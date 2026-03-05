ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ν. Τσάφος: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων – Δεν υπάρχει κίνδυνος για επάρκεια των προϊόντων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 15:54
HELLENiQ ENERGY: Σταθερά στο πλευρό της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και των αθλητών της
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 15:48
Στ. Παπασταύρου για «Πρίνος CO2»: Σημαντική εξέλιξη που συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
05/03/2026 - 15:15
Διεθνείς αγορές: Ανοδικά κινείται το πετρέλαιο, σε θετικό έδαφος οι ευρωπαϊκές μετοχές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/03/2026 - 15:08
Τάκης Θεοδωρικάκος: Έχουμε προετοιμάσει σχέδιο έκτακτων μέτρων για την προστασία των καταναλωτών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 14:29
8η διεθνής έκθεση Verde.Tec 2026: Πράσινες λύσεις, θεσμικός διάλογος και ουσιαστικές συνεργασίες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:48
Ισχυρό αποτύπωμα της ΕΥΔΑΜ στην Κοζάνη: Ευρεία αποδοχή της νέας δράσης για την ενδυνάμωση των τοπικών ΜμΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:23
Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες με το πρόσχημα «υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστή»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:05
Χατζηδάκης: Δεν υπάρχει θέμα ενεργειακής ασφάλειας στη χώρα μας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 12:56
Ν. Παπαθανάσης: Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας μέσω ΕΣΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 12:12
Η Σωληνουργεία Κορίνθου εξαγοράζει μονάδα παραγωγής σωλήνων LSAW στο Ηνωμένο Βασίλειο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
05/03/2026 - 11:22
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ολοκλήρωσε την εξαγορά της Traçim Cement στην ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
05/03/2026 - 10:55
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/03/2026 - 10:23
Όμιλος ΔΕΗ και METLEN Energy & Metals συμπράττουν για την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης έως 1.500MW σε τρεις χώρες
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
05/03/2026 - 10:17
ΕΕ: Νομοθετική πράξη για τον βιομηχανικό επιταχυντή με σκοπό την ενίσχυση της βιομηχανίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/03/2026 - 10:06
GreenTank: Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Ιανουάριος 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/03/2026 - 09:25
Ηλεκτροκίνηση: Σημαντικά οικονομικά οφέλη για εταιρικούς στόλους οχημάτων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/03/2026 - 08:45
Η Πειραιώς ενισχύει τις επενδύσεις σε αγροφωτοβολταϊκούς σταθμούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/03/2026 - 08:25
Η EE δρομολογεί στρατηγικές για τη ναυτιλιακή βιομηχανία και τους λιμένες προκειμένου να τονώσει την ανταγωνιστικότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 08:22
Γιάννης Τριήρης: Μήπως, τελικά, έχουν δίκιο οι «ανησυχούντες»;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
05/03/2026 - 08:10
«Καταφύγιο» για τα νοικοκυριά τα μπλε τιμολόγια ρεύματος- Με χρεώσεις από 9 λεπτά ανά κιλοβατώρα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/03/2026 - 08:07
Καύσιμα: Έλεγχοι στην αγορά, αυξήσεις στην αντλία και μήνυμα Μητσοτάκη κατά της κερδοσκοπίας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/03/2026 - 08:02
Ειδικοί αποκαλύπτουν τις 4 εργασίες συντήρησης που δεν πρέπει να αμελείτε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 06:51
Τα καλοριφέρ ζεσταίνουν πιο γρήγορα το σπίτι αν κάνετε 1 απλή κίνηση πριν τα ανοίξετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 06:51
«Είμαι ενθουσιασμένη με την αντλία θερμότητας - αλλά αντιμετώπισα πολλές δυσκολίες για να την εγκαταστήσω»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 06:51
Σ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα επένδυσε από το 2019 στη διαφοροποίηση των ενεργειακών της πηγών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 15:46
Ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας αξιοποιώντας τεχνολογία της IBM
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/03/2026 - 15:19
ΔΑΠΕΕΠ: Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας και τηλεδιαχείρισης σε σταθμούς ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 14:46
Κ. Χατζηδάκης: Μέσα στην άνοιξη το χωροταξικό για τον τουρισμό και η διαβούλευση για ΑΠΕ-βιομηχανία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 14:14
Η Schneider Electric στο CODE Forum: Η ψηφιοποίηση και η ενεργειακή αποδοτικότητα στο επίκεντρο των σύγχρονων κτιρίων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
04/03/2026 - 13:48

Διεθνείς αγορές: Ανοδικά κινείται το πετρέλαιο, σε θετικό έδαφος οι ευρωπαϊκές μετοχές

Διεθνείς αγορές: Ανοδικά κινείται το πετρέλαιο, σε θετικό έδαφος οι ευρωπαϊκές μετοχές
Newsroom
Πέμπτη, 05/03/2026 - 15:08

Η σύγκρουση στο Ιράν οδήγησε τις τιμές πετρελαίου ανοδικά και σήμερα, διατηρώντας συγκρατημένη πίεση στις ευρωπαϊκές αγορές ύστερα από τις αναφορές για προσπάθειες αποκλιμάκωσης.

