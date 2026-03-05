ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ν. Τσάφος: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων – Δεν υπάρχει κίνδυνος για επάρκεια των προϊόντων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 15:54
HELLENiQ ENERGY: Σταθερά στο πλευρό της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και των αθλητών της
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 15:48
Στ. Παπασταύρου για «Πρίνος CO2»: Σημαντική εξέλιξη που συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
05/03/2026 - 15:15
Διεθνείς αγορές: Ανοδικά κινείται το πετρέλαιο, σε θετικό έδαφος οι ευρωπαϊκές μετοχές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/03/2026 - 15:08
Τάκης Θεοδωρικάκος: Έχουμε προετοιμάσει σχέδιο έκτακτων μέτρων για την προστασία των καταναλωτών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 14:29
8η διεθνής έκθεση Verde.Tec 2026: Πράσινες λύσεις, θεσμικός διάλογος και ουσιαστικές συνεργασίες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:48
Ισχυρό αποτύπωμα της ΕΥΔΑΜ στην Κοζάνη: Ευρεία αποδοχή της νέας δράσης για την ενδυνάμωση των τοπικών ΜμΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:23
Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες με το πρόσχημα «υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστή»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:05
Χατζηδάκης: Δεν υπάρχει θέμα ενεργειακής ασφάλειας στη χώρα μας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 12:56
Ν. Παπαθανάσης: Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας μέσω ΕΣΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 12:12
Η Σωληνουργεία Κορίνθου εξαγοράζει μονάδα παραγωγής σωλήνων LSAW στο Ηνωμένο Βασίλειο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
05/03/2026 - 11:22
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ολοκλήρωσε την εξαγορά της Traçim Cement στην ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
05/03/2026 - 10:55
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/03/2026 - 10:23
Όμιλος ΔΕΗ και METLEN Energy & Metals συμπράττουν για την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης έως 1.500MW σε τρεις χώρες
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
05/03/2026 - 10:17
ΕΕ: Νομοθετική πράξη για τον βιομηχανικό επιταχυντή με σκοπό την ενίσχυση της βιομηχανίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/03/2026 - 10:06
GreenTank: Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Ιανουάριος 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/03/2026 - 09:25
Ηλεκτροκίνηση: Σημαντικά οικονομικά οφέλη για εταιρικούς στόλους οχημάτων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/03/2026 - 08:45
Η Πειραιώς ενισχύει τις επενδύσεις σε αγροφωτοβολταϊκούς σταθμούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/03/2026 - 08:25
Η EE δρομολογεί στρατηγικές για τη ναυτιλιακή βιομηχανία και τους λιμένες προκειμένου να τονώσει την ανταγωνιστικότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 08:22
Γιάννης Τριήρης: Μήπως, τελικά, έχουν δίκιο οι «ανησυχούντες»;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
05/03/2026 - 08:10
«Καταφύγιο» για τα νοικοκυριά τα μπλε τιμολόγια ρεύματος- Με χρεώσεις από 9 λεπτά ανά κιλοβατώρα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/03/2026 - 08:07
Καύσιμα: Έλεγχοι στην αγορά, αυξήσεις στην αντλία και μήνυμα Μητσοτάκη κατά της κερδοσκοπίας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/03/2026 - 08:02
Ειδικοί αποκαλύπτουν τις 4 εργασίες συντήρησης που δεν πρέπει να αμελείτε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 06:51
Τα καλοριφέρ ζεσταίνουν πιο γρήγορα το σπίτι αν κάνετε 1 απλή κίνηση πριν τα ανοίξετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 06:51
«Είμαι ενθουσιασμένη με την αντλία θερμότητας - αλλά αντιμετώπισα πολλές δυσκολίες για να την εγκαταστήσω»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 06:51
Σ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα επένδυσε από το 2019 στη διαφοροποίηση των ενεργειακών της πηγών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 15:46
Ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας αξιοποιώντας τεχνολογία της IBM
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/03/2026 - 15:19
ΔΑΠΕΕΠ: Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας και τηλεδιαχείρισης σε σταθμούς ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 14:46
Κ. Χατζηδάκης: Μέσα στην άνοιξη το χωροταξικό για τον τουρισμό και η διαβούλευση για ΑΠΕ-βιομηχανία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 14:14
Η Schneider Electric στο CODE Forum: Η ψηφιοποίηση και η ενεργειακή αποδοτικότητα στο επίκεντρο των σύγχρονων κτιρίων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
04/03/2026 - 13:48

