Γιάννης Τριήρης: Πολιτική σάτιρα και δικαστικές απειλές – Από τον Αριστοφάνη στις αγωγές SLAPP

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ιράν: Ο στρατός δηλώνει ότι στοχοποίησε πετρελαιοφόρο των ΗΠΑ που «φλέγεται» στον Κόλπο
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 15:46
Στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου ενάμιση χρόνου κινείται η τιμή του πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 15:14
Υπ. Ενέργειας Κατάρ: Ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή θα οδηγήσει σε διακοπή της παραγωγής ενέργειας στον Κόλπο εντός εβδομάδων
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 14:37
«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά», καθησυχάζει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 13:48
Επείγουσα επιστολή της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για τις τιμές καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 13:20
Β. Ορμπάν: Θα σταματήσουμε τη διαμετακόμιση μέσω Ουγγαρίας σημαντικών για την Ουκρανία φορτίων
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 12:42
ΣΑ του ΟΗΕ: Ενέργεια και κρίσιμα ορυκτά στο επίκεντρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 12:03
ΔΕΗ: Νέα άνοδος στον δείκτη ATHEX ESG του Χ.Α.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/03/2026 - 11:40
Ν. Παπαθανάσης: 17 νέα έργα στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA VI-A «Ελλάδα – Αλβανία 2021-2027»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 11:09
Η πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ για αναθεώρηση του πρωτογενούς συντελεστή ηλεκτρικής ενέργειας στον ΚΕΝΑΚ, στη Βουλή από τον Χ. Μαμουλάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 10:40
Π. Κουκουλόπουλος: Οικονομία και κοινωνία ασφυκτιούν, εξαρτημένες από το εισαγόμενο φυσικό αέριο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 10:16
Η Principia στις FT1000: Europe’s Fastest-Growing Companies 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/03/2026 - 10:02
Στ. Παπασταύρου: Οι ενεργειακές συμφωνίες με CHEVRON βάζουν τα θεμέλια η Ελλάδα να γίνει χώρα-παραγωγός φυσικού αερίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 09:43
Οι ισχυρές επιδόσεις της Viohalco επιβεβαιώνουν τη σταθερή δυναμική ανάπτυξη
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
06/03/2026 - 09:34
Βράβευση για το έργο του ΚΑΠΕ "Αη Στράτης - Πράσινο Νησί" στα Green Awards 2026
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
06/03/2026 - 08:47
Οι ΗΠΑ επιτρέπουν προσωρινά παραδόσεις ρωσικού πετρελαίου στην Ινδία
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 08:38
Το φυσικό αέριο έφτασε και στην Άμφισσα – Ολοκληρώνεται ο κύκλος των συγχρηματοδοτούμενων έργων στη Στερεά Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 08:26
Γιάννης Τριήρης: Πολιτική σάτιρα και δικαστικές απειλές – Από τον Αριστοφάνη στις αγωγές SLAPP
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
06/03/2026 - 08:15
Καύσιμα: Πόσο μπορεί να φθάσουν οι τιμές-Τι λέει η αγορά για ενδεχόμενο πλαφόν στο κέρδος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 08:11
ΑΔΜΗΕ: Διεθνής διαγωνισμός 291 εκατ. ευρώ για τη διασύνδεση των νησιών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
06/03/2026 - 08:07
Ο μεγαλύτερος ενεργειακός «κλέφτης»: Καταναλώνει τρεις φορές περισσότερο ρεύμα από το ψυγείο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/03/2026 - 07:06
Αυτές είναι οι επόμενες χώρες που θα αναγκαστούν να «παγώσουν» την παραγωγή πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 07:05
Το κόστος θέρμανσης αυξάνεται, τέσσερις συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/03/2026 - 07:05
Ν. Τσάφος: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων – Δεν υπάρχει κίνδυνος για επάρκεια των προϊόντων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 15:54
HELLENiQ ENERGY: Σταθερά στο πλευρό της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και των αθλητών της
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 15:48
Στ. Παπασταύρου για «Πρίνος CO2»: Σημαντική εξέλιξη που συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
05/03/2026 - 15:15
Διεθνείς αγορές: Ανοδικά κινείται το πετρέλαιο, σε θετικό έδαφος οι ευρωπαϊκές μετοχές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/03/2026 - 15:08
Τάκης Θεοδωρικάκος: Έχουμε προετοιμάσει σχέδιο έκτακτων μέτρων για την προστασία των καταναλωτών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 14:29
8η διεθνής έκθεση Verde.Tec 2026: Πράσινες λύσεις, θεσμικός διάλογος και ουσιαστικές συνεργασίες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:48
Ισχυρό αποτύπωμα της ΕΥΔΑΜ στην Κοζάνη: Ευρεία αποδοχή της νέας δράσης για την ενδυνάμωση των τοπικών ΜμΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:23

