Ν. Τσάφος: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων – Δεν υπάρχει κίνδυνος για επάρκεια των προϊόντων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 15:54
HELLENiQ ENERGY: Σταθερά στο πλευρό της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και των αθλητών της
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 15:48
Στ. Παπασταύρου για «Πρίνος CO2»: Σημαντική εξέλιξη που συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
05/03/2026 - 15:15
Διεθνείς αγορές: Ανοδικά κινείται το πετρέλαιο, σε θετικό έδαφος οι ευρωπαϊκές μετοχές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/03/2026 - 15:08
Τάκης Θεοδωρικάκος: Έχουμε προετοιμάσει σχέδιο έκτακτων μέτρων για την προστασία των καταναλωτών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 14:29
8η διεθνής έκθεση Verde.Tec 2026: Πράσινες λύσεις, θεσμικός διάλογος και ουσιαστικές συνεργασίες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:48
Ισχυρό αποτύπωμα της ΕΥΔΑΜ στην Κοζάνη: Ευρεία αποδοχή της νέας δράσης για την ενδυνάμωση των τοπικών ΜμΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:23
Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες με το πρόσχημα «υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστή»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:05
Χατζηδάκης: Δεν υπάρχει θέμα ενεργειακής ασφάλειας στη χώρα μας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 12:56
Ν. Παπαθανάσης: Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας μέσω ΕΣΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 12:12
Η Σωληνουργεία Κορίνθου εξαγοράζει μονάδα παραγωγής σωλήνων LSAW στο Ηνωμένο Βασίλειο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
05/03/2026 - 11:22
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ολοκλήρωσε την εξαγορά της Traçim Cement στην ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
05/03/2026 - 10:55
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/03/2026 - 10:23
Όμιλος ΔΕΗ και METLEN Energy & Metals συμπράττουν για την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης έως 1.500MW σε τρεις χώρες
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
05/03/2026 - 10:17
ΕΕ: Νομοθετική πράξη για τον βιομηχανικό επιταχυντή με σκοπό την ενίσχυση της βιομηχανίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/03/2026 - 10:06
GreenTank: Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Ιανουάριος 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/03/2026 - 09:25
Ηλεκτροκίνηση: Σημαντικά οικονομικά οφέλη για εταιρικούς στόλους οχημάτων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/03/2026 - 08:45
Η Πειραιώς ενισχύει τις επενδύσεις σε αγροφωτοβολταϊκούς σταθμούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/03/2026 - 08:25
Η EE δρομολογεί στρατηγικές για τη ναυτιλιακή βιομηχανία και τους λιμένες προκειμένου να τονώσει την ανταγωνιστικότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 08:22
Γιάννης Τριήρης: Μήπως, τελικά, έχουν δίκιο οι «ανησυχούντες»;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
05/03/2026 - 08:10
«Καταφύγιο» για τα νοικοκυριά τα μπλε τιμολόγια ρεύματος- Με χρεώσεις από 9 λεπτά ανά κιλοβατώρα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/03/2026 - 08:07
Καύσιμα: Έλεγχοι στην αγορά, αυξήσεις στην αντλία και μήνυμα Μητσοτάκη κατά της κερδοσκοπίας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/03/2026 - 08:02
Ειδικοί αποκαλύπτουν τις 4 εργασίες συντήρησης που δεν πρέπει να αμελείτε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 06:51
Τα καλοριφέρ ζεσταίνουν πιο γρήγορα το σπίτι αν κάνετε 1 απλή κίνηση πριν τα ανοίξετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 06:51
«Είμαι ενθουσιασμένη με την αντλία θερμότητας - αλλά αντιμετώπισα πολλές δυσκολίες για να την εγκαταστήσω»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 06:51
Σ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα επένδυσε από το 2019 στη διαφοροποίηση των ενεργειακών της πηγών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 15:46
Ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας αξιοποιώντας τεχνολογία της IBM
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/03/2026 - 15:19
ΔΑΠΕΕΠ: Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας και τηλεδιαχείρισης σε σταθμούς ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 14:46
Κ. Χατζηδάκης: Μέσα στην άνοιξη το χωροταξικό για τον τουρισμό και η διαβούλευση για ΑΠΕ-βιομηχανία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 14:14
Η Schneider Electric στο CODE Forum: Η ψηφιοποίηση και η ενεργειακή αποδοτικότητα στο επίκεντρο των σύγχρονων κτιρίων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
04/03/2026 - 13:48

Στ. Παπασταύρου για «Πρίνος CO2»: Σημαντική εξέλιξη που συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας
Newsroom
Πέμπτη, 05/03/2026 - 15:15

Νικόλαος Ρήγας: Το μεγάλο έργο στον Πρίνο είναι το πρώτο στον ευρωπαϊκό Νότο που λαμβάνει άδεια αποθήκευσης, στα πρότυπα των πιο προηγμένων περιβαλλοντικά χωρών της Ευρώπης

Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση εργασίας και συζήτηση για τα επόμενα βήματα, μετά την άδεια αποθήκευσης που χορήγησε η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ), για το εθνικής και στρατηγικής σημασίας έργο «Πρίνος CO2» στην εταιρεία EnEarth Greece – θυγατρική της Energean.

