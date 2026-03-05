ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ν. Τσάφος: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων – Δεν υπάρχει κίνδυνος για επάρκεια των προϊόντων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 15:54
HELLENiQ ENERGY: Σταθερά στο πλευρό της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και των αθλητών της
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 15:48
Στ. Παπασταύρου για «Πρίνος CO2»: Σημαντική εξέλιξη που συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
05/03/2026 - 15:15
Διεθνείς αγορές: Ανοδικά κινείται το πετρέλαιο, σε θετικό έδαφος οι ευρωπαϊκές μετοχές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/03/2026 - 15:08
Τάκης Θεοδωρικάκος: Έχουμε προετοιμάσει σχέδιο έκτακτων μέτρων για την προστασία των καταναλωτών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 14:29
8η διεθνής έκθεση Verde.Tec 2026: Πράσινες λύσεις, θεσμικός διάλογος και ουσιαστικές συνεργασίες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:48
Ισχυρό αποτύπωμα της ΕΥΔΑΜ στην Κοζάνη: Ευρεία αποδοχή της νέας δράσης για την ενδυνάμωση των τοπικών ΜμΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:23
Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες με το πρόσχημα «υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστή»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:05
Χατζηδάκης: Δεν υπάρχει θέμα ενεργειακής ασφάλειας στη χώρα μας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 12:56
Ν. Παπαθανάσης: Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας μέσω ΕΣΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 12:12
Η Σωληνουργεία Κορίνθου εξαγοράζει μονάδα παραγωγής σωλήνων LSAW στο Ηνωμένο Βασίλειο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
05/03/2026 - 11:22
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ολοκλήρωσε την εξαγορά της Traçim Cement στην ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
05/03/2026 - 10:55
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/03/2026 - 10:23
Όμιλος ΔΕΗ και METLEN Energy & Metals συμπράττουν για την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης έως 1.500MW σε τρεις χώρες
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
05/03/2026 - 10:17
ΕΕ: Νομοθετική πράξη για τον βιομηχανικό επιταχυντή με σκοπό την ενίσχυση της βιομηχανίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/03/2026 - 10:06
GreenTank: Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Ιανουάριος 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/03/2026 - 09:25
Ηλεκτροκίνηση: Σημαντικά οικονομικά οφέλη για εταιρικούς στόλους οχημάτων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/03/2026 - 08:45
Η Πειραιώς ενισχύει τις επενδύσεις σε αγροφωτοβολταϊκούς σταθμούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/03/2026 - 08:25
Η EE δρομολογεί στρατηγικές για τη ναυτιλιακή βιομηχανία και τους λιμένες προκειμένου να τονώσει την ανταγωνιστικότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 08:22
Γιάννης Τριήρης: Μήπως, τελικά, έχουν δίκιο οι «ανησυχούντες»;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
05/03/2026 - 08:10
«Καταφύγιο» για τα νοικοκυριά τα μπλε τιμολόγια ρεύματος- Με χρεώσεις από 9 λεπτά ανά κιλοβατώρα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/03/2026 - 08:07
Καύσιμα: Έλεγχοι στην αγορά, αυξήσεις στην αντλία και μήνυμα Μητσοτάκη κατά της κερδοσκοπίας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/03/2026 - 08:02
Ειδικοί αποκαλύπτουν τις 4 εργασίες συντήρησης που δεν πρέπει να αμελείτε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 06:51
Τα καλοριφέρ ζεσταίνουν πιο γρήγορα το σπίτι αν κάνετε 1 απλή κίνηση πριν τα ανοίξετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 06:51
«Είμαι ενθουσιασμένη με την αντλία θερμότητας - αλλά αντιμετώπισα πολλές δυσκολίες για να την εγκαταστήσω»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 06:51
Σ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα επένδυσε από το 2019 στη διαφοροποίηση των ενεργειακών της πηγών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 15:46
Ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας αξιοποιώντας τεχνολογία της IBM
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/03/2026 - 15:19
ΔΑΠΕΕΠ: Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας και τηλεδιαχείρισης σε σταθμούς ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 14:46
Κ. Χατζηδάκης: Μέσα στην άνοιξη το χωροταξικό για τον τουρισμό και η διαβούλευση για ΑΠΕ-βιομηχανία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 14:14
Η Schneider Electric στο CODE Forum: Η ψηφιοποίηση και η ενεργειακή αποδοτικότητα στο επίκεντρο των σύγχρονων κτιρίων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
04/03/2026 - 13:48

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

HELLENiQ ENERGY: Σταθερά στο πλευρό της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και των αθλητών της

HELLENiQ ENERGY: Σταθερά στο πλευρό της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και των αθλητών της
Newsroom
Πέμπτη, 05/03/2026 - 15:48

Το παρών θα δώσει η Ελλάδα στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο -Κορτίνα 2026, που θα διεξαχθούν από τις 6 έως τις 15 Μαρτίου, με την HELLENiQ ENERGY να στηρίζει την ελληνική αποστολή ως Χρυσός Χορηγός της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής.

