Αυτές είναι οι επόμενες χώρες που θα αναγκαστούν να «παγώσουν» την παραγωγή πετρελαίου

Το Ιράκ μείωσε την παραγωγή πετρελαίου κατά περίπου 1,5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως (bpd), λόγω του ότι οι αποθήκες στη χώρα έχουν γεμίσει μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα είναι οι επόμενοι παραγωγοί πετρελαίου στον Κόλπο που θα αναγκαστούν να μειώσουν την παραγωγή τους, εάν δεν μπορέσουν να εξάγουν αργό πετρέλαιο μέσω των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών και πηγών της αγοράς που επικαλείται το Reuters.

Η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ - ενός στενού περάσματος μεταξύ του Ιράν και του Ομάν, από το οποίο διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου - έχει σχεδόν σταματήσει, μετά από ιρανικές επιθέσεις σε τουλάχιστον έξι πλοία από την έναρξη της κρίσης.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αξιωματούχοι του πετρελαϊκού τομέα στο Ιράκ δήλωσαν στο Reuters ότι η χώρα έχει μειώσει την παραγωγή πετρελαίου κατά σχεδόν 1,5 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα. Οι περικοπές αυτές ενδέχεται να διευρυνθούν σε περισσότερα από 3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως μέσα στις επόμενες ημέρες, καθώς το Ιράκ εξαντλεί τους διαθέσιμους χώρους αποθήκευσης και δεν μπορεί να εξάγει αργό πετρέλαιο λόγω της κρίσης.

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Κουβέιτ, KPC, δεν απάντησε άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο σχετικά με το αν επίκεινται διακοπές παραγωγής. Η πετρελαϊκή εταιρεία των ΗΑΕ, ADNOC, δήλωσε μόνο - μέσω ανακοινώσεων θυγατρικών της- ότι οι δραστηριότητές της συνεχίζονται κανονικά.

Αναλυτές της JPMorgan ανέφεραν σε έκθεση αυτή την εβδομάδα ότι το Κουβέιτ διαθέτει περίπου 18 ημέρες πριν χρειαστεί να περιορίσει την παραγωγή λόγω πλήρωσης των αποθηκευτικών χώρων, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα περίπου 22 ημέρες, εάν τα δεξαμενόπλοια δεν αλλάξουν πορεία. Οι εκτιμήσεις βασίζονται στην πρώτη ημέρα της σύγκρουσης.

Δύο έμποροι πετρελαίου που δραστηριοποιούνται στην αγορά αργού των ΗΑΕ ανέφεραν ότι το Άμπου Ντάμπι ενδέχεται να χρειαστεί να μειώσει την παραγωγή ακόμη νωρίτερα, εάν δεν αποκατασταθούν οι εξαγωγές μέσω των Στενών του Ορμούζ.

«Σε κάποιο σημείο σύντομα, όλοι θα αναγκαστούν να διακόψουν την παραγωγή αν δεν φτάνουν πλοία», δήλωσε πηγή από κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της περιοχής.

Περίπου 300 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια παραμένουν εντός των Στενών, καθώς η κίνηση πλοίων προς και από το κρίσιμο αυτό πέρασμα έχει σχεδόν σταματήσει μετά το ξέσπασμα της σύγκρουσης, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων των εταιρειών Vortexa και Kpler, τα οποία δεν περιλαμβάνουν ορισμένα από τα μικρότερα δεξαμενόπλοια.