ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Όμιλος TITAN ολοκληρώνει την εξαγορά της Keystone Cement στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
04/05/2026 - 10:05
Στ. Παπασταύρου: Κάνουμε πράξη την ενεργειακή δημοκρατία. Υλοποιούμε στη Δυτική Ελλάδα το μεγαλύτερο δημόσιο συνεργατικό φωτοβολταϊκό πάρκο στη χώρα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/05/2026 - 09:44
Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ξεκινά από σήμερα να συνοδεύει πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
04/05/2026 - 09:17
Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστα βλήματα» ανοικτά των ΗΑΕ
ΚΟΣΜΟΣ
04/05/2026 - 08:56
Σταύρος Παπασταύρου: Η Ελλάδα είναι ενεργειακός πρωταθλητής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/05/2026 - 08:46
ΠΑΣΟΚ: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης οι μικρομεσαίοι παραγωγοί φωτοβολταϊκών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/05/2026 - 08:33
Επεκτείνεται σε Ιωάννινα, Πρέβεζα, Γρεβενά και Θεσπρωτία η ασπίδα περιβαλλοντικής προστασίας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/05/2026 - 08:24
Η ΔΕΠΑ Εμπορίας κέρδισε τον διαγωνισμό της Bulgartransgaz για την προμήθεια LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/05/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Το τραπεζικό «πάρτι» των δισ. και τα «ψιλά γράμματα» του πρωθυπουργού
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
04/05/2026 - 08:12
Ηλεκτροκίνηση: Επιταχύνει η ΔΕΗ την ανάπτυξη ταχυφορτιστών σε Ελλάδα και Ρουμανία με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
04/05/2026 - 08:09
Ρεύμα: Ετοιμάζονται οι πάροχοι για τη νέα αγορά εξοικονόμησης με δόσεις στους λογαριασμούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/05/2026 - 08:06
Η συσκευή που δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/05/2026 - 06:51
Μην περιμένετε τον καύσωνα: Τι πρέπει να ελέγξετε σήμερα στο κλιματιστικό σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/05/2026 - 06:51
7 εύκολοι τρόποι να διατηρήσετε το σπίτι δροσερό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/05/2026 - 06:52
Γιάννης Τριήρης: Πόσο μακριά είμαστε από τον εφιάλτη της πλήρους φτωχοποίησης;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
03/05/2026 - 08:01
Η αγορά πετρελαίου μπροστά στην πραγματικότητα του Ορμούζ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/04/2026 - 15:51
Παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού: Ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των νοικοκυριών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/04/2026 - 15:48
Η ΕΛΕΤΑΕΝ προκηρύσσει την φετινή Υποτροφία "Αρθούρος Ζερβός"
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/04/2026 - 15:44
Τροπολογία ΥΠΕΝ για αναστολή οικοδομικών αδειών σε περιοχές που εκπονείται ΕΠΣ και σε εκτός σχεδίου περιοχές της Μήλου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
30/04/2026 - 15:43
HELLENiQ ENERGY: Επενδύει στη νέα γενιά με το θερινό Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης “Empowering Interns”
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/04/2026 - 15:41
Πέτη Πέρκα: Απούσα η Ελλάδα από τη Διάσκεψη για τη Μετάβαση από τα Ορυκτά Καύσιμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/04/2026 - 15:40
ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση για συντονισμένη αναδιανομή και αντίρροπη συναλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κανονισμού 2015/1222
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/04/2026 - 15:37
Γ. Μανιάτης: Δικαιώθηκε ο αγώνας μας στην ΕΕ για τα Ηλιακά Θερμικά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/04/2026 - 15:13
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης μεταξύ των 300 πόλεων παγκοσμίως που χρηματοδοτούνται από το ίδρυμα Bloomberg Philanthropies για νεανικές δράσεις για το κλίμα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
30/04/2026 - 15:10
ΔΕΔΔΗΕ: Στοιχεία Εκκαθάρισης στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης για το 1ο τρίμηνο του έτους 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/04/2026 - 14:36
Φατίχ Μπιρόλ: Ο κόσμος είναι αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία
ΚΟΣΜΟΣ
30/04/2026 - 14:34
Ο Α. Βλαμάκης για την ΕΛΕΤΑΕΝ στο workshop “Good Practices and Challenges in Environmental Permitting for RES and BESS Projects”
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/04/2026 - 14:24
H AKTOR LNG USA και η ALUMINIJ της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης υπέγραψαν εικοσαετή συμφωνία για την πώληση αμερικανικού LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/04/2026 - 14:17
Μνημόνιο Συνεργασίας Grid Telecom – 4iG για την ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
30/04/2026 - 14:06
Παρασύρης: Το ΠΑΣΟΚ εγγυάται μια άλλη ενεργειακή πολιτική
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/04/2026 - 14:00

