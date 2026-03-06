Το φυσικό αέριο έφτασε και στην Άμφισσα – Ολοκληρώνεται ο κύκλος των συγχρηματοδοτούμενων έργων στη Στερεά Ελλάδα

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ιράν: Ο στρατός δηλώνει ότι στοχοποίησε πετρελαιοφόρο των ΗΠΑ που «φλέγεται» στον Κόλπο
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 15:46
Στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου ενάμιση χρόνου κινείται η τιμή του πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 15:14
Υπ. Ενέργειας Κατάρ: Ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή θα οδηγήσει σε διακοπή της παραγωγής ενέργειας στον Κόλπο εντός εβδομάδων
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 14:37
«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά», καθησυχάζει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 13:48
Επείγουσα επιστολή της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για τις τιμές καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 13:20
Β. Ορμπάν: Θα σταματήσουμε τη διαμετακόμιση μέσω Ουγγαρίας σημαντικών για την Ουκρανία φορτίων
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 12:42
ΣΑ του ΟΗΕ: Ενέργεια και κρίσιμα ορυκτά στο επίκεντρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 12:03
ΔΕΗ: Νέα άνοδος στον δείκτη ATHEX ESG του Χ.Α.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/03/2026 - 11:40
Ν. Παπαθανάσης: 17 νέα έργα στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA VI-A «Ελλάδα – Αλβανία 2021-2027»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 11:09
Η πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ για αναθεώρηση του πρωτογενούς συντελεστή ηλεκτρικής ενέργειας στον ΚΕΝΑΚ, στη Βουλή από τον Χ. Μαμουλάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 10:40
Π. Κουκουλόπουλος: Οικονομία και κοινωνία ασφυκτιούν, εξαρτημένες από το εισαγόμενο φυσικό αέριο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 10:16
Η Principia στις FT1000: Europe’s Fastest-Growing Companies 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/03/2026 - 10:02
Στ. Παπασταύρου: Οι ενεργειακές συμφωνίες με CHEVRON βάζουν τα θεμέλια η Ελλάδα να γίνει χώρα-παραγωγός φυσικού αερίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 09:43
Οι ισχυρές επιδόσεις της Viohalco επιβεβαιώνουν τη σταθερή δυναμική ανάπτυξη
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
06/03/2026 - 09:34
Βράβευση για το έργο του ΚΑΠΕ "Αη Στράτης - Πράσινο Νησί" στα Green Awards 2026
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
06/03/2026 - 08:47
Οι ΗΠΑ επιτρέπουν προσωρινά παραδόσεις ρωσικού πετρελαίου στην Ινδία
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 08:38
Το φυσικό αέριο έφτασε και στην Άμφισσα – Ολοκληρώνεται ο κύκλος των συγχρηματοδοτούμενων έργων στη Στερεά Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 08:26
Γιάννης Τριήρης: Πολιτική σάτιρα και δικαστικές απειλές – Από τον Αριστοφάνη στις αγωγές SLAPP
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
06/03/2026 - 08:15
Καύσιμα: Πόσο μπορεί να φθάσουν οι τιμές-Τι λέει η αγορά για ενδεχόμενο πλαφόν στο κέρδος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 08:11
ΑΔΜΗΕ: Διεθνής διαγωνισμός 291 εκατ. ευρώ για τη διασύνδεση των νησιών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
06/03/2026 - 08:07
Ο μεγαλύτερος ενεργειακός «κλέφτης»: Καταναλώνει τρεις φορές περισσότερο ρεύμα από το ψυγείο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/03/2026 - 07:06
Αυτές είναι οι επόμενες χώρες που θα αναγκαστούν να «παγώσουν» την παραγωγή πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 07:05
Το κόστος θέρμανσης αυξάνεται, τέσσερις συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/03/2026 - 07:05
Ν. Τσάφος: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων – Δεν υπάρχει κίνδυνος για επάρκεια των προϊόντων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 15:54
HELLENiQ ENERGY: Σταθερά στο πλευρό της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και των αθλητών της
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 15:48
Στ. Παπασταύρου για «Πρίνος CO2»: Σημαντική εξέλιξη που συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
05/03/2026 - 15:15
Διεθνείς αγορές: Ανοδικά κινείται το πετρέλαιο, σε θετικό έδαφος οι ευρωπαϊκές μετοχές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/03/2026 - 15:08
Τάκης Θεοδωρικάκος: Έχουμε προετοιμάσει σχέδιο έκτακτων μέτρων για την προστασία των καταναλωτών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 14:29
8η διεθνής έκθεση Verde.Tec 2026: Πράσινες λύσεις, θεσμικός διάλογος και ουσιαστικές συνεργασίες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:48
Ισχυρό αποτύπωμα της ΕΥΔΑΜ στην Κοζάνη: Ευρεία αποδοχή της νέας δράσης για την ενδυνάμωση των τοπικών ΜμΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:23

