Αυτές είναι οι επόμενες χώρες που θα αναγκαστούν να «παγώσουν» την παραγωγή πετρελαίου

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ιράν: Ο στρατός δηλώνει ότι στοχοποίησε πετρελαιοφόρο των ΗΠΑ που «φλέγεται» στον Κόλπο
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 15:46
Στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου ενάμιση χρόνου κινείται η τιμή του πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 15:14
Υπ. Ενέργειας Κατάρ: Ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή θα οδηγήσει σε διακοπή της παραγωγής ενέργειας στον Κόλπο εντός εβδομάδων
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 14:37
«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά», καθησυχάζει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 13:48
Επείγουσα επιστολή της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για τις τιμές καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 13:20
Β. Ορμπάν: Θα σταματήσουμε τη διαμετακόμιση μέσω Ουγγαρίας σημαντικών για την Ουκρανία φορτίων
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 12:42
ΣΑ του ΟΗΕ: Ενέργεια και κρίσιμα ορυκτά στο επίκεντρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 12:03
ΔΕΗ: Νέα άνοδος στον δείκτη ATHEX ESG του Χ.Α.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/03/2026 - 11:40
Ν. Παπαθανάσης: 17 νέα έργα στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA VI-A «Ελλάδα – Αλβανία 2021-2027»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 11:09
Η πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ για αναθεώρηση του πρωτογενούς συντελεστή ηλεκτρικής ενέργειας στον ΚΕΝΑΚ, στη Βουλή από τον Χ. Μαμουλάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 10:40
Π. Κουκουλόπουλος: Οικονομία και κοινωνία ασφυκτιούν, εξαρτημένες από το εισαγόμενο φυσικό αέριο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 10:16
Η Principia στις FT1000: Europe’s Fastest-Growing Companies 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/03/2026 - 10:02
Στ. Παπασταύρου: Οι ενεργειακές συμφωνίες με CHEVRON βάζουν τα θεμέλια η Ελλάδα να γίνει χώρα-παραγωγός φυσικού αερίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 09:43
Οι ισχυρές επιδόσεις της Viohalco επιβεβαιώνουν τη σταθερή δυναμική ανάπτυξη
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
06/03/2026 - 09:34
Βράβευση για το έργο του ΚΑΠΕ "Αη Στράτης - Πράσινο Νησί" στα Green Awards 2026
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
06/03/2026 - 08:47
Οι ΗΠΑ επιτρέπουν προσωρινά παραδόσεις ρωσικού πετρελαίου στην Ινδία
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 08:38
Το φυσικό αέριο έφτασε και στην Άμφισσα – Ολοκληρώνεται ο κύκλος των συγχρηματοδοτούμενων έργων στη Στερεά Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 08:26
Γιάννης Τριήρης: Πολιτική σάτιρα και δικαστικές απειλές – Από τον Αριστοφάνη στις αγωγές SLAPP
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
06/03/2026 - 08:15
Καύσιμα: Πόσο μπορεί να φθάσουν οι τιμές-Τι λέει η αγορά για ενδεχόμενο πλαφόν στο κέρδος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 08:11
ΑΔΜΗΕ: Διεθνής διαγωνισμός 291 εκατ. ευρώ για τη διασύνδεση των νησιών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
06/03/2026 - 08:07
Ο μεγαλύτερος ενεργειακός «κλέφτης»: Καταναλώνει τρεις φορές περισσότερο ρεύμα από το ψυγείο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/03/2026 - 07:06
Αυτές είναι οι επόμενες χώρες που θα αναγκαστούν να «παγώσουν» την παραγωγή πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 07:05
Το κόστος θέρμανσης αυξάνεται, τέσσερις συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/03/2026 - 07:05
Ν. Τσάφος: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων – Δεν υπάρχει κίνδυνος για επάρκεια των προϊόντων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 15:54
HELLENiQ ENERGY: Σταθερά στο πλευρό της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και των αθλητών της
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 15:48
Στ. Παπασταύρου για «Πρίνος CO2»: Σημαντική εξέλιξη που συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
05/03/2026 - 15:15
Διεθνείς αγορές: Ανοδικά κινείται το πετρέλαιο, σε θετικό έδαφος οι ευρωπαϊκές μετοχές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/03/2026 - 15:08
Τάκης Θεοδωρικάκος: Έχουμε προετοιμάσει σχέδιο έκτακτων μέτρων για την προστασία των καταναλωτών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 14:29
8η διεθνής έκθεση Verde.Tec 2026: Πράσινες λύσεις, θεσμικός διάλογος και ουσιαστικές συνεργασίες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:48
Ισχυρό αποτύπωμα της ΕΥΔΑΜ στην Κοζάνη: Ευρεία αποδοχή της νέας δράσης για την ενδυνάμωση των τοπικών ΜμΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:23

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές είναι οι επόμενες χώρες που θα αναγκαστούν να «παγώσουν» την παραγωγή πετρελαίου

Αυτές είναι οι επόμενες χώρες που θα αναγκαστούν να «παγώσουν» την παραγωγή πετρελαίου
Po-Hsuan Huang on Unsplash
Newsroom
Παρασκευή, 06/03/2026 - 07:05

Το Ιράκ μείωσε την παραγωγή πετρελαίου κατά περίπου 1,5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως (bpd), λόγω του ότι οι αποθήκες στη χώρα έχουν γεμίσει μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα είναι οι επόμενοι παραγωγοί πετρελαίου στον Κόλπο που θα αναγκαστούν να μειώσουν την παραγωγή τους, εάν δεν μπορέσουν να εξάγουν αργό πετρέλαιο μέσω των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών και πηγών της αγοράς που επικαλείται το Reuters.

