Γιάννης Τριήρης: «Η ισχύς εν τη ενώσει» η προοδευτική απάντηση στην καταστροφική «σταθερότητα»

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΚΚΕ: Οι συμφωνίες για την ενέργεια και τον «Κάθετο Διάδρομο» που υπογράφηκαν στις ΗΠΑ φέρνουν νέους κινδύνους για τον λαό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 15:41
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών προκηρύσσει τα «Βραβεία ΕΒΕΑ 2026»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 15:36
Η IDE επιδεικνύει προηγμένες υβριδικές ενεργειακές δυνατότητες σε ασκήσεις του ΝΑΤΟ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/02/2026 - 14:49
Η nvisionist παρουσιάζει στη Verde.Tec 2026 το nvFirePro, το νέο AI-driven πρότυπο πυρανίχνευσης για τη Μεσόγειο
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/02/2026 - 14:18
Η ΡΑΑΕΥ σχετικά με αίτημα της ENERWAVE Α.Ε. για τροποποίηση της άδειας παραγωγής
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 14:01
ΔΕΗ myBusiness Dynamic: Το δυναμικό τιμολόγιο ρεύματος επιχειρήσεων για έλεγχο κατανάλωσης και κόστους
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 13:35
METLEN: Πρωτοπορεί στη διαχείριση των κινδύνων απάτης με πιστοποίηση ISO 37003 από την TÜV NORD Ελλάδας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 13:11
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης ΔΕΔΔΗΕ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 12:34
Κ. Χατζηδάκης: Μεγάλης οικονομικής και γεωπολιτικής σημασίας οι ενεργειακές συμφωνίες στις ΗΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 11:51
Τάκης Θεοδωρικάκος: Η ενίσχυση της ναυπηγικής βιομηχανίας φέρνει νέες θέσεις εργασίας και ασφάλεια για την Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 11:21
Ελληνικός Χρυσός: Ιστορικό ρεκόρ μεταλλευτικών τελών για τον Δήμο Αριστοτέλη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 11:07
Εκδήλωση ΕΛΕΤΑΕΝ στη Verde.tec: «Κλίμα και αιολική ενέργεια: πολιτικές και δεδομένα»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 10:50
ΕΕ: Νέο πακέτο άμεσης ενεργειακής στήριξης 100 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 10:45
O ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την Υποδοχή Αιτημάτων για αγρο-φωτοβολταϊκούς σταθμούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/02/2026 - 10:40
ΔΑΠΕΕΠ: Στις 11 Μαρτίου οι δύο επόμενες δημοπρασίες εγγυήσεων προέλευσης για το 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/02/2026 - 09:49
ΥΠΕΝ: Κοινή Δήλωση ΗΠΑ και 12 ευρωπαϊκών χωρών για την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού φυσικού αερίου στην Κεντρική και Αν. Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 08:59
Εμβληματική συμφωνία Shell και METLEN για συνεργασία στην προμήθεια και εμπορία LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
25/02/2026 - 08:55
Στ. Παπασταύρου από Ουάσιγκτον για Κάθετο Διάδρομο: Κάναμε τη γεωγραφία μας, γεωπολιτική δύναμη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 08:45
Γιάννης Τριήρης: Η γενιά των 930 ευρώ δεν έχει προοπτική
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
25/02/2026 - 08:09
ΔΕΔΔΗΕ: Στο τραπέζι πρόταση για ιδιωτικά δίκτυα έναντι ανταλλάγματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 08:06
Βιομηχανία: 400 εκατ. ευρώ για καθαρές τεχνολογίες- Ποιοι κλάδοι μπορούν να λάβουν ενισχύσεις
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/02/2026 - 08:04
Πώς οι Κινέζοι κρατούν το καθιστικό ζεστό για 8 ώρες χωρίς ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
25/02/2026 - 06:50
Οι πέντε συσκευές που «καίνε» περισσότερο ρεύμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 06:51
Η διαγωνιστική διαδικασία για τα βραβεία RegioStars της EE για το 2026 ξεκίνησε -Aιτήσεις έως τις 22 Μαΐου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/02/2026 - 15:54
Η METLEN αναλαμβάνει νέο υβριδικό έργο 198 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/02/2026 - 15:34
Φραγκίσκος Παρασύρης: Χωρίς διαφάνεια η χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης ΑΠΕ από τον ΑΔΜΗΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/02/2026 - 14:59
Συμφωνία Axpo - Advance Green Energy για το μεγαλύτερο λειτουργικό σύστημα αποθήκευσης μπαταριών της Βουλγαρίας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
24/02/2026 - 14:28
Ελάφρυνση 3,7 δισ. ευρώ για τους καταναλωτές έως το 2034 από τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/02/2026 - 13:48
Δωρεά εξοπλισμού στις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ από την Helleniq Energy
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/02/2026 - 13:24
Κ. Μαύρος - (ΔΕΗ Ανανεώσιμες): Έχουμε διπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ μας στη Ρουμανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/02/2026 - 12:45

