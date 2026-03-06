ΑΔΜΗΕ: Διεθνής διαγωνισμός 291 εκατ. ευρώ για τη διασύνδεση των νησιών

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ιράν: Ο στρατός δηλώνει ότι στοχοποίησε πετρελαιοφόρο των ΗΠΑ που «φλέγεται» στον Κόλπο
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 15:46
Στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου ενάμιση χρόνου κινείται η τιμή του πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 15:14
Υπ. Ενέργειας Κατάρ: Ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή θα οδηγήσει σε διακοπή της παραγωγής ενέργειας στον Κόλπο εντός εβδομάδων
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 14:37
«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά», καθησυχάζει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 13:48
Επείγουσα επιστολή της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για τις τιμές καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 13:20
Β. Ορμπάν: Θα σταματήσουμε τη διαμετακόμιση μέσω Ουγγαρίας σημαντικών για την Ουκρανία φορτίων
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 12:42
ΣΑ του ΟΗΕ: Ενέργεια και κρίσιμα ορυκτά στο επίκεντρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 12:03
ΔΕΗ: Νέα άνοδος στον δείκτη ATHEX ESG του Χ.Α.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/03/2026 - 11:40
Ν. Παπαθανάσης: 17 νέα έργα στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA VI-A «Ελλάδα – Αλβανία 2021-2027»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 11:09
Η πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ για αναθεώρηση του πρωτογενούς συντελεστή ηλεκτρικής ενέργειας στον ΚΕΝΑΚ, στη Βουλή από τον Χ. Μαμουλάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 10:40
Π. Κουκουλόπουλος: Οικονομία και κοινωνία ασφυκτιούν, εξαρτημένες από το εισαγόμενο φυσικό αέριο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 10:16
Η Principia στις FT1000: Europe’s Fastest-Growing Companies 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/03/2026 - 10:02
Στ. Παπασταύρου: Οι ενεργειακές συμφωνίες με CHEVRON βάζουν τα θεμέλια η Ελλάδα να γίνει χώρα-παραγωγός φυσικού αερίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 09:43
Οι ισχυρές επιδόσεις της Viohalco επιβεβαιώνουν τη σταθερή δυναμική ανάπτυξη
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
06/03/2026 - 09:34
Βράβευση για το έργο του ΚΑΠΕ "Αη Στράτης - Πράσινο Νησί" στα Green Awards 2026
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
06/03/2026 - 08:47
Οι ΗΠΑ επιτρέπουν προσωρινά παραδόσεις ρωσικού πετρελαίου στην Ινδία
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 08:38
Το φυσικό αέριο έφτασε και στην Άμφισσα – Ολοκληρώνεται ο κύκλος των συγχρηματοδοτούμενων έργων στη Στερεά Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 08:26
Γιάννης Τριήρης: Πολιτική σάτιρα και δικαστικές απειλές – Από τον Αριστοφάνη στις αγωγές SLAPP
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
06/03/2026 - 08:15
Καύσιμα: Πόσο μπορεί να φθάσουν οι τιμές-Τι λέει η αγορά για ενδεχόμενο πλαφόν στο κέρδος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 08:11
ΑΔΜΗΕ: Διεθνής διαγωνισμός 291 εκατ. ευρώ για τη διασύνδεση των νησιών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
06/03/2026 - 08:07
Ο μεγαλύτερος ενεργειακός «κλέφτης»: Καταναλώνει τρεις φορές περισσότερο ρεύμα από το ψυγείο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/03/2026 - 07:06
Αυτές είναι οι επόμενες χώρες που θα αναγκαστούν να «παγώσουν» την παραγωγή πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 07:05
Το κόστος θέρμανσης αυξάνεται, τέσσερις συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/03/2026 - 07:05
Ν. Τσάφος: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων – Δεν υπάρχει κίνδυνος για επάρκεια των προϊόντων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 15:54
HELLENiQ ENERGY: Σταθερά στο πλευρό της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και των αθλητών της
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 15:48
Στ. Παπασταύρου για «Πρίνος CO2»: Σημαντική εξέλιξη που συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
05/03/2026 - 15:15
Διεθνείς αγορές: Ανοδικά κινείται το πετρέλαιο, σε θετικό έδαφος οι ευρωπαϊκές μετοχές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/03/2026 - 15:08
Τάκης Θεοδωρικάκος: Έχουμε προετοιμάσει σχέδιο έκτακτων μέτρων για την προστασία των καταναλωτών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 14:29
8η διεθνής έκθεση Verde.Tec 2026: Πράσινες λύσεις, θεσμικός διάλογος και ουσιαστικές συνεργασίες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:48
Ισχυρό αποτύπωμα της ΕΥΔΑΜ στην Κοζάνη: Ευρεία αποδοχή της νέας δράσης για την ενδυνάμωση των τοπικών ΜμΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:23

