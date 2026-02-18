Κομισιόν: Πώς μπορούν τα νοικοκυριά να μειώσουν τον λογαριασμό ρεύματος

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Υπ. Ενέργειας ΗΠΑ: Θα εμποδίσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο»
ΚΟΣΜΟΣ
18/02/2026 - 15:32
Εκδήλωση με θέμα «Γεωστρατηγική & Ενέργεια – Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία», την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 στο ΕΒΕΘ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/02/2026 - 15:14
ΔΕΗ: 1.700 μαθητές σε 6 νησιά συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το Πλαστικό μου κι Εγώ»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/02/2026 - 13:46
Σε διαβούλευση το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου περιόδου 2026-2035
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
18/02/2026 - 13:13
Ο ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με τα Στοιχεία Εκκαθάρισης στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης για το έτος 2025
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/02/2026 - 12:22
Ο Όμιλος Sunlight επιτυγχάνει ένα ακόμη ορόσημο στην ηλεκτροκίνηση της ναυτιλιακής βιομηχανίας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
18/02/2026 - 11:30
Στ. Παπασταύρου: Οι δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ επιβεβαιώνουν τις πιο ισχυρές από ποτέ στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/02/2026 - 11:24
Η Task Force της Messaritis Ανανεώσιμες σε πλήρη ετοιμότητα για το set-point των αυτοπαραγωγών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/02/2026 - 11:19
Παπαθανάσης: Υπογραφή σύμβασης για το έργο Έξυπνες Πόλεις χαμηλής ρύπανσης στο πλαίσιο του Interrreg Ελλάδα- Αλβανία 2021-2027
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
18/02/2026 - 09:53
Σ. Παπασταύρου: Οικονομικά και γεωστρατηγικά οφέλη από τους υδρογονάνθρακες - Γ. Μανιάτης: Ισχυρές ενδείξεις για σημαντικά αποθέματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/02/2026 - 09:10
Πρόταση ΠΟΜΙΔΑ για αναθεώρηση του πρωτογενούς συντελεστή ηλεκτρικής ενέργειας στον ΚΕΝΑΚ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/02/2026 - 08:51
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα είναι ένας απαραίτητος σύμμαχος- Μια από τις κορυφαίες ενεργειακές πύλες προς την Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/02/2026 - 08:24
Η Hellenic Cables θα προμηθεύσει inter-array καλώδια για το υπεράκτιο αιολικό έργο BC-Wind στην Πολωνία
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
18/02/2026 - 08:17
Γιάννης Τριήρης: Οι αμερικανικές πιέσεις, το ουκρανικό «όχι» και οι κυρώσεις-φάντασμα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
18/02/2026 - 08:04
Απειλή για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας οι εξαγωγές σκραπ εκτός ΕΕ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
18/02/2026 - 07:58
Κομισιόν: Πώς μπορούν τα νοικοκυριά να μειώσουν τον λογαριασμό ρεύματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/02/2026 - 07:54
Ο «ένοχος» της κουζίνας που εκτοξεύει τους λογαριασμούς ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/02/2026 - 06:53
Πέντε μύθοι για την θέρμανση που πρέπει να ξεχάσετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/02/2026 - 06:53
Πώς η αλλαγή θερμοσίφωνα μπορεί να μειώσει ριζικά την κατανάλωση ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/02/2026 - 06:53
Από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης η Μελέτη για τον Διάδρομο Ηλεκτροκίνησης στην Πτολεμαΐδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 15:53
Η ΔΕΗ συναντά την Τέχνη Vol. 2: Ανοιχτός καλλιτεχνικός διαγωνισμός για δεύτερη φορά από τη ΔΕΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 15:15
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – ΕΜΠ: Οι Πρώτοι Απόφοιτοι του MSc στη Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 14:47
Συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη στο India AI Impact Summit 2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 14:03
H ΡΑΑΕΥ για την άσκηση της δραστηριότητας Προμήθειας Υδρογόνου
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
17/02/2026 - 13:45
Ντ.Τραμπ: «Συνέπειες» για το Ιράν αν δεν «κλείσει συμφωνία»
ΚΟΣΜΟΣ
17/02/2026 - 13:28
Σταύρος Παπασταύρου: Με τις χθεσινές υπογραφές η Ελλάδα προχωράει με αυτοπεποίθηση. Η Ελλάδα δυναμώνει
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 13:06
WWF: 20% της θαλάσσιας επικράτειας της χώρας παραδομένο σε πετρελαϊκές
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17/02/2026 - 12:42
Παπαθανάσης: 20 εκατ. ευρώ για την ενδυνάμωση υφιστάμενων ΜμΕ στις ηπειρωτικές περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 12:22
AVINation: Το νέο πρόγραμμα της AVIN με προσφορές και εκπτώσεις αποκλειστικά για νέους 18-25
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 11:19
Η Stellantis επαναφέρει τα πετρελαιοκίνητα μοντέλα της στην Ευρώπη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 10:54