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: «Η ισχύς εν τη ενώσει» η προοδευτική απάντηση στην καταστροφική «σταθερότητα»

Γιάννης Τριήρης: «Η ισχύς εν τη ενώσει» η προοδευτική απάντηση στην καταστροφική «σταθερότητα»
Γιάννης Τριήρης
Τρίτη, 24/02/2026 - 08:09

Καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τις εθνικές κάλπες, γινόμαστε μάρτυρες ενός γνώριμου και καλά σκηνοθετημένου έργου, όπου το πολιτικό κατεστημένο επιστρατεύει κάθε διαθέσιμο μέσο για να προκαταλάβει το εκλογικό σώμα, καλλιεργώντας ένα κλίμα «προεξοφλημένου αποτελέσματος».

Στο επίκεντρο αυτής της στρατηγικής βρίσκονται οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες το τελευταίο διάστημα εμφανίζουν στοιχεία βαθιά αμφιλεγόμενα, με την απόσταση μεταξύ της πρόθεσης ψήφου και της τελικής εκτίμησης να μοιάζει με άλμα λογικής.

Ενώ η κοινωνική δυσφορία για την ακρίβεια, την φτώχεια, τη διάλυση του ΕΣΥ, το έγκλημα των Τεμπών, το σκάνδαλο των υποκλοπών, την μεγάλη κλοπή του ΟΠΕΚΕΠΕ, την εγκληματικότητα στους δρόμους, αποτυπώνεται καθαρά στις αυθόρμητες απαντήσεις των πολιτών, οι αναλυτές σπεύδουν να «φουσκώσουν» τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στις εκτιμήσεις τους, παρουσιάζοντας μια εικόνα κυριαρχίας που δεν συνάδει με το κλίμα στην κοινωνία.

Το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε μια σειρά από ευρήματα που προκαλούν τη λογική. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι η χαοτική απόσταση μεταξύ της πρόθεσης ψήφου και της εκτίμησης αποτελέσματος. Ενώ στην πρόθεση η Νέα Δημοκρατία δείχνει σημάδια σοβαρής φθοράς —απόρροια της κοινωνικής οργής— στις τελικές εκτιμήσεις το ποσοστό της «φουσκώνει» τεχνητά.

Ταυτόχρονα, οι αναλυτές επιχειρούν μια ιδιότυπη «εκκαθάριση» του πολιτικού χάρτη, υποεκτιμώντας την δυναμική των υπό ίδρυση κομμάτων με την δικαιολογία ότι ακόμη δεν υφίστανται. Στόχος είναι, φυσικά, να πειστεί ο πολίτης ότι δεν υπάρχει εναλλακτική και ότι ο δρόμος προς την αυτοδυναμία της ΝΔ είναι μονόδρομος, μειώνοντας τεχνητά τον αριθμό των κομμάτων που θα μπουν στη Βουλή για να χαμηλώσει και ο πήχης της αυτοδυναμίας.

Το δήθεν δίλημμα που πλασάρεται είναι η «σταθερότητα». Αλλά για ποια σταθερότητα μιλάμε;

Είναι η «σταθερότητα» της ανεξέλεγκτης ακρίβειας, όπου τα υπερκέρδη των ολιγοπωλίων στην ενέργεια και τα τρόφιμα λεηλατούν το εισόδημα της μέσης οικογένειας;

Είναι η «σταθερότητα» της συγκάλυψης, με το έγκλημα των Τεμπών –και όχι μόνο- να παραμένει μια ανοιχτή πληγή που ζητά δικαιοσύνη, την ώρα που το κράτος δικαίου δέχεται αλλεπάλληλα πλήγματα;

Είναι η «σταθερότητα» ενός ΕΣΥ που καταρρέει και μιας Παιδείας που εμπορευματοποιείται;

Οι δημοσκόποι πλασάρουν ως αξίωμα ότι στη δεύτερη κάλπη οι πολίτες θα επιλέξουν τη «σιγουριά» του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αποσιωπούν όμως το σενάριο της πρώτης Κυριακή. Εκεί όπου η ΝΔ κινδυνεύει να βρεθεί ακόμη και στο 25% ή και πιο κάτω, ποσοστό που η πραγματική πρόθεση ψήφου δείχνει ως απόλυτα πιθανό και που ταυτόχρονα γκρεμίζει τον αριθμό βουλευτών που μπορεί να εκλέξει, γεγονός που θα αλλάξει άρδην το πολιτικό σκηνικό και βέβαια και το αποτέλεσμα μιας δεύτερης κάλπης αν ακολουθήσει.

Το σύστημα επιχειρεί να παρουσιάσει τις προοδευτικές δυνάμεις ως ανίκανες να συνεννοηθούν. Καλλιεργούν την ηττοπάθεια, ισχυριζόμενοι ότι η μόνη λύση είναι το «μπόνους» των εδρών και η μονοκομματική παντοκρατορία.

Εδώ ακριβώς κρύβεται η πρόκληση. Τα προοδευτικά κόμματα καλούνται να διαψεύσουν τις «Κασσάνδρες». Η θεωρία της «χαμένης ψήφου» στην πρώτη κάλπη καταρρίπτεται μόνο αν υπάρχει προοπτική προοδευτικής διακυβέρνησης.

Δεν αρκεί πλέον η απλή καταγγελία. Απαιτείται πρωτίστως αναγνώριση της ανάγκης της εκφρασμένης άποψης της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας μια μεγάλη πολιτική αλλαγή και στη συνέχεια προγραμματική σύγκλιση για την προστασία της πρώτης κατοικίας, την πάταξη της αισχροκέρδειας, την ομαλοποίηση της αγοράς εργασίας, την αποκατάσταση των θεσμών.

Η ανατροπή στην πράξη του καθεστώτος Μητσοτάκη θα επιτευχθεί όταν οι πολίτες πειστούν ότι η ψήφος του στην πρώτη κάλπη μπορεί να βγάλει κυβέρνηση συνεργασίας που θα υπηρετεί τους πολλούς και όχι τους λίγους.

Η «ισχύς εν τη ενώσει» δεν είναι απλώς ένα σύνθημα, είναι η μόνη ρεαλιστική απάντηση απέναντι σε μια κυβέρνηση που επιβιώνει μόνο μέσω του φόβου και της κατασκευασμένης «απάθειας». Αν τα κόμματα του προοδευτικού χώρου δεν μιλήσουν τώρα για συμμαχίες και συνεργασίες, απλώς στρώνουν το χαλί για άλλη μια τετραετία κοινωνικής λεηλασίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/02/2026 - 12:05

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γιάννης Τριήρης: Κρυφτούλι με τη δημοσκοπική φθορά
Γιάννης Τριήρης: Κρυφτούλι με τη δημοσκοπική φθορά 20 Φεβρουαρίου 2026
Γιάννης Τριήρης: Η γενιά των 930 ευρώ δεν έχει προοπτική 25 Φεβρουαρίου 2026
Γιάννης Τριήρης: Η γενιά των 930 ευρώ δεν έχει προοπτική

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γιάννης Τριήρης: Κρυφτούλι με τη δημοσκοπική φθορά
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Κρυφτούλι με τη δημοσκοπική φθορά

Γιάννης Τριήρης: Το κομματικό ακροατήριο χειροκροτεί, η κοινωνία πληρώνει
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Το κομματικό ακροατήριο χειροκροτεί, η κοινωνία πληρώνει

Γιάννης Τριήρης: Το Σύνταγμα δεν είναι το πρόβλημα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η κυβέρνηση είναι
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Το Σύνταγμα δεν είναι το πρόβλημα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η κυβέρνηση είναι

Γιάννης Τριήρης: Λάθος προτεραιότητες
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Λάθος προτεραιότητες

Γιάννης Τριήρης: «Ασημένιο» στη φτώχεια, το «κατόρθωμα» Μητσοτάκη
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: «Ασημένιο» στη φτώχεια, το «κατόρθωμα» Μητσοτάκη

Γιάννης Τριήρης: Η ακρίβεια και η φτώχεια δεν … ξεχνιούνται
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Η ακρίβεια και η φτώχεια δεν … ξεχνιούνται