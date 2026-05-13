Η LG Electronics παρουσίασε λύσεις ψύξης για AI data centers στην Data Center World 2026
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
13/05/2026 - 13:05
Κυρ. Μητσοτάκης: Δεν έχουμε πραγματική ενεργειακή αγορά στην Ευρώπη αλλά κατακερματισμένη αγορά ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/05/2026 - 12:23
Δημόσια Διαβούλευση της ΡAΑΕY για την τροποποίηση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς αιολικών σταθμών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
13/05/2026 - 11:54
Η NANKO Ενέργεια στη Φλώρινα για την υδροκίνηση και την περιβαλλοντική εκπαίδευση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
13/05/2026 - 11:21
Νίκος Χαρδαλιάς: Δίνουμε ξανά στους πολίτες, πλήρως αναβαθμισμένα, το Πάρκο 208 και τον ανισόπεδο κόμβο στο παλιό αεροδρόμιο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
13/05/2026 - 10:51
Στ. Παπασταύρου: Η Ευρώπη να προχωρήσει στη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/05/2026 - 10:27
«Πράσινο φως» στον ΑΔΜΗΕ για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/05/2026 - 10:00
ΕΒΕΘ: Ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων στήριξης των μικρομεσαίων επενδυτών φωτοβολταϊκών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
13/05/2026 - 09:35
Fuel Pass III: Πάνω από 2,5 εκατ. δικαιούχοι και 113 εκατ. ευρώ για την απορρόφηση των πιέσεων από την κρίση στη Μέση Ανατολή
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
13/05/2026 - 09:25
Δυναμική παρουσία της ΠΟΣΠΗΕΦ στις εργασίες του SolarPower Summit 2026 και τη Γενική Συνέλευση της SolarPower Europe στις Βρυξέλλες
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
13/05/2026 - 09:21
Περιβαλλοντική προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη για την Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία και Λακωνία
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
13/05/2026 - 08:38
3ο CRI Lunch Discussion: Βέλτιστες πρακτικές προς τη Βιωσιμότητα για τον Δημόσιο Τομέα και τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/05/2026 - 08:24
Γιάννης Τριήρης: Όταν οι ελεγχόμενοι παριστάνουν τους εγγυητές
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
13/05/2026 - 08:12
Ενέργεια και λιπάσματα: Ο φόβος νέου κύματος ανατιμήσεων και το σχέδιο στήριξης- Τέλη Μαΐου η πλατφόρμα για τις επιδοτήσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/05/2026 - 08:06
«Pivot» της ΔΕΗ στο Q1- Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ των 4 δισ. ευρώ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/05/2026 - 08:00
Μπορεί ένα φορητό κλιματιστικό να μειώσει τον λογαριασμό ρεύματος;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/05/2026 - 06:49
Η συσκευή που, αν μείνει στην πρίζα τη νύχτα, ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/05/2026 - 06:49
Η ABB επενδύει 200 εκατ. δολάρια στην Ευρώπη για την επιτάχυνση του μετασχηματισμού των ηλεκτρικών δικτύων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
12/05/2026 - 15:27
Στρατηγικός οικονομικός και ενεργειακός κόμβος η Θεσσαλονίκη, μέσα από τη «ματιά» διπλωματών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/05/2026 - 15:35
Π. Κουκουλόπουλος σε Στ. Παπασταύρου: Ποιος αποφασίζει τελικά στην Ελληνική Δημοκρατία, η Κυβέρνηση με τη Βουλή ή ο Πρόεδρος της ΔΕΗ;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/05/2026 - 15:24
Δημοσίευση της 2ης Αναθεώρησης του Προγράμματος Συντήρησης Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Έτους 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/05/2026 - 15:22
Υπενθύμιση-Ανακοίνωση του ΔΑΠΕΕΠ για τα Ιδιωτικά Δίκτυα Μέσης Τάσης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/05/2026 - 14:47
Δημόσια Διαβούλευση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Έρευνας και Εκμετάλλευσης Γεωθερμικού Δυναμικού
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/05/2026 - 14:11
Π. Πέρκα: Εγκατάσταση mega φ/β πάρκων στα πρώην λιγνιτωρυχεία της Δυτ. Μακεδονίας με οριστική δέσμευση 51.500 στρεμμάτων εύφορης γης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/05/2026 - 13:38
Δωρεά περιπολικών και μοτοσικλετών από τον Όμιλο ΔΕΗ στην Άμεση Δράση Αττικής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/05/2026 - 13:09
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για την επικαιροποίηση των εθνικών προδιαγραφών ποιότητας φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/05/2026 - 12:40
Στη Λευκωσία ο Σταύρος Παπασταύρου για το Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/05/2026 - 12:12
Schneider Electric: Ολοκληρωμένες λύσεις βιωσιμότητας και αυτοματισμού για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
12/05/2026 - 11:55
Motor Oil: Νέος Γενικός Διευθυντής Εφοδιασμού και Εμπορίας ο Σπυρίδων Σβορώνος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/05/2026 - 11:22
ΕΕ: Νέα νομοθεσία τίθεται σε ισχύ για την ενίσχυση της προστασίας των υδάτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/05/2026 - 10:52