Σημειώνεται ότι με την έκδοση της απόφασης ολοκληρώνεται το βασικό αδειοδοτικό στάδιο που ορίζει η εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, η οποία ξεκίνησε το 2022 με την έκδοση της άδειας έρευνας για τις δυνατότητες αποθήκευσης CO2 στην περιοχή.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, ο Υφυπουργός, κ. Νίκος Τσάφος, η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, κ. Δέσποινα Παληαρούτα, εκ μέρους της ΕΔΕΥΕΠ, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Αριστοφάνης Στεφάτος, ο Επικεφαλής Γεωεπιστημών και Σύμβουλος Διοίκησης, κ. Θέμης Ταρτάρας και η Νομική Σύμβουλος, κα Ηρώ Πάτρα και εκ μέρους της EnEarth o κ. Νικόλαος Ρήγας, Επικεφαλής Τομέας Αποθήκευσης. Από την Energean παρέστησαν, ο διευθύνων σύμβουλος, κ. Μαθιός Ρήγας, η κα Κατερίνα Σάρδη, Country Manager Greece, ο κ. Γιάννης Χαραλαμπίδης, Επικεφαλής Νομικής Υπηρεσίας Ελλάδος, καθώς και ο κ. Στάθης Τοπούζογλου, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ομίλου.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στον τομέα της ενέργειας και πρωτοπορεί και στις τεχνολογίες αιχμής. Τον Δεκέμβριο ψηφίσαμε τον νόμο για τη δέσμευση, χρήση, μεταφορά και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα. Σήμερα, μόλις τρεις μήνες μετά, εκδόθηκε η άδεια αποθήκευσης στην EnEarth. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη που συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας μας και στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έτσι, η Ελλάδα γίνεται η τρίτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την Ολλανδία και τη Δανία, που προχωρά στην εφαρμογή αυτής της καινοτόμου τεχνολογίας, μπαίνοντας στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης».

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ, κ. Αριστοφάνης Στεφάτος ανέφερε: «Η έκδοση της άδειας αποθήκευσης για το έργο “Πρίνος CO₂” αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη των τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα στην Ελλάδα. Οι τεχνολογίες αυτές μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη μείωση των εκπομπών σε βιομηχανικούς τομείς όπου σημαντικό μέρος των εκπομπών προέρχεται από την ίδια τη βιομηχανική διεργασία. Σε αυτούς τους τομείς, οι εκπομπές δεν μπορούν να μειωθούν ουσιαστικά χωρίς τη χρήση τεχνολογιών όπως το CCS, γεγονός που καθιστά τη γεωλογική αποθήκευση CO₂ σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη των κλιματικών στόχων και τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών. Η ΕΔΕΥΕΠ, ως αρμόδια αρχή, ολοκλήρωσε την αξιολόγηση του τεχνικού φακέλου μέσα από μια αυστηρή και τεκμηριωμένη διαδικασία, σύμφωνα με το εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, και θα συνεχίσει να ασκεί τον θεσμικό της ρόλο στην εποπτεία και τον τεχνικό έλεγχο του έργου σε όλα τα επόμενα στάδια υλοποίησής του».

Ο κ. Νικόλας Ρήγας, επικεφαλής του Τομέα Αποθήκευσης Άνθρακα του ομίλου Energean, είπε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που το μεγάλο έργο της αποθήκευσης άνθρακα στον Πρίνο γίνεται το πρώτο έργο στον ευρωπαϊκό Νότο που λαμβάνει άδεια αποθήκευσης, στα πρότυπα των πιο προηγμένων περιβαλλοντικά χωρών της Ευρώπης. Το έργο συμβάλλει καθοριστικά στην καταπολέμηση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας μας και στη διατήρηση της βιομηχανικής δραστηριότητας στον Κόλπο της Καβάλας που έχει αναπτυχθεί για μισό σχεδόν αιώνα με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, τον τουρισμό, την αλιεία και κάθε δραστηριότητα στις τοπικές κοινωνίες.

Η ύψους άνω του 1 δισεκ. ευρώ επένδυση προχωρεί με γοργά βήματα και αυτές τις ημέρες αναθέσαμε μία από τις σημαντικότερες εργασίες, τον Προκαταρκτικό Τεχνικό Σχεδιασμό που αναλαμβάνει η Kent, μια από τις πλέον καταξιωμένες τεχνικές εταιρείες στον χώρο που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο προγραμματισμός μας είναι για πλήρη λειτουργία της μονάδας αποθήκευσης πριν από το 2030.»

Αναφορικά με το έργο, η εν λόγω άδεια αποθήκευσης έχει διάρκεια 25 χρόνια και καλύπτει τον τόπο και το συγκρότημα αποθήκευσης στην περιοχή παραχώρησης του Πρίνου, στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Καβάλας. Ως τόπος αποθήκευσης ορίζεται το σχεδόν εξαντλημένο κοίτασμα πετρελαίου με τον υποκείμενο υφάλμυρο υδροφορέα, δηλαδή η γεωλογική ενότητα όπου θα πραγματοποιηθεί η υπόγεια αποθήκευση CO2 σε βάθος 3 περίπου χλμ. κάτω από τον θαλάσσιο πυθμένα, καθώς και οι συνοδευτικές επιφανειακές εγκαταστάσεις έγχυσης και παραγωγής. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος ρυθμός έγχυσης κατά την πρώτη φάση του έργου ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τόνους CO2 ανά έτος.

Το έργο θα ξεκινήσει τη λειτουργία του με την έγχυση των πρώτων ποσοτήτων CO2, εφόσον η ΕΔΕΥΕΠ επικυρώσει ότι ο φορέας υλοποίησης πληροί το σύνολο των σχετικών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην άδεια αποθήκευσης.

Η υπόγεια αποθήκευση CO2 στο σχεδόν εξαντλημένο κοίτασμα του Πρίνου συνιστά έργο ιδιαίτερης σημασίας και κομβική υποδομή εθνικού και ευρωπαϊκού συμφέροντος, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης ενεργειακής και κλιματικής στρατηγικής της χώρας και της προστασίας της εγχώριας βιομηχανίας. Πρόκειται για το πρώτο έργο γεωλογικής αποθήκευσης CO2 που υλοποιείται στην Ελλάδα και μόλις το δεύτερο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/03/2026 - 15:48

