Τρεις μύθοι για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες που πρέπει να αγνοήσετε

Σ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα επένδυσε από το 2019 στη διαφοροποίηση των ενεργειακών της πηγών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 15:46
Ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας αξιοποιώντας τεχνολογία της IBM
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/03/2026 - 15:19
ΔΑΠΕΕΠ: Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας και τηλεδιαχείρισης σε σταθμούς ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 14:46
Κ. Χατζηδάκης: Μέσα στην άνοιξη το χωροταξικό για τον τουρισμό και η διαβούλευση για ΑΠΕ-βιομηχανία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 14:14
Η Schneider Electric στο CODE Forum: Η ψηφιοποίηση και η ενεργειακή αποδοτικότητα στο επίκεντρο των σύγχρονων κτιρίων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
04/03/2026 - 13:48
ΔΑΠΕΕΠ: Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 13:18
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Μάρτιο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/03/2026 - 12:48
Στην τελική ευθεία το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/03/2026 - 12:44
Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/03/2026 - 12:06
Παπασταύρου: Οι συμφωνίες με Chevron-Helleniq Energy ανοίγουν τον δρόμο, ώστε η χώρα μας να γίνει παραγωγός φυσικού αερίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 11:32
Π. Κουκουλόπουλος: Κυβερνητικό “κρυφτούλι” για τα έργα ΑΠΕ στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 11:03
Τα έργα Flex2Energy & COPE-Nano Center of Excellence παρουσιάζουν την ηγετική θέση της Ευρώπης στην πράσινη βιομηχανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 10:23
Ισραήλ: Ο στρατός δηλώνει ότι έπληξε υπόγεια εγκατάσταση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
04/03/2026 - 09:59
Η Rosatom διέκοψε τις εργασίες στον πυρηνικό σταθμό Μπουσέρ στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
04/03/2026 - 09:32
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Οικονομικά Αποτελέσματα 2025
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
04/03/2026 - 09:07
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απόκτηση ποσοστού 9,71% στην ΕΥΔΑΠ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 08:43
Δυναμική παρουσία της ΕΥΔΑΜ στην Καστοριά – Στο επίκεντρο η ενίσχυση των ΜμΕ με νέα χρηματοδοτική δράση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 08:29
Γιάννης Τριήρης: Δεν είναι δα και ο Ρούσβελτ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
04/03/2026 - 08:12
Ενέργεια: Διαβεβαιώσεις για επάρκεια -Διαδοχικές συσκέψεις σε ΥΠΕΝ και ΕΕ για την κρίση στη Μέση Ανατολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 08:09
Ενεργειακό κόστος και ναύλα επαναφέρουν τον «εφιάλτη» του πληθωρισμού
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/03/2026 - 08:01
Πότε έρχεται το Fuel Pass για βενζίνη και πετρέλαιο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Τρεις μύθοι για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες που πρέπει να αγνοήσετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Το viral «κόλπο» με το καλοριφέρ που μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Σ. Λαβρόφ: Η Μόσχα δεν έχει δει κανένα στοιχείο ότι το Ιράν σχεδίαζε να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα
ΚΟΣΜΟΣ
03/03/2026 - 15:27
Έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη συμμετοχή ΡΑΑΕΥ, Motor Oil και ΕΛΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/03/2026 - 14:52
ΔΕΗ myHome Maxima: Νέο σταθερό προϊόν για οικιακούς πελάτες με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/03/2026 - 14:07
PAREMVASI Think Tank: Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Γεωστρατηγική & Ενέργεια: Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/03/2026 - 13:41
Στενά Ορμούζ: Κλιμάκωση απειλών και πάγωμα ναυτιλιακής κίνησης
ΚΟΣΜΟΣ
03/03/2026 - 12:56
Οι οργανώσεις της Greenpeace θα ασκήσουν έφεση κατά της δικαστικής απόφασης για καταβολή 345 εκατ στην αγωγή εκφοβισμού της Energy Transfer
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/03/2026 - 12:37
Νέο άλμα άνω του 30% στην τιμή του ευρωπαϊκού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/03/2026 - 11:50

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τρεις μύθοι για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες που πρέπει να αγνοήσετε

Τρεις μύθοι για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες που πρέπει να αγνοήσετε
Newsroom
Τετάρτη, 04/03/2026 - 07:13

Με απλή τεχνολογία και χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης, ο ηλιακός θερμοσίφωνας προσφέρει ζεστό νερό για τις καθημερινές ανάγκες ενός νοικοκυριού, μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Με δεδομένο πως η θέρμανση του νερού αντιστοιχεί περίπου στο 18% της κατανάλωσης ενός μέσου νοικοκυριού, η χρήση ηλιακού θερμοσίφωνα αποτελεί ιδανική λύση για την εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων.

Αυτού του τύπου ο θερμοσίφωνας θερμαίνει το νερό μέσω της ηλιακής ακτινοβολίας και αποτελείται συνήθως από έναν συλλέκτη με ενσωματωμένο δίκτυο σωληνώσεων: το κρύο νερό εισέρχεται από τη μία πλευρά, θερμαίνεται καθώς διέρχεται από τον συλλέκτη και εξέρχεται ζεστό από την άλλη.

Tο κόστος ενός ηλιακού θερμοσίφωνα εξαρτάται κυρίως από την χωρητικότητα του εκάστοτε μοντέλου.

Ένα βασικό μοντέλο χωρητικότητας περίπου 120-150 λίτρων μπορεί να κοστίζει γύρω στα 600-800 ευρώ στην Ελλάδα, ενώ για μεγαλύτερες χωρητικότητες 200 λίτρων οι τιμές διαμορφώνονται συνήθως γύρω στα 1.000 ευρώ.

Παρακάτω αποδομούμε τρεις από τους μύθους που κυκλοφορούν για τη λειτουργία τους:

Μύθος 1: Τα ηλιακά συστήματα ζεστού νερού λειτουργούν μόνο όταν έχει ήλιο

Αν ίσχυε αυτό, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ζεστό νερό τη νύχτα.

Στην πράξη, οι συλλέκτες απορροφούν την ηλιακή ακτινοβολία καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το νερό που θερμαίνεται αποθηκεύεται σε δοχείο, ώστε να είναι διαθέσιμο και όταν δεν υπάρχει ηλιοφάνεια. Έτσι, η παροχή ζεστού νερού γίνεται όπως και σε ένα συμβατικό σύστημα.

Μύθος 2: Το ηλιακό ζεστό νερό δεν μειώνει ουσιαστικά τους λογαριασμούς

Η χρήση ηλιακού θερμοσίφωνα μπορεί να περιορίσει σημαντικά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για θέρμανση νερού. Πρόκειται για μια επένδυση που αποδίδει σε βάθος χρόνου, ιδιαίτερα σε μια χώρα με υψηλή ηλιοφάνεια, μειώνοντας τα έξοδα του νοικοκυριού.

Μύθος 3: Ο ηλιακός θερμοσίφωνας θερμαίνει μόνο το νερό της βρύσης και του ντους

Ο ηλιακός θερμοσίφωνας καλύπτει όλες τις βασικές ανάγκες ζεστού νερού ενός σπιτιού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, μπορεί να συνδυαστεί και με άλλα συστήματα θέρμανσης, ανάλογα με την εγκατάσταση.

Εκτός από οικιακή χρήση, υπάρχουν και μεγαλύτερα συστήματα για επαγγελματικές εγκαταστάσεις.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/03/2026 - 07:13

