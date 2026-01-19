Γιάννης Τριήρης: Βουκολικά μαθήματα υπευθυνότητας

Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφοι επιδεικνύουν μια εξαιρετική στάση απέναντι στις κυβερνητικές πολιτικές που τους έχουν οδηγήσει στη μιζέρια και την εξαθλίωση.

Οι εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου, σήμερα 19/1 στις μια μετά το μεσημέρι, συναντώνται με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, παρά το γεγονός ότι γνωρίζουν εκ προοιμίου την αρνητική στάση του Μαξίμου για την ικανοποίηση βασικών τους αιτημάτων.

Άλλωστε ακόμη και χθες μια ημέρα πριν την προγραμματισμένη συνάντηση ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έσπευσε να βάλει φρένο στις όποιες προσδοκίες των αγροτών.

«Οι αγρότες γνωρίζουν ότι το πλαίσιο των παρεμβάσεων που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση έχει πρακτικά ήδη ανακοινωθεί. Και το πλαίσιο αυτό ορίζεται με σαφήνεια από τα δημοσιονομικά περιθώρια, τα οποία εξαντλήσαμε, την κοινωνική δικαιοσύνη και τους ευρωπαϊκούς κανόνες», έγραψε ο πρωθυπουργός στο Facebook.

Και όμως, παρά την αρνητική αυτή στάση του πρωθυπουργού που θέτει εν αμφιβόλω της αξία μιας συνάντησης στο Μαξίμου, αφού έχει προαποφασιστεί ότι δεν πρόκειται να ικανοποιηθεί άλλο αίτημα τους, οι αγρότες δέχονται να καθίσουν στο τραπέζι ενός διαλόγου που με βάση τους κυβερνητικούς όρους δύσκολα θα οδηγήσει σε μια θετική για τον αγροτικό τομέα κατάληξη.

Όπως λέει και η σοφή λαϊκή παροιμία, όμως, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία και οι αγρότες προσδοκούν στη συνάντηση τους με τον πρωθυπουργό να του αναλύσουν τα επιχειρήματα τους και να τον πείσουν ότι η ουσιαστική στήριξη του αγροτικού τομέα ωφελεί συνολικά την ελληνική οικονομία και φυσικά και την κοινωνία.

Όσο και αν επιχειρεί η κυβέρνηση να τους παρουσιάσει ως αδιάλλακτους και απαιτητικούς, με μοναδικό στόχο να κινητοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό και να στρέψει εναντίον τους άλλες κοινωνικές και επαγγελματικές τάξεις, η αλήθεια είναι ότι οι αγρότες έχουν βάλει πολύ νερό στο κρασί τους.

Άλλωστε, όπως οι ίδιοι δηλώνουν, οι κόκκινες γραμμές τους έχουν περιοριστεί πλέον στη μείωση του κόστους παραγωγής, στην αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για μια σειρά από προϊόντα και κυρίως το βαμβάκι και το σιτάρι και στην αντιμετώπιση της ζωονόσου της ευλογιάς, καθώς ήδη έχουν θανατωθεί περισσότερα από 400.000 ζώα.

Αιτήματα που είναι προφανές πως πρέπει να ικανοποιηθούν έστω και αν υπάρξει κάποιο μικρό δημοσιονομικό κόστος, αφού τα οφέλη θα είναι πολλαπλά τόσο για τον πρωτογενή τομέα, όσο και γενικότερα για την περιφέρεια και εν τέλει για το σύνολο της χώρας.

Αυτά σκοπεύουν να πουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη και το επιτελείο του ελπίζοντας αυτή τη φορά να μην μιλήσουν σε ώτα μη ακουόντων.

Και επιπλέον, με την άκρως υπεύθυνη στάση που επιδεικνύουν, αφαιρούν κάθε δικαίωμα από την κυβέρνηση να τους κατηγορεί για αδιάλλακτους και ταυτόχρονα ενισχύει την άποψη της πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας ότι το δίκιο είναι με το μέρος τους, ώστε να συνεχίσουν τον αγώνα τους για επιβίωση.