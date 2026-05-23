Οι τρεις οικιακές συσκευές που δεν πρέπει ποτέ να συνδέεις σε πολύπριζο
23/05/2026 - 08:20
Είναι το ψυγείο σου έτοιμο για καύσωνα; Τα σημάδια που δείχνουν ότι κινδυνεύει να χαλάσει
23/05/2026 - 08:20
Τέλος στην αναμονή για να φορτίσει το κινητό
23/05/2026 - 08:20
BLUE STRATEGY SUMMIT 2026: Στο επίκεντρο ο στρατηγικός ρόλος της Ελλάδας σε ναυτιλία, ενέργεια και άμυνα
22/05/2026 - 15:31
Τιμολόγηση Απριλίου των Σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά
22/05/2026 - 15:18
Ζελένσκι: Το Κίεβο επιτέθηκε σε ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου στη Γιαροσλάβ
22/05/2026 - 15:02
ΑΑΔΕ: Πανελλαδική επιχείρηση ΔΕΟΣ εξάρθρωσε κύκλωμα λαθρεμπορίου, κατάσχεσε 15 βυτιοφόρα και 293.000 λίτρα υγραερίου
22/05/2026 - 14:11
Κοινή Ανακοίνωση Τομέα Ενέργειας και Δικτύου Συνεταιρισμών & Κοινωνικής Οικονομίας ΠΑΣΟΚ για την Ημέρα Ενεργειακών Κοινοτήτων
22/05/2026 - 13:54
Κ. Βέττα: Χτύπημα στην ενεργειακή δημοκρατία και το κόστος ρεύματος οι πολιτικές κυβέρνησης και τραπεζών προς τους μικρούς παραγωγούς Α.Π.Ε.
22/05/2026 - 13:02
Coral Pass Prepaid και yellows Πειραιώς: νέα, διπλή επιβράβευση σε κάθε ανεφοδιασμό
22/05/2026 - 11:52
ΕΕ: Οι εαρινές οικονομικές προβλέψεις του 2026 δείχνουν επιβράδυνση της ανάπτυξης, καθώς το ενεργειακό σοκ αυξάνει τον πληθωρισμό
22/05/2026 - 11:18
Γιάννης Τριήρης: «Ήρεμα νερά» ή τρικυμία;
22/05/2026 - 10:45
Τα κίτρινα τιμολόγια φθηνότερα στη διετία 2024-2025- Πόσο παραπάνω πλήρωσαν όσοι έμειναν στα πράσινα
22/05/2026 - 10:44
Στην τελική ευθεία το έργο παραγωγής πράσινου υδρογόνου της Motor Oil- Τι αλλάζει στη διαδικασία χρηματοδότησης
22/05/2026 - 10:42
Με την Στήριξη της HELLENiQ ENERGY και Μεγάλη Συμμετοχή Κόσμου Ολοκληρώθηκε το «6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα»
22/05/2026 - 10:34
ΠΑΣΟΚ: Προστασία Βιοποικιλότητας και Διαχείριση δικτύου Natura 2000: θετικά βήματα αλλά ακόμη μεγάλες εκκρεμότητες
22/05/2026 - 09:53
Ημέρα Natura 2000: 2 νέες ΕΠΜ για Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άρτα και Πρέβεζα
22/05/2026 - 09:29
Greenpeace: Το 56% των Ευρωπαίων δηλώνει ότι δεν έχει πρόσβαση στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς, σύμφωνα με νέα μελέτη
22/05/2026 - 09:10
Στις 11 Ιουνίου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
22/05/2026 - 08:41
Η ΕΔΕΥΕΠ στο 14ο Regional Growth Conference: Ενημέρωση για τον ρόλο των ενεργειακών πόρων στην περιφερειακή ανάπτυξη
22/05/2026 - 08:12
Τάκης Θεοδωρικάκος: Εθνικό στοίχημα η ναυπηγική βιομηχανία για την παραγωγική Ελλάδα
22/05/2026 - 08:03
Μικρές αλλαγές που μπορούν να σας γλυτώσουν έως και 40 ευρώ στον λογαριασμό ρεύματος
22/05/2026 - 06:43
Αυξάνονται οι πιθανότητες για «Super El Niño»: Τι σημαίνει για τον καιρό
22/05/2026 - 06:43
Οικονομικές προβλέψεις ΕΕ: Φρένο στην ανάπτυξη και αύξηση του πληθωρισμού στην ΕΕ και την ευρωζώνη, φέρνει το νέο "ενεργειακό σοκ"
21/05/2026 - 15:50
Ν. Τσάφος: Ισορροπημένες οι ρυθμίσεις του χωροταξικού για τις ανανεώσιμες πηγές
21/05/2026 - 15:26
Η ημερίδα του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου Αθηναίων ανέδειξε ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν πρέπει να αφήνει κανέναν πίσω
21/05/2026 - 15:10
ΚΕΠΑ: Πρώτος γύρος τηλε-διασκέψεων UNAI SDG7 Hub για «Διδασκαλία και Εκπαίδευση», «Έρευνα» και «Εξωστρέφεια και Συνεργασία»
21/05/2026 - 14:42
Metlen - Ε.Μυτιληναίος: Ρεκόρ τζίρου το 2026 - Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών
21/05/2026 - 14:08
Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι έπληξαν με drones διυλιστήριο στην πόλη Σιζράν της Ρωσίας
21/05/2026 - 13:31
Στασινός: Τα κλειδιά είναι η ανθεκτικότητα, η προσαρμοστικότητα και ο χρόνος για συνολικές λύσεις στα ζητήματα της δόμησης
21/05/2026 - 12:57

