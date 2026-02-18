Κομισιόν: Πώς μπορούν τα νοικοκυριά να μειώσουν τον λογαριασμό ρεύματος

Πώς μπορεί τελικά ένα νοικοκυριό να πληρώσει λιγότερο ρεύμα; Με αυτό το έμμεσο ερώτημα η Κομισιόν παρεμβαίνει στη συζήτηση για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, σε μια περίοδο που η ακρίβεια και η κριτική στην οριακή τιμολόγηση κυριαρχούν.

Την ώρα που το σύνολο των Ευρωπαίων καταναλωτών θεωρούν ότι πληρώνουν πολύ ακριβά την ηλεκτρική ενέργεια και η βιομηχανία διαμαρτύρεται για το υψηλό κόστος που της αφαιρεί ανταγωνιστικότητα πιέζοντας για την αλλαγή του συστήματος της «οριακής τιμολόγησης», η Κομισιόν απαντά εμμέσως πλην σαφώς με ένα αναλυτικό κείμενο στο οποίο εξηγεί τη διάρθρωση των τιμολογίων ηλεκτρισμού στις χώρες της Ευρώπης, τις βασικές αρχές λειτουργίας της ενιαίας αγοράς αλλά και το πώς οι καταναλωτές μπορούν με τις επιλογές τους να επηρεάσουν τους λογαριασμούς ρεύματος.

Ενώ σύμφωνα με ανάλυση της Κομισιόν το όφελος των Ευρωπαίων καταναλωτών λόγω της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ εκτιμά ότι με την ολοκλήρωση της έως το 2030 το όφελος μπορεί να φθάσει τα 40-43 δις ευρώ ετησίως.

Η Κομισιόν υποστηρίζει ότι τα νοικοκυριά μπορούν να επηρεάσουν τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος επιλέγοντας τα κατάλληλα για αυτούς συμβόλαια.

Σημειώνεται ότι το 73% των νοικοκυριών και ένας σημαντικός αριθμός μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην ΕΕ έχουν συμβόλαια ηλεκτρικής ενέργειας με σταθερή τιμή.

Όπως αναφέρει, αυτό προσφέρει μια ασφαλή επιλογή για όσους είναι επιφυλακτικοί απέναντι στις απρόβλεπτες αυξήσεις τιμών, αλλά αυτοί οι καταναλωτές δεν μπορούν να επωφεληθούν από οποιαδήποτε βραχυπρόθεσμη μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας.

Εξάλλου η επιλογή ενός πιο ανταγωνιστικού προμηθευτή μπορεί να οδηγήσει σε μέση εξοικονόμηση άνω των 150 ευρώ ετησίως, ενώ για να μειώσουν το λογαριασμό τους τα νοικοκυριά μπορούν να παρακολουθούν την κατανάλωση και τις τιμές τους μέσω ενός έξυπνου μετρητή και να χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια σε ώρες που οι τιμές είναι χαμηλότερες.

Για παράδειγμα, οι καταναλωτές στη Σουηδία με ωριαίο συμβόλαιο θέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας μείωσαν τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας κατά 42% μεταξύ 2021 και 2023, σε σύγκριση με ένα συμβόλαιο σταθερής «ενιαίας» τιμής.

Εξάλλου μεμονωμένα νοικοκυριά ή επιχειρήσεις που παράγουν και καταναλώνουν μόνοι τους τη δική τους ηλιακή ενέργεια μπορούν να εξοικονομήσουν μεταξύ 260 και 550 ευρώ ετησίως στους λογαριασμούς ενέργειας. Κοινότητες νοικοκυριών που παράγουν και μοιράζονται συλλογικά τη δική τους αιολική και ηλιακή ενέργεια μπορούν να εξοικονομήσουν 440 έως 930 ευρώ ετησίως.

Αναφορικά με την οριακή τιμολόγηση αλλά και την πράσινη μετάβαση θεωρεί ότι σημαντικό ρόλο στις υψηλές τιμές ενέργειας παίζουν οι φόροι, τα τέλη και οι εισφορές που επιβάλουν στην τιμή του ρεύματος οι κυβερνήσεις.

Αναλυτικά η Κομισιόν εξηγεί ότι ο λογαριασμός του ρεύματος αποτελείται από τρεις κύριες συνιστώσες που είναι οι χρεώσεις του προμηθευτή, οι οποίες το 2024 ήταν κατά μέσο όρο το 49% κάθε λογαριασμού, τα τέλη δικτύου, καθώς και οι φόροι που εξαρτώνται από την πολιτική που ακολουθεί κάθε χώρα.

Επίσης σημειώνει ότι οι λογαριασμοί ρεύματος διαφέρουν από χώρα σε χώρα ή ακόμα και από περιοχή σε περιοχή και οι διαφορές εξαρτώνται από τη γεωγραφία, το μείγμα παραγωγής, τις διασυνδέσεις, τον ανταγωνισμό μεταξύ προμηθευτών και την πολιτική που ακολουθεί κάθε κυβέρνηση σε σχέση με τους φόρους και τις εισφορές

Σύμφωνα πάντα με την Κομισιόν λαμβάνοντας υπόψη τόσο το επενδυτικό όσο και το λειτουργικό κόστος, ο ηλεκτρισμός που παράγεται από σταθμούς φυσικού αερίου ή άνθρακα είναι πιο ακριβή από την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από πυρηνική ή ανανεώσιμη ενέργεια, ιδίως από αιολική και ηλιακή.