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Το τραπεζικό «πάρτι» των δισ. και τα «ψιλά γράμματα» του πρωθυπουργού

Γιάννης Τριήρης: Το τραπεζικό «πάρτι» των δισ. και τα «ψιλά γράμματα» του πρωθυπουργού
Γιάννης Τριήρης
Δευτέρα, 04/05/2026 - 08:12

Στη καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτηση του στο facebook, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χθες, επιχείρησε να παρουσιάσει μια εξωραϊσμένη εικόνα για τη σχέση κράτους, τραπεζών και πολιτών, βαφτίζοντας «προστασία του καταναλωτή» ορισμένες δευτερεύουσες ρυθμίσεις για τα καταναλωτικά δάνεια.

Ωστόσο, αυτή η προσπάθεια να εμφανιστεί η κυβέρνηση ως εγγυητής της διαφάνειας απέναντι στα «ψιλά γράμματα» καταρρέει κάτω από το βάρος της πραγματικότητας που βιώνει καθημερινά η κοινωνία.

Ενώ το πρωθυπουργός πανηγυρίζει για πλαφόν στις επιβαρύνσεις δανείων χωρίς εξασφαλίσεις μέχρι 100.000 ευρώ, οι αριθμοί των τραπεζικών ισολογισμών για το 2025 αποκαλύπτουν μια προκλητική κερδοφορία που στηρίζεται στην αφαίμαξη των νοικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ενώ ο κ. Μητσοτάκης εστιάζει στα όρια των προσαυξήσεων, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ανακοίνωσαν κέρδη για την περσινή χρονιά πάνω από 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ, που προκαλούν το κοινό αίσθημα, τα οποία προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από τη σκανδαλώδη διατήρηση της ψαλίδας μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και δανεισμού, αλλά και τις υπερχρεώσεις στις συναλλαγές.

«Όπως είχαμε δεσμευτεί μπαίνει τέλος στα «ψιλά γράμματα», αλλά και σε παράτυπες πρακτικές. Πλέον, ορίζεται ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και θα είναι μεταξύ 30%-50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκε ο συναλλασσόμενος με την τράπεζα, όπως ισχύει κατά μέσο όρο στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ακόμη, δίνεται η δυνατότητα να αναιρεθεί ένα δάνειο μέσα σε 14 ημέρες από τη στιγμή που θα συναφθεί. Είναι ρυθμίσεις που θεωρώ ότι δημιουργούν ένα πιο ξεκάθαρο και δίκαιο πλαίσιο για όλους» ανέφερε ο πρωθυπουργός στην ανάρτηση του.

Μάλλον αργά το είδε το πρόβλημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης που βρίσκεται επτά συναπτά έτη στην πρωθυπουργία.

Και το βασικότερο, όσο εστιάζει μόνο σε τέτοιου και μέτρα, όπως η δυνατότητα ακύρωσης εντός 14 ημερών ενός δανείου, οι τράπεζες προχωρούν σε μια άνευ προηγουμένου μεταφορά πλούτου προς τους μετόχους τους, στην πλειονότητά τους funds, διανέμοντας μερίσματα που ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Αυτή η «απόδραση» κεφαλαίων από τη χώρα συμβαίνει την ίδια στιγμή που η πραγματική οικονομία ασφυκτιά από την έλλειψη ρευστότητας και οι πόρτες των τραπεζών παραμένουν ερμητικά κλειστές για τον μικρό δανειολήπτη.