Η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ - ενός στενού περάσματος μεταξύ του Ιράν και του Ομάν, από το οποίο διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου - έχει σχεδόν σταματήσει, μετά από ιρανικές επιθέσεις σε τουλάχιστον έξι πλοία από την έναρξη της κρίσης.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αξιωματούχοι του πετρελαϊκού τομέα στο Ιράκ δήλωσαν στο Reuters ότι η χώρα έχει μειώσει την παραγωγή πετρελαίου κατά σχεδόν 1,5 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα. Οι περικοπές αυτές ενδέχεται να διευρυνθούν σε περισσότερα από 3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως μέσα στις επόμενες ημέρες, καθώς το Ιράκ εξαντλεί τους διαθέσιμους χώρους αποθήκευσης και δεν μπορεί να εξάγει αργό πετρέλαιο λόγω της κρίσης.

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Κουβέιτ, KPC, δεν απάντησε άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο σχετικά με το αν επίκεινται διακοπές παραγωγής. Η πετρελαϊκή εταιρεία των ΗΑΕ, ADNOC, δήλωσε μόνο - μέσω ανακοινώσεων θυγατρικών της- ότι οι δραστηριότητές της συνεχίζονται κανονικά.

Αναλυτές της JPMorgan ανέφεραν σε έκθεση αυτή την εβδομάδα ότι το Κουβέιτ διαθέτει περίπου 18 ημέρες πριν χρειαστεί να περιορίσει την παραγωγή λόγω πλήρωσης των αποθηκευτικών χώρων, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα περίπου 22 ημέρες, εάν τα δεξαμενόπλοια δεν αλλάξουν πορεία. Οι εκτιμήσεις βασίζονται στην πρώτη ημέρα της σύγκρουσης.

Δύο έμποροι πετρελαίου που δραστηριοποιούνται στην αγορά αργού των ΗΑΕ ανέφεραν ότι το Άμπου Ντάμπι ενδέχεται να χρειαστεί να μειώσει την παραγωγή ακόμη νωρίτερα, εάν δεν αποκατασταθούν οι εξαγωγές μέσω των Στενών του Ορμούζ.

«Σε κάποιο σημείο σύντομα, όλοι θα αναγκαστούν να διακόψουν την παραγωγή αν δεν φτάνουν πλοία», δήλωσε πηγή από κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της περιοχής.

Περίπου 300 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια παραμένουν εντός των Στενών, καθώς η κίνηση πλοίων προς και από το κρίσιμο αυτό πέρασμα έχει σχεδόν σταματήσει μετά το ξέσπασμα της σύγκρουσης, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων των εταιρειών Vortexa και Kpler, τα οποία δεν περιλαμβάνουν ορισμένα από τα μικρότερα δεξαμενόπλοια.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/03/2026 - 07:05

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ισραήλ: Ο στρατός δηλώνει ότι έπληξε υπόγεια εγκατάσταση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν
Ισραήλ: Ο στρατός δηλώνει ότι έπληξε υπόγεια εγκατάσταση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν 04 Μαρτίου 2026
Οι ΗΠΑ επιτρέπουν προσωρινά παραδόσεις ρωσικού πετρελαίου στην Ινδία 06 Μαρτίου 2026
Οι ΗΠΑ επιτρέπουν προσωρινά παραδόσεις ρωσικού πετρελαίου στην Ινδία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ιράν: Ο στρατός δηλώνει ότι στοχοποίησε πετρελαιοφόρο των ΗΠΑ που «φλέγεται» στον Κόλπο
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο στρατός δηλώνει ότι στοχοποίησε πετρελαιοφόρο των ΗΠΑ που «φλέγεται» στον Κόλπο

Στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου ενάμιση χρόνου κινείται η τιμή του πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου ενάμιση χρόνου κινείται η τιμή του πετρελαίου

Υπ. Ενέργειας Κατάρ: Ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή θα οδηγήσει σε διακοπή της παραγωγής ενέργειας στον Κόλπο εντός εβδομάδων
ΚΟΣΜΟΣ

Υπ. Ενέργειας Κατάρ: Ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή θα οδηγήσει σε διακοπή της παραγωγής ενέργειας στον Κόλπο εντός εβδομάδων

«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά», καθησυχάζει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά», καθησυχάζει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας

Επείγουσα επιστολή της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για τις τιμές καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Επείγουσα επιστολή της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για τις τιμές καυσίμων

Ν. Τσάφος: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων – Δεν υπάρχει κίνδυνος για επάρκεια των προϊόντων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ν. Τσάφος: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων – Δεν υπάρχει κίνδυνος για επάρκεια των προϊόντων