Ενέργεια και λιπάσματα: Ο φόβος νέου κύματος ανατιμήσεων και το σχέδιο στήριξης- Τέλη Μαΐου η πλατφόρμα για τις επιδοτήσεις

Άννα Διανά
Τετάρτη, 13/05/2026 - 08:06
Η νέα άνοδος στις τιμές ενέργειας και φυσικού αερίου επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο ενός νέου κύματος ανατιμήσεων στα λιπάσματα, με την ελληνική κυβέρνηση να στρέφει το βλέμμα στις Βρυξέλλες για ευρωπαϊκή στήριξη και μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία.

Η προειδοποίηση της Παγκόσμιας Τράπεζας για πιθανή αύξηση έως και 30% στις τιμές των λιπασμάτων αποτυπώνει το μέγεθος της πίεσης που δέχεται η αγροτική παραγωγή διεθνώς, καθώς η ενεργειακή κρίση και η γεωπολιτική αστάθεια επηρεάζουν άμεσα το κόστος παραγωγής.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς κατά τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου για τις φετινές ενισχύσεις, το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας εξετάζει πλέον τις εξελίξεις σε πετρέλαιο και λιπάσματα υπό το πρίσμα ενός ενδεχόμενου «συστημικού σοκ».

«Η Κομισιόν βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης για το αν πρόκειται για συστημικό ή παροδικό σοκ. Η στήριξη θα εξαρτηθεί από αυτή την άσκηση. Ως κυβέρνηση έχουμε ήδη πάρει μέτρα για το πετρέλαιο και βλέπουμε για λιπάσματα κι αναμένουμε. Ό,τι είναι ευρωπαϊκό θα είναι και γενναιόδωρο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ευρωπαϊκή αγορά λιπασμάτων παραμένει εξαιρετικά ευάλωτη στις διακυμάνσεις της ενέργειας, καθώς το φυσικό αέριο αποτελεί όχι μόνο καύσιμο αλλά και βασική πρώτη ύλη για την παραγωγή αζωτούχων λιπασμάτων.

Η κλιμάκωση της κρίσης στον Περσικό Κόλπο και οι ανησυχίες για τις θαλάσσιες μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν ενισχύσει εκ νέου τις πιέσεις στις αγορές πρώτων υλών.

Οι αυξήσεις στις βασικές εισροές είναι ήδη έντονες με το φυσικό αέριο να έχει αυξηθεί από τις αρχές του έτους κατά 67%, η ουρία κατά 42% και το θείο κατά 93,5%.

Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές. Περίπου το 30% των αναγκών της σε αζωτούχα λιπάσματα και σχεδόν το 70% των φωσφορικών καλύπτονται μέσω εισαγωγών, γεγονός που καθιστά την αγορά ιδιαίτερα εκτεθειμένη στις διεθνείς αναταράξεις.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι οι επιπτώσεις στο κόστος τροφίμων δεν έχουν ακόμη περάσει πλήρως στον καταναλωτή, καθώς αρκετοί παραγωγοί χρησιμοποιούν ακόμη αποθέματα που αγοράστηκαν σε χαμηλότερες τιμές. Το περιθώριο αυτό όμως περιορίζεται, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων ανατιμήσεων από το χωράφι έως το ράφι.

Σε εθνικό επίπεδο, η κυβέρνηση έχει ενεργοποιήσει επιδότηση 15% για την αγορά λιπασμάτων έως και τον Αύγουστο, με συνολικό κόστος περίπου 41 εκατ. ευρώ.

Η πλατφόρμα για την υποβολή τιμολογίων αναμένεται να ανοίξει έως τα τέλη Μαΐου, ενώ οι πληρωμές θα γίνουν σε τρεις δόσεις:

  • μέσα Ιουνίου για αγορές Μαρτίου – Απριλίου,
  • μέσα Ιουλίου για αγορές Μαΐου – Ιουνίου,
  • και μέσα Σεπτεμβρίου για τις αγορές Ιουλίου – Αυγούστου.

Ωστόσο, το γεγονός ότι οι ενισχύσεις θα καταβάλλονται τμηματικά σημαίνει ότι μεγάλο μέρος του κόστους θα πρέπει αρχικά να καλυφθεί από ίδιους πόρους των παραγωγών, σε μια περίοδο περιορισμένης ρευστότητας και αυξημένων ενεργειακών δαπανών.

Υπό αυτά τα δεδομένα, η Αθήνα ζητά από τις Βρυξέλλες τη δυνατότητα χρηματοδότησης πρόσθετων ενισχύσεων μέσω κοινοτικών πόρων και όχι αποκλειστικά από εθνικά κονδύλια, ώστε να περιοριστεί η πίεση στους κρατικούς προϋπολογισμούς.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται νέο Σχέδιο Δράσης για τα λιπάσματα, με βασικούς άξονες:

  • τη μείωση του ενεργειακού κόστους για τη βιομηχανία,
  • την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής,
  • τη στήριξη λιπασμάτων χαμηλών εκπομπών άνθρακα,
  • την προστασία από αθέμιτο ανταγωνισμό εισαγωγών,
  • και την προώθηση της γεωργίας ακριβείας.

Στο τραπέζι βρίσκονται επίσης προσωρινές κρατικές ενισχύσεις, επενδυτικά κίνητρα για πράσινες τεχνολογίες και μηχανισμοί συγκράτησης του ενεργειακού κόστους.

Μπορεί ένα φορητό κλιματιστικό να μειώσει τον λογαριασμό ρεύματος;
3ο CRI Lunch Discussion: Βέλτιστες πρακτικές προς τη Βιωσιμότητα για τον Δημόσιο Τομέα και τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Κυρ. Μητσοτάκης: Δεν έχουμε πραγματική ενεργειακή αγορά στην Ευρώπη αλλά κατακερματισμένη αγορά ενέργειας
Αλ. Χαρίτσης: Η ΕΕ ενισχύει τις ενεργειακές κοινότητες ως εργαλείο ενεργειακής ασφάλειας, μείωσης του ενεργειακού κόστους και καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα τα τελευταία 2 χρόνια εξάγει ενέργεια αντί να εισάγει
Κ. Πιερρακάκης: Σε διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα το ν/σ με όλα τα μέτρα στήριξης και ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατ. ευρώ
Fitch: Εύσημα στην Ελλάδα για τα στοχευμένα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους
Γιάννης Τριήρης: Όνειρο θερινής νυκτός η απόκτηση στέγης