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Πολιτική σάτιρα και δικαστικές απειλές – Από τον Αριστοφάνη στις αγωγές SLAPP

Γιάννης Τριήρης: Πολιτική σάτιρα και δικαστικές απειλές – Από τον Αριστοφάνη στις αγωγές SLAPP
Γιάννης Τριήρης
Παρασκευή, 06/03/2026 - 08:15

Η σύγκρουση ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδης και το Λάκη Λαζόπουλο, μετά από σχόλια που διατυπώθηκαν στην σατιρική εκπομπή «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» στο MEGA TV, επαναφέρει ένα διαχρονικό ερώτημα. Μέχρι πού φτάνει η πολιτική σάτιρα και πότε η αντίδραση των πολιτικών μέσω της δικαιοσύνης αποτελεί θεμιτή προστασία της προσωπικότητας τους;

Η αφορμή ήταν οι ιδιαίτερα αιχμηρές αναφορές του Λάκη Λαζόπουλου στον υπουργό, στο πλαίσιο σατιρικού σχολιασμού πολιτικών γεγονότων και παλαιότερων δηλώσεών του. Στην εκπομπή ακούστηκαν βαρείς χαρακτηρισμοί και υπαινιγμοί για πολιτικές επιλογές και δημόσιες παρεμβάσεις του υπουργού, ακόμη και η φράση ότι για πολλούς πολίτες μπορεί να θεωρείται «ελεεινό υποκείμενο», στο πλαίσιο πολιτικής κριτικής.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αντέδρασε έντονα, υποστηρίζοντας ότι ο σατιρικός λόγος ξεπέρασε τα όρια της κριτικής και μετατράπηκε σε συκοφαντία. Ο ίδιος δήλωσε ότι ο σατιρικός καλλιτέχνης εξαπέλυσε εναντίον του για πολλοστή φορά σφοδρή και χυδαία επίθεση, με ύβρεις, συκοφαντίες, υπονοούμενα και προτροπή σε βία εναντίον του. Για τον λόγο αυτό ανακοίνωσε ότι θα κινηθεί νομικά κατά του καλλιτέχνη και του τηλεοπτικού σταθμού.

Από νομική άποψη, η κίνηση αυτή δεν είναι ασυνήθιστη. Στις δημοκρατίες, η ελευθερία έκφρασης και η πολιτική σάτιρα προστατεύονται ισχυρά, αλλά δεν είναι απεριόριστες. Όταν κάποιος θεωρεί ότι θίγεται από ψευδείς ισχυρισμούς που παρουσιάζονται ως γεγονότα, έχει το δικαίωμα να προσφύγει στη δικαιοσύνη για συκοφαντική δυσφήμηση ή προσβολή προσωπικότητας. Οι πολιτικοί, όπως κάθε πολίτης, διαθέτουν αυτό το δικαίωμα.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη υπόθεση έχει και μια δεύτερη διάσταση που έχει ήδη ανοίξει δημόσια συζήτηση. Τις καταγγελίες για την αυξανόμενη χρήση αγωγών ή μηνύσεων από πολιτικά πρόσωπα με στόχο δημοσιογράφους, καλλιτέχνες ή ακτιβιστές. Τέτοιες ενέργειες συχνά χαρακτηρίζονται ως SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation), δηλαδή στρατηγικές αγωγές που δεν στοχεύουν απαραίτητα στην τελική δικαστική νίκη αλλά στην οικονομική και ψυχολογική πίεση των επικριτών.

Τα τελευταία χρόνια οργανώσεις για την ελευθερία του Τύπου, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έχουν κατηγορήσει την κυβέρνηση και στελέχη της ότι χρησιμοποιούν συχνότερα τέτοιες νομικές κινήσεις εναντίον επικριτικών φωνών. Από την άλλη πλευρά, κυβερνητικοί αξιωματούχοι απορρίπτουν τον χαρακτηρισμό «SLAPP» και υποστηρίζουν ότι πρόκειται απλώς για την άσκηση ενός νόμιμου δικαιώματος απέναντι σε ψευδείς ή προσβλητικούς ισχυρισμούς.

