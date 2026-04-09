ΚΕΠΑ: Μνημόνιο Συνεργασίας με Δήμο Ελευσίνας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
09/04/2026 - 08:24
Παπασταύρου: Επάρκεια εφοδιασμού της, χάρη στον έγκαιρο σχεδιασμό, τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και τη στενή συνεργασία όλων των φορέων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/04/2026 - 08:21
Γιάννης Τριήρης: Αυτός που «δοκιμάστηκε και απέτυχε» είναι ο Τραμπ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
09/04/2026 - 08:17
Πασχαλινή έξοδος με καύσιμα-φωτιά: Πόσο κοστίζει φέτος το ταξίδι
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/04/2026 - 08:11
Σε πλήρη ετοιμότητα το ηλεκτρικό σύστημα ενόψει Πάσχα- Σε επιφυλακή οι Διαχειριστές για την ευστάθεια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/04/2026 - 08:07
Έτσι θα μειώσετε στο μισό στην κατανάλωση του κλιματιστικού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/04/2026 - 06:31
Τρία κόλπα για να μειώσετε την σπατάλη ενέργειας στην κουζίνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/04/2026 - 06:32
Ηλεκτρική σκούπα: Τα λάθη που μπορεί να βλάψουν την υγεία σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/04/2026 - 06:32
Το ΚΚΕ για την ακρίβεια στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και τα καύσιμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/04/2026 - 15:32
Σύμβαση με την ΕΤΕπ υπογράφει σήμερα ο Ν. Δένδιας για έργα ενεργειακής αναβάθμισης στρατοπέδων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/04/2026 - 15:04
Στα 304 εκατ. ευρώ τα λειτουργικά κέρδη του ΑΔΜΗΕ το 2025
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/04/2026 - 14:35
Στο Μητρώο ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης και στον Πίνακα Αντιστοίχισης ο πρώτος Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας με μπαταρίες
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
08/04/2026 - 14:03
Ρωσία: Το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου σταμάτησε τη λειτουργία του μετά από ουκρανική επίθεση
ΚΟΣΜΟΣ
08/04/2026 - 13:33
Κάτω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο - Πτώση 20% στην τιμή του ευρωπαϊκού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
08/04/2026 - 12:59
Παπασταύρου: Θέλουμε να ελπίζουμε πως η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή θα οδηγήσει προς αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/04/2026 - 12:18
Η Masdar στηρίζει την πράσινη ανάπτυξη του Πόρου-Δωρεά 11 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος «GR-ECO ISLANDS»
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/04/2026 - 11:42
Εκδήλωση ΕΣΜΥΕ με θέμα: ΜΥΗΕ: Ορθολογικός χωροταξικός σχεδιασμός
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/04/2026 - 11:10
ΗΠΑ και Ιράν διεκδικούν τη «νίκη» αφού κήρυξαν κατάπαυση του πυρός για δυο εβδομάδες
ΚΟΣΜΟΣ
08/04/2026 - 10:38
Το σχέδιο που υποβλήθηκε από το Ιράν στις ΗΠΑ προβλέπει σύμφωνο «μη επίθεσης», συνέχιση του εμπλουτισμού ουρανίου, άρση όλων των κυρώσεων
ΚΟΣΜΟΣ
08/04/2026 - 10:29
Γ. Χατζηθεοδοσίου: Οι ΜμΕ στο χείλος του γκρεμού και η κοινωνία σε απόγνωση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/04/2026 - 10:24
Υπόμνημα SBC Greece προς το ΥΠΕΝ: Επείγει η ενσωμάτωση των νέων ευρωπαϊκών κανόνων για την οικοδομή
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/04/2026 - 09:23
ΠΑΣΟΚ: Fuel Pass της ταλαιπωρίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/04/2026 - 09:13
Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ επενδύει στη Βιώσιμη Εφοδιαστική Αλυσίδα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
08/04/2026 - 08:55
Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Οικονομικά Αποτελέσματα 2025
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
08/04/2026 - 08:37
Το e-contract της nrg αναδεικνύεται «Προϊόν της Χρονιάς 2026»
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/04/2026 - 08:27
Γιάννης Τριήρης: Η καταδίκη των κυβερνητικών επιλογών δεν γίνεται για «ιδεολογικούς» λόγους
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
08/04/2026 - 08:13
Ηλεκτρισμός: Σύσκεψη στο ΥΠΕΝ για την αντοχή του συστήματος εν όψει Πάσχα- Με φόντο τη νέα κρίση
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/04/2026 - 08:09
Υδρογονάνθρακες: Στο πρώτο τρίμηνο του 2027 «κατεβαίνει» το γεωτρύπανο στο Ιόνιο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
08/04/2026 - 08:02
Γιατί τα βρώμικα φίλτρα αυξάνουν τον λογαριασμό ρεύματος και χαλάνε τις συσκευές σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/04/2026 - 07:06
Η μεγαλύτερη σπατάλη στον λογαριασμό δεν προκαλείται από το ψυγείο ή το κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/04/2026 - 07:06

