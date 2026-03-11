Βενέτης: Καμπανάκι Μονεμβασιώτη για τα αρτοποιεία- Πίεση από ενέργεια, πρώτες ύλες και έλλειψη προσωπικού

Σε μια νέα περίοδο έντονων πιέσεων φαίνεται να εισέρχεται ο κλάδος της εστίασης και της αρτοποιίας, καθώς το αυξημένο ενεργειακό κόστος, οι ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες και η έλλειψη προσωπικού διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις.

Στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος αναφέρθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Βενέτης, Παναγιώτης Μονεμβασιώτης, σε συνέντευξη Τύπου με αφορμή την ανακοίνωση συνεργασίας της αλυσίδας με την Coffee Lab.

Όπως σημείωσε, η εστίαση εξακολουθεί να λειτουργεί υπό την πίεση αλλεπάλληλων κρίσεων, από την περίοδο των μνημονίων και την πανδημία μέχρι την ενεργειακή κρίση και τις συνεχείς ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες. «Η εστίαση περνά μια πολύ δύσκολη περίοδο. Τα προβλήματα αυξάνονται καθημερινά», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι ακόμη και μικρότερες μεταβολές στο κόστος λειτουργίας μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές για τη βιωσιμότητα πολλών επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ενεργειακό κόστος, το οποίο –όπως είπε– παραμένει ένας από τους βασικούς παράγοντες πίεσης για τον κλάδο, ειδικά για τις επιχειρήσεις αρτοποιίας που είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρες.

Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε και στις αυξήσεις σε βασικά προϊόντα της αγοράς τροφίμων. Όπως σημείωσε, η τιμή της σοκολάτας έχει εκτιναχθεί τα τελευταία χρόνια, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και σε τριπλάσια επίπεδα, γεγονός που έχει περιορίσει τη ζήτηση. «Έχει χαθεί ο τζίρος και το ενδιαφέρον των καταναλωτών για τη σοκολάτα», ανέφερε, εκτιμώντας ότι η αγορά θα χρειαστεί σημαντικό χρόνο για να επανέλθει σε πιο φυσιολογικά επίπεδα. Αντίστοιχες πιέσεις, πρόσθεσε, καταγράφονται και στην αγορά του καφέ.

Ο ίδιος εμφανίστηκε παράλληλα ανήσυχος για το ενδεχόμενο εμφάνισης μιας νέας επισιτιστικής κρίσης τα επόμενα χρόνια, προειδοποιώντας ότι η διεθνής αγορά τροφίμων ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με ελλείψεις σε βασικά αγαθά. Όπως ανέφερε, ήδη εξελίσσονται διεθνώς προσπάθειες για εναλλακτικές μορφές παραγωγής τροφίμων, όπως προϊόντα τεχνητού κρέατος ή νέες πηγές πρωτεΐνης.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της Βενέτης αναφέρθηκε στο αυξανόμενο πρόβλημα έλλειψης προσωπικού. Σύμφωνα με τον ίδιο, για κάθε εργαζόμενο που αποχωρεί απαιτούνται πλέον ενάμιση έως δύο άτομα για να καλυφθεί το κενό, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Σημαντικό ζήτημα για τον κλάδο αποτελεί επίσης η γραφειοκρατία και το πλήθος ελεγκτικών διαδικασιών. Όπως ανέφερε, τα καταστήματα εστίασης και αρτοποιίας βρίσκονται αντιμέτωπα με ένα σύνθετο πλέγμα ελέγχων και διοικητικών διαδικασιών από πολλαπλές υπηρεσίες, γεγονός που αυξάνει το λειτουργικό κόστος και δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες για τις επιχειρήσεις.

Την ίδια στιγμή, όπως σημείωσε, οι επιχειρήσεις καλούνται να διαχειριστούν και νέα φαινόμενα στην αγορά, όπως περιστατικά καταναλωτών που καταγγέλλουν ζητήματα ποιότητας και ζητούν αποζημιώσεις, απειλώντας σε διαφορετική περίπτωση με αρνητικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι πιέσεις αυτές, σύμφωνα με τον ίδιο, οδηγούν σταδιακά σε συρρίκνωση του κλάδου, με αρκετές μικρές επιχειρήσεις να δυσκολεύονται να επιβιώσουν και όλο και λιγότερους νέους να επιλέγουν να ασχοληθούν με το επάγγελμα του αρτοποιού. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «ψυχορραγούν τα καταστήματα της εστίασης, φούρνοι κλείνουν, οι νέοι δεν ασχολούνται. Ο κλάδος φαίνεται ότι έχει πρόβλημα. Αν δεν εφεύρουμε τον αρτοποιό του μέλλοντος και αν δεν το κάνουμε θα φτάσουμε να τρώμε ψωμί από την Κίνα τριών μηνών από τα σούπερ μάρκετ». Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με στοιχεία που είχε παρουσιάσει πρόσφατα η Ένωση Επιχειρήσεων Αρτοποιίας Ζαχαροπλαστικής (Ε.ΕΠ.Α.Ζ.), περισσότεροι από 3.000 φούρνοι, ζαχαροπλαστεία και πρατήρια αρτοποιίας έχουν κλείσει τα τελευταία δυόμισι χρόνια στην Ελλάδα, εξέλιξη που εντείνει τις ανησυχίες για το μέλλον ενός από τους πιο παραδοσιακούς κλάδους της ελληνικής μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Μονεμβασιώτης χαρακτήρισε τη συμφωνία συνεργασίας με την αλυσίδα Coffee Lab, μέσω απόκτησης μειοψηφικού μετοχικού κεφαλαίου, ως αμυντική κίνηση. Η ταυτότητα και το brand της αλυσίδας θα παραμείνουν ίδια ενώ στο δίκτυο των καταστημάτων της θα παρέχονται επιλεγμένα προϊόντα Βενέτης.