Ακόμη πιο εξοργιστικό είναι το γεγονός ότι η κυβερνητική παρέμβαση αγνοεί το νέο «κυνήγι θησαυρού» των τραπεζών, τις υπέρογκες προμήθειες για κάθε είδους συναλλαγή, εκτοξεύοντας τα σχετικά έσοδα κατά περίπου 25%. Ο πολίτης καλείται πλέον να πληρώνει για να αυτοεξυπηρετείται μέσω ψηφιακών εφαρμογών, την ώρα που οι τράπεζες μειώνουν το λειτουργικό τους κόστος κλείνοντας υποκαταστήματα. Αυτή η στρατηγική μετατρέπει τον καταθέτη σε μόνιμη πηγή εσόδων, χωρίς καμία ουσιαστική ανταποδοτικότητα.

Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι μόνο τα «ψιλά γράμματα» που υπόσχεται να διορθώσει ο πρωθυπουργός, αλλά η δομική λειτουργία ενός συστήματος που θυμίζει καρτέλ.

Παράλληλα, πίσω από τη βιτρίνα της ισχυρής κερδοφορίας των τραπεζών που πολυδιαφημίζεται, κρύβεται ο σκελετός της αναβαλλόμενης φορολογίας. Σχεδόν τα μισά εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών είναι λογιστικά τεχνάσματα και όχι πραγματικό χρήμα. Αυτή η εύθραυστη ισορροπία, σε συνδυασμό με την επιθετική διανομή μερισμάτων, δείχνει μια στρατηγική «αρπαχτής» υπέρ των μετόχων και εις βάρος της μελλοντικής θωράκισης της οικονομίας.

Οι δηλώσεις για «ξεκάθαρο και δίκαιο πλαίσιο» ηχούν κενές περιεχομένου όσο η κυβέρνηση αρνείται να αγγίξει τον πυρήνα της τραπεζικής αυθαιρεσίας. Όσο ο δανεισμός παραμένει προνόμιο των λίγων και οι χρεώσεις στις καθημερινές συναλλαγές αποτελούν τη νέα «χρυσή φλέβα» των τραπεζιτών, καμία ανάρτηση στο Facebook δεν μπορεί να κρύψει το χάσμα που χωρίζει την κοινωνία από τα τραπεζικά μεγαθήρια, που λειτουργούν αποκλειστικά για την ευημερία των αριθμών και των μετόχων του, εις βάρος της εθνικής οικονομικής σταθερότητας και της κοινωνίας. Η εμπιστοσύνη δεν αποκαθίσταται με ημίμετρα, αλλά με πραγματικό ανταγωνισμό και ουσιαστικό έλεγχο της ασυδοσίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γιάννης Τριήρης: Πόσο μακριά είμαστε από τον εφιάλτη της πλήρους φτωχοποίησης;
Γιάννης Τριήρης: Πόσο μακριά είμαστε από τον εφιάλτη της πλήρους φτωχοποίησης; 03 Μαϊος 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Εμίρη του Κατάρ: Οι επενδύσεις σε υποδομές, data centers, ενέργειας και φιλοξενίας στο επίκεντρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Εμίρη του Κατάρ: Οι επενδύσεις σε υποδομές, data centers, ενέργειας και φιλοξενίας στο επίκεντρο

Γιάννης Τριήρης: Πρωθυπουργική αμετροέπεια - Βαφτίζοντας «επιτυχία» τη φτώχεια και τα λουκέτα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Πρωθυπουργική αμετροέπεια - Βαφτίζοντας «επιτυχία» τη φτώχεια και τα λουκέτα

Συνάντηση Μητσοτάκη-Ribera: Οι πολιτικές της ΕΕ για την πράσινη μετάβαση και οι προτάσεις αντιμετώπισης των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη-Ribera: Οι πολιτικές της ΕΕ για την πράσινη μετάβαση και οι προτάσεις αντιμετώπισης των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης

Γιάννης Τριήρης: Η προπαγάνδα των επιδομάτων και των υπερπλεονάσματων
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Η προπαγάνδα των επιδομάτων και των υπερπλεονάσματων

Μητσοτάκης: Η Ευρώπη μπορεί και μόνη της να σταθεί στο πλευρό χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απειλούνται
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η Ευρώπη μπορεί και μόνη της να σταθεί στο πλευρό χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απειλούνται

Μητσοτάκης: Η πυρηνική ενέργεια είναι κρίσιμη για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η πυρηνική ενέργεια είναι κρίσιμη για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης