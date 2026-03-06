Η πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ για αναθεώρηση του πρωτογενούς συντελεστή ηλεκτρικής ενέργειας στον ΚΕΝΑΚ, στη Βουλή από τον Χ. Μαμουλάκη

Στη Βουλή φέρνει ο Τομεάρχης Οικονομικών & Ανάπτυξης Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βουλευτής Ηρακλείου, Χάρης Μαμουλάκης, την πρόταση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων – ΠΟΜΙΔΑ για αναθεώρηση του πρωτογενούς συντελεστή ηλεκτρικής ενέργειας στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων – ΚΕΝΑΚ, καταθέτοντας σχετική Αναφορά προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Με την συγκεκριμένη επιστολή, τα μέλη της ΠΟΜΙΔΑ ζητούν την αναθεώρηση του συντελεστή ηλεκτρικής ενέργειας, ως πρωτογενούς ενέργειας στον ΚΕΝΑΚ, εν όψει της επερχόμενης νομοθετικής ενσωμάτωσης και εφαρμογής της νέας Οδηγίας 2024/1275/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

Ειδικότερα, αναφέρεται ότι η Οδηγία θέτει δεσμευτικούς στόχους μείωσης της πρωτογενούς ενέργειας των κτιρίων της χώρας μας έως το 2050, με τελικό στόχο τη μετατροπή του σε κτιριακό απόθεμα μηδενικών εκπομπών. Η συμμόρφωση της χώρας με τους στόχους αυτούς σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην επιστολή, προϋποθέτει την επικαιροποίηση των συντελεστών πρωτογενούς ενέργειας, ώστε να αντανακλούν το πραγματικό ενεργειακό μίγμα και να οδηγούν σε αναβάθμιση της ενεργειακής κλάσης των κατοικιών, ιδίως των κατηγοριών Η, Ζ και Ε, και για το λόγο αυτό ζητείται και η αναθεώρηση.