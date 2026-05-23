Οι τρεις οικιακές συσκευές που δεν πρέπει ποτέ να συνδέεις σε πολύπριζο
23/05/2026 - 08:20
Είναι το ψυγείο σου έτοιμο για καύσωνα; Τα σημάδια που δείχνουν ότι κινδυνεύει να χαλάσει
23/05/2026 - 08:20
Τέλος στην αναμονή για να φορτίσει το κινητό
23/05/2026 - 08:20
BLUE STRATEGY SUMMIT 2026: Στο επίκεντρο ο στρατηγικός ρόλος της Ελλάδας σε ναυτιλία, ενέργεια και άμυνα
22/05/2026 - 15:31
Τιμολόγηση Απριλίου των Σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά
22/05/2026 - 15:18
Ζελένσκι: Το Κίεβο επιτέθηκε σε ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου στη Γιαροσλάβ
22/05/2026 - 15:02
ΑΑΔΕ: Πανελλαδική επιχείρηση ΔΕΟΣ εξάρθρωσε κύκλωμα λαθρεμπορίου, κατάσχεσε 15 βυτιοφόρα και 293.000 λίτρα υγραερίου
22/05/2026 - 14:11
Κοινή Ανακοίνωση Τομέα Ενέργειας και Δικτύου Συνεταιρισμών & Κοινωνικής Οικονομίας ΠΑΣΟΚ για την Ημέρα Ενεργειακών Κοινοτήτων
22/05/2026 - 13:54
Κ. Βέττα: Χτύπημα στην ενεργειακή δημοκρατία και το κόστος ρεύματος οι πολιτικές κυβέρνησης και τραπεζών προς τους μικρούς παραγωγούς Α.Π.Ε.
22/05/2026 - 13:02
Coral Pass Prepaid και yellows Πειραιώς: νέα, διπλή επιβράβευση σε κάθε ανεφοδιασμό
22/05/2026 - 11:52
ΕΕ: Οι εαρινές οικονομικές προβλέψεις του 2026 δείχνουν επιβράδυνση της ανάπτυξης, καθώς το ενεργειακό σοκ αυξάνει τον πληθωρισμό
22/05/2026 - 11:18
Γιάννης Τριήρης: «Ήρεμα νερά» ή τρικυμία;
22/05/2026 - 10:45
Τα κίτρινα τιμολόγια φθηνότερα στη διετία 2024-2025- Πόσο παραπάνω πλήρωσαν όσοι έμειναν στα πράσινα
22/05/2026 - 10:44
Στην τελική ευθεία το έργο παραγωγής πράσινου υδρογόνου της Motor Oil- Τι αλλάζει στη διαδικασία χρηματοδότησης
22/05/2026 - 10:42
Με την Στήριξη της HELLENiQ ENERGY και Μεγάλη Συμμετοχή Κόσμου Ολοκληρώθηκε το «6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα»
22/05/2026 - 10:34
ΠΑΣΟΚ: Προστασία Βιοποικιλότητας και Διαχείριση δικτύου Natura 2000: θετικά βήματα αλλά ακόμη μεγάλες εκκρεμότητες
22/05/2026 - 09:53
Ημέρα Natura 2000: 2 νέες ΕΠΜ για Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άρτα και Πρέβεζα
22/05/2026 - 09:29
Greenpeace: Το 56% των Ευρωπαίων δηλώνει ότι δεν έχει πρόσβαση στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς, σύμφωνα με νέα μελέτη
22/05/2026 - 09:10
Στις 11 Ιουνίου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
22/05/2026 - 08:41
Η ΕΔΕΥΕΠ στο 14ο Regional Growth Conference: Ενημέρωση για τον ρόλο των ενεργειακών πόρων στην περιφερειακή ανάπτυξη
22/05/2026 - 08:12
Τάκης Θεοδωρικάκος: Εθνικό στοίχημα η ναυπηγική βιομηχανία για την παραγωγική Ελλάδα
22/05/2026 - 08:03
Μικρές αλλαγές που μπορούν να σας γλυτώσουν έως και 40 ευρώ στον λογαριασμό ρεύματος
22/05/2026 - 06:43
Αυξάνονται οι πιθανότητες για «Super El Niño»: Τι σημαίνει για τον καιρό
22/05/2026 - 06:43
Οικονομικές προβλέψεις ΕΕ: Φρένο στην ανάπτυξη και αύξηση του πληθωρισμού στην ΕΕ και την ευρωζώνη, φέρνει το νέο "ενεργειακό σοκ"
21/05/2026 - 15:50
Ν. Τσάφος: Ισορροπημένες οι ρυθμίσεις του χωροταξικού για τις ανανεώσιμες πηγές
21/05/2026 - 15:26
Η ημερίδα του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου Αθηναίων ανέδειξε ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν πρέπει να αφήνει κανέναν πίσω
21/05/2026 - 15:10
ΚΕΠΑ: Πρώτος γύρος τηλε-διασκέψεων UNAI SDG7 Hub για «Διδασκαλία και Εκπαίδευση», «Έρευνα» και «Εξωστρέφεια και Συνεργασία»
21/05/2026 - 14:42
Metlen - Ε.Μυτιληναίος: Ρεκόρ τζίρου το 2026 - Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών
21/05/2026 - 14:08
Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι έπληξαν με drones διυλιστήριο στην πόλη Σιζράν της Ρωσίας
21/05/2026 - 13:31
Στασινός: Τα κλειδιά είναι η ανθεκτικότητα, η προσαρμοστικότητα και ο χρόνος για συνολικές λύσεις στα ζητήματα της δόμησης
21/05/2026 - 12:57

