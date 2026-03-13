ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Τάκης Θεοδωρικάκος: Οι κρίσεις απαιτούν έκτακτα μέτρα – Σκληρό αλλά αναγκαίο το μέτρο του πλαφόν στα κέρδη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/03/2026 - 10:22
Κιρίλ Ντμίτριεφ: Χωρίς το πετρέλαιο της Ρωσίας η παγκόσμια αγορά ενέργειας δεν μπορεί να παραμείνει σταθερή
ΚΟΣΜΟΣ
13/03/2026 - 09:37
Αλ. Χαρίτσης: Η κυβέρνηση παίζει τις τύχες της χώρας σε μια γεωπολιτική φαντασίωση και κρατά τη χώρα σε ένα ενεργειακό μοντέλο του περασμένου αιώνα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/03/2026 - 08:51
Σταύρος Παπασταύρου: Το ΠΑΣΟΚ, για άλλη μια φορά, δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/03/2026 - 08:39
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης του ΑΔΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/03/2026 - 08:35
HELLENiQ ENERGY: Δωρεά για την αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/03/2026 - 08:27
Γιάννης Τριήρης: Γιατί ο Μητσοτάκης έδειξε ότι φοβάται τις πρόωρες εκλογές
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
13/03/2026 - 08:09
Σούπερ Μάρκετ: Η σωρευτική πίεση από ενέργεια και πληθωρισμό «φρενάρει» την καταναλωτική ψυχολογία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/03/2026 - 08:06
Προ των πυλών τα μέτρα στήριξης της βιομηχανίας για το ενεργειακό κόστος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/03/2026 - 08:03
Αυτές οι χώρες καταγράφουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης
ΚΟΣΜΟΣ
13/03/2026 - 06:50
Έξι τρόποι για να βελτιώσετε την απόδοση του καλοριφέρ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/03/2026 - 06:50
Rosatom: Η ρωσική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας θα παραμείνει στο Ιράν παρά τον πόλεμο
ΚΟΣΜΟΣ
12/03/2026 - 15:58
14 κράτη μέλη της ΕΕ λένε «ναι» στην ανάπτυξη και αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 15:39
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Οι παγκόσμιες αγορές σε κρίσιμο σημείο καμπής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 15:16
ΕΝ.ΒΕ.Θ: Τα ψέματα της αισχροκέρδειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 15:10
WWF: Συμβάσεις για εξόρυξη υδρογονανθράκων: η Ελλάδα προχωράει στο μέλλον με τα μάτια στραμμένα στο παρελθόν
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 14:55
Ξεκινά η Διάθεση Ομολόγου της ΔΕΗ για τους Κατοίκους των Νομών Κοζάνης & Φλώρινας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/03/2026 - 14:18
ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ: Η διαχείριση αποβλήτων φωτοβολταϊκών αναδεικνύεται σε κρίσιμο ζήτημα για την ενεργειακή μετάβαση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/03/2026 - 14:00
Η nvisionist φέρνει την ελληνική AI καινοτομία στη SMART ENERGY WEEK στο Tokyo
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
12/03/2026 - 13:44
Νίκος Παπαθανάσης: Συνάντηση με φορείς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αμυντικής βιομηχανίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 13:00
Ουσιαστική και εποικοδομητική η ενημερωτική συνάντηση ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/03/2026 - 12:46
ΔΕΠΑ Εμπορίας: Νέο φορτίο LNG από τις ΗΠΑ στη Ρεβυθούσα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 12:42
Κ. Χατζηδάκης: Κίνηση αποφασιστικότητας και κοινής λογικής το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 12:01
Στρατηγική είσοδος της Energean στην Ανγκόλα, με εξαγορά ποσοστού της Chevron σε δύο θαλάσσια blocks
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 11:18
Γιάννης Τριήρης: Το «πλαφόν» δεν θα ρίξει τις τιμές
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
12/03/2026 - 11:03
Προχωρούν τα ενεργειακά έργα του RRF- Στο 70% η απορρόφηση των κονδυλίων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/03/2026 - 10:57
Πώς αντιδρά η αγορά στο νέο πλαφόν- Τι σημαίνει το όριο των 5 και 12 λεπτών στα καύσιμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 10:55
Σάκης Αρναούτογλου: Η Κομισιόν «αδειάζει» την Κυβέρνηση για τα σκουπίδια της Κέρκυρας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 10:34
Το Green Tank συμμετείχε στη συνάντηση εταίρων του έργου ARTEMIS στη Σαρδηνία
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/03/2026 - 10:06
Βασίλης Κορκίδης: Η ενεργοποίηση του πλαφόν για τη προστασία της αγοράς χωρίς δημοσιονομικό κόστος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 09:31

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
HELLENiQ ENERGY: Δωρεά για την αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Newsroom
Παρασκευή, 13/03/2026 - 08:27

Η HELLENiQ ENERGY, μέσω της θυγατρικής της HELLENiQ Petroleum, προχώρησε σε δωρεά προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με στόχο την αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής στο πλαίσιο της ψηφιακής μετάβασης του Υπουργείου.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αντικαταστάθηκε κρίσιμος μηχανογραφικός εξοπλισμός με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής, ενισχύοντας ουσιαστικά τη λειτουργία των ψηφιακών υπηρεσιών του Υπουργείου και του Λιμενικού Σώματος.

Με τη συγκεκριμένη αναβάθμιση βελτιώνεται η διασύνδεση των υπηρεσιών του Υπουργείου και των Λιμενικών Αρχών σε όλη τη χώρα, διευκολύνοντας τον συντονισμό με την κεντρική διοίκηση, ενώ θωρακίζονται και οι επιχειρησιακές δυνατότητες της Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Παράλληλα, ενισχύεται η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων και το επίπεδο κυβερνοασφάλειας, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των επιχειρησιακών αναγκών του Υπουργείου.

Η τελετή παράδοσης του νέου ψηφιακού εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Μαρτίου στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Βασίλη Κικίλια και του Διευθύνοντος Συμβούλου της HELLENiQ ENERGY κ. Ανδρέα Σιάμισιη.

Στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων, παρευρέθηκαν ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος ΛΣ Τρύφων Κοντιζάς, ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων κ. Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Μανώλης Κουτουλάκης, ο Διευθυντής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αντιπλοίαρχος ΛΣ Ευάγγελος Αγγελής και, από την HELLENiQ ENERGY, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΚΟ κ. Σπύρος Γκίκας, ο Γενικός Διευθυντής Πληροφορικής & Ψηφιακού Μετασχηματισμού κ. Λεωνίδας Κωβαίος, καθώς και ο Διευθυντής Ναυτιλιακών Δραστηριοτήτων κ. Κώστας Αρβανίτης.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε: «Ευχαριστούμε την HELLENiQ ENERGY για την ευγενική κίνηση προσφοράς στο Υπουργείο, προκειμένου να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα στην επόμενη ημέρα της ψηφιακής εποχής. Οι υπηρεσιακές μας ανάγκες συνεχώς αυξάνονται και το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή είναι προσηλωμένο στο καθήκον: στην αστυνόμευση της ΑΟΖ, στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, αλλά και στη φύλαξη θαλάσσιων πάρκων γύρω από τα FSRU, των γεωτρήσεών μας, καθώς και στην πόντιση και την ασφάλεια των καλωδίων. Αυτό δημιουργεί νέα δεδομένα και όταν απαιτούνται άμεσες λύσεις απευθυνόμαστε στον ιδιωτικό τομέα, του οποίου η συμβολή σε κρίσιμους τομείς πρέπει να αναγνωρίζεται».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY κ. Ανδρέας Σιάμισιης, ανέφερε: «Ζούμε σε μια εποχή όπου η προηγμένη τεχνολογία και η κυβερνοασφάλεια έχουν καθοριστική σημασία για τη λειτουργία των κρίσιμων υποδομών. Με τη δωρεά αυτή, θέλουμε να συμβάλουμε στη ριζική αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ώστε να συνεχίσει να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Ταυτόχρονα, ενισχύουμε και τη δυνατότητα του Λιμενικού Σώματος να ανταποκρίνεται ακόμη πιο αποτελεσματικά στις απαιτητικές και σύνθετες αποστολές, που αναλαμβάνουν καθημερινά τα μέλη του. Ως HELLENiQ ENERGY θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε θεσμούς που διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο για την εύρυθμη λειτουργία της χώρας, την ασφάλεια και την πρόοδο της ελληνικής κοινωνίας».

Διαχρονική στήριξη της HELLENiQ ENERGY στο Λιμενικό Σώμα

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη διαχρονική στήριξη της HELLENiQ ENERGY προς θεσμούς που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία των λιμένων της χώρας. Στο πλαίσιο της στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητας η HELLENiQ ENERGY έχει υλοποιήσει σειρά ενεργειών ενίσχυσης των Λιμενικών Αρχών σε περιοχές όπου δραστηριοποιείται η θυγατρική της HELLENiQ Petroleum, όπως στη Θεσσαλονίκη και την Ελευσίνα. Οι δράσεις περιλαμβάνουν την αναβάθμιση τεχνολογικού εξοπλισμού, την ενίσχυση της επιχειρησιακής λειτουργίας και τη στήριξη υποδομών λιμεναρχείων.