Το Ιράν εξαπέλυσε πυραύλους κατά του Ισραήλ νωρίς σήμερα, μόλις λίγες ώρες αφότου η αμερικανική Γερουσία απέρριψε σχέδιο ψηφίσματος με σκοπό να περιοριστούν οι εξουσίες του Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, λόγω της σθεναρής υποστήριξης της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ δήλωσε ότι ο αντίκτυπος της σύγκρουσης στις αγορές ενέργειας θα αποτελεί «μικρό τίμημα» για την επίτευξη των στρατιωτικών στόχων. Ωστόσο η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα είχε προειδοποιήσει ότι ήδη δοκιμάζει την ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας.

Οι εικασίες για την πιθανή ετοιμότηττα του Ιράν να προσέλθει σε συνομιλίες βοήθησαν τους ευρωπαϊκούς χρηματιστηριακούς δείκτες να αντιστρέψουν τις ήπιες, πρωινές τους απώλειες, αν και το ευρώ παρέμενε υπό πίεση καθώς το πετρέλαιο ανήλθε στα 83 δολάρια.

Κάποιοι χρηματιστές δήλωσαν ότι το βελτιωμένο κλίμα παρατηρήθηκε μετά το δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο μυστικοί πράκτορες από το υπουργείο Πληροφοριών του Ιράν εμφανίστηκαν ανοικτοί στην Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ (CIA) προκειμένου να εμπλακούν σε συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου. Πηγή από το ιρανικό υπουργείο Πληροφοριών απέρριψε το δημοσίευμα ως «απόλυτα ψεύδη και ψυχολογικό πόλεμο εν μέσω της σύρραξης», μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε επίσης χθες ότι η κυβέρνηση του Ιράν δεν έχει στείλει κανένα μήνυμα στις ΗΠΑ, διαψεύδοντας δημοσίευμα του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim τις πρώτες πρωινές ώρες. Χθες ο Axios ανέφερε ότι Ιρανοί αξιωματούχοι έστειλαν μηνύματα στην Ουάσιγκτον τις τελευταίες ημέρες, αλλά η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε καμιά απάντηση, επικαλούμενος πηγές του, συμπεριλαμβανομένου Αμερικανού αξιωματούχου.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,3% στις 11:49 ώρα Ελλάδας. Αντέστρεψε κάποιες από τις αρχικές του απώλειες και επέκτεινε τα χθεσινά κέρδη. Οι τράπεζες, που βρέθηκαν στο επίκεντρο κατά το πρόσφατο ξεπούλημα, ενισχύθηκαν νωρίτερα περίπου κατά 0,5%, ενώ οι μετοχές των αεροπορικών εταιριών εμφάνιζαν ανάμικτη εικόνα, με μόνο την Air France να ενισχύεται κατά σχεδόν 1%.

Οι ανησυχίες για την προσφορά ενέργειας συνέχιζαν να οδηγούν ανοδικά το πετρέλαιο και το δολάριο. Το πετρέλαιο μπρεντ, που έχει ενισχυθεί σχεδόν 15% μετά τα αμερικανικά και ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στο Ιράν το σαββατοκύριακο, αυξήθηκε έως τα 84,25 δολάρια το βαρέλι πριν υποχωρήσει στα 83 δολάρια στη διαπραγμάτευσή του στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας, περίπου 300 πετρελαιοφόρα βρίσκονται αυτή τη στιγμή μέσα στο στενό του Χορμούζ, με την είσοδο και την έξοδο των σκαφών από το σημείο αυτό να έχει σχεδόν σταματήσει μετά το ξέσπασμα του πολέμου.

Το δολάριο σημείωσε και πάλι κέρδη. Ο δείκτης δολαρίου, που παρακολουθεί την αξία του αμερικανικού νομίσματος έναντι ενός καλαθιού νομισμάτων, ενισχύθηκε κατά 0,2% στο 98,9. Το ευρώ υποχώρησε κατά 0,2% στο 1,1610 δολάριο, ενώ το γεν υποχώρησε στα 157,20 ανά δολάριο.

