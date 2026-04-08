Κάτω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο - Πτώση 20% στην τιμή του ευρωπαϊκού αερίου
08/04/2026 - 12:59
Παπασταύρου: Θέλουμε να ελπίζουμε πως η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή θα οδηγήσει προς αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας
08/04/2026 - 12:18
Η Masdar στηρίζει την πράσινη ανάπτυξη του Πόρου-Δωρεά 11 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος «GR-ECO ISLANDS»
08/04/2026 - 11:42
Εκδήλωση ΕΣΜΥΕ με θέμα: ΜΥΗΕ: Ορθολογικός χωροταξικός σχεδιασμός
08/04/2026 - 11:10
ΗΠΑ και Ιράν διεκδικούν τη «νίκη» αφού κήρυξαν κατάπαυση του πυρός για δυο εβδομάδες
08/04/2026 - 10:38
Το σχέδιο που υποβλήθηκε από το Ιράν στις ΗΠΑ προβλέπει σύμφωνο «μη επίθεσης», συνέχιση του εμπλουτισμού ουρανίου, άρση όλων των κυρώσεων
08/04/2026 - 10:29
Γ. Χατζηθεοδοσίου: Οι ΜμΕ στο χείλος του γκρεμού και η κοινωνία σε απόγνωση
08/04/2026 - 10:24
Υπόμνημα SBC Greece προς το ΥΠΕΝ: Επείγει η ενσωμάτωση των νέων ευρωπαϊκών κανόνων για την οικοδομή
08/04/2026 - 09:23
ΠΑΣΟΚ: Fuel Pass της ταλαιπωρίας
08/04/2026 - 09:13
Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ επενδύει στη Βιώσιμη Εφοδιαστική Αλυσίδα
08/04/2026 - 08:55
Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Οικονομικά Αποτελέσματα 2025
08/04/2026 - 08:37
Το e-contract της nrg αναδεικνύεται «Προϊόν της Χρονιάς 2026»
08/04/2026 - 08:27
Γιάννης Τριήρης: Η καταδίκη των κυβερνητικών επιλογών δεν γίνεται για «ιδεολογικούς» λόγους
08/04/2026 - 08:13
Ηλεκτρισμός: Σύσκεψη στο ΥΠΕΝ για την αντοχή του συστήματος εν όψει Πάσχα- Με φόντο τη νέα κρίση
08/04/2026 - 08:09
Υδρογονάνθρακες: Στο πρώτο τρίμηνο του 2027 «κατεβαίνει» το γεωτρύπανο στο Ιόνιο
08/04/2026 - 08:02
Γιατί τα βρώμικα φίλτρα αυξάνουν τον λογαριασμό ρεύματος και χαλάνε τις συσκευές σας
08/04/2026 - 07:06
Η μεγαλύτερη σπατάλη στον λογαριασμό δεν προκαλείται από το ψυγείο ή το κλιματιστικό
08/04/2026 - 07:06
Μνημόνιο Συνεργασίας ΔΥΠΑ – ΑΒΑΞ για την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της απασχόλησης στον κατασκευαστικό κλάδο
07/04/2026 - 15:40
Γ. Αυτιάς σε Κομισιόν: Αυξήστε τα κονδύλια των Ταμείων Συνοχής για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
07/04/2026 - 15:03
Τη Σημασία της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στα Κτίρια και τη Βιομηχανία Ανέδειξε η Ημερίδα ΙΕΝΕ-ΤΕΕ
07/04/2026 - 14:18
Το Κίεβο προτείνει στη Μόσχα παύση επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών
07/04/2026 - 13:27
Ν. Παπαθανάσης: Οι ευάλωτοι και η καθημερινότητα στο επίκεντρο του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και του Ταμείου Εκσυγχρονισμού
07/04/2026 - 12:53
Πασχαλινές Διαδρομές με Δωροεπιταγές Καυσίμων ΕΚΟ
07/04/2026 - 12:50
ΔΕΗ: Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο ΜΕΤΕΝ για τη δυναμική τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας
07/04/2026 - 11:40
Β. Κικίλιας: Ξεκίνησε η καταβολή 22,6 εκατ. ευρώ για το μεταφορικό ισοδύναμο
07/04/2026 - 10:58
Απαραίτητη η ΑΜΚ ύψους 1 δισ. ευρώ για να στηριχθεί η αναπτυξιακή «έκρηξη» των ηλεκτρικών δικτύων
07/04/2026 - 10:54
Γιάννης Μπρατάκος: Θετική δυναμική, αλλά με σαφείς προκλήσεις για την επόμενη φάση της οικονομίας
07/04/2026 - 10:16
ΣΒΕ: Η βιομηχανία έχει ανάγκη μόνιμες λύσεις – Τα πρώτα μέτρα για την ενέργεια είναι ένα θετικό πρώτο βήμα
07/04/2026 - 10:14
Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκαν 7 βαλλιστικοί πύραυλοι - Συντρίμμια κατέπεσαν σε περιοχή όπου βρίσκονται ενεργειακές υποδομές
07/04/2026 - 10:10
Πόλεμος στη Μ. Ανατολή: Στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προβλέπει ο επικεφαλής του ΔΟΕ
07/04/2026 - 08:48

ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Η καταδίκη των κυβερνητικών επιλογών δεν γίνεται για «ιδεολογικούς» λόγους
Γιάννης Τριήρης
Τετάρτη, 08/04/2026 - 08:13

Όταν ακόμη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αμφισβητεί ανοιχτά την αποτελεσματικότητα των επιδοματικών πολιτικών, τότε γίνεται σαφές ότι οι επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκης για την επίλυση του προβλήματος της ακρίβειας δεν καταδικάζονται από τους πολίτες και την αντιπολίτευση για «ιδεολογικούς» λόγους, αλλά την ίδια την αποτελεσματικότητα τους.

Η επικεφαλής του Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Reuters, ήταν σαφής: «οι εκτεταμένες επιδοτήσεις ενέργειας δεν αποτελούν απάντηση». Προειδοποίησε μάλιστα ότι τέτοιου είδους παρεμβάσεις ενδέχεται να ενισχύσουν τις πληθωριστικές πιέσεις, αντί να τις περιορίσουν.

Πρόκειται για μια τοποθέτηση με ιδιαίτερη βαρύτητα, όχι μόνο λόγω της θέσης της, αλλά και γιατί προέρχεται από έναν οργανισμό που διαχρονικά η κυβερνώσα παράταξη συμφωνούσε με τις απόψεις του, καθώς άλλωστε «συγγενεύουν» πολιτικά.

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, όμως, αυτή τη φορά, δεν ακούει τις προτροπές του ΔΝΤ, όχι γιατί απέκτησε «κοινωνικό πρόσωπο», αλλά γιατί στην πραγματικότητα πελαγοδρομεί και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στη ρίζα του, αλλάζοντας την φορομπηχτική πολιτική της και περιορίζοντας την ανεξέλεγκτη δράση των οικονομικών ελίτ που αρέσκονται στην κερδοσκοπία.

Την ώρα που τα νοικοκυριά βλέπουν το διαθέσιμο εισόδημά τους να συρρικνώνεται και την ακρίβεια να πλήττει βασικά αγαθά και ενέργεια, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιλέγει τις επιδοτήσεις που λειτουργούν περισσότερο ως προσωρινό «παυσίπονο» παρά ως ουσιαστική λύση.

Άλλωστε ακόμη και τα στοιχεία της τελευταίας δημοσκόπησης που παρουσιάστηκε τη Μεγάλη Τρίτη είναι ενδεικτικά της κοινωνικής δυσαρέσκειας. Το 85% των πολιτών θεωρεί ότι τα μέτρα της κυβέρνησης δεν αποδίδουν, ενώ περισσότεροι από τους μισούς δηλώνουν ότι θα περιορίσουν σημαντικά τις πασχαλινές τους αγορές και δεν θα ταξιδέψουν για τις γιορτές. Η ακρίβεια δεν είναι απλώς μια στατιστική κατηγορία, αλλά μια καθημερινή πραγματικότητα που συνθλίβει την κοινωνία και εντείνει τις ανισότητες.

