Το κόστος θέρμανσης αυξάνεται, τέσσερις συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας

Μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, το πετρέλαιο έχει υπερβεί τα 80 δολάρια, ενώ το φυσικό αέριο στην Ευρώπη έχει δει την τιμή σχεδόν να διπλασιάζεται.

Το κόστος θέρμανσης των κατοικιών αυξήθηκε σημάντικα τον φετινό χειμώνα, ακόμη και πριν από τις τελευταίες ραγδαίες εξελίξεις που βυθίζουν ολόκληρη την παγκόσμια κοινότητα σε αβεβαιότητα.

Έκθεση βραχυπρόθεσμων προβλέψεων που είχε δημοσιεύσει τον Νοέμβριο η Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA) προέβλεπε πως η θέρμανση του σπιτιού θα μπορούσε να γίνει σημαντικά ακριβότερη, γεγονός που αποτυπώθηκε εντέλει και στους λογαριασμούς των νοικοκυριών.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά στον προϋπολογισμό ενός νοικοκυριού. Μικρές αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες μπορούν να μειώσουν αισθητά την κατανάλωση και το κόστος θέρμανσης.

Τέσσερις μικρές αλλαγές με μεγάλο αποτέλεσμα

Χαμηλώστε ελαφρώς τον θερμοστάτη

Σύμφωνα με τη British Gas, η μείωση της θερμοκρασίας στον θερμοστάτη κατά μόλις έναν βαθμό Κελσίου μπορεί να μειώσει τον λογαριασμό ενέργειας έως και κατά 10%. Άλλες εκτιμήσεις δείχνουν ότι κάθε βαθμός χαμηλότερης θερμοκρασίας μπορεί να μειώσει την κατανάλωση περίπου κατά 5%.

Αερίστε το σπίτι με έξυπνο τρόπο

Ο αερισμός του σπιτιού είναι απαραίτητος ακόμη και όταν κάνει πολύ κρύο. Συνιστάται να ανοίγουν τα παράθυρα πλήρως δύο έως τρεις φορές την ημέρα για πέντε έως δέκα λεπτά. Με αυτόν τον τρόπο ανανεώνεται ο αέρας χωρίς να χάνεται υπερβολική θερμότητα. Κατά τη διάρκεια του αερισμού, είναι χρήσιμο να μειώνεται προσωρινά η θέρμανση, ώστε το σύστημα να μην αυξήσει άσκοπα την ισχύ του.

Διατηρήστε την ίδια θερμοκρασία σε όλα τα δωμάτια

Η μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των δωματίων μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας. Αν ένα δωμάτιο είναι πολύ πιο κρύο, τα σώματα θέρμανσης στα γειτονικά δωμάτια ενδέχεται να λειτουργούν πιο έντονα για να αντισταθμίσουν τη θερμότητα που χάνεται, ακόμη και αν η πόρτα παραμένει κλειστή.

Μειώστε τη διάρκεια του ντους

Ένα μεγάλο μέρος της κατανάλωσης ενέργειας σε ένα σπίτι - σε ορισμένες περιπτώσεις πάνω από 25% - σχετίζεται με τη θέρμανση νερού. Η μείωση της διάρκειας του καθημερινού ντους μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη μείωση του ετήσιου κόστους ενέργειας.

Πηγή: dagens.com