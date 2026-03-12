ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ: Η διαχείριση αποβλήτων φωτοβολταϊκών αναδεικνύεται σε κρίσιμο ζήτημα για την ενεργειακή μετάβαση

Η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ, το εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην Ελλάδα από το 2009, έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια οργανωμένη δραστηριότητα και στον τομέα της συλλογής και ανακύκλωσης φωτοβολταϊκών πλαισίων, σε μια περίοδο κατά την οποία το συγκεκριμένο ρεύμα αποβλήτων αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για την αγορά ενέργειας και το περιβάλλον.

Από το 2020, το σύστημα έχει εντάξει οργανωμένα την ανακύκλωση φωτοβολταϊκών πλαισίων στις δραστηριότητές του, αναπτύσσοντας δίκτυο συλλογής σε πανελλαδικό επίπεδο. Μέχρι σήμερα έχουν συλλεχθεί και οδηγηθεί προς ανακύκλωση περισσότεροι από 500 τόνοι φωτοβολταϊκών πλαισίων, που αντιστοιχούν σε πάνω από 20.000 πάνελ από εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα, με συνολικό ποσοστό ανακύκλωσης που φθάνει το 99%.

Η επεξεργασία των πλαισίων πραγματοποιείται σε συνεργασία με τρεις μονάδες ανακύκλωσης στην Ελλάδα, ενώ από το 2025 η διαδικασία υλοποιείται εξ ολοκλήρου εντός της χώρας, σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην Κρήτη, τη Στερεά Ελλάδα και τη Δυτική Μακεδονία. Η γεωγραφική αυτή κατανομή ακολουθεί την αρχή της εγγύτητας, μειώνοντας τις μεταφορές και το σχετικό κόστος διαχείρισης, ενώ παράλληλα ενισχύει την εθνική κυκλική οικονομία και συμβάλλει στη δημιουργία μιας σταθερής εγχώριας υποδομής επεξεργασίας αποβλήτων φωτοβολταϊκών. Ταυτόχρονα, περιορίζει σταδιακά την ανάγκη εξαγωγών για ανακύκλωση, πρακτική που μέχρι πρόσφατα χαρακτήριζε σημαντικό μέρος της σχετικής δραστηριότητας.

Με βάση τα στοιχεία, το 85% των υλικών που προκύπτουν από την επεξεργασία ανακτάται, το 14% οδηγείται σε ενεργειακή αξιοποίηση και μόλις το 1% σε τελική διάθεση. Οι επιδόσεις αυτές επιβεβαιώνουν ότι η ορθή διαχείριση των φωτοβολταϊκών πλαισίων μπορεί να παράγει μετρήσιμο περιβαλλοντικό αποτέλεσμα, αρκεί να υπάρχει οργανωμένο σύστημα συλλογής και επεξεργασίας.

Σύμφωνα με σχετική μελέτη της ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ, έως το 2055 εκτιμάται ότι στην Ελλάδα θα παραχθούν πάνω από 1 εκατ. τόνοι αποβλήτων φωτοβολταϊκών πλαισίων, ενώ μόνο την περίοδο 2030-2033 αναμένεται να εμφανιστούν περίπου 200.000 τόνοι. Οι προβλέψεις αυτές δείχνουν ότι η διαχείριση των αποβλήτων από φωτοβολταϊκά δεν είναι ένα περιφερειακό θέμα της αγοράς, αλλά μια βασική παράμετρος της ενεργειακής μετάβασης.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ, κος Δημήτρης Χριστογιαννόπουλος δήλωσε: «Η ανάγκη διαχείρισης αποβλήτων φωτοβολταϊκών πλαισίων στην ελληνική αγορά εκτιμάται σήμερα ότι προσεγγίζει τους 2.500 τόνους. Η περαιτέρω ανάπτυξη της οργανωμένης ανακύκλωσης προϋποθέτει τη σταδιακή και πλήρη συμμετοχή όλων των υπόχρεων παραγωγών στο σύστημα χρηματοδότησης της διαχείρισης, ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα και η αποτελεσματικότητα του μοντέλου εναλλακτικής διαχείρισης. Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να έχει και η ανακοίνωση από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) της ελάχιστης εισφοράς ανακύκλωσης για τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, η οποία εκτιμάται ότι θα συμβάλει στη διαμόρφωση ενός πιο σαφούς και σταθερού πλαισίου λειτουργίας για την αγορά».