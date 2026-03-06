ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ιράν: Ο στρατός δηλώνει ότι στοχοποίησε πετρελαιοφόρο των ΗΠΑ που «φλέγεται» στον Κόλπο
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 15:46
Στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου ενάμιση χρόνου κινείται η τιμή του πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 15:14
Υπ. Ενέργειας Κατάρ: Ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή θα οδηγήσει σε διακοπή της παραγωγής ενέργειας στον Κόλπο εντός εβδομάδων
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 14:37
«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά», καθησυχάζει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 13:48
Επείγουσα επιστολή της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για τις τιμές καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 13:20
Β. Ορμπάν: Θα σταματήσουμε τη διαμετακόμιση μέσω Ουγγαρίας σημαντικών για την Ουκρανία φορτίων
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 12:42
ΣΑ του ΟΗΕ: Ενέργεια και κρίσιμα ορυκτά στο επίκεντρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 12:03
ΔΕΗ: Νέα άνοδος στον δείκτη ATHEX ESG του Χ.Α.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/03/2026 - 11:40
Ν. Παπαθανάσης: 17 νέα έργα στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA VI-A «Ελλάδα – Αλβανία 2021-2027»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 11:09
Η πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ για αναθεώρηση του πρωτογενούς συντελεστή ηλεκτρικής ενέργειας στον ΚΕΝΑΚ, στη Βουλή από τον Χ. Μαμουλάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 10:40
Π. Κουκουλόπουλος: Οικονομία και κοινωνία ασφυκτιούν, εξαρτημένες από το εισαγόμενο φυσικό αέριο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 10:16
Η Principia στις FT1000: Europe’s Fastest-Growing Companies 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/03/2026 - 10:02
Στ. Παπασταύρου: Οι ενεργειακές συμφωνίες με CHEVRON βάζουν τα θεμέλια η Ελλάδα να γίνει χώρα-παραγωγός φυσικού αερίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 09:43
Οι ισχυρές επιδόσεις της Viohalco επιβεβαιώνουν τη σταθερή δυναμική ανάπτυξη
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
06/03/2026 - 09:34
Βράβευση για το έργο του ΚΑΠΕ "Αη Στράτης - Πράσινο Νησί" στα Green Awards 2026
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
06/03/2026 - 08:47
Οι ΗΠΑ επιτρέπουν προσωρινά παραδόσεις ρωσικού πετρελαίου στην Ινδία
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 08:38
Το φυσικό αέριο έφτασε και στην Άμφισσα – Ολοκληρώνεται ο κύκλος των συγχρηματοδοτούμενων έργων στη Στερεά Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 08:26
Γιάννης Τριήρης: Πολιτική σάτιρα και δικαστικές απειλές – Από τον Αριστοφάνη στις αγωγές SLAPP
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
06/03/2026 - 08:15
Καύσιμα: Πόσο μπορεί να φθάσουν οι τιμές-Τι λέει η αγορά για ενδεχόμενο πλαφόν στο κέρδος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 08:11
ΑΔΜΗΕ: Διεθνής διαγωνισμός 291 εκατ. ευρώ για τη διασύνδεση των νησιών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
06/03/2026 - 08:07
Ο μεγαλύτερος ενεργειακός «κλέφτης»: Καταναλώνει τρεις φορές περισσότερο ρεύμα από το ψυγείο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/03/2026 - 07:06
Αυτές είναι οι επόμενες χώρες που θα αναγκαστούν να «παγώσουν» την παραγωγή πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 07:05
Το κόστος θέρμανσης αυξάνεται, τέσσερις συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/03/2026 - 07:05
Ν. Τσάφος: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων – Δεν υπάρχει κίνδυνος για επάρκεια των προϊόντων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 15:54
HELLENiQ ENERGY: Σταθερά στο πλευρό της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και των αθλητών της
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 15:48
Στ. Παπασταύρου για «Πρίνος CO2»: Σημαντική εξέλιξη που συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
05/03/2026 - 15:15
Διεθνείς αγορές: Ανοδικά κινείται το πετρέλαιο, σε θετικό έδαφος οι ευρωπαϊκές μετοχές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/03/2026 - 15:08
Τάκης Θεοδωρικάκος: Έχουμε προετοιμάσει σχέδιο έκτακτων μέτρων για την προστασία των καταναλωτών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 14:29
8η διεθνής έκθεση Verde.Tec 2026: Πράσινες λύσεις, θεσμικός διάλογος και ουσιαστικές συνεργασίες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:48
Ισχυρό αποτύπωμα της ΕΥΔΑΜ στην Κοζάνη: Ευρεία αποδοχή της νέας δράσης για την ενδυνάμωση των τοπικών ΜμΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:23

Β. Ορμπάν: Θα σταματήσουμε τη διαμετακόμιση μέσω Ουγγαρίας σημαντικών για την Ουκρανία φορτίων

Β. Ορμπάν: Θα σταματήσουμε τη διαμετακόμιση μέσω Ουγγαρίας σημαντικών για την Ουκρανία φορτίων
Newsroom
Παρασκευή, 06/03/2026 - 12:42

Η Ουγγαρία θα σταματήσει τη διαμετακόμιση σημαντικών για την Ουκρανία φορτίων μέσω της Ουγγαρίας για όσο διάστημα η Ουκρανία δεν επιτρέπει τη ροή αργού μέσω του πετρελαιαγωγού Druzhba, δήλωσε σήμερα στον κρατικό ραδιοσταθμό ο ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν.

Ο Ορμπάν κατηγόρησε και πάλι το Κίεβο για εκβιασμό και δήλωσε ότι η Ουγγαρία θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να επαναληφθεί η ροή του πετρελαίου.

«Σταματήσαμε ... τις εξαγωγές ντίζελ στην Ουκρανία, συνεχίζουμε ακόμα τις εξαγωγές ενέργειας και θα σταματήσουμε τη διαμετακόμιση φορτίων μέσω της Ουγγαρίας που είναι σημαντικά για την Ουκρανία ... μέχρι να επιτύχουμε την έγκριση της Ουκρανίας για τις παραδόσεις πετρελαίου», δήλωσε ο Βίκτορ Ορμπάν.

Την περασμένη νύκτα, η ουκρανική κυβέρνηση κατηγόρησε την Ουγγαρία ότι κρατάει «ως ομήρους» μια ομάδα ουκρανών τραπεζικών η οποία μετέφερε «35 εκατομμύρια ευρώ και 9 κιλά χρυσού» μέσω της Ουγγαρίας.

