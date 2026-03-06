«Ένα αμερικανικής ιδιοκτησίας πετρελαιοφόρο, κοντά στα σύνορα με το Κουβέιτ, έγινε στόχος και φλέγεται», δήλωσε ο Εμπραχίμ Ζολφαγαρί, εκπρόσωπος του κεντρικού αρχηγείου της Χατάμ αλ Ανπίγια, που συνδέεται με το σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.
Ιράν: Ο στρατός δηλώνει ότι στοχοποίησε πετρελαιοφόρο των ΗΠΑ που «φλέγεται» στον Κόλπο
Παρασκευή, 06/03/2026 - 15:46
Ένας εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού δήλωσε σήμερα ότι ιρανικές δυνάμεις στοχοποίησαν ένα αμερικανικό πετρελαιοφόρο το οποίο «φλέγεται» στον Κόλπο