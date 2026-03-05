ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ν. Τσάφος: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων – Δεν υπάρχει κίνδυνος για επάρκεια των προϊόντων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 15:54
HELLENiQ ENERGY: Σταθερά στο πλευρό της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και των αθλητών της
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 15:48
Στ. Παπασταύρου για «Πρίνος CO2»: Σημαντική εξέλιξη που συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
05/03/2026 - 15:15
Διεθνείς αγορές: Ανοδικά κινείται το πετρέλαιο, σε θετικό έδαφος οι ευρωπαϊκές μετοχές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/03/2026 - 15:08
Τάκης Θεοδωρικάκος: Έχουμε προετοιμάσει σχέδιο έκτακτων μέτρων για την προστασία των καταναλωτών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 14:29
8η διεθνής έκθεση Verde.Tec 2026: Πράσινες λύσεις, θεσμικός διάλογος και ουσιαστικές συνεργασίες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:48
Ισχυρό αποτύπωμα της ΕΥΔΑΜ στην Κοζάνη: Ευρεία αποδοχή της νέας δράσης για την ενδυνάμωση των τοπικών ΜμΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:23
Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες με το πρόσχημα «υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστή»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:05
Χατζηδάκης: Δεν υπάρχει θέμα ενεργειακής ασφάλειας στη χώρα μας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 12:56
Ν. Παπαθανάσης: Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας μέσω ΕΣΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 12:12
Η Σωληνουργεία Κορίνθου εξαγοράζει μονάδα παραγωγής σωλήνων LSAW στο Ηνωμένο Βασίλειο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
05/03/2026 - 11:22
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ολοκλήρωσε την εξαγορά της Traçim Cement στην ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
05/03/2026 - 10:55
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/03/2026 - 10:23
Όμιλος ΔΕΗ και METLEN Energy & Metals συμπράττουν για την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης έως 1.500MW σε τρεις χώρες
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
05/03/2026 - 10:17
ΕΕ: Νομοθετική πράξη για τον βιομηχανικό επιταχυντή με σκοπό την ενίσχυση της βιομηχανίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/03/2026 - 10:06
GreenTank: Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Ιανουάριος 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/03/2026 - 09:25
Ηλεκτροκίνηση: Σημαντικά οικονομικά οφέλη για εταιρικούς στόλους οχημάτων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/03/2026 - 08:45
Η Πειραιώς ενισχύει τις επενδύσεις σε αγροφωτοβολταϊκούς σταθμούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/03/2026 - 08:25
Η EE δρομολογεί στρατηγικές για τη ναυτιλιακή βιομηχανία και τους λιμένες προκειμένου να τονώσει την ανταγωνιστικότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 08:22
Γιάννης Τριήρης: Μήπως, τελικά, έχουν δίκιο οι «ανησυχούντες»;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
05/03/2026 - 08:10
«Καταφύγιο» για τα νοικοκυριά τα μπλε τιμολόγια ρεύματος- Με χρεώσεις από 9 λεπτά ανά κιλοβατώρα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/03/2026 - 08:07
Καύσιμα: Έλεγχοι στην αγορά, αυξήσεις στην αντλία και μήνυμα Μητσοτάκη κατά της κερδοσκοπίας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/03/2026 - 08:02
Ειδικοί αποκαλύπτουν τις 4 εργασίες συντήρησης που δεν πρέπει να αμελείτε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 06:51
Τα καλοριφέρ ζεσταίνουν πιο γρήγορα το σπίτι αν κάνετε 1 απλή κίνηση πριν τα ανοίξετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 06:51
«Είμαι ενθουσιασμένη με την αντλία θερμότητας - αλλά αντιμετώπισα πολλές δυσκολίες για να την εγκαταστήσω»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 06:51
Σ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα επένδυσε από το 2019 στη διαφοροποίηση των ενεργειακών της πηγών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 15:46
Ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας αξιοποιώντας τεχνολογία της IBM
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/03/2026 - 15:19
ΔΑΠΕΕΠ: Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας και τηλεδιαχείρισης σε σταθμούς ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 14:46
Κ. Χατζηδάκης: Μέσα στην άνοιξη το χωροταξικό για τον τουρισμό και η διαβούλευση για ΑΠΕ-βιομηχανία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 14:14
Η Schneider Electric στο CODE Forum: Η ψηφιοποίηση και η ενεργειακή αποδοτικότητα στο επίκεντρο των σύγχρονων κτιρίων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
04/03/2026 - 13:48

8η διεθνής έκθεση Verde.Tec 2026: Πράσινες λύσεις, θεσμικός διάλογος και ουσιαστικές συνεργασίες
Newsroom
Πέμπτη, 05/03/2026 - 13:48

Η 8η Verde.tec ολοκληρώθηκε σφραγίζοντας με τον πιο ηχηρό τρόπο τη θέση της ως το απόλυτο σημείο συνάντησης για τους πρωταγωνιστές της πράσινης ανάπτυξης!