Γιάννης Τριήρης: Αυτός που «δοκιμάστηκε και απέτυχε» είναι ο Τραμπ
Γιάννης Τριήρης
Πέμπτη, 09/04/2026 - 08:17

Η δήλωση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, την Μ. Τετάρτη, λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δεν ήταν απλώς μια λεκτική πρόκληση. Ήταν η αποτύπωση μιας αλαζονικής και επικίνδυνης κοσμοθεωρίας

Η Λέβιτ ισχυρίστηκε ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι «δοκιμάστηκαν και απέτυχαν», επειδή αρνήθηκαν να συρθούν πίσω από το άρμα των ΗΠΑ στον πόλεμο που ο Τραμπ άνοιξε κατά του Ιράν.

Όμως, ας βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Αν κάποιος δοκιμάστηκε και απέτυχε παταγωδώς στο πεδίο της διεθνούς σταθερότητας, της διπλωματίας και του σεβασμού των συμμαχιών, αυτός δεν είναι η Ευρώπη. Είναι ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ.

Τα ρεπορτάζ των μεγάλων διεθνών μέσων ενημέρωσης πριν την συνάντηση σκιαγραφούσαν μια ζοφερή εικόνα για τη συνάντηση στην Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ, πιστός στην τακτική του πολιτικού εκβιασμού, φερόταν βέβαιο ότι θα απειλήσει εκ νέου με αποχώρηση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ ή, στην «καλύτερη» περίπτωση, ότι θα επέβαλε «τιμωρία» σε κάποιους συμμάχους, αφήνοντάς τους «απροστάτευτους».

Πρόκειται για μια κυκλοθυμική προσέγγιση που αντιμετωπίζει τη Βορειοατλαντική Συμμαχία όχι ως θεσμό ασφαλείας, αλλά ως μια ιδιωτική εταιρεία παροχής προστασίας. Το μήνυμα είναι σαφές: «Ή πολεμάτε στους δικούς μου πολέμους, ή σας πετάω στους λύκους».

Σε αυτό το σκηνικό, ο Μαρκ Ρούτε φαίνεται να υπολείπεται των περιστάσεων. Ευρωπαίοι αναλυτές εκτιμούν ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ επιλέγει για πολλοστή φορά μια κατευναστική πολιτική, λειτουργώντας περισσότερο ως ένας χρήσιμος υποτακτικός του εκρηκτικού Αμερικανού προέδρου παρά ως θεματοφύλακας των ευρωπαϊκών συμφερόντων.

Η δυσαρέσκεια στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες πλέον ξεχειλίζει. Ο Ρούτε δεν περιορίστηκε σε μια τυπική διπλωματική στήριξη, αλλά διολίσθησε στον ρόλο του πολιτικού υποστηρικτή του Τραμπ. Αυτή η ταύτιση με έναν πόλεμο στο Ιράν —έναν πόλεμο που η Ευρώπη ούτε ξεκίνησε ούτε επιθυμεί— έχει ενοχλήσει ακόμα και τους πιο μετριοπαθείς παίκτες της Γηραιάς Ηπείρου.

