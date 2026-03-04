Τρεις μύθοι για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες που πρέπει να αγνοήσετε

Με απλή τεχνολογία και χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης, ο ηλιακός θερμοσίφωνας προσφέρει ζεστό νερό για τις καθημερινές ανάγκες ενός νοικοκυριού, μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Με δεδομένο πως η θέρμανση του νερού αντιστοιχεί περίπου στο 18% της κατανάλωσης ενός μέσου νοικοκυριού, η χρήση ηλιακού θερμοσίφωνα αποτελεί ιδανική λύση για την εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων.

Αυτού του τύπου ο θερμοσίφωνας θερμαίνει το νερό μέσω της ηλιακής ακτινοβολίας και αποτελείται συνήθως από έναν συλλέκτη με ενσωματωμένο δίκτυο σωληνώσεων: το κρύο νερό εισέρχεται από τη μία πλευρά, θερμαίνεται καθώς διέρχεται από τον συλλέκτη και εξέρχεται ζεστό από την άλλη.

Tο κόστος ενός ηλιακού θερμοσίφωνα εξαρτάται κυρίως από την χωρητικότητα του εκάστοτε μοντέλου.

Ένα βασικό μοντέλο χωρητικότητας περίπου 120-150 λίτρων μπορεί να κοστίζει γύρω στα 600-800 ευρώ στην Ελλάδα, ενώ για μεγαλύτερες χωρητικότητες 200 λίτρων οι τιμές διαμορφώνονται συνήθως γύρω στα 1.000 ευρώ.

Παρακάτω αποδομούμε τρεις από τους μύθους που κυκλοφορούν για τη λειτουργία τους:

Μύθος 1: Τα ηλιακά συστήματα ζεστού νερού λειτουργούν μόνο όταν έχει ήλιο

Αν ίσχυε αυτό, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ζεστό νερό τη νύχτα.

Στην πράξη, οι συλλέκτες απορροφούν την ηλιακή ακτινοβολία καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το νερό που θερμαίνεται αποθηκεύεται σε δοχείο, ώστε να είναι διαθέσιμο και όταν δεν υπάρχει ηλιοφάνεια. Έτσι, η παροχή ζεστού νερού γίνεται όπως και σε ένα συμβατικό σύστημα.

Μύθος 2: Το ηλιακό ζεστό νερό δεν μειώνει ουσιαστικά τους λογαριασμούς

Η χρήση ηλιακού θερμοσίφωνα μπορεί να περιορίσει σημαντικά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για θέρμανση νερού. Πρόκειται για μια επένδυση που αποδίδει σε βάθος χρόνου, ιδιαίτερα σε μια χώρα με υψηλή ηλιοφάνεια, μειώνοντας τα έξοδα του νοικοκυριού.

Μύθος 3: Ο ηλιακός θερμοσίφωνας θερμαίνει μόνο το νερό της βρύσης και του ντους

Ο ηλιακός θερμοσίφωνας καλύπτει όλες τις βασικές ανάγκες ζεστού νερού ενός σπιτιού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, μπορεί να συνδυαστεί και με άλλα συστήματα θέρμανσης, ανάλογα με την εγκατάσταση.

Εκτός από οικιακή χρήση, υπάρχουν και μεγαλύτερα συστήματα για επαγγελματικές εγκαταστάσεις.