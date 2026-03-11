Βενέτης: Καμπανάκι Μονεμβασιώτη για τα αρτοποιεία- Πίεση από ενέργεια, πρώτες ύλες και έλλειψη προσωπικού

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Άμεση επιβολή πλαφόν σε καύσιμα και βασικά αγαθά έως τις 30 Ιουνίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 15:47
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του ΚΕΠΑ με το Δήμο Ελευσίνας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 15:46
15 οδηγοί από την Ελλάδα θα ταξιδέψουν στο Grand Prix της Monza με τη Shell
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 15:30
Φρ. Παρασύρης: Aπό τη μηδενική αποθήκευση στην πυρηνική αυταπάτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 15:27
Γ. Χατζηθεοδοσίου: “Καμπανάκι” για καύσιμα, μεταφορές και τιμές προϊόντων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/03/2026 - 15:22
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Δέσμη παραβάσεων Μαρτίου, οι κυριότερες αποφάσεις που αφορούν την Ελλάδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/03/2026 - 15:11
AirEnergy: Παρέδωσε Φωτοβολταϊκό σταθμό 24,052MW στη V-RIDIUM
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/03/2026 - 14:50
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Μόνη λύση, η πράσινη μετάβαση, η πυρηνική ενέργεια δεν είναι πράσινη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 14:43
Η Γερμανία απελευθερώνει μέρος των εθνικών αποθεμάτων πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
11/03/2026 - 14:13
Κυρ. Μητσοτάκης: πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα καύσιμα και σε προϊόντα του σούπερ μάρκετ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 13:32
ΔΕΣΦΑ: Κανένα ζήτημα εφοδιασμού με φυσικό αέριο, ευκαιρία για τη χώρα ο κάθετος διάδρομος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/03/2026 - 13:22
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Ο Μανώλης Μαραγκουδάκης ολοκληρώνει την 30ετή πορεία του. Νέος CEO ο Αριστοτέλης Χαντάβας.
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/03/2026 - 12:58
Στρατηγική συμμαχία Ομίλου AKTOR – Ομίλου ONEX για τη διεκδίκηση του Λιμένος Ελευσίνας
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/03/2026 - 12:20
Όμιλος ΑΒΑΞ: Υπογραφή μνημονίου με τη ΣΤΑΝΤΑ για πύργο κατοικιών 29.800 τ.μ. στα Κεραμεία Αλλατίνη, στη Θεσσαλονίκη
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/03/2026 - 11:49
Σταύρος Παπασταύρου: Τα 10+1 οφέλη της χώρας μας από τις συμβάσεις με την Κοινοπραξία Chevron και HELLENiQ Energy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 11:26
ΕΣΠΕΝ: Αναγκαία η αναμόρφωση του πλαισίου για τις απώλειες δικτύου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/03/2026 - 11:01
Η Schneider Electric παρουσιάζει το EcoStruxure™ Building Activate απλοποιώντας την αυτοματοποιημένη διαχείριση για μικρά και μεσαία κτίρια
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
11/03/2026 - 10:33
WSJ: Ο ΔΟΕ εισηγείται άνευ προηγουμένου αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/03/2026 - 10:11
Deloitte ScaleUp Event 2026: Στο επίκεντρο η ανάπτυξη και η ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 09:50
Η Hellenic Cables υπέγραψε μακροχρόνια συμφωνία-πλαίσιο με την Alliander για καλώδια μέσης και χαμηλής τάσης
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/03/2026 - 09:17
ΡΑΑΕΥ: Με Ημερίδα για την Ισότητα τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 08:54
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Μέτρα αύξησης της ενεργειακής ανεξαρτησίας και της οικονομικής προσιτότητας της ενέργειας στην ΕΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/03/2026 - 08:33
Πέτη Πέρκα: Πυρηνική ενέργεια, όχι ευχαριστώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 08:19
Πότε έρχονται μέτρα - Πάει πίσω το Fuel Pass 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Δημοσκοπήσεις – Όταν η «φωτογραφία της στιγμής» επαναλαμβάνεται συνεχώς
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
11/03/2026 - 08:09
Η Eurelectric αμφισβητεί τον κίνδυνο νέας ενεργειακής κρίσης- Προειδοποίηση για παρεμβάσεις στην αγορά ηλεκτρισμού
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/03/2026 - 08:07
Βενέτης: Καμπανάκι Μονεμβασιώτη για τα αρτοποιεία- Πίεση από ενέργεια, πρώτες ύλες και έλλειψη προσωπικού
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/03/2026 - 08:00
Επίδομα θέρμανσης: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση, η διορία για τα παραστατικά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 07:03
Οι ειδικοί προειδοποιούν για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις των επιθέσεων σε ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις
ΚΟΣΜΟΣ
11/03/2026 - 07:03
Γ. Μανιάτης: Νέα παρεμπόδιση της Τουρκίας στην πόντιση καλωδίου για τη διασύνδεση οπτικών ινών μεταξύ Αστυπάλαιας και Αμοργού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 15:43