Η ιστορική αλήθεια είναι πικρή για την Ουάσιγκτον. Η Ευρώπη δεν ξεκίνησε κανέναν από τους τρέχοντες ολέθρους. Στην Ουκρανία ήταν η γεωπολιτική πίεση των ΗΠΑ επί της προηγούμενης κυβέρνησης Μπάιντεν που, επί της ουσίας, έσπρωξαν τον Πούτιν στην εισβολή, πυροδοτώντας έναν πόλεμο που διαρκεί χρόνια και αιμορραγεί την ευρωπαϊκή οικονομία. Στο Ιράν η επίθεση είναι καθαρά αμερικανική επιλογή, μια τυχοδιωκτική κίνηση που βάζει φωτιά στην παγκόσμια ειρήνη για εσωτερική κατανάλωση και εξυπηρέτηση ειδικών συμφερόντων.

Αντί, λοιπόν, οι Ευρωπαίοι ηγέτες να τρέμουν μπροστά στις απειλές του Τραμπ για αποχώρηση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ, θα έπρεπε να τις εκλάβουν ως το απαραίτητο «ξυπνητήρι».

Η ανοχή απέναντι στον Τραμπ πρέπει να τελειώσει εδώ.

Μια πιθανή αποχώρηση των ΗΠΑ δεν είναι καταστροφή, αλλά η μια ευκαιρία για την Ευρώπη να οικοδομήσει επιτέλους τη δική της, αυτόνομη αμυντική αρχιτεκτονική. Να σταματήσει να εξαρτάται από τις κυκλοθυμίες κάθε επόμενου ενοίκου του Λευκού Οίκου. Να χαράξει μια δική της εξωτερική πολιτική, βασισμένη στην πολυμέρεια και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, μακριά από τις πολεμοχαρείς ιαχές της Ουάσιγκτον.

Η Ευρώπη δεν «απέτυχε», τουλάχιστον ακόμη. Απέτυχε το μοντέλο της τυφλής υποταγής σε έναν σύμμαχο που έχει μετατραπεί σε αποσταθεροποιητικό παράγοντα. Είναι καιρός να δούμε τον Τραμπ ως αυτό που πραγματικά είναι, ένα σύμπτωμα μιας αυτοκρατορίας σε σύγχυση, από την οποία η Ευρώπη πρέπει –και μπορεί– να αποδεσμευτεί.

Γιάννης Τριήρης: Η καταδίκη των κυβερνητικών επιλογών δεν γίνεται για «ιδεολογικούς» λόγους 08 Απριλίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πασχαλινή έξοδος με καύσιμα-φωτιά: Πόσο κοστίζει φέτος το ταξίδι
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Πασχαλινή έξοδος με καύσιμα-φωτιά: Πόσο κοστίζει φέτος το ταξίδι

Κάτω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο - Πτώση 20% στην τιμή του ευρωπαϊκού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Κάτω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο - Πτώση 20% στην τιμή του ευρωπαϊκού αερίου

Παπασταύρου: Θέλουμε να ελπίζουμε πως η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή θα οδηγήσει προς αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Θέλουμε να ελπίζουμε πως η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή θα οδηγήσει προς αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας

ΗΠΑ και Ιράν διεκδικούν τη «νίκη» αφού κήρυξαν κατάπαυση του πυρός για δυο εβδομάδες
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ και Ιράν διεκδικούν τη «νίκη» αφού κήρυξαν κατάπαυση του πυρός για δυο εβδομάδες

Το σχέδιο που υποβλήθηκε από το Ιράν στις ΗΠΑ προβλέπει σύμφωνο «μη επίθεσης», συνέχιση του εμπλουτισμού ουρανίου, άρση όλων των κυρώσεων
ΚΟΣΜΟΣ

Το σχέδιο που υποβλήθηκε από το Ιράν στις ΗΠΑ προβλέπει σύμφωνο «μη επίθεσης», συνέχιση του εμπλουτισμού ουρανίου, άρση όλων των κυρώσεων

Γιάννης Μπρατάκος: Θετική δυναμική, αλλά με σαφείς προκλήσεις για την επόμενη φάση της οικονομίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Γιάννης Μπρατάκος: Θετική δυναμική, αλλά με σαφείς προκλήσεις για την επόμενη φάση της οικονομίας