Γιάννης Τριήρης: Πολιτική σάτιρα και δικαστικές απειλές – Από τον Αριστοφάνη στις αγωγές SLAPP

Η σύγκρουση ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδης και το Λάκη Λαζόπουλο, μετά από σχόλια που διατυπώθηκαν στην σατιρική εκπομπή «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» στο MEGA TV, επαναφέρει ένα διαχρονικό ερώτημα. Μέχρι πού φτάνει η πολιτική σάτιρα και πότε η αντίδραση των πολιτικών μέσω της δικαιοσύνης αποτελεί θεμιτή προστασία της προσωπικότητας τους;

Η αφορμή ήταν οι ιδιαίτερα αιχμηρές αναφορές του Λάκη Λαζόπουλου στον υπουργό, στο πλαίσιο σατιρικού σχολιασμού πολιτικών γεγονότων και παλαιότερων δηλώσεών του. Στην εκπομπή ακούστηκαν βαρείς χαρακτηρισμοί και υπαινιγμοί για πολιτικές επιλογές και δημόσιες παρεμβάσεις του υπουργού, ακόμη και η φράση ότι για πολλούς πολίτες μπορεί να θεωρείται «ελεεινό υποκείμενο», στο πλαίσιο πολιτικής κριτικής.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αντέδρασε έντονα, υποστηρίζοντας ότι ο σατιρικός λόγος ξεπέρασε τα όρια της κριτικής και μετατράπηκε σε συκοφαντία. Ο ίδιος δήλωσε ότι ο σατιρικός καλλιτέχνης εξαπέλυσε εναντίον του για πολλοστή φορά σφοδρή και χυδαία επίθεση, με ύβρεις, συκοφαντίες, υπονοούμενα και προτροπή σε βία εναντίον του. Για τον λόγο αυτό ανακοίνωσε ότι θα κινηθεί νομικά κατά του καλλιτέχνη και του τηλεοπτικού σταθμού.

Από νομική άποψη, η κίνηση αυτή δεν είναι ασυνήθιστη. Στις δημοκρατίες, η ελευθερία έκφρασης και η πολιτική σάτιρα προστατεύονται ισχυρά, αλλά δεν είναι απεριόριστες. Όταν κάποιος θεωρεί ότι θίγεται από ψευδείς ισχυρισμούς που παρουσιάζονται ως γεγονότα, έχει το δικαίωμα να προσφύγει στη δικαιοσύνη για συκοφαντική δυσφήμηση ή προσβολή προσωπικότητας. Οι πολιτικοί, όπως κάθε πολίτης, διαθέτουν αυτό το δικαίωμα.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη υπόθεση έχει και μια δεύτερη διάσταση που έχει ήδη ανοίξει δημόσια συζήτηση. Τις καταγγελίες για την αυξανόμενη χρήση αγωγών ή μηνύσεων από πολιτικά πρόσωπα με στόχο δημοσιογράφους, καλλιτέχνες ή ακτιβιστές. Τέτοιες ενέργειες συχνά χαρακτηρίζονται ως SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation), δηλαδή στρατηγικές αγωγές που δεν στοχεύουν απαραίτητα στην τελική δικαστική νίκη αλλά στην οικονομική και ψυχολογική πίεση των επικριτών.

Τα τελευταία χρόνια οργανώσεις για την ελευθερία του Τύπου, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έχουν κατηγορήσει την κυβέρνηση και στελέχη της ότι χρησιμοποιούν συχνότερα τέτοιες νομικές κινήσεις εναντίον επικριτικών φωνών. Από την άλλη πλευρά, κυβερνητικοί αξιωματούχοι απορρίπτουν τον χαρακτηρισμό «SLAPP» και υποστηρίζουν ότι πρόκειται απλώς για την άσκηση ενός νόμιμου δικαιώματος απέναντι σε ψευδείς ή προσβλητικούς ισχυρισμούς.

Η αντιπαράθεση αυτή αντανακλά ένα βαθύτερο ζήτημα που αφορά τη λειτουργία της δημόσιας σφαίρας. Η πολιτική σάτιρα, ιστορικά, αποτελεί βασικό εργαλείο κοινωνικής κριτικής. Από τον Αριστοφάνη έως τη σύγχρονη τηλεόραση, η υπερβολή, η ειρωνεία και η προσβολή είναι συχνά μέρος της σατιρικής έκφρασης. Οι πολιτικοί, ως δημόσια πρόσωπα που ασκούν εξουσία, θεωρείται γενικά ότι οφείλουν να επιδεικνύουν μεγαλύτερη ανεκτικότητα σε τέτοιου είδους κριτική.

Σε κάθε περίπτωση, η σημασία της υπόθεσης ξεπερνά την προσωπική αντιπαράθεση δύο δημόσιων προσώπων. Αγγίζει τον πυρήνα της δημοκρατικής ισορροπίας ανάμεσα στην προστασία της προσωπικότητας και την ελευθερία της δημόσιας κριτικής. Η δικαιοσύνη καλείται να κρίνει αν στην συγκεκριμένη περίπτωση υπήρξε υπέρβαση των ορίων της σάτιρας.

Ωστόσο, η εμπειρία των δημοκρατιών δείχνει ότι η πολιτική σάτιρα αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του δημόσιου διαλόγου και έναν από τους πιο άμεσους τρόπους κοινωνικού ελέγχου της εξουσίας. Οι πολιτικοί, ακριβώς επειδή κατέχουν δημόσια αξιώματα και επηρεάζουν τη ζωή των πολιτών, καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη ανεκτικότητα απέναντι σε σκληρή ή ακόμη και άβολη κριτική. Η υπερβολή και η ειρωνεία αποτελούν συστατικά της σατιρικής έκφρασης και συχνά λειτουργούν ως καθρέφτης της κοινωνικής δυσαρέσκειας.

Γι’ αυτό και σε μια ανοιχτή δημοκρατία το ζητούμενο δεν είναι να περιοριστεί η σάτιρα μέσω δικαστικών συγκρούσεων, αλλά να διασφαλιστεί ότι ο δημόσιος διάλογος παραμένει ελεύθερος, ακόμη και όταν είναι οξύς.

Η προστασία της προσωπικότητας είναι θεμελιώδης, αλλά η υπερβολική προσφυγή στη δικαιοσύνη απέναντι στη σατιρική κριτική ενέχει τον κίνδυνο να δημιουργήσει ένα περιβάλλον αυτολογοκρισίας. Και αυτό, τελικά, θα ήταν πιο επιζήμιο για τη δημοκρατία από την ίδια τη σάτιρα.