένων τεχνολογιών θα μπορούσε να μεταφέρει το κόστος στους φορολογούμενους ή στους καταναλωτές μέσω υψηλότερων φόρων, επιδοτήσεων ή τελών δικτύου. Επιπλέον, η αβεβαιότητα που προκαλούν τέτοιες παρεμβάσεις ενδέχεται να μειώσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και να αυξήσει το κόστος χρηματοδότησης νέων ενεργειακών έργων.

Σημειώνεται ότι η ανάλυση έρχεται σε συνέχεια της επιστολής που είχε απευθύνει η Eurelectric στις αρχές Μαρτίου προς τους ηγέτες της ΕΕ, με την οποία ζητούσε να μην ανοίξει εκ νέου η συζήτηση για τον σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Βενέτης: Καμπανάκι Μονεμβασιώτη για τα αρτοποιεία- Πίεση από ενέργεια, πρώτες ύλες και έλλειψη προσωπικού
Βενέτης: Καμπανάκι Μονεμβασιώτη για τα αρτοποιεία- Πίεση από ενέργεια, πρώτες ύλες και έλλειψη προσωπικού 11 Μαρτίου 2026
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Μέτρα αύξησης της ενεργειακής ανεξαρτησίας και της οικονομικής προσιτότητας της ενέργειας στην ΕΕ 11 Μαρτίου 2026
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Μέτρα αύξησης της ενεργειακής ανεξαρτησίας και της οικονομικής προσιτότητας της ενέργειας στην ΕΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Άμεση επιβολή πλαφόν σε καύσιμα και βασικά αγαθά έως τις 30 Ιουνίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άμεση επιβολή πλαφόν σε καύσιμα και βασικά αγαθά έως τις 30 Ιουνίου

Γ. Χατζηθεοδοσίου: “Καμπανάκι” για καύσιμα, μεταφορές και τιμές προϊόντων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Γ. Χατζηθεοδοσίου: “Καμπανάκι” για καύσιμα, μεταφορές και τιμές προϊόντων

ΔΕΣΦΑ: Κανένα ζήτημα εφοδιασμού με φυσικό αέριο, ευκαιρία για τη χώρα ο κάθετος διάδρομος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΔΕΣΦΑ: Κανένα ζήτημα εφοδιασμού με φυσικό αέριο, ευκαιρία για τη χώρα ο κάθετος διάδρομος

WSJ: Ο ΔΟΕ εισηγείται άνευ προηγουμένου αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

WSJ: Ο ΔΟΕ εισηγείται άνευ προηγουμένου αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου

Οι ειδικοί προειδοποιούν για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις των επιθέσεων σε ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ειδικοί προειδοποιούν για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις των επιθέσεων σε ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Ενέργεια: Χώρες, κυρίως στην Ασία, λαμβάνουν έκτακτα μέτρα με στόχο να περιορίσουν τις επιπτώσεις από την αύξηση των τιμών
ΚΟΣΜΟΣ

Ενέργεια: Χώρες, κυρίως στην Ασία, λαμβάνουν έκτακτα μέτρα με στόχο να περιορίσουν τις επιπτώσεις από την αύξηση των τιμών