ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα διαβούλευσης για την τροποποίησης του κανονισμού αδειών φυσικού αερίου για την ένταξη των αδειών προμήθειας υδρογόνου
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απόδοση επενδυτικής βαθμίδας από τη Moody’s
Άσκηση αντιρρύπανσης στο λιμάνι Νέας Μηχανιώνας στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Θάλασσας
3η διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη
ΥΠΟΙΚ: 774.000 ευρώ για τη βελτίωση της καθημερινότητας και υποδομών με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα ΔΑΜ
Η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών που νοσούν
Αλ .Μεϊκόπουλος: 2,5 χρόνια χωρίς απόφαση για το LNG στον Βόλο.Για το LNG Θράκης αποφάσισαν σε 8,5 μήνες
ΕΒΕΠ: «Γέφυρα» επιστροφής ταλέντων το «Rebrain Greece» - Tα επαγγέλματα της επόμενης 10ετίας
METLEN: Δυναμική εκκίνηση στο 2026 με επιτάχυνση του στρατηγικού μετασχηματισμού
TITAN: Πολύ δυναμικό ξεκίνημα του έτους με ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας
Ντ. Τραμπ: Πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν
Το Green Tank στο πρώτο Ελληνικό Φόρουμ για τα Θαλάσσια Λιβάδια
Μπαχρέιν και ΗΑΕ ζητούν αποφασιστική απάντηση του ΣΑ του ΟΗΕ στις ιρανικές επιθέσεις - Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητεί το Ιράν
ΑΔΜΗΕ: Η Ελένη Μουστακίδου νέα Επικεφαλής Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
Οι παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου «ταξίδεψαν» με την ενέργεια της ΔΕΗ
Ερώτηση Β. Γιόγιακα για τη στήριξη των επενδύσεων σε ΑΠΕ και τη μείωση απωλειών εσόδων
Γιάννης Τριήρης: Όνειρο θερινής νυκτός η απόκτηση στέγης
Κτίρια: Προειδοποιήσεις για πίεση στο στεγαστικό από τη νέα οδηγία της ΕΕ
ΔΕΣΦΑ: Αντίστροφη μέτρηση για την «πρεμιέρα» του αγωγού Δυτικής Μακεδονίας
Ποιες συσκευές δεν πρέπει ποτέ να μπαίνουν σε πολύπριζο
Δημοφιλής τουριστικός προορισμός βυθίζεται τόσο γρήγορα που φαίνεται από το διάστημα
Κυρ. Μητσοτάκης: Στα Στενά του Ορμούζ πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo
Η Cyclon υποστηρίζει τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή Matteo Fontana στο Ράλλυ Πορτογαλίας
Θερινή Ακαδημία 2026 Drill Baby Drill: Το Τέλος ή η Επανεκκίνηση της Ενεργειακής Μετάβασης;
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Επιστολή-Αίτημα προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Περιφέρεια Αττικής: Προγραμματική σύμβαση για αναβάθμιση δημόσιων χώρων και κτηρίων στον Δήμο Νίκαιας – Ρέντη, ύψους 2,11 εκατ. ευρώ
Στρατηγική συνεργασία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-ΕΜΠ: Νέος κύκλος αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών"
Η Ελλάδα επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της στη μη διάδοση των πυρηνικών και στον ρόλο του ΔΟΑΕ
Συνεργασία SUNEL – OMNIPOL για έργα καθαρής ενέργειας στην Κεντρική Ευρώπη
Αρναούτογλου: ΑΠΕ με κανόνες και κοινωνική συναίνεση – Όχι σε εκπτώσεις για τη φύση και τις τοπικές κοινωνίες
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Όνειρο θερινής νυκτός η απόκτηση στέγης
Γιάννης Τριήρης
Πέμπτη, 07/05/2026 - 08:12
Η αιφνιδιαστική εξάντληση των κονδυλίων του προγράμματος «Σπίτι μου 2» δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη κυβερνητική αστοχία. Είναι η πιο χαρακτηριστική απόδειξη ότι η χώρα εξακολουθεί να στερείται μιας σοβαρής, μακροπρόθεσμης και κοινωνικά δίκαιης στεγαστικής πολιτικής από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Την ώρα που το οικονομικό επιτελείο πανηγυρίζει για πρόωρες αποπληρωμές δανείων προς τους ξένους πιστωτές και επιδεικνύει δημοσιονομικούς δείκτες ως εθνικά επιτεύγματα, χιλιάδες νέοι άνθρωποι, νέα ζευγάρια και οικογένειες βρίσκονται ξανά στο κενό. Είδαν την προοπτική μιας αυτόνομης ζωής να παρουσιάζεται ως «ευκαιρία» και τελικά να εξαφανίζεται μέσα σε λίγες ημέρες, εξαιτίας του κακού σχεδιασμού, της έλλειψης πρόβλεψης και της λογικής του επικοινωνιακού πυροτεχνήματος.

Πρόκειται για την κλασική πλέον συνταγή των vouchers, των επιδοτήσεων περιορισμένης διάρκειας και των προγραμμάτων με ημερομηνία λήξης. Πολιτικές που δεν επιλύουν το πρόβλημα, αλλά το μεταθέτουν χρονικά, δημιουργώντας ψευδαισθήσεις ευκαιριών και συντηρώντας την ανασφάλεια μιας ολόκληρης γενιάς.

