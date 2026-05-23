Οι τρεις οικιακές συσκευές που δεν πρέπει ποτέ να συνδέεις σε πολύπριζο

Σχεδόν σε κάθε σπίτι υπάρχουν μία ή περισσότερες μπαλαντέζες στην κουζίνα ή το σαλόνι, καθώς οι διαθέσιμες πρίζες στους τοίχους είναι συνήθως περιορισμένες.

Παρόλο που τα πολύπριζα προσφέρουν σημαντική βοήθεια στην καθημερινότητα, μπορούν παράλληλα να γίνουν εξαιρετικά επικίνδυνα. Πολλές οικιακές συσκευές καταναλώνουν υπερβολικά πολλή ενέργεια, με αποτέλεσμα η σύνδεσή τους με προεκτάσεις καλωδίων να μην είναι ασφαλής.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία των πυροσβεστικών υπηρεσιών, χιλιάδες πυρκαγιές σε κατοικίες προκαλούνται κάθε χρόνο από προβληματικές καλωδιώσεις συσκευών και υπερφορτωμένες πρίζες.

Υπάρχουν όμως τρεις συγκεκριμένες συσκευές που δεν πρέπει ποτέ να συνδέονται σε μπαλαντέζες λόγω της τεράστιας ποσότητας ενέργειας που απαιτούν για να λειτουργήσουν.

Οι ηλεκτρικοί βραστήρες καταναλώνουν περίπου 3000 Watt, οι ηλεκτρικές θερμάστρες και τα αερόθερμα μπορούν να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν αυτό το όριο, ενώ οι φρυγανιέρες απαιτούν μεταξύ 800 και 1500 Watt.

Όταν πολλές συσκευές υψηλής ισχύος, οι οποίες είναι συνδεδεμένες στο ίδιο πολύπριζο, λειτουργούν ταυτόχρονα, το συνολικό φορτίο μπορεί να υπερβεί πολύ γρήγορα το όριο που μπορεί να διαχειριστεί με ασφάλεια το καλώδιο.

Η προειδοποίηση των ειδικών

Ο Oliver Nichols, ειδικός του οργανισμού «The LED Specialists», εξηγεί ότι τα πολύπριζα έχουν μια μέγιστη ονομαστική ισχύ φορτίου και επομένως συσκευές με υψηλή κατανάλωση - όπως οι βραστήρες, οι φρυγανιέρες και οι θερμάστρες - είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συνδέσει κανείς σε αυτά.

Οι καταναλωτές συχνά δεν συνειδητοποιούν πόσο ρεύμα τραβούν αυτές οι συσκευές, και όταν συνδυάζονται περισσότερες από μία στο ίδιο πολύπριζο, δημιουργείται πραγματικός κίνδυνος πυρκαγιάς.

Πέρα από τον κίνδυνο που σχετίζεται με τα Watt, ένας εξίσου σημαντικός παράγοντας είναι η ποιότητα των πολύπριζων.

Τα εγκεκριμένα πολύπριζα υποχρεούνται από τον νόμο να φέρουν ειδικές σημάνσεις ασφαλείας και ενσωματωμένες ασφάλειες. Ωστόσο, πολλά φθηνά καλώδια που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δεν πληρούν αυτές τις προδιαγραφές. Ο Nichols προειδοποιεί ότι αν το πολύπριζο δεν διαθέτει την κατάλληλη σήμανση ασφαλείας, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα διακόψει αυτόματα τη λειτουργία του πριν υπερθερμανθεί.

Για όσους χρησιμοποιούν συνεχώς μπαλαντέζες σε διάφορα σημεία του σπιτιού, η ασφαλέστερη μακροπρόθεσμη λύση είναι η εγκατάσταση πρόσθετων επιτοίχιων πριζών από αδειούχο ηλεκτρολόγο.

Μέχρι να γίνει αυτό, είναι απολύτως απαραίτητο όλες οι συσκευές υψηλής ισχύος να συνδέονται απευθείας στις σταθερές πρίζες του τοίχου.

Πηγή: express.co.uk