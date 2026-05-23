Είναι το ψυγείο σου έτοιμο για καύσωνα; Τα σημάδια που δείχνουν ότι κινδυνεύει να χαλάσει

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Το ψυγείο είναι από τις συσκευές που ταλαιπωρούνται περισσότερο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, καθώς καλείται να λειτουργεί αδιάκοπα και μάλιστα υπό έντονη θερμική πίεση.

Το καλοκαίρι δεν δοκιμάζει μόνο εμάς αλλά και τις ηλεκτρικές συσκευές μας - με το ψυγείο να βρίσκεται στην «πρώτη γραμμή».

Όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, τόσο περισσότερο πιέζεται για να διατηρήσει τα τρόφιμα ασφαλή, ενώ ακόμη και μια μικρή δυσλειτουργία μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρή βλάβη την πιο ακατάλληλη στιγμή.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι υπάρχουν συγκεκριμένα προειδοποιητικά σημάδια που δεν πρέπει να αγνοούμε, ειδικά πριν και κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα.

Υγρασία και «νερά» στο εσωτερικό

Λίγη συμπύκνωση είναι φυσιολογική, όμως όταν το ψυγείο είναι συνεχώς υγρό, κάτι δεν πάει καλά. Συχνές αιτίες είναι η φθαρμένη φλάντζα στην πόρτα, η κακή κυκλοφορία αέρα ή τα φραγμένα ανοίγματα εξαερισμού.

Η συνεχής υγρασία δεν είναι απλώς ενοχλητική: ευνοεί την ανάπτυξη βακτηρίων, αυξάνει την κατανάλωση ρεύματος και επιβαρύνει τη συσκευή.

Υπερβολικός πάγος στην κατάψυξη

Ο πάγος συσσωρεύεται όταν παγώνει επανειλημμένα η υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής. Αν η στρώση ξεπερνά το 0,5 εκατοστό, απαιτείται απόψυξη.

Η υπερβολική συγκέντρωση πάγου μπορεί να εμποδίσει τη σωστή ροή αέρα και να επηρεάσει τους αισθητήρες θερμοκρασίας, μειώνοντας την απόδοση του ψυγείου.

Τα τρόφιμα χαλάνε πιο γρήγορα

Αν παρατηρείς ότι τα τρόφιμα αλλοιώνονται πριν από τον αναμενόμενο χρόνο, αυτό είναι σοβαρή ένδειξη ότι το ψυγείο δεν διατηρεί σταθερή θερμοκρασία.

Η ιδανική θερμοκρασία πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 3°C και 4°C. Πάνω από τους 4°C αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος ανάπτυξης βακτηρίων.

Νερό κάτω από το ψυγείο

Η συγκέντρωση νερού στη βάση της συσκευής μπορεί να οφείλεται σε φραγμένο σωλήνα αποστράγγισης, γεμάτο δοχείο εξάτμισης ή διαρροή από την παροχή νερού.

Στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται τεχνικός, καθώς η επαφή νερού και ηλεκτρικών εξαρτημάτων εγκυμονεί κινδύνους.

Περίεργοι θόρυβοι ή... απόλυτη σιωπή

Ένα ψυγείο πρέπει να λειτουργεί σχεδόν αθόρυβα, με έναν χαμηλό βόμβο. Αν αρχίσει να κάνει δυνατούς θορύβους ή, αντίθετα, αν «σιωπήσει» εντελώς, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στον συμπιεστή ή στο σύστημα ψύξης.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η έγκαιρη παρέμβαση τεχνικού μπορεί να αποτρέψει τα χειρότερα.

Πηγή: the takeout