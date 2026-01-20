Γιάννης Τριήρης: Η ακρίβεια και η φτώχεια δεν … ξεχνιούνται

Μπορεί στην εσωτερική επικαιρότητα αυτή τη περίοδο να κυριαρχούν οι εξελίξεις με τους αγρότες, αλλά και η αναμενόμενη εμφάνιση νέων κομμάτων στο πολιτικό σκηνικό, αλλά πρώτο ζήτημα στη μαύρη λίστα των πολιτών εξακολουθεί να είναι η ακρίβεια και η φτώχεια που βαρύνει τα ελληνικά νοικοκυριά.

Όποια δημοσκόπηση και αν πραγματοποιείται και δημοσιοποιείται, το κορυφαίο πρόβλημα που αναδεικνύει είναι η ακρίβεια και το υψηλό κόστος ζωής, που σε έναν τρομακτικό συνδυασμό με τα χαμηλά εισοδήματα κατακρημνίζει κάθε ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο για τους Έλληνες πολίτες.

Η χθεσινή (19/1) δημοσκόπηση της Opinion Poll έδειξε … μια από τα ίδια. Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός αποτελούν το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες, με ποσοστό 51%, ενώ σχετικά με τις οικονομικές προσδοκίες για το 2026, μόλις το 15,2% θεωρεί ότι θα βελτιωθούν τα προσωπικά του οικονομικά, ενώ το 44,3% πιστεύει ότι θα χειροτερέψουν και το 38,5% ότι θα μείνουν στα ίδια επίπεδα.

Λίγοι νωρίτερα είχε δει το φως της δημοσιότητας και μια εξειδικευμένη έρευνα γνώμης, από την εταιρεία RASS για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ).

Και σ’ αυτή δεν σημειώθηκε καμία έκπληξη. Η ακρίβεια αναδείχθηκε ως το κυρίαρχο κοινωνικό και οικονομικό φαινόμενο, με περισσότερους από 8 στους 10 πολίτες να δηλώνουν ότι έχουν επηρεαστεί πολύ ή αρκετά από την άνοδο των τιμών, ενώ το 74% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι η αγοραστική του δύναμη έχει επιδεινωθεί τα τελευταία δύο χρόνια. Παράλληλα, σχεδόν 8 στους 10 πολίτες έχουν αναγκαστεί να μειώσουν δαπάνες, ακόμη και σε βασικές κατηγορίες όπως τρόφιμα, ενέργεια και υπηρεσίες υγείας.

Το κακό είναι ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη αγνοεί επιδεικτικά τα τεράστια ζητήματα του τεράστιου κόστους ζωής και των χαμηλών εισοδημάτων και συνεχίζει να κομπορρημονεί για ανύπαρκτες επιτυχίες στην οικονομία, που βέβαια διαψεύδονται και από τα επίσημα στοιχεία. Η τελευταία ανακοίνωση της Eurostat, της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής, κατέταξε και πάλι την Ελλάδα στις χώρες με υψηλό πληθωρισμό, αφού ο δείκτης τιμών καταναλωτή στην Ευρωζώνη τον Δεκέμβριο διαμορφώθηκε στο 1,9%, ενώ στην Ελλάδα στο 2,9%, μια ολόκληρη μονάδα υψηλότερος.

Οι λαλίστατοι υπουργοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη, μπροστά σ’ αυτές τις εξελίξεις σιωπούν, ξεχνώντας τα ψεύτικα μεγάλα λόγια τους προ μηνών για δήθεν σημαντικές συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών σε περισσότερους από 2.000 κωδικούς.

Για αυτούς ποιος θυμάται τι λέγανε προ διμήνου και τριμήνου. Προφανώς και σφάλουν. Γιατί την ακρίβεια κανείς δεν μπορεί να την ξεχάσει, αφού την νιώθει καθημερινά στο πορτοφόλι του.

Και καλώς ή κακώς οι πολίτες, πρωτίστως ψηφίζουν με γνώμονα τα οικονομικά τους που τους καθορίζουν την ποιότητα ζωής τους.

Και στον τομέα αυτό, όσες αλχημείες και αν επιχειρεί να κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη παίζοντας με τα νούμερα, η άποψη των πολιτών είναι αποκρυσταλλωμένη. Η κυβερνώσα παράταξη απέτυχε και οδήγησε την πλειοψηφία σε φτωχοποίηση.

Αυτό αιτιολογεί και τις δημοσκοπικές επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας σε ποσοστά σταθερά κάτω του 25%.