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Το φυσικό αέριο έφτασε και στην Άμφισσα – Ολοκληρώνεται ο κύκλος των συγχρηματοδοτούμενων έργων στη Στερεά Ελλάδα

Το φυσικό αέριο έφτασε και στην Άμφισσα – Ολοκληρώνεται ο κύκλος των συγχρηματοδοτούμενων έργων στη Στερεά Ελλάδα
Newsroom
Παρασκευή, 06/03/2026 - 08:26
  • Η τελετή αφής φλόγας φυσικού αερίου στην Άμφισσα πραγματοποιήθηκε από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της Enaon EDA, Fr. Zanninotti, παρουσία του Υφυπουργού Δικαιοσύνης, του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας και του Δημάρχου Δελφών
  • Οι κατασκευαστικές εργασίες θα συνεχιστούν και μετά την ολοκλήρωση των συγχρηματοδοτούμενων έργων, εξασφαλίζοντας την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Στερεάς Ελλάδας

Στην ενεργοποίηση του πρώτου τμήματος του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Άμφισσα προχώρησε η Enaon EDA, θυγατρική της Enaon του ομίλου Italgas, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός σημαντικού κεφαλαίου για την ενεργειακή αναβάθμιση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Μετά τη Χαλκίδα, τη Θήβα, τη Λαμία, τη Λιβαδειά και το Καρπενήσι, η Άμφισσα αποτελεί τον έκτο και τελευταίο «σταθμό» του έργου της εταιρείας για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, προσφέροντας στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις της περιοχής πρόσβαση σε πιο σύγχρονη, πιο ανθεκτική και πιο καθαρή μορφή ενέργειας.

Η τελετή αφής φλόγας φυσικού αερίου στην Άμφισσα πραγματοποιήθηκε χθες από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της Enaon EDA, κα Francesca Zanninotti, παρουσία του Υφυπουργού Δικαιοσύνης και βουλευτή Φωκίδας κ. Ιωάννη Μπούγα, του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνη Σπανού, του Δημάρχου Δελφών, κ. Παναγιώτη Ταγκαλή, καθώς και εκπροσώπων τοπικών φορέων.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Enaon EDA, κα Francesca Zanninotti υπογράμμισε: «Με την ενεργοποίηση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Άμφισσα, ολοκληρώνεται ένας σημαντικός κύκλος του έργου μας για τη Στερεά Ελλάδα, καθώς το φυσικό αέριο είναι πλέον πραγματικότητα και στις έξι πόλεις όπου δραστηριοποιούμαστε, δημιουργώντας νέες προοπτικές για τους κατοίκους της περιοχής. Με την αμέριστη στήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και τα συγχρηματοδοτούμενα έργα υποδομής, έχουν ήδη κατασκευαστεί συνολικά 265 χιλιόμετρα δικτύου και ειδικές υποδομές για νοσοκομεία, δημοτικά κτίρια, εγκαταστάσεις και βιομηχανικές περιοχές. Μάλιστα, στη Στερεά Ελλάδα, το δίκτυο τροφοδοτεί το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής βιομηχανίας, με 96 βιομηχανίες να χρησιμοποιούν φυσικό αέριο. Η εταιρεία δεσμεύεται να συνεχίσει την αποστολή της και μετά την ολοκλήρωση των συγχρηματοδοτούμενων έργων, εξασφαλίζοντας ότι οι ενεργειακές ανάγκες της περιοχής καλύπτονται αποτελεσματικά, με γνώμονα τη δημιουργία βιώσιμης αξίας στις τοπικές κοινωνίες».

