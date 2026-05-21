ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Αύξηση όγκων και ανθεκτική κερδοφορία σηματοδοτούν μια δυναμική έναρξη για το 2026
21/05/2026 - 08:28
Γιάννης Τριήρης: Πρωταθλητές σε ενοίκια και πληθωρισμό στο «συμβόλαιο αλήθειας» Μητσοτάκη
21/05/2026 - 08:10
ACER: Πώς θα μειωθεί το χάσμα τιμών ρεύματος στη ΝΑ Ευρώπη-Τα μέτρα για να μην επαναληφθεί η κρίση του 2024
21/05/2026 - 08:09
Νέο χωροταξικό για ΑΠΕ: Πού μπαίνουν οι νέοι περιορισμοί για αιολικά και φωτοβολταϊκά
21/05/2026 - 08:06
ΔΕΗ: Αντλεί 4,25 δισ. ευρώ με ιστορικό ρεκόρ προσφορών 18 δισ. ευρώ
21/05/2026 - 08:00
10 συχνά λάθη με το κλιματιστικό που μπορείτε φέτος να αποφύγετε
21/05/2026 - 06:46
Το λάθος στο πλυντήριο πιάτων που σου κοστίζει ακριβά
21/05/2026 - 06:46
Μανώλης Γραφάκος: Από 187 σε 291 αυξήθηκαν οι δήμοι που συμμορφώθηκαν για τα αστικά λύματα
20/05/2026 - 15:50
Γενική Συνέλευση του ΣΠΗΕΦ ΘΧΚΛΕ – Δυναμικό μήνυμα για την αποφυγή της καταστροφής του κλάδου των Φωτοβολταϊκών
20/05/2026 - 15:07
Επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ για την εκπόνηση των ερευνών πεδίου για τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα (ΥΑΠ)
20/05/2026 - 14:33
Βασίλης Κορκίδης (ΕΒΕΠ): Το «Med Pact» έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα και τον Πειραιά
20/05/2026 - 14:20
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 27,4% στον δείκτη κύκλου εργασιών στη Βιομηχανία για τον Μάρτιο του 2026
20/05/2026 - 13:37
ΥΠΕΝ: Δημόσια Διαβούλευση επί του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
20/05/2026 - 12:42
ΔΕΗ: Το στοχευόμενο μέγεθος της προσφοράς αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 4,25 δισ. ευρώ
20/05/2026 - 12:18
Η Ελληνικός Χρυσός φιλοξένησε το PRO-SLO PhD School 2026 συμβάλλοντας στην ενεργό διασύνδεση ακαδημαϊκής κοινότητας και Βιομηχανίας
20/05/2026 - 11:34
Energean: Ολική επαναφορά της παραγωγής πάνω από τις 150 χιλ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως Ενίσχυση ρευστότητας του ομίλου
20/05/2026 - 10:41
Στ. Παπασταύρου: Αποκλείστηκε η διαρροή φυσικού αερίου – υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων με εκτεταμένους επιτόπιους ελέγχους
20/05/2026 - 10:34
Η Elval Συμμετείχε στο Industry Workshop για το European Combat Vessel (ECV)
20/05/2026 - 10:31
M. Μανουσάκης: Δύσκολη αλλά απολύτως αναγκαία η ενεργειακή μετάβαση
20/05/2026 - 09:52
Στη Γαλλία ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου
20/05/2026 - 09:04
Enaon EDA: Kαμία διαρροή φυσικού αερίου στο δίκτυο της Αττικής
20/05/2026 - 08:22
Ομιλία Ευάγγελου Μυτιληναίου στο Συνέδριο «Η Ελλάδα Μετά ΙΧ» του Κύκλου Ιδεών
20/05/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων
20/05/2026 - 08:03
Χαμηλά κρατούν οι ΑΠΕ τη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος- Οι ενδείξεις για τους λογαριασμούς Ιουνίου
20/05/2026 - 08:02
«Ανακαινίζω»: Τον Ιούνιο η πλατφόρμα για επιδότηση έως 95% στις ανακαινίσεις- Οι προϋποθέσεις
20/05/2026 - 07:58
Αυτός είναι ο σωστός τρόπος να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στο κλιματιστικό σας
20/05/2026 - 06:46
Τρία κόλπα στην κουζίνα για να μειώσετε τους λογαριασμούς ρεύματος
20/05/2026 - 06:46
Πώς μπορείς να κάνεις αίτηση για νυχτερινό ρεύμα
19/05/2026 - 15:38
Εκτενείς έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής
19/05/2026 - 15:38
«Switch On Sustainability»: Η Αθήνα συζητά το μέλλον της βιώσιμης και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης
19/05/2026 - 15:35

ΔΕΗ: Αντλεί 4,25 δισ. ευρώ με ιστορικό ρεκόρ προσφορών 18 δισ. ευρώ
Άννα Διανά
Πέμπτη, 21/05/2026 - 08:00
Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα έλαβε η ΔΕΗ, καθώς η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας συγκέντρωσε προσφορές περίπου 18 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας πάνω από τέσσερις φορές τον αρχικό στόχο και καταγράφοντας τη μεγαλύτερη συναλλαγή που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην ελληνική κεφαλαιαγορά.