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Κομισιόν: Πώς μπορούν τα νοικοκυριά να μειώσουν τον λογαριασμό ρεύματος

Κομισιόν: Πώς μπορούν τα νοικοκυριά να μειώσουν τον λογαριασμό ρεύματος
Άννα Διανά
Τετάρτη, 18/02/2026 - 07:54

Πώς μπορεί τελικά ένα νοικοκυριό να πληρώσει λιγότερο ρεύμα; Με αυτό το έμμεσο ερώτημα η Κομισιόν παρεμβαίνει στη συζήτηση για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, σε μια περίοδο που η ακρίβεια και η κριτική στην οριακή τιμολόγηση κυριαρχούν.

Την ώρα που το σύνολο των Ευρωπαίων καταναλωτών θεωρούν ότι πληρώνουν πολύ ακριβά την ηλεκτρική ενέργεια και η βιομηχανία διαμαρτύρεται για το υψηλό κόστος που της αφαιρεί ανταγωνιστικότητα πιέζοντας για την αλλαγή του συστήματος της «οριακής τιμολόγησης», η Κομισιόν απαντά εμμέσως πλην σαφώς με ένα αναλυτικό κείμενο στο οποίο εξηγεί τη διάρθρωση των τιμολογίων ηλεκτρισμού στις χώρες της Ευρώπης, τις βασικές αρχές λειτουργίας της ενιαίας αγοράς αλλά και το πώς οι καταναλωτές μπορούν με τις επιλογές τους να επηρεάσουν τους λογαριασμούς ρεύματος.

Ενώ σύμφωνα με ανάλυση της Κομισιόν το όφελος των Ευρωπαίων καταναλωτών λόγω της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ εκτιμά ότι με την ολοκλήρωση της έως το 2030 το όφελος μπορεί να φθάσει τα 40-43 δις ευρώ ετησίως.

Η Κομισιόν υποστηρίζει ότι τα νοικοκυριά μπορούν να επηρεάσουν τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος επιλέγοντας τα κατάλληλα για αυτούς συμβόλαια.

Σημειώνεται ότι το 73% των νοικοκυριών και ένας σημαντικός αριθμός μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην ΕΕ έχουν συμβόλαια ηλεκτρικής ενέργειας με σταθερή τιμή.

Όπως αναφέρει, αυτό προσφέρει μια ασφαλή επιλογή για όσους είναι επιφυλακτικοί απέναντι στις απρόβλεπτες αυξήσεις τιμών, αλλά αυτοί οι καταναλωτές δεν μπορούν να επωφεληθούν από οποιαδήποτε βραχυπρόθεσμη μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας.

Εξάλλου η επιλογή ενός πιο ανταγωνιστικού προμηθευτή μπορεί να οδηγήσει σε μέση εξοικονόμηση άνω των 150 ευρώ ετησίως, ενώ για να μειώσουν το λογαριασμό τους τα νοικοκυριά μπορούν να παρακολουθούν την κατανάλωση και τις τιμές τους μέσω ενός έξυπνου μετρητή και να χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια σε ώρες που οι τιμές είναι χαμηλότερες.

Για παράδειγμα, οι καταναλωτές στη Σουηδία με ωριαίο συμβόλαιο θέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας μείωσαν τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας κατά 42% μεταξύ 2021 και 2023, σε σύγκριση με ένα συμβόλαιο σταθερής «ενιαίας» τιμής.

