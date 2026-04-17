Δήμος Θεσσαλονίκης: Διαγωνισμός για την προμήθεια 2.600 κάδων απορριμμάτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17/04/2026 - 13:50
Data4: Εγκαινίασε δεύτερο data center κοντά στη Βαρσοβία
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
17/04/2026 - 13:36
Αρναούτογλου: Η πράσινη ναυτιλία είναι επένδυση στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/04/2026 - 13:12
Πρωτιά της ΕΚΟ στη δημοσίευση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντων (EPDs) για τα λιπαντικά της
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
17/04/2026 - 12:46
Με τον Βουλευτή Π.Ε Κοζάνης κ. Στάθη Κωνσταντινίδη συναντήθηκε ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/04/2026 - 12:04
Η Ελλάδα στο επίκεντρο των Ενεργειακών Εξελίξεων: Δυναμική Παρουσία στην EGYPES 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/04/2026 - 11:50
ΠΑΣΟΚ: Ερώτηση για την επικίνδυνη ατμοσφαιρική ρύπανση στη Θεσσαλονίκη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17/04/2026 - 11:43
ΡΑΑΕΥ: Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Απρίλιο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/04/2026 - 10:09
Συμμετοχή του πρωθυπουργού στην τηλεδιάσκεψη για τα Στενά του Ορμούζ, που διοργανώνουν Μακρόν και Στάρμερ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/04/2026 - 09:35
ΙΟΒΕ: Οι εκτιμήσεις για την ελληνική οικονομία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/04/2026 - 09:01
Η δημόσια επιχείρηση πετρελαίου PEMEX παραδέχθηκε πως ευθύνεται για μόλυνση στον Κόλπο του Μεξικού
ΚΟΣΜΟΣ
17/04/2026 - 08:43
Πιερρακάκης: Η προώθηση μιας Ενεργειακής Ένωσης στην Ευρώπη θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ενέργεια και στην ανταγωνιστικότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/04/2026 - 08:36
ΔΕΗ blue: 20% επιστροφή, για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε συνεργασία με τη Visa
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/04/2026 - 08:17
Γιάννης Τριήρης: Διπλά χαμένος ο Μητσοτάκης - Σε θεσμικό και οικονομικό ναρκοπέδιο το «success story»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
17/04/2026 - 08:04
Έρχονται αλλαγές στη λιανική αγορά ρεύματος- Προ των πυλών και τα υβριδικά τιμολόγια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/04/2026 - 08:02
Αποθήκευση ενέργειας: Αλλάζει το πλαίσιο, ξεκινούν τα πρώτα έργα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
17/04/2026 - 07:59
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την δεύτερη τροποποίηση της Μεθοδολογίας για τον Συντονισμό της Περιφερειακής Επιχειρησιακής Ασφάλειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/04/2026 - 15:45
ΡΑΑΕΥ: Αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. για χορήγηση άδειας παραγωγής σε φορητά Η/Ζ συνολικής ισχύος 23MW
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/04/2026 - 15:17
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα μέτρα ενεργειακού κόστους στη Βιομηχανία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/04/2026 - 14:43
Οι ΗΠΑ δεν θα παρατείνουν την προσωρινή αναστολή κυρώσεων στο πετρέλαιο της Ρωσίας
ΚΟΣΜΟΣ
16/04/2026 - 14:09
Συμμετοχή της εταιρίας NAS στην 3η έκθεση Renewable EnergyTech στην Θεσσαλονίκη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/04/2026 - 13:07
Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών XI: Η ενέργεια στο επίκεντρο της διεθνούς ατζέντας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/04/2026 - 12:35
Στρατηγικά αποθέματα λιπασμάτων στην ΕΕ για τη στήριξη των αγροτών σε περιόδους κρίσης ζητεί ο Γ. Μανιάτης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/04/2026 - 11:42
Γιάννης Τριήρης: Εκρηκτικό μείγμα σκανδάλων και ακρίβειας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/04/2026 - 11:08
Δυναμικό παρών της nvisionist στην κορυφαία διεθνή έκθεση Αιολικής Ενέργειας WindEurope 2026 για έκτη συνεχή χρονιά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/04/2026 - 10:59
Η Grid Telecom εντάσσεται στη SubOptic και στην ICPC
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/04/2026 - 10:25
Οι υποψήφιοι για τη θέση του Αντιπροέδρου Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ και τεσσάρων Μελών, καθώς και οι προτάσεις των αρμόδιων Υπουργών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/04/2026 - 09:49
Η ElvalHalcor στο πλευρό της ομάδας καλαθοσφαίρισης «Κύδων Special Team» για παιδιά στο Φάσμα του Αυτισμού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/04/2026 - 09:31
Πυρκαγιά σε διυλιστήριο της Αυστραλίας, που παράγει το 10% των καυσίμων για τη χώρα
ΚΟΣΜΟΣ
16/04/2026 - 09:17
Σ. Αρναούτογλου: Το κόστος καυσίμων απειλεί την επιβίωση της Ευρωπαϊκής αλιείας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/04/2026 - 08:46

Γιάννης Τριήρης: Διπλά χαμένος ο Μητσοτάκης - Σε θεσμικό και οικονομικό ναρκοπέδιο το «success story»
Γιάννης Τριήρης
Παρασκευή, 17/04/2026 - 08:04

Η εικόνα του Κυριάκου Μητσοτάκη στο βήμα της Βουλής, την Πέμπτη 16 Απριλίου 2026, δεν θύμιζε σε τίποτα έναν «κυρίαρχο» πρωθυπουργό. Ήταν η εικόνα ενός ηγέτη σε αποδρομή, που εγκλωβισμένος ανάμεσα στη θεσμική του έκθεση και την οικονομική πραγματικότητα που τον διαψεύδει, επέλεξε τη φυγή προς τα εμπρός μέσω της κινδυνολογίας και των προσωπικών επιθέσεων.