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Βενέτης: Καμπανάκι Μονεμβασιώτη για τα αρτοποιεία- Πίεση από ενέργεια, πρώτες ύλες και έλλειψη προσωπικού

Βενέτης: Καμπανάκι Μονεμβασιώτη για τα αρτοποιεία- Πίεση από ενέργεια, πρώτες ύλες και έλλειψη προσωπικού
Άννα Διανά
Τετάρτη, 11/03/2026 - 08:00

Σε μια νέα περίοδο έντονων πιέσεων φαίνεται να εισέρχεται ο κλάδος της εστίασης και της αρτοποιίας, καθώς το αυξημένο ενεργειακό κόστος, οι ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες και η έλλειψη προσωπικού διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις.

Στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος αναφέρθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Βενέτης, Παναγιώτης Μονεμβασιώτης, σε συνέντευξη Τύπου με αφορμή την ανακοίνωση συνεργασίας της αλυσίδας με την Coffee Lab.

Όπως σημείωσε, η εστίαση εξακολουθεί να λειτουργεί υπό την πίεση αλλεπάλληλων κρίσεων, από την περίοδο των μνημονίων και την πανδημία μέχρι την ενεργειακή κρίση και τις συνεχείς ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες. «Η εστίαση περνά μια πολύ δύσκολη περίοδο. Τα προβλήματα αυξάνονται καθημερινά», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι ακόμη και μικρότερες μεταβολές στο κόστος λειτουργίας μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές για τη βιωσιμότητα πολλών επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ενεργειακό κόστος, το οποίο –όπως είπε– παραμένει ένας από τους βασικούς παράγοντες πίεσης για τον κλάδο, ειδικά για τις επιχειρήσεις αρτοποιίας που είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρες.

Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε και στις αυξήσεις σε βασικά προϊόντα της αγοράς τροφίμων. Όπως σημείωσε, η τιμή της σοκολάτας έχει εκτιναχθεί τα τελευταία χρόνια, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και σε τριπλάσια επίπεδα, γεγονός που έχει περιορίσει τη ζήτηση. «Έχει χαθεί ο τζίρος και το ενδιαφέρον των καταναλωτών για τη σοκολάτα», ανέφερε, εκτιμώντας ότι η αγορά θα χρειαστεί σημαντικό χρόνο για να επανέλθει σε πιο φυσιολογικά επίπεδα. Αντίστοιχες πιέσεις, πρόσθεσε, καταγράφονται και στην αγορά του καφέ.

Ο ίδιος εμφανίστηκε παράλληλα ανήσυχος για το ενδεχόμενο εμφάνισης μιας νέας επισιτιστικής κρίσης τα επόμενα χρόνια, προειδοποιώντας ότι η διεθνής αγορά τροφίμων ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με ελλείψεις σε βασικά αγαθά. Όπως ανέφερε, ήδη εξελίσσονται διεθνώς προσπάθειες για εναλλακτικές μορφές παραγωγής τροφίμων, όπως προϊόντα τεχνητού κρέατος ή νέες πηγές πρωτεΐνης.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της Βενέτης αναφέρθηκε στο αυξανόμενο πρόβλημα έλλειψης προσωπικού. Σύμφωνα με τον ίδιο, για κάθε εργαζόμενο που αποχωρεί απαιτούνται πλέον ενάμιση έως δύο άτομα για να καλυφθεί το κενό, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Σημαντικό ζήτημα για τον κλάδο αποτελεί επίσης η γραφειοκρατία και το πλήθος ελεγκτικών διαδικασιών. Όπως ανέφερε, τα καταστήματα εστίασης και αρτοποιίας βρίσκονται αντιμέτωπα με ένα σύνθετο πλέγμα ελέγχων και διοικητικών διαδικασιών από πολλαπλές υπηρεσίες, γεγονός που αυξάνει το λειτουργικό κόστος και δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες για τις επιχειρήσεις.

