Το κόστος θέρμανσης αυξάνεται, τέσσερις συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας

Ιράν: Ο στρατός δηλώνει ότι στοχοποίησε πετρελαιοφόρο των ΗΠΑ που «φλέγεται» στον Κόλπο
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 15:46
Στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου ενάμιση χρόνου κινείται η τιμή του πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 15:14
Υπ. Ενέργειας Κατάρ: Ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή θα οδηγήσει σε διακοπή της παραγωγής ενέργειας στον Κόλπο εντός εβδομάδων
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 14:37
«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά», καθησυχάζει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 13:48
Επείγουσα επιστολή της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για τις τιμές καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 13:20
Β. Ορμπάν: Θα σταματήσουμε τη διαμετακόμιση μέσω Ουγγαρίας σημαντικών για την Ουκρανία φορτίων
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 12:42
ΣΑ του ΟΗΕ: Ενέργεια και κρίσιμα ορυκτά στο επίκεντρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 12:03
ΔΕΗ: Νέα άνοδος στον δείκτη ATHEX ESG του Χ.Α.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/03/2026 - 11:40
Ν. Παπαθανάσης: 17 νέα έργα στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA VI-A «Ελλάδα – Αλβανία 2021-2027»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 11:09
Η πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ για αναθεώρηση του πρωτογενούς συντελεστή ηλεκτρικής ενέργειας στον ΚΕΝΑΚ, στη Βουλή από τον Χ. Μαμουλάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 10:40
Π. Κουκουλόπουλος: Οικονομία και κοινωνία ασφυκτιούν, εξαρτημένες από το εισαγόμενο φυσικό αέριο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 10:16
Η Principia στις FT1000: Europe’s Fastest-Growing Companies 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/03/2026 - 10:02
Στ. Παπασταύρου: Οι ενεργειακές συμφωνίες με CHEVRON βάζουν τα θεμέλια η Ελλάδα να γίνει χώρα-παραγωγός φυσικού αερίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 09:43
Οι ισχυρές επιδόσεις της Viohalco επιβεβαιώνουν τη σταθερή δυναμική ανάπτυξη
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
06/03/2026 - 09:34
Βράβευση για το έργο του ΚΑΠΕ "Αη Στράτης - Πράσινο Νησί" στα Green Awards 2026
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
06/03/2026 - 08:47
Οι ΗΠΑ επιτρέπουν προσωρινά παραδόσεις ρωσικού πετρελαίου στην Ινδία
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 08:38
Το φυσικό αέριο έφτασε και στην Άμφισσα – Ολοκληρώνεται ο κύκλος των συγχρηματοδοτούμενων έργων στη Στερεά Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 08:26
Γιάννης Τριήρης: Πολιτική σάτιρα και δικαστικές απειλές – Από τον Αριστοφάνη στις αγωγές SLAPP
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
06/03/2026 - 08:15
Καύσιμα: Πόσο μπορεί να φθάσουν οι τιμές-Τι λέει η αγορά για ενδεχόμενο πλαφόν στο κέρδος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 08:11
ΑΔΜΗΕ: Διεθνής διαγωνισμός 291 εκατ. ευρώ για τη διασύνδεση των νησιών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
06/03/2026 - 08:07
Ο μεγαλύτερος ενεργειακός «κλέφτης»: Καταναλώνει τρεις φορές περισσότερο ρεύμα από το ψυγείο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/03/2026 - 07:06
Αυτές είναι οι επόμενες χώρες που θα αναγκαστούν να «παγώσουν» την παραγωγή πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 07:05
Το κόστος θέρμανσης αυξάνεται, τέσσερις συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/03/2026 - 07:05
Ν. Τσάφος: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων – Δεν υπάρχει κίνδυνος για επάρκεια των προϊόντων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 15:54
HELLENiQ ENERGY: Σταθερά στο πλευρό της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και των αθλητών της
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 15:48
Στ. Παπασταύρου για «Πρίνος CO2»: Σημαντική εξέλιξη που συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
05/03/2026 - 15:15
Διεθνείς αγορές: Ανοδικά κινείται το πετρέλαιο, σε θετικό έδαφος οι ευρωπαϊκές μετοχές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/03/2026 - 15:08
Τάκης Θεοδωρικάκος: Έχουμε προετοιμάσει σχέδιο έκτακτων μέτρων για την προστασία των καταναλωτών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 14:29
8η διεθνής έκθεση Verde.Tec 2026: Πράσινες λύσεις, θεσμικός διάλογος και ουσιαστικές συνεργασίες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:48
Ισχυρό αποτύπωμα της ΕΥΔΑΜ στην Κοζάνη: Ευρεία αποδοχή της νέας δράσης για την ενδυνάμωση των τοπικών ΜμΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:23