Οι τρεις οικιακές συσκευές που δεν πρέπει ποτέ να συνδέεις σε πολύπριζο

Σάββατο, 23/05/2026 - 08:20
Όταν πολλές συσκευές υψηλής ισχύος συνδέονται στο ίδιο πολύπριζο και λειτουργούν ταυτόχρονα, το συνολικό φορτίο μπορεί να υπερβεί πολύ γρήγορα το όριο που μπορεί να διαχειριστεί με ασφάλεια το καλώδιο.

Σχεδόν σε κάθε σπίτι υπάρχουν μία ή περισσότερες μπαλαντέζες στην κουζίνα ή το σαλόνι, καθώς οι διαθέσιμες πρίζες στους τοίχους είναι συνήθως περιορισμένες.

Παρόλο που τα πολύπριζα προσφέρουν σημαντική βοήθεια στην καθημερινότητα, μπορούν παράλληλα να γίνουν εξαιρετικά επικίνδυνα. Πολλές οικιακές συσκευές καταναλώνουν υπερβολικά πολλή ενέργεια, με αποτέλεσμα η σύνδεσή τους με προεκτάσεις καλωδίων να μην είναι ασφαλής.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία των πυροσβεστικών υπηρεσιών, χιλιάδες πυρκαγιές σε κατοικίες προκαλούνται κάθε χρόνο από προβληματικές καλωδιώσεις συσκευών και υπερφορτωμένες πρίζες.

Υπάρχουν όμως τρεις συγκεκριμένες συσκευές που δεν πρέπει ποτέ να συνδέονται σε μπαλαντέζες λόγω της τεράστιας ποσότητας ενέργειας που απαιτούν για να λειτουργήσουν.

Οι ηλεκτρικοί βραστήρες καταναλώνουν περίπου 3000 Watt, οι ηλεκτρικές θερμάστρες και τα αερόθερμα μπορούν να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν αυτό το όριο, ενώ οι φρυγανιέρες απαιτούν μεταξύ 800 και 1500 Watt.

Όταν πολλές συσκευές υψηλής ισχύος, οι οποίες είναι συνδεδεμένες στο ίδιο πολύπριζο, λειτουργούν ταυτόχρονα, το συνολικό φορτίο μπορεί να υπερβεί πολύ γρήγορα το όριο που μπορεί να διαχειριστεί με ασφάλεια το καλώδιο.

Η προειδοποίηση των ειδικών

Ο Oliver Nichols, ειδικός του οργανισμού «The LED Specialists», εξηγεί ότι τα πολύπριζα έχουν μια μέγιστη ονομαστική ισχύ φορτίου και επομένως συσκευές με υψηλή κατανάλωση - όπως οι βραστήρες, οι φρυγανιέρες και οι θερμάστρες - είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συνδέσει κανείς σε αυτά.

Οι καταναλωτές συχνά δεν συνειδητοποιούν πόσο ρεύμα τραβούν αυτές οι συσκευές, και όταν συνδυάζονται περισσότερες από μία στο ίδιο πολύπριζο, δημιουργείται πραγματικός κίνδυνος πυρκαγιάς.

Πέρα από τον κίνδυνο που σχετίζεται με τα Watt, ένας εξίσου σημαντικός παράγοντας είναι η ποιότητα των πολύπριζων.

Τα εγκεκριμένα πολύπριζα υποχρεούνται από τον νόμο να φέρουν ειδικές σημάνσεις ασφαλείας και ενσωματωμένες ασφάλειες. Ωστόσο, πολλά φθηνά καλώδια που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δεν πληρούν αυτές τις προδιαγραφές. Ο Nichols προειδοποιεί ότι αν το πολύπριζο δεν διαθέτει την κατάλληλη σήμανση ασφαλείας, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα διακόψει αυτόματα τη λειτουργία του πριν υπερθερμανθεί.

Για όσους χρησιμοποιούν συνεχώς μπαλαντέζες σε διάφορα σημεία του σπιτιού, η ασφαλέστερη μακροπρόθεσμη λύση είναι η εγκατάσταση πρόσθετων επιτοίχιων πριζών από αδειούχο ηλεκτρολόγο.

Μέχρι να γίνει αυτό, είναι απολύτως απαραίτητο όλες οι συσκευές υψηλής ισχύος να συνδέονται απευθείας στις σταθερές πρίζες του τοίχου.

Πηγή: express.co.uk