Photo_1_Amfissa.JPG

Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης και βουλευτής Φωκίδας κ. Ιωάννης Μπούγας τόνισε: «Το φυσικό αέριο στην Άμφισσα αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη σοβαρή ενεργειακή υποδομή. Οι οικιακοί καταναλωτές, οι επιχειρήσεις και οι κοινωφελείς εγκαταστάσεις της πόλης θα έχουν καθαρή και προσιτή οικονομικά ενέργεια με θετικές συνέπειες στο περιβάλλον και στην οικονομία. Ταυτόχρονα προκύπτουν σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης μιας τοπικής επαγγελματικής δραστηριότητας που αφορά στις συνδέσεις. Αναμφισβήτητα, η φλόγα του φυσικού αερίου που ανάψαμε μπορεί να φωτίσει μια νέα εποχή για την Άμφισσα και τη Φωκίδα».

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνης Σπανός δήλωσε: «Ανάψαμε τη φλόγα του φυσικού αερίου και στην Άμφισσα! Μετά τη Χαλκίδα, τη Θήβα, τη Λαμία, τη Λιβαδειά και το Καρπενήσι, ήρθε η ώρα και για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις της περιοχής να αποκτήσουν πρόσβαση σε πιο σύγχρονη, πιο ανθεκτική και πιο καθαρή μορφή ενέργειας! Ολοκληρώνουμε πλέον έναν μακρόπνοο σχεδιασμό, στον οποίο τολμήσαμε να πρωτοστατήσουμε και να αναλάβουμε τη συγχρηματοδότηση του έργου, από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειάς μας. Κίνηση απολύτως καταλυτική και κρίσιμη για να κατασκευαστούν συνολικά 265 χιλιόμετρα δικτύου στην Στερεά Ελλάδα, αλλά και ειδικές υποδομές για νοσοκομεία και βιομηχανικές περιοχές».

Ο Δήμαρχος Δελφών, κ. Παναγιώτης Ταγκαλής σημείωσε:
«Σήμερα είναι μία πολύ σημαντική ημέρα για την πόλη της Άμφισσας, μία από εκείνες τις ημέρες που χωρίζουν το πριν από το μετά μίας τοπικής κοινωνίας. Η έλευση του φυσικού αερίου αποτελεί ένα έργο ανάπτυξης και άμεσης ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας, δίνοντας τη δυνατότητα στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να σχεδιάσουν με άλλα δεδομένα την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Παράλληλα, συνολικά ως τόπος, συμβάλλουμε με έναν ακόμα τρόπο στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, στρεφόμενοι σε φιλικότερους για το περιβάλλον πόρους ενέργειας. Ευχαριστούμε όλους όσοι εργάστηκαν ώστε να φτάσουμε στη σημερινή κομβικής σημασίας ημέρα για την Άμφισσα, την εταιρεία Enaon EDA που ανέπτυξε το δίκτυο διανομής στην Άμφισσα, καθώς και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η οποία υπήρξε πολύτιμος συνοδοιπόρος-χρηματοδότης για την υλοποίηση του έργου».

Με την ενεργοποίηση του πρώτου τμήματος του δικτύου στην Άμφισσα ξεκινούν και οι συνδέσεις των πρώτων καταναλωτών. Μέχρι σήμερα, έχουν κατασκευαστεί περίπου 7 χιλιόμετρα δικτύου, ενώ εντός του έτους προγραμματίζεται η κατασκευή επιπλέον 10 χιλιομέτρων, με στόχο την κάλυψη σχεδόν του 50% του πληθυσμού της πόλης. Οι εργασίες θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, ώστε να επεκταθεί περαιτέρω το δίκτυο και να καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες της περιοχής.