Η ενεργειακή κρίση, που επιδεινώνεται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη επιβαρυμένο περιβάλλον. Ωστόσο, η επίκληση των διεθνών εξελίξεων δεν μπορεί να λειτουργεί ως άλλοθι για την απουσία μιας πιο ολοκληρωμένης στρατηγικής. Διότι το βασικό ερώτημα παραμένει: γιατί άλλες ευρωπαϊκές χώρες επιλέγουν διαφορετικά εργαλεία –όπως τη μείωση των έμμεσων φόρων– και καταφέρνουν να συγκρατήσουν τις τιμές πιο αποτελεσματικά;

Διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί και αναλυτές, άλλωστε επισημαίνουν ότι η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης, ιδίως στους έμμεσους φόρους που πλήττουν δυσανάλογα τα χαμηλότερα εισοδήματα, αποτελεί πιο δίκαιη και βιώσιμη λύση. Αντίθετα, η διαρκής ανακύκλωση επιδοτήσεων κινδυνεύει να παγιώσει ένα φαύλο κύκλο ακρίβειας και δημοσιονομικής πίεσης.

Το πιο ανησυχητικό, ωστόσο, είναι ότι η ακρίβεια δεν φαίνεται να είναι ένα παροδικό φαινόμενο. Ακόμη και μετά το τέλος μιας γεωπολιτικής κρίσης, οι τιμές δεν επανέρχονται απαραίτητα στα προηγούμενα επίπεδα. Αντιθέτως, υπάρχει ο κίνδυνος να ενισχυθούν περαιτέρω, ιδίως όταν οι κυβερνητικές παρεμβάσεις δεν στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος.

Η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη καμπή. Η επιμονή σε πολιτικές που αποδεικνύονται αναποτελεσματικές δεν μπορεί να αποτελεί επιλογή. Όταν ακόμη και το ΔΝΤ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, η ανάγκη για αλλαγή πορείας γίνεται επιτακτική. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς η διαχείριση της κρίσης, αλλά η ουσιαστική αντιμετώπισή της, με πολιτικές που θα ενισχύουν το εισόδημα μέσω μιας γενναίας μείωσης των φορών, θα χτυπήσουν τα καρτέλ, θα μειώνουν τις ανισότητες και θα αποκαθιστούν την εμπιστοσύνη της κοινωνίας.

Γιάννης Τριήρης: Εκσυγχρονισμός με apps και η μπάλα στην εξέδρα
Γιάννης Τριήρης: Εκσυγχρονισμός με apps και η μπάλα στην εξέδρα 07 Απριλίου 2026

Γιάννης Τριήρης: Οι πηχυαίοι τίτλοι των φίλιων μέσων και η πραγματικότητα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Οι πηχυαίοι τίτλοι των φίλιων μέσων και η πραγματικότητα

Γιάννης Τριήρης: Πάνω οι τιμές κάτω η ανάπτυξη και στο δια ταύτα αλλαγής κυβέρνησης
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Πάνω οι τιμές κάτω η ανάπτυξη και στο δια ταύτα αλλαγής κυβέρνησης

Γιάννης Τριήρης: Περιμένοντας (μάταια;) το «δυστυχώς αποτύχαμε»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Περιμένοντας (μάταια;) το «δυστυχώς αποτύχαμε»

ΠΑΣΟΚ: Τα μέτρα για τα καύσιμα – Ασυνέπεια αριθμών, σοβαρές παραλείψεις και επικοινωνιακά τεχνάσματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Τα μέτρα για τα καύσιμα – Ασυνέπεια αριθμών, σοβαρές παραλείψεις και επικοινωνιακά τεχνάσματα

Fuel pass και επιδότηση diesel στην αντλία: Πώς, πότε και για ποιους ενεργοποιούνται τα νέα μέτρα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Fuel pass και επιδότηση diesel στην αντλία: Πώς, πότε και για ποιους ενεργοποιούνται τα νέα μέτρα

Γιάννης Μπρατάκος: Ανακούφιση τώρα, ανταγωνιστικότητα για το αύριο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιάννης Μπρατάκος: Ανακούφιση τώρα, ανταγωνιστικότητα για το αύριο