Είναι το ψυγείο σου έτοιμο για καύσωνα; Τα σημάδια που δείχνουν ότι κινδυνεύει να χαλάσει
Newsroom
Σάββατο, 23/05/2026 - 08:20
Το ψυγείο είναι από τις συσκευές που ταλαιπωρούνται περισσότερο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, καθώς καλείται να λειτουργεί αδιάκοπα και μάλιστα υπό έντονη θερμική πίεση.

Το καλοκαίρι δεν δοκιμάζει μόνο εμάς αλλά και τις ηλεκτρικές συσκευές μας - με το ψυγείο να βρίσκεται στην «πρώτη γραμμή».

Όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, τόσο περισσότερο πιέζεται για να διατηρήσει τα τρόφιμα ασφαλή, ενώ ακόμη και μια μικρή δυσλειτουργία μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρή βλάβη την πιο ακατάλληλη στιγμή.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι υπάρχουν συγκεκριμένα προειδοποιητικά σημάδια που δεν πρέπει να αγνοούμε, ειδικά πριν και κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα.

Υγρασία και «νερά» στο εσωτερικό

Λίγη συμπύκνωση είναι φυσιολογική, όμως όταν το ψυγείο είναι συνεχώς υγρό, κάτι δεν πάει καλά. Συχνές αιτίες είναι η φθαρμένη φλάντζα στην πόρτα, η κακή κυκλοφορία αέρα ή τα φραγμένα ανοίγματα εξαερισμού.

Η συνεχής υγρασία δεν είναι απλώς ενοχλητική: ευνοεί την ανάπτυξη βακτηρίων, αυξάνει την κατανάλωση ρεύματος και επιβαρύνει τη συσκευή.

Υπερβολικός πάγος στην κατάψυξη

Ο πάγος συσσωρεύεται όταν παγώνει επανειλημμένα η υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής. Αν η στρώση ξεπερνά το 0,5 εκατοστό, απαιτείται απόψυξη.

Η υπερβολική συγκέντρωση πάγου μπορεί να εμποδίσει τη σωστή ροή αέρα και να επηρεάσει τους αισθητήρες θερμοκρασίας, μειώνοντας την απόδοση του ψυγείου.

Τα τρόφιμα χαλάνε πιο γρήγορα

Αν παρατηρείς ότι τα τρόφιμα αλλοιώνονται πριν από τον αναμενόμενο χρόνο, αυτό είναι σοβαρή ένδειξη ότι το ψυγείο δεν διατηρεί σταθερή θερμοκρασία.

Η ιδανική θερμοκρασία πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 3°C και 4°C. Πάνω από τους 4°C αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος ανάπτυξης βακτηρίων.

Νερό κάτω από το ψυγείο

Η συγκέντρωση νερού στη βάση της συσκευής μπορεί να οφείλεται σε φραγμένο σωλήνα αποστράγγισης, γεμάτο δοχείο εξάτμισης ή διαρροή από την παροχή νερού.

Στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται τεχνικός, καθώς η επαφή νερού και ηλεκτρικών εξαρτημάτων εγκυμονεί κινδύνους.

Περίεργοι θόρυβοι ή... απόλυτη σιωπή

Ένα ψυγείο πρέπει να λειτουργεί σχεδόν αθόρυβα, με έναν χαμηλό βόμβο. Αν αρχίσει να κάνει δυνατούς θορύβους ή, αντίθετα, αν «σιωπήσει» εντελώς, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στον συμπιεστή ή στο σύστημα ψύξης.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η έγκαιρη παρέμβαση τεχνικού μπορεί να αποτρέψει τα χειρότερα.

Πηγή: the takeout

Τελευταία τροποποίηση στις 23/05/2026 - 08:20
