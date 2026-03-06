Επείγουσα επιστολή της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για τις τιμές καυσίμων

Ακολουθεί αναλυτικά η επιστολή:
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Σύμφωνα με δημοσιεύματα για σκέψεις της Κυβέρνησης για επιβολή πλαφόν στα καύσιμα θέτουμε υπόψιν σας τα εξής στοιχεία:
Τις τιμές από τα Ελληνικά Διυλιστήρια για τις ημερομηνίες 27/2 και 5/3/2026 ανά χιλιόλιτρο αμόλυβδης – πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ καθώς και τις μέσες πανελλαδικές τιμές των πρατηρίων για τις ίδιες ημερομηνίες σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών:
|
ΤΙΜΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ
|
27/2/2026
|
5/3/2026
|
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
|
1.561
|
1.613
|
ΑΥΞΗΣΗ 52 ΕΥΡΩ
|
Π.ΚΙΝΗΣΗΣ
|
1.352
|
1.508
|
ΑΥΞΗΣΗ156 ΕΥΡΩ
|
Π.ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
|
1.053
|
1.193
|
ΑΥΞΗΣΗ 140 ΕΥΡΩ
|
ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ
|
27/2/2026
|
5/3/2026
|
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
|
1.751
|
1.788
|
ΑΥΞΗΣΗ 37 ΕΥΡΩ
|
Π.ΚΙΝΗΣΗΣ
|
1.565
|
1.657
|
ΑΥΞΗΣΗ 92 ΕΥΡΩ
|
Π.ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
|
1.179
|
1.283
|
ΑΥΞΗΣΗ 104 ΕΥΡΩ
Συμπέρασμα: Από 27/2 έως 5/3 οι τιμές διυλιστηρίου αυξήθηκαν στην αμόλυβδη κατά 52 ευρώ το χιλιόλιτρο, στο κίνησης 156 ευρώ το χιλιόλιτρο και στο θέρμανσης 140 ευρώ το χιλιόλιτρο. Αντίστοιχα οι μέσες τιμές στα πρατήρια αυξήθηκαν ανά χιλιόλιτρο στην αμόλυβδη 37ευρώ στο κίνησης 92 ευρώ και στο θέρμανσης 104 ευρώ.
Παρακαλούμε πολύ όπως επεξεργαστείτε τα στοιχεία ώστε να κρίνετε ορθά που και πως πρέπει να παρθούν μέτρα και λόγω του επείγοντος του θέματος να έχουμε μια συνάντηση μαζί σας.
Ο Πρόεδρος Μιχάλης Κιούσης Ο Γεν.Γραμμματέας Αργύρης Παπαθανασίου