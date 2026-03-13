HELLENiQ ENERGY: Δωρεά για την αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Η HELLENiQ ENERGY , μέσω της θυγατρικής της HELLENiQ Petroleum , προχώρησε σε δωρεά προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής , με στόχο την αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής στο πλαίσιο της ψηφιακής μετάβασης του Υπουργείου.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αντικαταστάθηκε κρίσιμος μηχανογραφικός εξοπλισμός με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής, ενισχύοντας ουσιαστικά τη λειτουργία των ψηφιακών υπηρεσιών του Υπουργείου και του Λιμενικού Σώματος.

Με τη συγκεκριμένη αναβάθμιση βελτιώνεται η διασύνδεση των υπηρεσιών του Υπουργείου και των Λιμενικών Αρχών σε όλη τη χώρα, διευκολύνοντας τον συντονισμό με την κεντρική διοίκηση, ενώ θωρακίζονται και οι επιχειρησιακές δυνατότητες της Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Παράλληλα, ενισχύεται η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων και το επίπεδο κυβερνοασφάλειας, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των επιχειρησιακών αναγκών του Υπουργείου.

Η τελετή παράδοσης του νέου ψηφιακού εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Μαρτίου στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Βασίλη Κικίλια και του Διευθύνοντος Συμβούλου της HELLENiQ ENERGY κ. Ανδρέα Σιάμισιη.

Στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων, παρευρέθηκαν ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος ΛΣ Τρύφων Κοντιζάς, ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων κ. Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Μανώλης Κουτουλάκης, ο Διευθυντής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αντιπλοίαρχος ΛΣ Ευάγγελος Αγγελής και, από την HELLENiQ ENERGY, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΚΟ κ. Σπύρος Γκίκας, ο Γενικός Διευθυντής Πληροφορικής & Ψηφιακού Μετασχηματισμού κ. Λεωνίδας Κωβαίος, καθώς και ο Διευθυντής Ναυτιλιακών Δραστηριοτήτων κ. Κώστας Αρβανίτης.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε: «Ευχαριστούμε την HELLENiQ ENERGY για την ευγενική κίνηση προσφοράς στο Υπουργείο, προκειμένου να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα στην επόμενη ημέρα της ψηφιακής εποχής. Οι υπηρεσιακές μας ανάγκες συνεχώς αυξάνονται και το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή είναι προσηλωμένο στο καθήκον: στην αστυνόμευση της ΑΟΖ, στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, αλλά και στη φύλαξη θαλάσσιων πάρκων γύρω από τα FSRU, των γεωτρήσεών μας, καθώς και στην πόντιση και την ασφάλεια των καλωδίων. Αυτό δημιουργεί νέα δεδομένα και όταν απαιτούνται άμεσες λύσεις απευθυνόμαστε στον ιδιωτικό τομέα, του οποίου η συμβολή σε κρίσιμους τομείς πρέπει να αναγνωρίζεται».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY κ. Ανδρέας Σιάμισιης, ανέφερε: «Ζούμε σε μια εποχή όπου η προηγμένη τεχνολογία και η κυβερνοασφάλεια έχουν καθοριστική σημασία για τη λειτουργία των κρίσιμων υποδομών. Με τη δωρεά αυτή, θέλουμε να συμβάλουμε στη ριζική αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ώστε να συνεχίσει να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Ταυτόχρονα, ενισχύουμε και τη δυνατότητα του Λιμενικού Σώματος να ανταποκρίνεται ακόμη πιο αποτελεσματικά στις απαιτητικές και σύνθετες αποστολές, που αναλαμβάνουν καθημερινά τα μέλη του. Ως HELLENiQ ENERGY θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε θεσμούς που διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο για την εύρυθμη λειτουργία της χώρας, την ασφάλεια και την πρόοδο της ελληνικής κοινωνίας».

Διαχρονική στήριξη της HELLENiQ ENERGY στο Λιμενικό Σώμα

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη διαχρονική στήριξη της HELLENiQ ENERGY προς θεσμούς που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία των λιμένων της χώρας. Στο πλαίσιο της στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητας η HELLENiQ ENERGY έχει υλοποιήσει σειρά ενεργειών ενίσχυσης των Λιμενικών Αρχών σε περιοχές όπου δραστηριοποιείται η θυγατρική της HELLENiQ Petroleum, όπως στη Θεσσαλονίκη και την Ελευσίνα. Οι δράσεις περιλαμβάνουν την αναβάθμιση τεχνολογικού εξοπλισμού, την ενίσχυση της επιχειρησιακής λειτουργίας και τη στήριξη υποδομών λιμεναρχείων.