Με κορυφαίους εκθέτες που έφεραν στο προσκήνιο για τρεις ημέρες το μέλλον της βιώσιμης ανάπτυξης, με ισχυρή παρουσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ανέδειξε τις πρωτοβουλίες της για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας και με ένα δυναμικό πρόγραμμα εκδηλώσεων που ξεπέρασε κάθε προσδοκία, ολοκληρώθηκε η 8η διεθνής έκθεση Verde.Tec / Τεχνολογίες Περιβάλλοντος η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 27 Φεβρουαρίου έως την 1η Μαρτίου 2026, στο εκθεσιακό κέντρο MEC στην Παιανία.
Η επιτυχία της 8ης Verde.tec αποτυπώθηκε στην ποιότητα των εκθεμάτων και των επαφών που πραγματοποιήθηκαν, ενώ την επιρροή της έκθεσης στη συγκεκριμένη αγορά επισφράγισε η πραγματοποίηση του διήμερου συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) για την κλιματική κρίση και την πολιτική προστασία, στο πλαίσιο του Verde.Tec Forum.
Κοινή διαπίστωση εκθετών, συνέδρων και επισκεπτών είναι η συνεχής προσπάθεια εξέλιξης και αναβάθμισης της Verde.Tec με στόχο ένα πράσινο μέλλον, βασισμένο στις αρχές της κυκλικής οικονομίας και της καινοτομίας.

Τα εγκαίνια
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης την Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής ζωής της χώρας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του επιχειρηματικού κόσμου, αλλά και φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος και υποστηρίζουν με την αιγίδα τους την έκθεση.
Τη Verde.tec 2026 εγκαινίασαν ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Πέτρος Βαρελίδης, ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Ελληνικής Κυβέρνησης, καθώς και ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) κ. Λάζαρος Κυρίζογλου. Τα εγκαίνια χαιρέτισε εκ μέρους της διοργανώτριας εταιρείας Τεχνοεκδοτική / T-Press η κ. Ζέτα Φούντα Μουρτά, υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων.

Greek Green Awards

Σε μία λαμπερή τελετή πραγματοποιήθηκαν τα Greek Green Awards το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026. Εξειδικευμένη επιστημονική επιτροπή επέλεξε Οργανισμούς, Δήμους, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις οι οποίοι βραβεύτηκαν στη γιορτή του περιβάλλοντος, για πρακτικές, προϊόντα ή υπηρεσίες που έχουν αναπτύξει και έχουν ως κύριο στόχο την προστασία του περιβάλλοντος (θα ακολουθήσει αναλυτικό δελτίο τύπου). Την εκδήλωση συντόνισε ο αρχισυντάκτης του περιοδικού ECOTEC κ. Μιχάλης Σταθακόπουλος. Verde.Tec Forum. Ένα ακόμη ρεκόρ εκδηλώσεων και συμμετεχόντων σημείωσε το τριήμερο Verde.Tec Forum. Σε πέντε συνεδριακές αίθουσες πραγματοποιήθηκαν περισσότερες εκδηλώσεις από κάθε προηγούμενη φορά, με τους πρωταγωνιστές της πράσινης ανάπτυξης να αναδεικνύουν τα κορυφαία ζητήματα του κλάδου.

Το διήμερο συνέδριο της ΚΕΔΕ
Ξεχωριστή θέση στο Verde.tec Forum είχε το πολύ σημαντικό διήμερο θεματικό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) με θέμα: «Κλιματική κρίση και πολιτική προστασία – Ενδυναμώνοντας τους Δήμους με εκπαίδευση και νέες τεχνολογίες». Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Κυβέρνησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της επιστημονικής κοινότητας, μέσα σε μια κατάμεστη αίθουσα, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27 και το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026.
Το Συνέδριο διοργανώθηκε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την Αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες, καθώς οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης αποτελούν πλέον καθημερινές προκλήσεις για τους Δήμους, οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της πρόληψης, της ετοιμότητας και της διαχείρισης κρίσεων.
Μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα της ΚΕΔΕ, εδώ.
Όλες οι εκδηλώσεις του Verde.tec Forum, τα εγκαίνια και τα Greek Green Awards 2026 θα αναρτηθούν τις επόμενες ημέρες στην ιστοσελίδα του T–Press Web TV και στο κανάλι T–Press Web TV στο ΥouTube.