Το στεγαστικό πρόβλημα, όμως, είναι πολύ βαθύτερο από την εξάντληση ενός προγράμματος. Η κυβέρνηση αρνείται να αντιμετωπίσει τη δομική κρίση της ελληνικής κατοικίας. Αντί να επενδύσει στη δημιουργία νέου και ποιοτικού στεγαστικού αποθέματος, ωθεί τους πολίτες σε έναν αγώνα δανεισμού για ακίνητα που, στη συντριπτική τους πλειονότητα, είναι παλιά, ενεργειακά ανεπαρκή και συχνά ακατάλληλα για τις σύγχρονες ανάγκες διαβίωσης.

Στην Ελλάδα, πάνω από το 90% των κατοικιών έχει κατασκευαστεί πριν από το 2000, ενώ μεγάλο ποσοστό αυτών είναι άνω των 40 ετών, με χαμηλή ενεργειακή απόδοση και σημαντικές ανάγκες ανακαίνισης. Αυτό σημαίνει ότι ένας νέος άνθρωπος δεν καλείται μόνο να αναλάβει ένα τραπεζικό δάνειο δεκαετιών, αλλά και να επωμιστεί τεράστια κόστη αναβάθμισης, θέρμανσης και συντήρησης. Με απλά λόγια, η κυβέρνηση οδηγεί τη νέα γενιά σε μια διπλή παγίδα. Χρέος προς τις τράπεζες και κατοικίες που μετατρέπονται σε οικονομικές «μαύρες τρύπες».

Την ίδια στιγμή, τα ενοίκια αυξάνονται με ταχύτερους ρυθμούς από τους μισθούς, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα και τις τουριστικές περιοχές. Η ανεξέλεγκτη εξάπλωση του Airbnb έχει αφαιρέσει χιλιάδες ακίνητα από τη μακροχρόνια μίσθωση, ενώ η απουσία ελέγχων επιτρέπει τη μετατροπή ολόκληρων γειτονιών σε επενδυτικά προϊόντα. Για χιλιάδες πολίτες, η κατοικία δεν είναι πλέον κοινωνικό δικαίωμα αλλά χρηματιστηριακό προϊόν.

Οι συνέπειες αυτής της πολιτικής είναι βαθιά κοινωνικές και δημογραφικές. Νέοι άνθρωποι καθυστερούν να φύγουν από το πατρικό τους σπίτι, αναβάλλουν τη δημιουργία οικογένειας και μεταθέτουν βασικές αποφάσεις ζωής επειδή δεν μπορούν να εξασφαλίσουν αξιοπρεπή στέγη. Σε μια χώρα που συζητά καθημερινά για το δημογραφικό πρόβλημα, η στεγαστική ανασφάλεια αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες που το επιδεινώνουν.

Και ενώ η ιδιοκατοίκηση μετατρέπεται σταδιακά σε προνόμιο λίγων και η κατοικία σε πεδίο κερδοσκοπίας για funds και ξένους επενδυτές, η κυβέρνηση επιμένει σε πολιτικές βιτρίνας. Το 2027, για το οποίο ζητά «λευκή επιταγή», μοιάζει εξαιρετικά μακρινό για τη μονογονεϊκή οικογένεια που αναζητά σήμερα σπίτι ή για τον 30χρονο εργαζόμενο που παραμένει στο παιδικό του δωμάτιο επειδή η «ισχυρή οικονομία» δεν του επιτρέπει να σταθεί στα πόδια του.

Η χώρα χρειάζεται ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για τη στέγη. Ανάπτυξη κοινωνικής κατοικίας, αξιοποίηση κλειστών και ανενεργών δημόσιων ακινήτων, φορολογικά κίνητρα για μακροχρόνιες μισθώσεις, αυστηρότερο πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και ουσιαστικά προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης για νέους ιδιοκτήτες και ενοικιαστές.

Γιατί η «ευημερία των αριθμών» δεν σημαίνει τίποτα όταν οι πολίτες αδυνατούν να εξασφαλίσουν το πιο βασικό αγαθό, ένα σπίτι. Και καμία κοινωνία δεν μπορεί να μιλά για ανάπτυξη όταν η νέα γενιά αισθάνεται αποκλεισμένη από το ίδιο της το μέλλον.

Η στεγαστική κρίση είναι ίσως η μεγαλύτερη κοινωνική πρόκληση της εποχής μας και δεν αντιμετωπίζεται με προσωρινές επιδοτήσεις, ούτε κρύβεται κάτω από το χαλί της κυβερνητικής αλαζονείας.

Γιάννης Τριήρης: Ψεύτικες αλήθειες 06 Μαϊος 2026

Γιάννης Τριήρης: Η καταδίκη των κυβερνητικών επιλογών δεν γίνεται για «ιδεολογικούς» λόγους
Fuel pass και επιδότηση diesel στην αντλία: Πώς, πότε και για ποιους ενεργοποιούνται τα νέα μέτρα
Γιατί η Γερμανία θέλει να κόψει τις επιδοτήσεις μικρών φωτοβολταϊκών;
Τι γνωρίζουμε για το νέο Εξοικονομώ
Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για επιδότηση ανακαίνισης κατοικίας έως 36.000 ευρώ
Ανακαίνιση με επιδότηση έως 36.000 ευρώ - Πότε έρχονται οι αιτήσεις