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ν. Τσάφος: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων – Δεν υπάρχει κίνδυνος για επάρκεια των προϊόντων

Ν. Τσάφος: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων – Δεν υπάρχει κίνδυνος για επάρκεια των προϊόντων
Newsroom
Πέμπτη, 05/03/2026 - 15:54

Η διάρκεια του πολέμου, η ένταση των συγκρούσεων, ενδεχόμενες επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και πιθανές εξελίξεις στα Στενά και στις μεταφορές ενέργειας είναι οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων, όπως ανέφερε σήμερα ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος μιλώντας στον Σκάι.

Ο ίδιος τόνισε ότι ο βασικός κίνδυνος σχετίζεται με την εξέλιξη των διεθνών τιμών και όχι με την επάρκεια των προϊόντων η Ελλάδα που έχει μικρή εξάρτηση από την εμπόλεμη περιοχή -τα ελληνικά διυλιστήρια έχουν εναλλακτικές πηγές προμήθειας ενώ ταυτόχρονα η χώρα εξάγει σημαντικές ποσότητες πετρελαιοειδών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο υφυπουργός, η τιμή του Brent κινείται περίπου στα 85 δολάρια το βαρέλι ενώ πριν από λίγους μήνες ήταν περίπου στα 70 δολάρια, δηλαδή αυξήθηκε κατά 10%-15%. Η άνοδος αυτή δεν μεταφέρεται πλήρως στην αντλία, επειδή πάνω από το 50% της τιμής λιανικής είναι φόροι ενώ παράλληλα η πτώση της ισοτιμίας δολαρίου - ευρώ λειτουργεί ως «μαξιλάρι» για τους καταναλωτές. Πάντως οι τιμές απέχουν ακόμη πολύ από την κρίση του 2022, όταν το πετρέλαιο είχε φτάσει έως και 120 δολάρια.

Αντίστοιχα:

-Για το φυσικό αέριο, στο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο (TTF Ολλανδίας) η τιμή ήταν περίπου 30 Euro/MWh πριν από την κρίση, έχει ανέβει περίπου στα 50 Euro/MWh και πρόσκαιρα άγγιξε και τα 60 Euro/MWh. Παρά την άνοδο, η τιμή κυμαίνεται στα περυσινά επίπεδα και απέχει πολύ από το 2022 όταν είχε φτάσει τα 350 Euro/MWh.

-Για το ηλεκτρικό ρεύμα, η τιμή χονδρικής στο Χρηματιστήριο ήταν τον Ιανουάριο 109 Euro/MWh, το Φεβρουάριο έπεσε στα 78 Euro/MWh και τις τελευταίες ημέρες διαμορφώνεται γύρω στα 100 Euro/MWh. Η τιμή παραμένει κοντά στα επίπεδα των προηγούμενων μηνών και χαμηλότερη από πολλές ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Αυστρία, Βουλγαρία).

Αναφερόμενος στο ρόλο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ο κ. Τσάφος τόνισε ότι όταν μειώνονται οι ΑΠΕ, αυξάνεται η χρήση φυσικού αερίου και ανεβαίνει η τιμή, ενώ αντίστροφα όταν αυξάνεται η παραγωγή ΑΠΕ, μειώνεται η ανάγκη φυσικού αερίου και πέφτει η τιμή. «Η Ελλάδα έχει φτάσει περίπου στο 55% ως προς τη συμμετοχή ΑΠΕ στο σύστημα και έχει μετατραπεί από εισαγωγέας σε εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας», ανέφερε.

Τέλος σημείωσε ότι ο «συναγερμός» τίθεται για το πετρέλαιο αν ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι και για το φυσικό αέριο τα 60 Euro/MWh.

