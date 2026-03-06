Επείγουσα επιστολή της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για τις τιμές καυσίμων

Επιστολή σχετικά με τις τιμές των καυσίμων απέστειλε σήμερα προς τον Υπουργό Ανάπτυξης Παναγιώτη Θεοδωρικάκο, η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος

Ακολουθεί αναλυτικά η επιστολή:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με δημοσιεύματα για σκέψεις της Κυβέρνησης για επιβολή πλαφόν στα καύσιμα θέτουμε υπόψιν σας τα εξής στοιχεία:

Τις τιμές από τα Ελληνικά Διυλιστήρια για τις ημερομηνίες 27/2 και 5/3/2026 ανά χιλιόλιτρο αμόλυβδης – πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ καθώς και τις μέσες πανελλαδικές τιμές των πρατηρίων για τις ίδιες ημερομηνίες σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών:

ΤΙΜΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ 27/2/2026 5/3/2026 ΑΜΟΛΥΒΔΗ 1.561 1.613 ΑΥΞΗΣΗ 52 ΕΥΡΩ Π.ΚΙΝΗΣΗΣ 1.352 1.508 ΑΥΞΗΣΗ156 ΕΥΡΩ Π.ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1.053 1.193 ΑΥΞΗΣΗ 140 ΕΥΡΩ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ 27/2/2026 5/3/2026 ΑΜΟΛΥΒΔΗ 1.751 1.788 ΑΥΞΗΣΗ 37 ΕΥΡΩ Π.ΚΙΝΗΣΗΣ 1.565 1.657 ΑΥΞΗΣΗ 92 ΕΥΡΩ Π.ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1.179 1.283 ΑΥΞΗΣΗ 104 ΕΥΡΩ

Συμπέρασμα: Από 27/2 έως 5/3 οι τιμές διυλιστηρίου αυξήθηκαν στην αμόλυβδη κατά 52 ευρώ το χιλιόλιτρο, στο κίνησης 156 ευρώ το χιλιόλιτρο και στο θέρμανσης 140 ευρώ το χιλιόλιτρο. Αντίστοιχα οι μέσες τιμές στα πρατήρια αυξήθηκαν ανά χιλιόλιτρο στην αμόλυβδη 37ευρώ στο κίνησης 92 ευρώ και στο θέρμανσης 104 ευρώ.

Παρακαλούμε πολύ όπως επεξεργαστείτε τα στοιχεία ώστε να κρίνετε ορθά που και πως πρέπει να παρθούν μέτρα και λόγω του επείγοντος του θέματος να έχουμε μια συνάντηση μαζί σας.

Ο Πρόεδρος Μιχάλης Κιούσης Ο Γεν.Γραμμματέας Αργύρης Παπαθανασίου