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΑΔΜΗΕ: Διεθνής διαγωνισμός 291 εκατ. ευρώ για τη διασύνδεση των νησιών

ΑΔΜΗΕ: Διεθνής διαγωνισμός 291 εκατ. ευρώ για τη διασύνδεση των νησιών
Άννα Διανά
Παρασκευή, 06/03/2026 - 08:07

Νέο μεγάλο έργο ενίσχυσης του ηλεκτρικού συστήματος των νησιών δρομολογεί ο ΑΔΜΗΕ, προκηρύσσοντας διεθνή διαγωνισμό προϋπολογισμού 291 εκατ. ευρώ για την κατασκευή έντεκα υποσταθμών 150kV και δύο συγκροτημάτων STATCOM.

Το έργο αποτελεί μέρος του σχεδιασμού για τη διασύνδεση του Βορειοανατολικού Αιγαίου, των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ενισχύοντας τη σταθερότητα του δικτύου και τη δυνατότητα ένταξης περισσότερων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται και άλλοι διαγωνισμοί που συνδέονται με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιών, στο πλαίσιο του ευρύτερου επενδυτικού προγράμματος του ΑΔΜΗΕ.

Ο νέος διεθνής διαγωνισμός διενεργείται από τον ΑΔΜΗΕ, ο οποίος ενεργεί τόσο για λογαριασμό του, όσο και για λογαριασμό του ΔΕΔΔΗΕ και θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων ετών με έως και τρεις αναδόχους.

Τμήμα του διαγωνισμού θα κατακυρωθεί μετά από διαπραγμάτευση με τους ενδιαφερόμενους ενώ κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά της χαμηλότερης τιμής και με χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 291,14 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, ενώ η συνολική εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης, φτάνει τα 305,7 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ. Προβλέπονται επιπλέον δικαιώματα προαίρεσης ύψους έως 14,56 εκατ. ευρώ (ποσοστό 5% του προϋπολογισμού), καθώς και απρόβλεπτες δαπάνες ύψους 26,2 εκατ. ευρώ (9% ανά τμήμα έργου).

Το έργο υποδιαιρείται σε τρία τμήματα.

  • Το Τμήμα Ι, προϋπολογισμού 152,2 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει πέντε υποσταθμούς: Ζεύξης Θράκης, Λήμνου, Δυτικής Λέσβου (με STATCOM ±100MVAr), Μυτιλήνης και Σκύρου.
  • Το Τμήμα ΙΙ, ύψους 99,77 εκατ. ευρώ, αφορά τους υποσταθμούς Χίου, Σάμου, ΑΗΣ Σορωνής (με STATCOM ±100MVAr) και την επέκταση του ΘΗΣ Ν. Ρόδου.
  • Το Τμήμα ΙΙΙ, προϋπολογισμού 39,17 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει τους υποσταθμούς Καρπάθου και Τήνου, με το κόστος του τελευταίου να ενσωματώνει και τη σχετική καλωδιακή γραμμή.

Η διαδικασία εξελίσσεται σε δύο φάσεις. Στην Α’ Φάση οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής, οι οποίες θα αξιολογηθούν βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων καταλληλόλητας. Η προθεσμία υποβολής ορίζεται για τις 20 Απριλίου.

Η Β’ Φάση περιλαμβάνει δύο στάδια και ειδικότερα την υποβολή αρχικής τεχνικής προσφοράς και διαπραγμάτευση επί αυτής, και στη συνέχεια την υποβολή δεσμευτικής προσφοράς. Οι διαπραγματεύσεις μπορούν να αφορούν το χρονοδιάγραμμα, τις εμπορικές ρήτρες, τους όρους αποθήκευσης και παράδοσης, καθώς και περιβαλλοντικές ή καινοτόμες πτυχές, χωρίς όμως να μεταβάλλονται οι ελάχιστες απαιτήσεις και τα κριτήρια ανάθεσης. Η τελική ανάθεση θα γίνει βάσει της χαμηλότερης τιμής, χωρίς δυνατότητα διαπραγμάτευσης επί των δεσμευτικών προσφορών.

Σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση του έργου θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ, με δυνατότητα ένταξης σε εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα συγχρηματοδότησης.

Εξάλλου στο πλαίσιο του προγράμματος διασύνδεσης των νησιών ο ΑΔΜΗΕ συνεχίζει το διαγωνισμό που αφορά την προμήθεια των ηλεκτρικών καλωδίων Κορίνθου – Κω. Συγκεκριμένα ο διαγωνισμός για την προμήθεια των καλωδίων παρατείνεται για ένα μήνα. Σε εξέλιξη βρίσκεται ένας ακόμη διαγωνισμός για τη διασύνδεση των Δωδεκανήσων και αφορά τους δύο σταθμούς μετατροπής ύψους 809,1 εκατ. ευρώ ο οποίος εκπνέει στις 20 Μαρτίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο διαγωνισμός ύψους 1,35 δισ. ευρώ για τα υποβρύχια καλώδια αρχικά θα εξέπνεε στις 30 Ιανουαρίου, ωστόσο δόθηκε παράταση έως τις 2 Μαρτίου και πλέον ο χρόνος λήξης του ορίστηκε για τις 3 Απριλίου.

Η ηλεκτρική διασύνδεση Κορίνθου – Κω αποτελεί τη δεύτερη υποβρύχια γραμμή τεχνολογίας HVDC που υλοποιεί ο ΑΔΜΗΕ, μετά τη διασύνδεση Κρήτης-Αττικής, μέσω της οποίας τα Δωδεκάνησα θα ενσωματωθούν στο ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα, το σημείο διασύνδεσης με το ηπειρωτικό σύστημα θα είναι το ΚΥΤ Κορίνθου όπου θα κατασκευαστεί σταθμός μετατροπής συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο, στον οποίο θα καταλήγει το «κύριο» καλώδιο μεταφορικής ικανότητας 1000 MW που θα ξεκινά από τον σταθμό μετατροπής που θα κατασκευαστεί στην Κω.

Συνολικά, η εκτιμώμενη ολοκλήρωση της διασύνδεσης των Δωδεκανήσων μετατέθηκε για το 2030 και ο συνολικός προϋπολογισμός αναθεωρήθηκε στα 2,957 δις ευρώ από τα 2,048 δις ευρώ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

GreenTank: Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Ιανουάριος 2026
GreenTank: Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Ιανουάριος 2026 05 Μαρτίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΣΑ του ΟΗΕ: Ενέργεια και κρίσιμα ορυκτά στο επίκεντρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΑ του ΟΗΕ: Ενέργεια και κρίσιμα ορυκτά στο επίκεντρο

Ν. Παπαθανάσης: 17 νέα έργα στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA VI-A «Ελλάδα – Αλβανία 2021-2027»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ν. Παπαθανάσης: 17 νέα έργα στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA VI-A «Ελλάδα – Αλβανία 2021-2027»

Στ. Παπασταύρου: Οι ενεργειακές συμφωνίες με CHEVRON βάζουν τα θεμέλια η Ελλάδα να γίνει χώρα-παραγωγός φυσικού αερίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στ. Παπασταύρου: Οι ενεργειακές συμφωνίες με CHEVRON βάζουν τα θεμέλια η Ελλάδα να γίνει χώρα-παραγωγός φυσικού αερίου

«Καταφύγιο» για τα νοικοκυριά τα μπλε τιμολόγια ρεύματος- Με χρεώσεις από 9 λεπτά ανά κιλοβατώρα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

«Καταφύγιο» για τα νοικοκυριά τα μπλε τιμολόγια ρεύματος- Με χρεώσεις από 9 λεπτά ανά κιλοβατώρα

Ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας αξιοποιώντας τεχνολογία της IBM
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας αξιοποιώντας τεχνολογία της IBM

Νέο άλμα άνω του 30% στην τιμή του ευρωπαϊκού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Νέο άλμα άνω του 30% στην τιμή του ευρωπαϊκού αερίου