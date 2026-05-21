ΔΕΗ: Αντλεί 4,25 δισ. ευρώ με ιστορικό ρεκόρ προσφορών 18 δισ. ευρώ

Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα έλαβε η ΔΕΗ, καθώς η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας συγκέντρωσε προσφορές περίπου 18 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας πάνω από τέσσερις φορές τον αρχικό στόχο και καταγράφοντας τη μεγαλύτερη συναλλαγή που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην ελληνική κεφαλαιαγορά.

Το ισχυρό ενδιαφέρον αποτυπώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών τόσο στη διοικητική ομάδα όσο και στο φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο της επιχείρησης για την περίοδο 2026-2030, με αιχμή τις επενδύσεις σε καθαρές μορφές ενέργειας, δίκτυα και ψηφιακές υποδομές. Χθες έπεσε η αυλαία για το βιβλίο προσφορών και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στην διαδικασία κατανομής των νέων μετοχών που θα ακολουθήσει και θα διαμορφώσει και τη νέα μετοχική σύνθεση της εταιρείας. Όπως ανακοινώθηκε πλέον ο πήχης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου έφτασε στα 4,25 δισ. ευρώ από τα 4 δισ. ευρώ που ήταν ο στόχος αρχικά, καθώς υπήρξε ισχυρή ζήτηση από εγχωρίους και ξένους επενδυτές.

Στη λίστα των επενδυτών που συμμετείχαν στην ΑΜΚ περιλαμβάνονται ορισμένα από τα μεγαλύτερα διεθνή funds και θεσμικά χαρτοφυλάκια παγκοσμίως, όπως τα CVC, BlackRock, Capital, Covalis, Qatar Investment Authority μέσω της Al-Rayyan Holding, Vanguard, Pictet, Wellington, Adage, DWS και Norges. Το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης προήλθε από το εξωτερικό, με ισχυρή παρουσία μακροπρόθεσμων επενδυτών (long-only investors), στοιχείο που ερμηνεύεται από την αγορά ως ένδειξη εμπιστοσύνης στη στρατηγική και τις προοπτικές του ομίλου.

Παράλληλα, η διοίκηση της ΔΕΗ αποφάσισε να αξιοποιήσει μέρος της αυξημένης ζήτησης μέσω της διάθεσης ιδίων μετοχών αξίας 250 εκατ. ευρώ, επιδιώκοντας περαιτέρω διεύρυνση της μετοχικής βάσης και ενίσχυση της διασποράς της μετοχής. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ. Ενώ η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα 18,63 ευρώ ανά μετοχή, με ουσιαστικά μηδενική έκπτωση από την τιμή που είχε κλείσει η μετοχή την ημέρα ανακοίνωσης της ΑΜΚ.

Με την κεφαλαιοποίηση μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών την επόμενη εβδομάδα, να προσεγγίζει τα 11,5 δισ. ευρώ, η ΔΕΗ θα κατατάσσεται πλέον στην 4η θέση του Euronext Athens. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Ιούνιο του 2019, με κεφαλαιοποίηση μόλις 390 εκ. ευρώ, η ΔΕΗ δεν βρισκόταν καν στην εικοσάδα της κατάταξης με βάση την κεφαλαιοποίηση στο Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα κατευθυνθούν στην υλοποίηση του νέου επενδυτικού πλάνου ύψους 24 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030, το οποίο προβλέπει επιτάχυνση της ανάπτυξης ΑΠΕ και μονάδων ευέλικτης παραγωγής σε Ελλάδα και Ρουμανία, επέκταση σε νέες αγορές της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αλλά και ανάπτυξη μεγάλων data centers στην περιοχή, με αιχμή το mega data center 300 MW στη Δυτική Μακεδονία.

Ο Όμιλος σκοπεύει σε διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος σε 24,3 GW το 2030, από 12,4 GW το 2025, αυξάνοντας σημαντικά τις νέες προσθήκες σε 2,4 GW ανά έτος, επενδύοντας σε ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή και αποθήκευση.

Στην Ελλάδα, θα προστεθούν 5 GW και η συνολική εγκατεστημένη ισχύς θα αυξηθεί στα 13,3 GW παρά την πλήρη απολιγνιτοποίηση που θα ολοκληρωθεί φέτος και τη διακοπή λειτουργίας του 40% της παραγωγής ενέργειας από πετρέλαιο στα νησιά, λόγω της διασύνδεσής τους με την ηπειρωτική χώρα.

Στη Ρουμανία η εγκατεστημένη ισχύς θα τριπλασιαστεί μεταξύ 2025 και 2030 και θα φτάσει τα 5,3 GW, επενδύοντας σε ΑΠΕ, αποθήκευση, νέες μονάδες φυσικού αερίου και peakers.

Στις υπόλοιπες χώρες όπου ο Όμιλος ΔΕΗ απέκτησε πρόσφατα παρουσία, δηλ. Ιταλία, Βουλγαρία και Κροατία, ο Όμιλος θα αυξήσει σημαντικά το επενδυτικό του πλάνο κατασκευάζοντας κυρίως ΑΠΕ και αποθήκευση, αλλά και μονάδες φυσικού αερίου, με στόχο η εγκατεστημένη ισχύς να αυξηθεί σε 3,5 GW το 2030.

Στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης, το νέο Στρατηγικό πλάνο περιλαμβάνει την είσοδο σε νέες χώρες και συγκεκριμένα σε Ουγγαρία, Πολωνία, και Σλοβακία, μέσω τόσο οργανικής ανάπτυξης όσο και εξαγορών, με στόχο 2,2 GW εγκατεστημένη ισχύ έως το 2030 σε ΑΠΕ και αποθήκευση.

Το 2030, το 45% της εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου ΔΕΗ θα είναι εκτός Ελλάδος, ενώ το ενεργειακό μείγμα θα περιλαμβάνει όλες τις σύγχρονες μορφές παραγωγής ενέργειας (φωτοβολταϊκά, αιολικά, υδροηλεκτρικά, φυσικό αέριο, αποθήκευση), διαφοροποιώντας και αλληλοσυμπληρώνοντας γεωγραφικά και τεχνολογικά το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας.