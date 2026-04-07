Μνημόνιο Συνεργασίας ΔΥΠΑ – ΑΒΑΞ για την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της απασχόλησης στον κατασκευαστικό κλάδο
07/04/2026 - 15:40
Γ. Αυτιάς σε Κομισιόν: Αυξήστε τα κονδύλια των Ταμείων Συνοχής για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
07/04/2026 - 15:03
Τη Σημασία της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στα Κτίρια και τη Βιομηχανία Ανέδειξε η Ημερίδα ΙΕΝΕ-ΤΕΕ
07/04/2026 - 14:18
Το Κίεβο προτείνει στη Μόσχα παύση επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών
07/04/2026 - 13:27
Ν. Παπαθανάσης: Οι ευάλωτοι και η καθημερινότητα στο επίκεντρο του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και του Ταμείου Εκσυγχρονισμού
07/04/2026 - 12:53
Πασχαλινές Διαδρομές με Δωροεπιταγές Καυσίμων ΕΚΟ
07/04/2026 - 12:50
ΔΕΗ: Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο ΜΕΤΕΝ για τη δυναμική τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας
07/04/2026 - 11:40
Β. Κικίλιας: Ξεκίνησε η καταβολή 22,6 εκατ. ευρώ για το μεταφορικό ισοδύναμο
07/04/2026 - 10:58
Απαραίτητη η ΑΜΚ ύψους 1 δισ. ευρώ για να στηριχθεί η αναπτυξιακή «έκρηξη» των ηλεκτρικών δικτύων
07/04/2026 - 10:54
Γιάννης Μπρατάκος: Θετική δυναμική, αλλά με σαφείς προκλήσεις για την επόμενη φάση της οικονομίας
07/04/2026 - 10:16
ΣΒΕ: Η βιομηχανία έχει ανάγκη μόνιμες λύσεις – Τα πρώτα μέτρα για την ενέργεια είναι ένα θετικό πρώτο βήμα
07/04/2026 - 10:14
Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκαν 7 βαλλιστικοί πύραυλοι - Συντρίμμια κατέπεσαν σε περιοχή όπου βρίσκονται ενεργειακές υποδομές
07/04/2026 - 10:10
Πόλεμος στη Μ. Ανατολή: Στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προβλέπει ο επικεφαλής του ΔΟΕ
07/04/2026 - 08:48
Ένας αιώνας σε κίνηση: Η Shell στην Ελλάδα μέσα από τη ματιά του Βασίλη Κεκάτου
07/04/2026 - 08:44
Στοιχεία ΔΕΣΦΑ για την κατανάλωση φυσικού αερίου το α’ τρίμηνο του 2026
07/04/2026 - 08:26
200 εκατ. ευρώ για το 2026 και 100 εκατ. ευρώ ανά έτος για τα επόμενα 5 χρόνια για ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους στην Ελληνική Βιομηχανία
07/04/2026 - 08:22
Γιάννης Τριήρης: Εκσυγχρονισμός με apps και η μπάλα στην εξέδρα
07/04/2026 - 08:17
Ενεργειακό κόστος: Βήμα στη σωστή κατεύθυνση, αλλά μακριά από τη λύση- Πώς διαβάζει η αγορά τα μέτρα
07/04/2026 - 08:11
Fuel Pass: Βροχή αιτήσεων «μπλόκαρε» το σύστημα- Με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ η πρόσβαση
07/04/2026 - 08:05
Η φυσική εναλλακτική στον αφυγραντήρα, που σας γλυτώνει χρήματα
07/04/2026 - 06:35
Τα πέντε πιο συχνά λάθη στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
07/04/2026 - 06:35
Πήρατε air fryer και καίτε συνέχεια το φαγητό; Τι πρέπει να διορθώσετε
07/04/2026 - 06:35
Ενίσχυση της τεχνικής υποδομής: Elcon Megarad και Synnergy Hellas στον πίνακα αναδόχων του ΔΕΔΔΗΕ
06/04/2026 - 15:56
Ιράν: Η IAEA επιβεβαιώνει ότι οι πρόσφατες επιθέσεις δεν έχουν πλήξει τον ίδιο τον σταθμό του Μπουσέρ
06/04/2026 - 15:30
Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς το ενεργειακό μέλλον με την έναρξη των δύο πρώτων μονάδων αποθήκευσης ενέργειας
06/04/2026 - 15:09
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προς ΔΥΠΑ: Αίτημα επιμήκυνσης χρόνου απασχόλησης για τους απολυθέντες από την εταιρεία «ΛΑΡΚΟ»
06/04/2026 - 14:49
Enerwave και AB Βασιλόπουλος: Στρατηγική Συνεργασία με Αποκλειστικά Προνόμια για τους Καταναλωτές
06/04/2026 - 13:43
Έγκριση του λογισμικού IsZEB Certify – ΠΕΑ από το ΥΠΕΝ
06/04/2026 - 12:56
Στέφανος Γκίκας για “GReco Islands”: Xρυσή ευκαιρία για τα νησιά μας, να προχωρήσουν σε κρίσιμα έργα ύδρευσης, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση
06/04/2026 - 12:16
Όμιλος ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία – με ταχείς ρυθμούς η εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης
06/04/2026 - 12:01

Γιάννης Τριήρης: Εκσυγχρονισμός με apps και η μπάλα στην εξέδρα
Γιάννης Τριήρης
Τρίτη, 07/04/2026 - 08:17

Κάθε φορά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης δείχνει να στριμώχνεται φροντίζει να πετάει κατά την ποδοσφαιρική ορολογία «την μπάλα στην εξέδρα», για να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη και να στρέψει αλλού τη συζήτηση στο δημόσιο διάλογο.

Η αναφορά του πρωθυπουργού, στο χθεσινό του διάγγελμα του προς τον ελληνικό λαό, στο ασυμβίβαστο βουλευτή-υπουργού, σε αυτό αποσκοπούσε και εν μέρει τουλάχιστον τα κατάφερε, αφού με αυτό τον τρόπο έδωσε «τροφή» για να ξεκινήσει μια τέτοια επί της ουσίας ανούσια συζήτηση και να ξεφύγει έστω και πρόσκαιρα η κουβέντα από τα τεράστια σκάνδαλα στα οποία φέρεται να εμπλέκονται δεκάδες βουλευτές και υπουργοί του κόμματος του.

Και βέβαια, παράλληλα, υποβάθμισε τα σκάνδαλα που ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία και υποβαθμίζουν το κράτος δικαίου, εμφανιζόμενος ως «ανίδεος» για το τι συμβαίνει μέσα στην ίδια του την κυβέρνηση, μέσα στο ίδιο του το κόμμα, αλλά και δήθεν αποφασισμένος να μετατρέψει την Ελλάδα σε σύγχρονο Ευρωπαϊκό κράτος με «όπλο» τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό για να αντιμετωπιστεί η μικρή ή μεγαλύτερη διαφθορά όπου υπεισέρχεται ανθρώπινος παράγοντας.

Λόγια του αέρα και τίποτα περισσότερο. Ο ανθρώπινος παράγοντας υπεισέρχεται παντού, ιδιαίτερα όταν βρίσκεται στις δομές της εξουσίας. Το πρόβλημα λοιπόν βρίσκεται ξεκάθαρα στο ποιος κυβερνά αυτή τη χώρα. Και ο σημερινός πρωθυπουργός κρατάει το «τιμόνι» της εξουσίας επτά χρόνια και δυστυχώς η Ελλάδα βρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση από όταν ανέλαβε τα «ηνία» παρά το γεγονός των δέκα πέτρινων χρόνων των μνημονίων.

Πρόκειται για την πεμπτουσία του «επιτελικού» κυνισμού. Την ώρα που η κοινωνία βοά για τις κυβερνητικές εκτροπές και την κατάρρευση των θεσμικών αντιβάρων, το Μαξίμου επιλέγει να σερβίρει ξαναζεσταμένη «θεσμική» τροφή για να καλύψει το ηθικό έλλειμμα των πεπραγμένων του.

Η επίκληση του ασυμβίβαστου βουλευτή-υπουργού δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα, μια προσπάθεια να πειστεί ο πολίτης πως το πρόβλημα είναι η δομή του πολιτεύματος και όχι η ποιότητα της διακυβέρνησης.

Είναι όμως πλέον φανερό πως η διαφθορά δεν είναι ένα τεχνικό σφάλμα του συστήματος που θα λυθεί με έναν αλγόριθμο, αλλά μια συνειδητή πολιτική επιλογή προστασίας των «ημετέρων».

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αναγάγει την άρνηση της πραγματικότητας σε επίσημη κρατική πολιτική. Όταν τα σκάνδαλα αγγίζουν τον πυρήνα της παράταξης, επιστρατεύεται η θεωρία του «μεμονωμένου περιστατικού» ή ο ψηφιακός λουστραρισμένος εκσυγχρονισμός.

Όμως η δημοκρατία δεν εκσυγχρονίζεται με apps και πλατφόρμες, όταν την ίδια στιγμή το κράτος δικαίου υποσκάπτεται από την έλλειψη λογοδοσίας. Η απόσταση ανάμεσα στο «ευρωπαϊκό προσωπείο» που πλασάρει ο πρωθυπουργός στο εξωτερικό και την οπισθοδρομική, σχεδόν καθεστωτική νοοτροπία που επιδεικνύει στο εσωτερικό, έχει γίνει πλέον χαώδης.

Δεν είναι απλώς ανικανότητα, είναι μια στρατηγική επιλογή αποδόμησης της πολιτικής εμπιστοσύνης. Με το να μεταθέτει την ευθύνη στον «ανθρώπινο παράγοντα», ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να βγάλει τον εαυτό του από το κάδρο των ευθυνών, λες και ο ίδιος δεν είναι ο αρχιτέκτονας αυτού του συστήματος εξουσίας. Η Ελλάδα της «αριστείας» κατέληξε η Ελλάδα της συγκάλυψης και των ανισοτήτων, όπου η μόνη ψηφιακή μετάβαση που πέτυχε πλήρως είναι η ψηφιοποίηση της προπαγάνδας.

Ο κόσμος της εργασίας, η νεολαία και η μεσαία τάξη που βλέπουν το εισόδημά τους να εξανεμίζεται και τους θεσμούς να απαξιώνονται, δεν αρκούνται πια σε διαγγέλματα-πυροτεχνήματα. Η μπάλα μπορεί να πήγε στην εξέδρα, αλλά το παιχνίδι της αξιοπιστίας έχει ήδη χαθεί για την κυβέρνηση. Η πολιτική αλλαγή δεν είναι πλέον ένα αίτημα της αντιπολίτευσης, αλλά μια επιτακτική ανάγκη για την ίδια την επιβίωση της κοινωνικής συνοχής και της δημοκρατικής ομαλότητας.

Γιάννης Τριήρης: Εμφανίζουν τις απάτες ως ρουσφέτια και νομίζουν ότι αθωώνονται
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γιάννης Τριήρης: Οι πηχυαίοι τίτλοι των φίλιων μέσων και η πραγματικότητα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Οι πηχυαίοι τίτλοι των φίλιων μέσων και η πραγματικότητα

Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό για την κατάσταση στην ελληνική αγορά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό για την κατάσταση στην ελληνική αγορά

Γιάννης Τριήρης: Περιμένοντας (μάταια;) το «δυστυχώς αποτύχαμε»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Περιμένοντας (μάταια;) το «δυστυχώς αποτύχαμε»

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιλέγει να μην φορολογήσει τα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών και των διυλιστηρίων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιλέγει να μην φορολογήσει τα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών και των διυλιστηρίων

Κυρ. Μητσοτάκης: 4 νέα μέτρα οικονομικής στήριξης της κοινωνίας από τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Μητσοτάκης: 4 νέα μέτρα οικονομικής στήριξης της κοινωνίας από τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Κυριάκος Μητσοτάκης: Στις 10:30 ανακοινώνει νέα μέτρα οικονομικής στήριξης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Στις 10:30 ανακοινώνει νέα μέτρα οικονομικής στήριξης