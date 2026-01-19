Γιάννης Τριήρης: Βουκολικά μαθήματα υπευθυνότητας

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ετήσια αύξηση κατά 4,6% παρουσίασε η μέση ημερήσια κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 09:17
Β. Κικίλιας: Οι θαλάσσιες μεταφορές ενώνουν στρατηγικά Ελλάδα και Αίγυπτο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/01/2026 - 09:08
Συνάντηση εργασίας της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την ΠΟΜΙΔΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/01/2026 - 09:03
Γιάννης Τριήρης: Η ακρίβεια και η φτώχεια δεν … ξεχνιούνται
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
20/01/2026 - 08:17
Βιομηχανία: Η ευρωπαϊκή λύση CISAF και το κόστος της απουσίας μέτρων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/01/2026 - 08:12
Τέλη χρήσης δικτύου: Από 1η Μαρτίου οι αυξήσεις- Πόσο επιβαρύνονται τα νοικοκυριά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/01/2026 - 08:10
Πώς θα καταλάβετε ότι η ηλεκτρική κουβέρτα σας δεν είναι ασφαλής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 06:52
Πώς θα κάνετε οικονομία στο ζεστό νερό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 06:52
Αυτό το κόλπο θα μειώσει τον λογαριασμό θέρμανσης στο μισό τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 06:51
Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε αντιμετωπίσει ζητήματα που διαχρονικά έχετε θέσει, όπως η τιμή στο αγροτικό ρεύμα και ο ΕΦΚ στην αντλία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 15:49
European Newsroom: Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμέτωπες με την αύξηση της δημοτικότητας των ηλεκτρικών οχημάτων από την Κίνα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/01/2026 - 15:34
Π. Μαρινάκης: Εγκρίθηκαν οι τέσσερις συμβάσεις για τους υδρογονάνθρακες - Στόχος οι έρευνες να ξεκινήσουν το 2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 15:22
Ημέρα γιορτής για τη θάλασσα: η Παγκόσμια Συνθήκη για τους Ωκεανούς μπήκε επίσημα σε ισχύ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 15:05
Η ABB βαθμολογήθηκε με «Α» από τον CDP για τη διαχείριση του νερού και της κλιματικής αλλαγής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/01/2026 - 14:32
ΥΠΕΝ: 42 έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας άνω των 75 εκατομμυρίων ευρώ σε όλη τη χώρα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 14:18
Αίτηση χορήγησης Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου της εταιρείας HENGAS για τον Δήμο Αλμωπίας, της ΠΚΜ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/01/2026 - 13:48
Η ελίν συνεχίζει να ξεχωρίζει ανάμεσα στους True Leaders για 11η χρονιά
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/01/2026 - 13:20
Απαλλοτριώσεις 2024-2025: Το Πράσινο Ταμείο ενέκρινε εντάξεις άνω των 12 εκ. €
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 13:00
MORE: Ολοκλήρωσε την κατασκευή 3 ανεξάρτητων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/01/2026 - 11:52
Μελέτη Schneider Electric: Η Ευρώπη έχει μια μοναδική ευκαιρία να ηγηθεί της βιώσιμης ανάπτυξης του AI
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/01/2026 - 11:35
Ρωσική επίθεση στην περιφέρεια της Οδησσού προκάλεσε τον τραυματισμό ενός ανθρώπου και ζημιές σε υποδομές ενέργειας και πολυκατοικία
ΚΟΣΜΟΣ
19/01/2026 - 11:23
Σε ισχύ η παγκόσμια συνθήκη για τη διατήρηση των ωκεανών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 10:59
Νίκος Παπαθανάσης: Ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση κλειστού αθλητικού κέντρου Πτολεμαΐδας, ύψους 3,8 εκατ. ευρώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 10:27
Αιτήσεις και τροποποιήσεις αποθήκευσης κύκλου Ιανουαρίου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/01/2026 - 09:38
Έφυγε από τη ζωή ο πρόεδρος της VIOHALCO Νικόλαος Στασινόπουλος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/01/2026 - 09:28
Παπασταύρου: Η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως κόμβος ώστε να μεταφέρεται ηλεκτρική ενέργεια από τη Σαουδική Αραβία στην Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 08:54
ΑΔΜΗΕ: Τα 11 μεγάλα έργα στο επενδυτικό πλάνο του
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/01/2026 - 08:48
Ο ΣΕΦ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το Πρόγραμμα “Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις”
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/01/2026 - 08:38
Γιάννης Τριήρης: Βουκολικά μαθήματα υπευθυνότητας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
19/01/2026 - 08:14
Οι ΑΠΕ συγκρατούν τη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού- Ανησυχία για το άλμα του φυσικού αερίου
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/01/2026 - 08:11

Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφοι επιδεικνύουν μια εξαιρετική στάση απέναντι στις κυβερνητικές πολιτικές που τους έχουν οδηγήσει στη μιζέρια και την εξαθλίωση.