Εξάλλου μεμονωμένα νοικοκυριά ή επιχειρήσεις που παράγουν και καταναλώνουν μόνοι τους τη δική τους ηλιακή ενέργεια μπορούν να εξοικονομήσουν μεταξύ 260 και 550 ευρώ ετησίως στους λογαριασμούς ενέργειας. Κοινότητες νοικοκυριών που παράγουν και μοιράζονται συλλογικά τη δική τους αιολική και ηλιακή ενέργεια μπορούν να εξοικονομήσουν 440 έως 930 ευρώ ετησίως.

Αναφορικά με την οριακή τιμολόγηση αλλά και την πράσινη μετάβαση θεωρεί ότι σημαντικό ρόλο στις υψηλές τιμές ενέργειας παίζουν οι φόροι, τα τέλη και οι εισφορές που επιβάλουν στην τιμή του ρεύματος οι κυβερνήσεις.

Αναλυτικά η Κομισιόν εξηγεί ότι ο λογαριασμός του ρεύματος αποτελείται από τρεις κύριες συνιστώσες που είναι οι χρεώσεις του προμηθευτή, οι οποίες το 2024 ήταν κατά μέσο όρο το 49% κάθε λογαριασμού, τα τέλη δικτύου, καθώς και οι φόροι που εξαρτώνται από την πολιτική που ακολουθεί κάθε χώρα.

Επίσης σημειώνει ότι οι λογαριασμοί ρεύματος διαφέρουν από χώρα σε χώρα ή ακόμα και από περιοχή σε περιοχή και οι διαφορές εξαρτώνται από τη γεωγραφία, το μείγμα παραγωγής, τις διασυνδέσεις, τον ανταγωνισμό μεταξύ προμηθευτών και την πολιτική που ακολουθεί κάθε κυβέρνηση σε σχέση με τους φόρους και τις εισφορές

Σύμφωνα πάντα με την Κομισιόν λαμβάνοντας υπόψη τόσο το επενδυτικό όσο και το λειτουργικό κόστος, ο ηλεκτρισμός που παράγεται από σταθμούς φυσικού αερίου ή άνθρακα είναι πιο ακριβή από την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από πυρηνική ή ανανεώσιμη ενέργεια, ιδίως από αιολική και ηλιακή.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Έτοιμη η πρώτη τυποποιημένη συσκευασία των 500grs Γαλλίου
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Έτοιμη η πρώτη τυποποιημένη συσκευασία των 500grs Γαλλίου 16 Φεβρουαρίου 2026
Πρόταση ΠΟΜΙΔΑ για αναθεώρηση του πρωτογενούς συντελεστή ηλεκτρικής ενέργειας στον ΚΕΝΑΚ 18 Φεβρουαρίου 2026
Πρόταση ΠΟΜΙΔΑ για αναθεώρηση του πρωτογενούς συντελεστή ηλεκτρικής ενέργειας στον ΚΕΝΑΚ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με τα Στοιχεία Εκκαθάρισης στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης για το έτος 2025
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ο ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με τα Στοιχεία Εκκαθάρισης στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης για το έτος 2025

Πρόταση ΠΟΜΙΔΑ για αναθεώρηση του πρωτογενούς συντελεστή ηλεκτρικής ενέργειας στον ΚΕΝΑΚ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Πρόταση ΠΟΜΙΔΑ για αναθεώρηση του πρωτογενούς συντελεστή ηλεκτρικής ενέργειας στον ΚΕΝΑΚ

Οι θέσεις των συμμετεχόντων στη διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για τη συμβολή των Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στις Αγορές
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Οι θέσεις των συμμετεχόντων στη διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για τη συμβολή των Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στις Αγορές

Ενοικιαστής είδε έκπληκτος πως έπρεπε να πληρώσει τετραψήφιο λογαριασμό ρεύματος, τι ανακάλυψε
ΚΟΣΜΟΣ

Ενοικιαστής είδε έκπληκτος πως έπρεπε να πληρώσει τετραψήφιο λογαριασμό ρεύματος, τι ανακάλυψε

Ζελένσκι: Ούτε ένας σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δεν έχει γλιτώσει από τα ρωσικά πλήγματα
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Ούτε ένας σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δεν έχει γλιτώσει από τα ρωσικά πλήγματα

Γιατί οι λογαριασμοί ρεύματος χρειάζονται επειγόντως «λίφτινγκ»
ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί οι λογαριασμοί ρεύματος χρειάζονται επειγόντως «λίφτινγκ»