Το ισχυρό ενδιαφέρον αποτυπώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών τόσο στη διοικητική ομάδα όσο και στο φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο της επιχείρησης για την περίοδο 2026-2030, με αιχμή τις επενδύσεις σε καθαρές μορφές ενέργειας, δίκτυα και ψηφιακές υποδομές. Χθες έπεσε η αυλαία για το βιβλίο προσφορών και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στην διαδικασία κατανομής των νέων μετοχών που θα ακολουθήσει και θα διαμορφώσει και τη νέα μετοχική σύνθεση της εταιρείας. Όπως ανακοινώθηκε πλέον ο πήχης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου έφτασε στα 4,25 δισ. ευρώ από τα 4 δισ. ευρώ που ήταν ο στόχος αρχικά, καθώς υπήρξε ισχυρή ζήτηση από εγχωρίους και ξένους επενδυτές.

Στη λίστα των επενδυτών που συμμετείχαν στην ΑΜΚ περιλαμβάνονται ορισμένα από τα μεγαλύτερα διεθνή funds και θεσμικά χαρτοφυλάκια παγκοσμίως, όπως τα CVC, BlackRock, Capital, Covalis, Qatar Investment Authority μέσω της Al-Rayyan Holding, Vanguard, Pictet, Wellington, Adage, DWS και Norges. Το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης προήλθε από το εξωτερικό, με ισχυρή παρουσία μακροπρόθεσμων επενδυτών (long-only investors), στοιχείο που ερμηνεύεται από την αγορά ως ένδειξη εμπιστοσύνης στη στρατηγική και τις προοπτικές του ομίλου.

Παράλληλα, η διοίκηση της ΔΕΗ αποφάσισε να αξιοποιήσει μέρος της αυξημένης ζήτησης μέσω της διάθεσης ιδίων μετοχών αξίας 250 εκατ. ευρώ, επιδιώκοντας περαιτέρω διεύρυνση της μετοχικής βάσης και ενίσχυση της διασποράς της μετοχής. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ. Ενώ η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα 18,63 ευρώ ανά μετοχή, με ουσιαστικά μηδενική έκπτωση από την τιμή που είχε κλείσει η μετοχή την ημέρα ανακοίνωσης της ΑΜΚ.

Με την κεφαλαιοποίηση μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών την επόμενη εβδομάδα, να προσεγγίζει τα 11,5 δισ. ευρώ, η ΔΕΗ θα κατατάσσεται πλέον στην 4η θέση του Euronext Athens. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Ιούνιο του 2019, με κεφαλαιοποίηση μόλις 390 εκ. ευρώ, η ΔΕΗ δεν βρισκόταν καν στην εικοσάδα της κατάταξης με βάση την κεφαλαιοποίηση στο Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα κατευθυνθούν στην υλοποίηση του νέου επενδυτικού πλάνου ύψους 24 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030, το οποίο προβλέπει επιτάχυνση της ανάπτυξης ΑΠΕ και μονάδων ευέλικτης παραγωγής σε Ελλάδα και Ρουμανία, επέκταση σε νέες αγορές της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αλλά και ανάπτυξη μεγάλων data centers στην περιοχή, με αιχμή το mega data center 300 MW στη Δυτική Μακεδονία.

Ο Όμιλος σκοπεύει σε διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος σε 24,3 GW το 2030, από 12,4 GW το 2025, αυξάνοντας σημαντικά τις νέες προσθήκες σε 2,4 GW ανά έτος, επενδύοντας σε ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή και αποθήκευση.

  • Στην Ελλάδα, θα προστεθούν 5 GW και η συνολική εγκατεστημένη ισχύς θα αυξηθεί στα 13,3 GW παρά την πλήρη απολιγνιτοποίηση που θα ολοκληρωθεί φέτος και τη διακοπή λειτουργίας του 40% της παραγωγής ενέργειας από πετρέλαιο στα νησιά, λόγω της διασύνδεσής τους με την ηπειρωτική χώρα.
  • Στη Ρουμανία η εγκατεστημένη ισχύς θα τριπλασιαστεί μεταξύ 2025 και 2030 και θα φτάσει τα 5,3 GW, επενδύοντας σε ΑΠΕ, αποθήκευση, νέες μονάδες φυσικού αερίου και peakers.
  • Στις υπόλοιπες χώρες όπου ο Όμιλος ΔΕΗ απέκτησε πρόσφατα παρουσία, δηλ. Ιταλία, Βουλγαρία και Κροατία, ο Όμιλος θα αυξήσει σημαντικά το επενδυτικό του πλάνο κατασκευάζοντας κυρίως ΑΠΕ και αποθήκευση, αλλά και μονάδες φυσικού αερίου, με στόχο η εγκατεστημένη ισχύς να αυξηθεί σε 3,5 GW το 2030.
  • Στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης, το νέο Στρατηγικό πλάνο περιλαμβάνει την είσοδο σε νέες χώρες και συγκεκριμένα σε Ουγγαρία, Πολωνία, και Σλοβακία, μέσω τόσο οργανικής ανάπτυξης όσο και εξαγορών, με στόχο 2,2 GW εγκατεστημένη ισχύ έως το 2030 σε ΑΠΕ και αποθήκευση.

Το 2030, το 45% της εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου ΔΕΗ θα είναι εκτός Ελλάδος, ενώ το ενεργειακό μείγμα θα περιλαμβάνει όλες τις σύγχρονες μορφές παραγωγής ενέργειας (φωτοβολταϊκά, αιολικά, υδροηλεκτρικά, φυσικό αέριο, αποθήκευση), διαφοροποιώντας και αλληλοσυμπληρώνοντας γεωγραφικά και τεχνολογικά το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας.

