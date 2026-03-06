ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ιράν: Ο στρατός δηλώνει ότι στοχοποίησε πετρελαιοφόρο των ΗΠΑ που «φλέγεται» στον Κόλπο
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 15:46
Στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου ενάμιση χρόνου κινείται η τιμή του πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 15:14
Υπ. Ενέργειας Κατάρ: Ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή θα οδηγήσει σε διακοπή της παραγωγής ενέργειας στον Κόλπο εντός εβδομάδων
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 14:37
«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά», καθησυχάζει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 13:48
Επείγουσα επιστολή της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για τις τιμές καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 13:20
Β. Ορμπάν: Θα σταματήσουμε τη διαμετακόμιση μέσω Ουγγαρίας σημαντικών για την Ουκρανία φορτίων
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 12:42
ΣΑ του ΟΗΕ: Ενέργεια και κρίσιμα ορυκτά στο επίκεντρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 12:03
ΔΕΗ: Νέα άνοδος στον δείκτη ATHEX ESG του Χ.Α.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/03/2026 - 11:40
Ν. Παπαθανάσης: 17 νέα έργα στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA VI-A «Ελλάδα – Αλβανία 2021-2027»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 11:09
Η πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ για αναθεώρηση του πρωτογενούς συντελεστή ηλεκτρικής ενέργειας στον ΚΕΝΑΚ, στη Βουλή από τον Χ. Μαμουλάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 10:40
Π. Κουκουλόπουλος: Οικονομία και κοινωνία ασφυκτιούν, εξαρτημένες από το εισαγόμενο φυσικό αέριο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 10:16
Η Principia στις FT1000: Europe’s Fastest-Growing Companies 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/03/2026 - 10:02
Στ. Παπασταύρου: Οι ενεργειακές συμφωνίες με CHEVRON βάζουν τα θεμέλια η Ελλάδα να γίνει χώρα-παραγωγός φυσικού αερίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 09:43
Οι ισχυρές επιδόσεις της Viohalco επιβεβαιώνουν τη σταθερή δυναμική ανάπτυξη
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
06/03/2026 - 09:34
Βράβευση για το έργο του ΚΑΠΕ "Αη Στράτης - Πράσινο Νησί" στα Green Awards 2026
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
06/03/2026 - 08:47
Οι ΗΠΑ επιτρέπουν προσωρινά παραδόσεις ρωσικού πετρελαίου στην Ινδία
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 08:38
Το φυσικό αέριο έφτασε και στην Άμφισσα – Ολοκληρώνεται ο κύκλος των συγχρηματοδοτούμενων έργων στη Στερεά Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 08:26
Γιάννης Τριήρης: Πολιτική σάτιρα και δικαστικές απειλές – Από τον Αριστοφάνη στις αγωγές SLAPP
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
06/03/2026 - 08:15
Καύσιμα: Πόσο μπορεί να φθάσουν οι τιμές-Τι λέει η αγορά για ενδεχόμενο πλαφόν στο κέρδος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 08:11
ΑΔΜΗΕ: Διεθνής διαγωνισμός 291 εκατ. ευρώ για τη διασύνδεση των νησιών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
06/03/2026 - 08:07
Ο μεγαλύτερος ενεργειακός «κλέφτης»: Καταναλώνει τρεις φορές περισσότερο ρεύμα από το ψυγείο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/03/2026 - 07:06
Αυτές είναι οι επόμενες χώρες που θα αναγκαστούν να «παγώσουν» την παραγωγή πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 07:05
Το κόστος θέρμανσης αυξάνεται, τέσσερις συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/03/2026 - 07:05
Ν. Τσάφος: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων – Δεν υπάρχει κίνδυνος για επάρκεια των προϊόντων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 15:54
HELLENiQ ENERGY: Σταθερά στο πλευρό της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και των αθλητών της
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 15:48
Στ. Παπασταύρου για «Πρίνος CO2»: Σημαντική εξέλιξη που συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
05/03/2026 - 15:15
Διεθνείς αγορές: Ανοδικά κινείται το πετρέλαιο, σε θετικό έδαφος οι ευρωπαϊκές μετοχές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/03/2026 - 15:08
Τάκης Θεοδωρικάκος: Έχουμε προετοιμάσει σχέδιο έκτακτων μέτρων για την προστασία των καταναλωτών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 14:29
8η διεθνής έκθεση Verde.Tec 2026: Πράσινες λύσεις, θεσμικός διάλογος και ουσιαστικές συνεργασίες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:48
Ισχυρό αποτύπωμα της ΕΥΔΑΜ στην Κοζάνη: Ευρεία αποδοχή της νέας δράσης για την ενδυνάμωση των τοπικών ΜμΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:23