Η αντιπαράθεση αυτή αντανακλά ένα βαθύτερο ζήτημα που αφορά τη λειτουργία της δημόσιας σφαίρας. Η πολιτική σάτιρα, ιστορικά, αποτελεί βασικό εργαλείο κοινωνικής κριτικής. Από τον Αριστοφάνη έως τη σύγχρονη τηλεόραση, η υπερβολή, η ειρωνεία και η προσβολή είναι συχνά μέρος της σατιρικής έκφρασης. Οι πολιτικοί, ως δημόσια πρόσωπα που ασκούν εξουσία, θεωρείται γενικά ότι οφείλουν να επιδεικνύουν μεγαλύτερη ανεκτικότητα σε τέτοιου είδους κριτική.

Σε κάθε περίπτωση, η σημασία της υπόθεσης ξεπερνά την προσωπική αντιπαράθεση δύο δημόσιων προσώπων. Αγγίζει τον πυρήνα της δημοκρατικής ισορροπίας ανάμεσα στην προστασία της προσωπικότητας και την ελευθερία της δημόσιας κριτικής. Η δικαιοσύνη καλείται να κρίνει αν στην συγκεκριμένη περίπτωση υπήρξε υπέρβαση των ορίων της σάτιρας.

Ωστόσο, η εμπειρία των δημοκρατιών δείχνει ότι η πολιτική σάτιρα αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του δημόσιου διαλόγου και έναν από τους πιο άμεσους τρόπους κοινωνικού ελέγχου της εξουσίας. Οι πολιτικοί, ακριβώς επειδή κατέχουν δημόσια αξιώματα και επηρεάζουν τη ζωή των πολιτών, καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη ανεκτικότητα απέναντι σε σκληρή ή ακόμη και άβολη κριτική. Η υπερβολή και η ειρωνεία αποτελούν συστατικά της σατιρικής έκφρασης και συχνά λειτουργούν ως καθρέφτης της κοινωνικής δυσαρέσκειας.

Γι’ αυτό και σε μια ανοιχτή δημοκρατία το ζητούμενο δεν είναι να περιοριστεί η σάτιρα μέσω δικαστικών συγκρούσεων, αλλά να διασφαλιστεί ότι ο δημόσιος διάλογος παραμένει ελεύθερος, ακόμη και όταν είναι οξύς.

Η προστασία της προσωπικότητας είναι θεμελιώδης, αλλά η υπερβολική προσφυγή στη δικαιοσύνη απέναντι στη σατιρική κριτική ενέχει τον κίνδυνο να δημιουργήσει ένα περιβάλλον αυτολογοκρισίας. Και αυτό, τελικά, θα ήταν πιο επιζήμιο για τη δημοκρατία από την ίδια τη σάτιρα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γιάννης Τριήρης: Μήπως, τελικά, έχουν δίκιο οι «ανησυχούντες»;
Γιάννης Τριήρης: Μήπως, τελικά, έχουν δίκιο οι «ανησυχούντες»; 05 Μαρτίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γιάννης Τριήρης: Τα «βραχιολάκια» της ντροπής
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Τα «βραχιολάκια» της ντροπής

Γιάννης Τριήρης: Τηλέφωνα και βραχιολάκια, όπως φρου φρου και αρώματα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Τηλέφωνα και βραχιολάκια, όπως φρου φρου και αρώματα

Γιάννης Τριήρης: Και φορομπήχτες και μπαταχτσήδες
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Και φορομπήχτες και μπαταχτσήδες

Η Greenpeace καταθέτει αγωγή εναντίον της Energy Transfer
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Greenpeace καταθέτει αγωγή εναντίον της Energy Transfer

Ο Όμιλος AKTOR στηρίζει τη δημόσια υγεία και τη μάχη κατά του καρκίνου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ο Όμιλος AKTOR στηρίζει τη δημόσια υγεία και τη μάχη κατά του καρκίνου

Ο Μητσοτάκης αξιοποιεί τον Σαμαρά, που φτιάχνει την ακροδεξιά ατζέντα- «Εκθέτει» Βορίδη και δεξιά πτέρυγα το Μαξίμου
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Μητσοτάκης αξιοποιεί τον Σαμαρά, που φτιάχνει την ακροδεξιά ατζέντα- «Εκθέτει» Βορίδη και δεξιά πτέρυγα το Μαξίμου