Συγκεκριμένα, τη χώρα μας θα εκπροσωπήσουν η Παραολυμπιονίκης Εύα Νίκου, μαζί με τον συνοδό της Δημήτρη Προφέντζα, στο Αλπικό Σκι, καθώς και ο Κωνσταντίνος Πετράκης, παραολυμπιακός αθλητής στο Snowboard, μεταφέροντας το ελληνικό μήνυμα δύναμης, ισότητας και επιμονής σε μία κορυφαία διεθνή διοργάνωση. Οι παρουσίες αυτές σκιαγραφούν τη σύγχρονη εικόνα του ελληνικού παραολυμπιακού αθλητισμού και ενισχύουν τη θέση της Ελλάδας σε ένα διεθνές περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων.

2.epe_.jpeg

Οι Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες, που θα διεξαχθούν στην Ιταλία, είναι το μεγαλύτερο παγκόσμιο αθλητικό γεγονός για αθλητές με αναπηρία, αναδεικνύοντας το δικαίωμα στην ισότιμη συμμετοχή και τη διαμόρφωση μίας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς.

Η HELLENiQ ENERGY στέκεται αρωγός στην προσπάθεια των αθλητών μας που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στην κορυφαία διοργάνωση παραολυμπιακού αθλητισμού, ενισχύοντας την προετοιμασία και τη διεθνή τους παρουσία. Παράλληλα, συμβάλλει με διαδοχικές δράσεις στην ανάδειξη των αξιών της ισότητας, της συμπερίληψης και του σεβασμού στη διαφορετικότητα που πρεσβεύει το Παραολυμπιακό Κίνημα.

Η επίσημη παρουσίαση της Ελληνικής Παραολυμπιακής Ομάδας πραγματοποιήθηκε στο “The Ellinikon Experience Centre”, παρουσία της διοίκησης της Παραολυμπιακής Επιτροπής, εκπροσώπων της HELLENiQ ENERGY, των αθλητών και συνοδών τους και πλήθους προσκεκλημένων.

1.epe_.jpeg

Εκ μέρους της HELLENiQ ENERGY, ευχές για καλή επιτυχία στην ελληνική αποστολή έδωσε, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων, Σωτήρης Αναστασιάδης: «Σήμερα τιμούμε ένα ταξίδι επιμονής, πίστης και αφοσίωσης στον στόχο. Καθώς ταξιδεύετε για την Κόρτινα για τους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες 2026, να θυμάστε ότι είμαστε όλοι δίπλα σας. Πιστεύουμε βαθιά σε εσάς και στο Παραολυμπιακό ιδεώδες, σε έναν αθλητισμό που εμπνέει, ενώνει και αναδεικνύει το καλύτερο πρόσωπο της κοινωνίας μας. Σας εύχομαι από καρδιάς να ζήσετε δυνατές στιγμές και να κατακτήσετε τους στόχους σας. Όμως, πέρα από κάθε μετάλλιο, το μεγαλύτερο βάθρο το έχετε ήδη κατακτήσει, μέσα από το παράδειγμα που δίνετε σε όλους μας».

Χαιρετίζοντας την ελληνική αποστολή για το Μιλάνο, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, Γιώργος Καπελλάκης, δήλωσε: «Με ιδιαίτερη χαρά και αισιοδοξία προσβλέπουμε στη συμμετοχή της ελληνικής αποστολής στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο–Κορτίνα 2026. Οι αθλητές μας έχουν αποδείξει ότι με πίστη, επιμονή και συστηματική προετοιμασία μπορούν να ξεπερνούν κάθε εμπόδιο και να εκπροσωπούν επάξια τη χώρα μας στο υψηλότερο διεθνές επίπεδο. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη HELLENiQ ENERGY για τη σταθερή και ουσιαστική στήριξή της. Η συμβολή της ενισχύει την παρουσία των αθλητών μας στη διεθνή σκηνή και μας δίνει τη δυνατότητα να συνεχίζουμε με αυτοπεποίθηση το έργο μας».

Χρυσός Χορηγός της ΕΠΕ η HELLENiQ ENERGY – Δράσεις ευαισθητοποίησης σε όλη την Ελλάδα

Η HELLENiQ ENERGY βρίσκεται στο πλευρό της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής από το 2018, αναλαμβάνοντας από το 2021 τον ρόλο του Μεγάλου Χορηγού και, από το 2025, εκείνον του Χρυσού Χορηγού, με στόχο να συμβάλλει διαχρονικά και ουσιαστικά στην διάδοση του Παραολυμπιακού Κινήματος στη χώρα.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, η HELLENiQ ENERGY και η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή έχουν υλοποιήσει τα τελευταία χρόνια πλήθος δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ασπρόπυργο. Ξεχωρίζουν τα «Παραολυμπιακά Πανοράματα», μέσω των οποίων εκατοντάδες μαθητές και πολίτες έρχονται σε άμεση επαφή με τα παραολυμπιακά αθλήματα, καλλιεργώντας τις αξίες της συμμετοχής, της αποδοχής και του «ευ αγωνίζεσθαι».

ddfsr.jpg

Ο αθλητισμός ως μοχλός κοινωνικής προόδου

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας της HELLENiQ ENERGY, το οποίο δίνει έμφαση στον αθλητισμό ως φορέα κοινωνικής συνοχής και ίσων ευκαιριών. Με συνέπεια και όραμα, ο Όμιλος παραμένει δίπλα στις Ελληνίδες και τους Έλληνες αθλητές, που εμπνέουν με την προσπάθεια και το παράδειγμά τους.