Newsroom
Παρασκευή, 06/03/2026 - 11:09

Με αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση χρηματοδοτούνται δεκαεπτά νέα έργα στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA VI-A «Ελλάδα – Αλβανία 2021-2027», συνολικού προϋπολογισμού 19,2 εκατ. ευρώ.

Στα 17 έργα, που καλύπτουν τους τομείς της πράσινης μετάβασης, της βιοποικιλότητας, των βιώσιμων μεταφορών, της υγείας και του πολιτισμού-τουρισμού, συμμετέχουν 55 φορείς -30 από την Ελλάδα και 25 από την Αλβανία- αναδεικνύοντας την προστιθέμενη αξία της διασυνοριακής συνεργασίας. Οι δράσεις καλύπτουν, στην Ελλάδα, τις Π.Ε. Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Φλώρινας, Καστοριάς, Κοζάνης, Γρεβενών, Κέρκυρας, Λευκάδας, Ιθάκης, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου και, στην Αλβανία, τις Περιφέρειες Μπερατίου, Φιέρι, Αργυροκάστρου, Κορυτσάς και Αυλώνας, με στόχο την από κοινού αντιμετώπιση προκλήσεων αλλά και την αξιοποίηση ευκαιριών και συγκριτικών πλεονεκτημάτων.

Ειδικότερα, στην πράσινη μετάβαση εντάσσονται τέσσερα έργα (3,9 εκατ. ευρώ) για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή και τη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων, με παρεμβάσεις στην πρόληψη δασικών πυρκαγιών, τη βιώσιμη αγροτική παραγωγή και την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων μέσω σύγχρονων τεχνολογιών και οικοσυστημικών προσεγγίσεων. Δύο έργα (2,1 εκατ. ευρώ) προωθούν τη βιώσιμη διαχείριση υδατικών πόρων με αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης, βελτίωση της ποιότητας των υδάτων και ενίσχυση της ανθεκτικότητας διασυνοριακών λεκανών απορροής, με έμφαση στις Πρέσπες. Παράλληλα, έργο 1,2 εκατ. ευρώ ενισχύει την προστασία της βιοποικιλότητας και την ανάπτυξη πράσινων υποδομών σε ορεινές περιοχές.

Στη διασυνοριακή προσβασιμότητα υλοποιούνται τρία έργα (4,1 εκατ. ευρώ) για την αναβάθμιση τοπικών οδικών δικτύων, τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την ενίσχυση της συνδεσιμότητας σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, στηρίζοντας την κινητικότητα και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Στον τομέα της υγείας, τέσσερα έργα (5,2 εκατ. ευρώ) στοχεύουν στη βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης σε υπηρεσίες και στην ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας των συστημάτων μέσω προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων πρόληψης, διάγνωσης και παρακολούθησης.

Η πολιτιστική κληρονομιά και η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη ενισχύονται με τρία έργα (2,7 εκατ. ευρώ) που αφορούν την προστασία και ανάδειξη πολιτιστικών πόρων, την αξιοποίηση ψηφιακών εφαρμογών, τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε χώρους πολιτισμού και την ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής, συμβάλλοντας στην τοπική οικονομία.

Με την ολοκλήρωση της 1ης Πρόσκλησης, το Πρόγραμμα περνά στη φάση υλοποίησης. Μαζί με τα τρία εγκεκριμένα στρατηγικά έργα, ενεργοποιούνται συνολικά 20 έργα, προϋπολογισμού 25,6 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 85% του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