Η έμμεση πλην σαφής παραδοχή του ότι τα δύσκολα είναι μπροστά, δεν ήταν μια πράξη ειλικρίνειας, αλλά μια καθυστερημένη ομολογία αποτυχίας ενός μοντέλου που βασίστηκε στην επικοινωνία και όχι στην ουσία.

Για χρόνια, το κυβερνητικό αφήγημα οικοδομήθηκε πάνω σε ένα υποτιθέμενο «success story», με αριθμούς που ευημερούσαν ενώ οι πολίτες δυσκολεύονταν να βγάλουν τον μήνα. Η έκθεση του ΙΟΒΕ, όμως, έρχεται να λειτουργήσει ως ο «καθρέφτης» της αλήθειας, την οποία ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να προλάβει με την απαισιόδοξη ρητορική του στη Βουλή.

Η αναθεώρηση της ανάπτυξης προς τα κάτω, στο αναιμικό 1,8% για το 2026 στο βασικό σενάριο –και στο εφιαλτικό 1,4% στο δυσμενές– αποδεικνύει ότι η ελληνική οικονομία παραμένει εξαιρετικά ευάλωτη. Η κυβέρνηση επέλεξε να στηριχθεί μονοδιάστατα στην κατανάλωση και τον τουρισμό, αγνοώντας τις διαρθρωτικές αδυναμίες, την υψηλή εξάρτηση από τις εισαγωγές, το τεράστιο επενδυτικό κενό και τη χαμηλή απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Το «φάντασμα» του πληθωρισμού, που σύμφωνα με το ΙΟΒΕ μπορεί να εκτιναχθεί στο 4,5% αν οι γεωπολιτικές εντάσεις επιδεινωθούν, απειλεί να εξαϋλώσει το διαθέσιμο εισόδημα. Όταν ο πρωθυπουργός μιλά για «αναπόδραστες συνέπειες», ουσιαστικά σηκώνει τα χέρια ψηλά, παραδεχόμενος ότι η χώρα δεν έχει κανένα «δίχτυ ασφαλείας» απέναντι στις διεθνείς κρίσεις.

Όμως ο κ. Μητσοτάκης δεν χάνει μόνο στο πεδίο της οικονομίας, χάνει κατά κράτος και στο πεδίο των θεσμών. Η χθεσινή συζήτηση στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου υπήρξε αποκαλυπτική. Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε αδύναμος να δώσει έστω και μία πειστική απάντηση για τα μείζονα ζητήματα που ταλανίζουν τη δημοκρατία μας.

Για το σκάνδαλο των υποκλοπών, που παραμένει μια «ανοιχτή πληγή» στη θεσμική μνήμη της χώρας, για την διασπάθιση ευρωπαϊκού χρήματος μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, που εκθέτει τη χώρα στην Ευρώπη και απειλεί τις επιδοτήσεις των αγροτών, για την υπόθεση Λαζαρίδη και τη γενικότερη αίσθηση ατιμωρησίας και αδιαφάνειας που αποπνέει ο στενός κυβερνητικός κύκλος.

Αντί για απαντήσεις, είδαμε μια πρωτοφανή επιθετικότητα. Η κυβέρνηση ποντάρει στην κόπωση της κοινής γνώμης, νομίζοντας ότι με το να μετατοπίζει τη συζήτηση στη Μέση Ανατολή, θα ξεχαστεί η εγχώρια θεσμική εκτροπή. Είναι όμως βαθιά νυχτωμένοι αν πιστεύουν ότι η «άμυνα» μέσω της επίθεσης μπορεί να υποκαταστήσει τη δικαιοσύνη και τη λογοδοσία.

Η διπλή αυτή ήττα –θεσμική και οικονομική– δεν είναι τυχαία. Είναι το αποτέλεσμα μιας πολιτικής που προτεραιοποίησε την εικόνα έναντι του περιεχομένου. Το ΙΟΒΕ προειδοποιεί, πως η βραδύτερη υλοποίηση μεταρρυθμίσεων ενέχει κίνδυνο για την παραγωγικότητα. Με απλά λόγια, η κυβέρνηση «κάηκε» στο να διαχειρίζεται την επικοινωνία των σκανδάλων της, αφήνοντας την οικονομία να λειτουργεί υπέρ των λίγων και ισχυρών και σε βάρος του συνόλου της κοινωνίας.

Πλέον, ο κ. Μητσοτάκης είναι διπλά χαμένος. Χαμένος στη δίνη μιας οικονομικής κρίσης που δεν μπορεί να ελέγξει και χαμένος στη συνείδηση των πολιτών που βλέπουν τους θεσμούς να καταρρακώνονται. Η «ευρωπαϊκή ομπρέλα προστασίας», όπως σημειώνει και το ΙΟΒΕ, δεν είναι δεδομένη. Και χωρίς θεσμική σοβαρότητα και παραγωγική ανασυγκρότηση, η Ελλάδα κινδυνεύει να βρεθεί ξανά στο περιθώριο μιας Ευρώπης που αλλάζει.

Το success story τελείωσε. Τώρα ξεκινά η σκληρή πραγματικότητα μιας κυβέρνησης που δεν έχει πλέον ούτε απαντήσεις, ούτε λύσεις.