Το έργο ανάπτυξης υποδομών διανομών φυσικού αερίου στην Άμφισσα και το Καρπενήσι, με κύριο του έργου την Enaon EDA, έχει συνολικό προϋπολογισμό 3,97 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από ίδια κεφάλαια της εταιρείας και πόρους του ΕΣΠΑ, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το έργο ξεκίνησε με πόρους του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και θα ολοκληρωθεί μέσω του Προγράμματος Στερεά Ελλάδα 2021-2027.

Και στις έξι πόλεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία έχουν ήδη υλοποιηθεί συγχρηματοδοτούμενα έργα κατασκευής δικτύου ύψους 22 εκατ. ευρώ, από ένα συνολικό πρόγραμμα άνω των 36 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ένα σύγχρονο και αξιόπιστο ενεργειακό δίκτυο που εξυπηρετεί τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών με τη χρήση του φυσικού αερίου σήμερα και θέτει τις βάσεις για το ενεργειακό σύστημα του αύριο, με δυνατότητα αξιοποίησης και ανανεώσιμων αερίων όπως το βιομεθάνιο.

Στη Χαλκίδα και τη Θήβα το δίκτυο έχει ήδη ολοκληρωθεί σχεδόν στο σύνολό του. Στη Λαμία, τη Λιβαδειά και το Καρπενήσι η υποδομή έχει αναπτυχθεί, ενώ έχει ενεργοποιηθεί ένα σημαντικό μέρος του δικτύου το οποίο και συνεχίζει να επεκτείνεται. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εταιρείας, περισσότεροι από 23.000 καταναλωτές στη Στερεά Ελλάδα θα είναι συνδεδεμένοι με το δίκτυο έως το 2030.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων έργων, υπάρχει για όλους τους οικιακούς και εμπορικούς καταναλωτές 100% έκπτωση στα τέλη σύνδεσης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Καύσιμα: Πόσο μπορεί να φθάσουν οι τιμές-Τι λέει η αγορά για ενδεχόμενο πλαφόν στο κέρδος
Καύσιμα: Πόσο μπορεί να φθάσουν οι τιμές-Τι λέει η αγορά για ενδεχόμενο πλαφόν στο κέρδος 06 Μαρτίου 2026
Επείγουσα επιστολή της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για τις τιμές καυσίμων 06 Μαρτίου 2026
Επείγουσα επιστολή της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για τις τιμές καυσίμων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Β. Ορμπάν: Θα σταματήσουμε τη διαμετακόμιση μέσω Ουγγαρίας σημαντικών για την Ουκρανία φορτίων
ΚΟΣΜΟΣ

Β. Ορμπάν: Θα σταματήσουμε τη διαμετακόμιση μέσω Ουγγαρίας σημαντικών για την Ουκρανία φορτίων

Π. Κουκουλόπουλος: Οικονομία και κοινωνία ασφυκτιούν, εξαρτημένες από το εισαγόμενο φυσικό αέριο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Π. Κουκουλόπουλος: Οικονομία και κοινωνία ασφυκτιούν, εξαρτημένες από το εισαγόμενο φυσικό αέριο

Στ. Παπασταύρου: Οι ενεργειακές συμφωνίες με CHEVRON βάζουν τα θεμέλια η Ελλάδα να γίνει χώρα-παραγωγός φυσικού αερίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στ. Παπασταύρου: Οι ενεργειακές συμφωνίες με CHEVRON βάζουν τα θεμέλια η Ελλάδα να γίνει χώρα-παραγωγός φυσικού αερίου

Παπασταύρου: Οι συμφωνίες με Chevron-Helleniq Energy ανοίγουν τον δρόμο, ώστε η χώρα μας να γίνει παραγωγός φυσικού αερίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Οι συμφωνίες με Chevron-Helleniq Energy ανοίγουν τον δρόμο, ώστε η χώρα μας να γίνει παραγωγός φυσικού αερίου

Έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη συμμετοχή ΡΑΑΕΥ, Motor Oil και ΕΛΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη συμμετοχή ΡΑΑΕΥ, Motor Oil και ΕΛΠΕ

Νέο άλμα άνω του 30% στην τιμή του ευρωπαϊκού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Νέο άλμα άνω του 30% στην τιμή του ευρωπαϊκού αερίου