ΑΔΜΗΕ: Διεθνής διαγωνισμός 291 εκατ. ευρώ για τη διασύνδεση των νησιών

Νέο μεγάλο έργο ενίσχυσης του ηλεκτρικού συστήματος των νησιών δρομολογεί ο ΑΔΜΗΕ, προκηρύσσοντας διεθνή διαγωνισμό προϋπολογισμού 291 εκατ. ευρώ για την κατασκευή έντεκα υποσταθμών 150kV και δύο συγκροτημάτων STATCOM.

Το έργο αποτελεί μέρος του σχεδιασμού για τη διασύνδεση του Βορειοανατολικού Αιγαίου, των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ενισχύοντας τη σταθερότητα του δικτύου και τη δυνατότητα ένταξης περισσότερων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται και άλλοι διαγωνισμοί που συνδέονται με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιών, στο πλαίσιο του ευρύτερου επενδυτικού προγράμματος του ΑΔΜΗΕ.

Ο νέος διεθνής διαγωνισμός διενεργείται από τον ΑΔΜΗΕ, ο οποίος ενεργεί τόσο για λογαριασμό του, όσο και για λογαριασμό του ΔΕΔΔΗΕ και θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων ετών με έως και τρεις αναδόχους.

Τμήμα του διαγωνισμού θα κατακυρωθεί μετά από διαπραγμάτευση με τους ενδιαφερόμενους ενώ κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά της χαμηλότερης τιμής και με χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 291,14 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, ενώ η συνολική εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης, φτάνει τα 305,7 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ. Προβλέπονται επιπλέον δικαιώματα προαίρεσης ύψους έως 14,56 εκατ. ευρώ (ποσοστό 5% του προϋπολογισμού), καθώς και απρόβλεπτες δαπάνες ύψους 26,2 εκατ. ευρώ (9% ανά τμήμα έργου).

Το έργο υποδιαιρείται σε τρία τμήματα.

Το Τμήμα Ι, προϋπολογισμού 152,2 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει πέντε υποσταθμούς: Ζεύξης Θράκης, Λήμνου, Δυτικής Λέσβου (με STATCOM ±100MVAr), Μυτιλήνης και Σκύρου.

Το Τμήμα ΙΙ, ύψους 99,77 εκατ. ευρώ, αφορά τους υποσταθμούς Χίου, Σάμου, ΑΗΣ Σορωνής (με STATCOM ±100MVAr) και την επέκταση του ΘΗΣ Ν. Ρόδου.

Το Τμήμα ΙΙΙ, προϋπολογισμού 39,17 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει τους υποσταθμούς Καρπάθου και Τήνου, με το κόστος του τελευταίου να ενσωματώνει και τη σχετική καλωδιακή γραμμή.

Η διαδικασία εξελίσσεται σε δύο φάσεις. Στην Α’ Φάση οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής, οι οποίες θα αξιολογηθούν βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων καταλληλόλητας. Η προθεσμία υποβολής ορίζεται για τις 20 Απριλίου.

Η Β’ Φάση περιλαμβάνει δύο στάδια και ειδικότερα την υποβολή αρχικής τεχνικής προσφοράς και διαπραγμάτευση επί αυτής, και στη συνέχεια την υποβολή δεσμευτικής προσφοράς. Οι διαπραγματεύσεις μπορούν να αφορούν το χρονοδιάγραμμα, τις εμπορικές ρήτρες, τους όρους αποθήκευσης και παράδοσης, καθώς και περιβαλλοντικές ή καινοτόμες πτυχές, χωρίς όμως να μεταβάλλονται οι ελάχιστες απαιτήσεις και τα κριτήρια ανάθεσης. Η τελική ανάθεση θα γίνει βάσει της χαμηλότερης τιμής, χωρίς δυνατότητα διαπραγμάτευσης επί των δεσμευτικών προσφορών.

Σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση του έργου θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ, με δυνατότητα ένταξης σε εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα συγχρηματοδότησης.

Εξάλλου στο πλαίσιο του προγράμματος διασύνδεσης των νησιών ο ΑΔΜΗΕ συνεχίζει το διαγωνισμό που αφορά την προμήθεια των ηλεκτρικών καλωδίων Κορίνθου – Κω. Συγκεκριμένα ο διαγωνισμός για την προμήθεια των καλωδίων παρατείνεται για ένα μήνα. Σε εξέλιξη βρίσκεται ένας ακόμη διαγωνισμός για τη διασύνδεση των Δωδεκανήσων και αφορά τους δύο σταθμούς μετατροπής ύψους 809,1 εκατ. ευρώ ο οποίος εκπνέει στις 20 Μαρτίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο διαγωνισμός ύψους 1,35 δισ. ευρώ για τα υποβρύχια καλώδια αρχικά θα εξέπνεε στις 30 Ιανουαρίου, ωστόσο δόθηκε παράταση έως τις 2 Μαρτίου και πλέον ο χρόνος λήξης του ορίστηκε για τις 3 Απριλίου.

Η ηλεκτρική διασύνδεση Κορίνθου – Κω αποτελεί τη δεύτερη υποβρύχια γραμμή τεχνολογίας HVDC που υλοποιεί ο ΑΔΜΗΕ, μετά τη διασύνδεση Κρήτης-Αττικής, μέσω της οποίας τα Δωδεκάνησα θα ενσωματωθούν στο ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα, το σημείο διασύνδεσης με το ηπειρωτικό σύστημα θα είναι το ΚΥΤ Κορίνθου όπου θα κατασκευαστεί σταθμός μετατροπής συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο, στον οποίο θα καταλήγει το «κύριο» καλώδιο μεταφορικής ικανότητας 1000 MW που θα ξεκινά από τον σταθμό μετατροπής που θα κατασκευαστεί στην Κω.

Συνολικά, η εκτιμώμενη ολοκλήρωση της διασύνδεσης των Δωδεκανήσων μετατέθηκε για το 2030 και ο συνολικός προϋπολογισμός αναθεωρήθηκε στα 2,957 δις ευρώ από τα 2,048 δις ευρώ.