Οι εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου, σήμερα 19/1 στις μια μετά το μεσημέρι, συναντώνται με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, παρά το γεγονός ότι γνωρίζουν εκ προοιμίου την αρνητική στάση του Μαξίμου για την ικανοποίηση βασικών τους αιτημάτων.

Άλλωστε ακόμη και χθες μια ημέρα πριν την προγραμματισμένη συνάντηση ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έσπευσε να βάλει φρένο στις όποιες προσδοκίες των αγροτών.

«Οι αγρότες γνωρίζουν ότι το πλαίσιο των παρεμβάσεων που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση έχει πρακτικά ήδη ανακοινωθεί. Και το πλαίσιο αυτό ορίζεται με σαφήνεια από τα δημοσιονομικά περιθώρια, τα οποία εξαντλήσαμε, την κοινωνική δικαιοσύνη και τους ευρωπαϊκούς κανόνες», έγραψε ο πρωθυπουργός στο Facebook.

Και όμως, παρά την αρνητική αυτή στάση του πρωθυπουργού που θέτει εν αμφιβόλω της αξία μιας συνάντησης στο Μαξίμου, αφού έχει προαποφασιστεί ότι δεν πρόκειται να ικανοποιηθεί άλλο αίτημα τους, οι αγρότες δέχονται να καθίσουν στο τραπέζι ενός διαλόγου που με βάση τους κυβερνητικούς όρους δύσκολα θα οδηγήσει σε μια θετική για τον αγροτικό τομέα κατάληξη.

Όπως λέει και η σοφή λαϊκή παροιμία, όμως, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία και οι αγρότες προσδοκούν στη συνάντηση τους με τον πρωθυπουργό να του αναλύσουν τα επιχειρήματα τους και να τον πείσουν ότι η ουσιαστική στήριξη του αγροτικού τομέα ωφελεί συνολικά την ελληνική οικονομία και φυσικά και την κοινωνία.

Όσο και αν επιχειρεί η κυβέρνηση να τους παρουσιάσει ως αδιάλλακτους και απαιτητικούς, με μοναδικό στόχο να κινητοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό και να στρέψει εναντίον τους άλλες κοινωνικές και επαγγελματικές τάξεις, η αλήθεια είναι ότι οι αγρότες έχουν βάλει πολύ νερό στο κρασί τους.

Άλλωστε, όπως οι ίδιοι δηλώνουν, οι κόκκινες γραμμές τους έχουν περιοριστεί πλέον στη μείωση του κόστους παραγωγής, στην αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για μια σειρά από προϊόντα και κυρίως το βαμβάκι και το σιτάρι και στην αντιμετώπιση της ζωονόσου της ευλογιάς, καθώς ήδη έχουν θανατωθεί περισσότερα από 400.000 ζώα.

Αιτήματα που είναι προφανές πως πρέπει να ικανοποιηθούν έστω και αν υπάρξει κάποιο μικρό δημοσιονομικό κόστος, αφού τα οφέλη θα είναι πολλαπλά τόσο για τον πρωτογενή τομέα, όσο και γενικότερα για την περιφέρεια και εν τέλει για το σύνολο της χώρας.

Αυτά σκοπεύουν να πουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη και το επιτελείο του ελπίζοντας αυτή τη φορά να μην μιλήσουν σε ώτα μη ακουόντων.

Και επιπλέον, με την άκρως υπεύθυνη στάση που επιδεικνύουν, αφαιρούν κάθε δικαίωμα από την κυβέρνηση να τους κατηγορεί για αδιάλλακτους και ταυτόχρονα ενισχύει την άποψη της πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας ότι το δίκιο είναι με το μέρος τους, ώστε να συνεχίσουν τον αγώνα τους για επιβίωση.