Το κόστος θέρμανσης αυξάνεται, τέσσερις συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας
Umar Farooq on Unsplash
Newsroom
Παρασκευή, 06/03/2026 - 07:05

Μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, το πετρέλαιο έχει υπερβεί τα 80 δολάρια, ενώ το φυσικό αέριο στην Ευρώπη έχει δει την τιμή σχεδόν να διπλασιάζεται.

Το κόστος θέρμανσης των κατοικιών αυξήθηκε σημάντικα τον φετινό χειμώνα, ακόμη και πριν από τις τελευταίες ραγδαίες εξελίξεις που βυθίζουν ολόκληρη την παγκόσμια κοινότητα σε αβεβαιότητα.

Έκθεση βραχυπρόθεσμων προβλέψεων που είχε δημοσιεύσει τον Νοέμβριο η Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA) προέβλεπε πως η θέρμανση του σπιτιού θα μπορούσε να γίνει σημαντικά ακριβότερη, γεγονός που αποτυπώθηκε εντέλει και στους λογαριασμούς των νοικοκυριών.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά στον προϋπολογισμό ενός νοικοκυριού. Μικρές αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες μπορούν να μειώσουν αισθητά την κατανάλωση και το κόστος θέρμανσης.

Τέσσερις μικρές αλλαγές με μεγάλο αποτέλεσμα

Χαμηλώστε ελαφρώς τον θερμοστάτη

Σύμφωνα με τη British Gas, η μείωση της θερμοκρασίας στον θερμοστάτη κατά μόλις έναν βαθμό Κελσίου μπορεί να μειώσει τον λογαριασμό ενέργειας έως και κατά 10%. Άλλες εκτιμήσεις δείχνουν ότι κάθε βαθμός χαμηλότερης θερμοκρασίας μπορεί να μειώσει την κατανάλωση περίπου κατά 5%.

Αερίστε το σπίτι με έξυπνο τρόπο

Ο αερισμός του σπιτιού είναι απαραίτητος ακόμη και όταν κάνει πολύ κρύο. Συνιστάται να ανοίγουν τα παράθυρα πλήρως δύο έως τρεις φορές την ημέρα για πέντε έως δέκα λεπτά. Με αυτόν τον τρόπο ανανεώνεται ο αέρας χωρίς να χάνεται υπερβολική θερμότητα. Κατά τη διάρκεια του αερισμού, είναι χρήσιμο να μειώνεται προσωρινά η θέρμανση, ώστε το σύστημα να μην αυξήσει άσκοπα την ισχύ του.

Διατηρήστε την ίδια θερμοκρασία σε όλα τα δωμάτια

Η μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των δωματίων μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας. Αν ένα δωμάτιο είναι πολύ πιο κρύο, τα σώματα θέρμανσης στα γειτονικά δωμάτια ενδέχεται να λειτουργούν πιο έντονα για να αντισταθμίσουν τη θερμότητα που χάνεται, ακόμη και αν η πόρτα παραμένει κλειστή.

Μειώστε τη διάρκεια του ντους

Ένα μεγάλο μέρος της κατανάλωσης ενέργειας σε ένα σπίτι - σε ορισμένες περιπτώσεις πάνω από 25% - σχετίζεται με τη θέρμανση νερού. Η μείωση της διάρκειας του καθημερινού ντους μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη μείωση του ετήσιου κόστους ενέργειας.

Πηγή: dagens.com

Τελευταία τροποποίηση στις 06/03/2026 - 07:05