Την ίδια στιγμή, όπως σημείωσε, οι επιχειρήσεις καλούνται να διαχειριστούν και νέα φαινόμενα στην αγορά, όπως περιστατικά καταναλωτών που καταγγέλλουν ζητήματα ποιότητας και ζητούν αποζημιώσεις, απειλώντας σε διαφορετική περίπτωση με αρνητικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι πιέσεις αυτές, σύμφωνα με τον ίδιο, οδηγούν σταδιακά σε συρρίκνωση του κλάδου, με αρκετές μικρές επιχειρήσεις να δυσκολεύονται να επιβιώσουν και όλο και λιγότερους νέους να επιλέγουν να ασχοληθούν με το επάγγελμα του αρτοποιού. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «ψυχορραγούν τα καταστήματα της εστίασης, φούρνοι κλείνουν, οι νέοι δεν ασχολούνται. Ο κλάδος φαίνεται ότι έχει πρόβλημα. Αν δεν εφεύρουμε τον αρτοποιό του μέλλοντος και αν δεν το κάνουμε θα φτάσουμε να τρώμε ψωμί από την Κίνα τριών μηνών από τα σούπερ μάρκετ». Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με στοιχεία που είχε παρουσιάσει πρόσφατα η Ένωση Επιχειρήσεων Αρτοποιίας Ζαχαροπλαστικής (Ε.ΕΠ.Α.Ζ.), περισσότεροι από 3.000 φούρνοι, ζαχαροπλαστεία και πρατήρια αρτοποιίας έχουν κλείσει τα τελευταία δυόμισι χρόνια στην Ελλάδα, εξέλιξη που εντείνει τις ανησυχίες για το μέλλον ενός από τους πιο παραδοσιακούς κλάδους της ελληνικής μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Μονεμβασιώτης χαρακτήρισε τη συμφωνία συνεργασίας με την αλυσίδα Coffee Lab, μέσω απόκτησης μειοψηφικού μετοχικού κεφαλαίου, ως αμυντική κίνηση. Η ταυτότητα και το brand της αλυσίδας θα παραμείνουν ίδια ενώ στο δίκτυο των καταστημάτων της θα παρέχονται επιλεγμένα προϊόντα Βενέτης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Enerwave: Ανταγωνιστικά προϊόντα και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση για κάθε επαγγελματία
Enerwave: Ανταγωνιστικά προϊόντα και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση για κάθε επαγγελματία 09 Μαρτίου 2026
Η Eurelectric αμφισβητεί τον κίνδυνο νέας ενεργειακής κρίσης- Προειδοποίηση για παρεμβάσεις στην αγορά ηλεκτρισμού 11 Μαρτίου 2026
Η Eurelectric αμφισβητεί τον κίνδυνο νέας ενεργειακής κρίσης- Προειδοποίηση για παρεμβάσεις στην αγορά ηλεκτρισμού

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Μέτρα αύξησης της ενεργειακής ανεξαρτησίας και της οικονομικής προσιτότητας της ενέργειας στην ΕΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Μέτρα αύξησης της ενεργειακής ανεξαρτησίας και της οικονομικής προσιτότητας της ενέργειας στην ΕΕ

Ενέργεια: Χώρες, κυρίως στην Ασία, λαμβάνουν έκτακτα μέτρα με στόχο να περιορίσουν τις επιπτώσεις από την αύξηση των τιμών
ΚΟΣΜΟΣ

Ενέργεια: Χώρες, κυρίως στην Ασία, λαμβάνουν έκτακτα μέτρα με στόχο να περιορίσουν τις επιπτώσεις από την αύξηση των τιμών

Α. Σπυρόπουλος: Η κυβέρνηση οφείλει να παρέμβει άμεσα για τα φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Α. Σπυρόπουλος: Η κυβέρνηση οφείλει να παρέμβει άμεσα για τα φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά

Έρχονται Fuel Pass και Power Pass ως 600 εκατ. ευρώ αν επιμείνουν οι υψηλές τιμές ενέργειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Έρχονται Fuel Pass και Power Pass ως 600 εκατ. ευρώ αν επιμείνουν οι υψηλές τιμές ενέργειας

Κώστας Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα για πετρέλαιο και ενέργεια πριν γονατίσει η κοινωνία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώστας Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα για πετρέλαιο και ενέργεια πριν γονατίσει η κοινωνία

Οι τιμές στην ενέργεια βασικό θέμα στην ατζέντα του Eurogroup – Στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Πιερρακάκης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι τιμές στην ενέργεια βασικό θέμα στην ατζέντα του Eurogroup – Στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Πιερρακάκης