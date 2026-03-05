«Είμαι ενθουσιασμένη με την αντλία θερμότητας - αλλά αντιμετώπισα πολλές δυσκολίες για να την εγκαταστήσω»

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Τάκης Θεοδωρικάκος: Έχουμε προετοιμάσει σχέδιο έκτακτων μέτρων για την προστασία των καταναλωτών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 14:29
8η διεθνής έκθεση Verde.Tec 2026: Πράσινες λύσεις, θεσμικός διάλογος και ουσιαστικές συνεργασίες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:48
Ισχυρό αποτύπωμα της ΕΥΔΑΜ στην Κοζάνη: Ευρεία αποδοχή της νέας δράσης για την ενδυνάμωση των τοπικών ΜμΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:23
Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες με το πρόσχημα «υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστή»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:05
Χατζηδάκης: Δεν υπάρχει θέμα ενεργειακής ασφάλειας στη χώρα μας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 12:56
Ν. Παπαθανάσης: Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας μέσω ΕΣΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 12:12
Η Σωληνουργεία Κορίνθου εξαγοράζει μονάδα παραγωγής σωλήνων LSAW στο Ηνωμένο Βασίλειο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
05/03/2026 - 11:22
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ολοκλήρωσε την εξαγορά της Traçim Cement στην ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
05/03/2026 - 10:55
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/03/2026 - 10:23
Όμιλος ΔΕΗ και METLEN Energy & Metals συμπράττουν για την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης έως 1.500MW σε τρεις χώρες
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
05/03/2026 - 10:17
ΕΕ: Νομοθετική πράξη για τον βιομηχανικό επιταχυντή με σκοπό την ενίσχυση της βιομηχανίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/03/2026 - 10:06
GreenTank: Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Ιανουάριος 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/03/2026 - 09:25
Ηλεκτροκίνηση: Σημαντικά οικονομικά οφέλη για εταιρικούς στόλους οχημάτων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/03/2026 - 08:45
Η Πειραιώς ενισχύει τις επενδύσεις σε αγροφωτοβολταϊκούς σταθμούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/03/2026 - 08:25
Η EE δρομολογεί στρατηγικές για τη ναυτιλιακή βιομηχανία και τους λιμένες προκειμένου να τονώσει την ανταγωνιστικότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 08:22
Γιάννης Τριήρης: Μήπως, τελικά, έχουν δίκιο οι «ανησυχούντες»;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
05/03/2026 - 08:10
«Καταφύγιο» για τα νοικοκυριά τα μπλε τιμολόγια ρεύματος- Με χρεώσεις από 9 λεπτά ανά κιλοβατώρα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/03/2026 - 08:07
Καύσιμα: Έλεγχοι στην αγορά, αυξήσεις στην αντλία και μήνυμα Μητσοτάκη κατά της κερδοσκοπίας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/03/2026 - 08:02
Ειδικοί αποκαλύπτουν τις 4 εργασίες συντήρησης που δεν πρέπει να αμελείτε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 06:51
Τα καλοριφέρ ζεσταίνουν πιο γρήγορα το σπίτι αν κάνετε 1 απλή κίνηση πριν τα ανοίξετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 06:51
«Είμαι ενθουσιασμένη με την αντλία θερμότητας - αλλά αντιμετώπισα πολλές δυσκολίες για να την εγκαταστήσω»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 06:51
Σ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα επένδυσε από το 2019 στη διαφοροποίηση των ενεργειακών της πηγών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 15:46
Ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας αξιοποιώντας τεχνολογία της IBM
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/03/2026 - 15:19
ΔΑΠΕΕΠ: Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας και τηλεδιαχείρισης σε σταθμούς ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 14:46
Κ. Χατζηδάκης: Μέσα στην άνοιξη το χωροταξικό για τον τουρισμό και η διαβούλευση για ΑΠΕ-βιομηχανία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 14:14
Η Schneider Electric στο CODE Forum: Η ψηφιοποίηση και η ενεργειακή αποδοτικότητα στο επίκεντρο των σύγχρονων κτιρίων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
04/03/2026 - 13:48
ΔΑΠΕΕΠ: Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 13:18
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Μάρτιο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/03/2026 - 12:48
Στην τελική ευθεία το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/03/2026 - 12:44
Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/03/2026 - 12:06

«Είμαι ενθουσιασμένη με την αντλία θερμότητας - αλλά αντιμετώπισα πολλές δυσκολίες για να την εγκαταστήσω»

«Είμαι ενθουσιασμένη με την αντλία θερμότητας - αλλά αντιμετώπισα πολλές δυσκολίες για να την εγκαταστήσω»
Pexels
Newsroom
Πέμπτη, 05/03/2026 - 06:51

Η μαρτυρία μιας Βρετανίδας αντανακλά τις ανησυχίες και των ελληνικών νοικοκυριών.

Η Carla Denyer περιγράφει στο The House την εμπειρία της με την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας.

Όπως σημειώνει, από τότε που απέκτησε αντλία θερμότητας, περνά τον χειμώνα σε ένα πιο ζεστό σπίτι, με χαμηλότερους λογαριασμούς και μικρότερο ενεργειακό αποτύπωμα.

«Η εμπειρία μου είναι ιδιαίτερα θετική», τονίζει, ωστόσο «μέσα από αυτή τη διαδικασία κατάλαβα καλύτερα τι εμποδίζει πολλούς ανθρώπους να προχωρήσουν σε μια τέτοια εγκατάσταση – και ποιες δυσκολίες θα πρέπει να λάβει υπόψη η πολιτεία».

Πρώτα απ’ όλα υπάρχει το κόστος. Για πολλά νοικοκυριά η εγκατάσταση μιας αντλίας θερμότητας παραμένει ακριβή, καθώς συχνά συνοδεύεται από πρόσθετες εργασίες, όπως μόνωση, υδραυλικές και ηλεκτρολογικές παρεμβάσεις.

Γι’ αυτό τα προγράμματα επιδοτήσεων και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που βοηθούν τα νοικοκυριά να εγκαταστήσουν αντλία θερμότητας αποτελούν σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Παρ’ όλα αυτά, οι διαθέσιμοι πόροι συχνά δεν επαρκούν για να καλύψουν την πραγματική ζήτηση.

Παράλληλα, υπάρχουν και τα διαδικαστικά της ίδιας της εγκατάστασης. Σε πολλές κατοικίες η εγκατάσταση δεν είναι απλή υπόθεση, καθώς απαιτεί συντονισμό διαφορετικών τεχνικών εργασιών. Η διαχείριση ενός τέτοιου έργου μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη για κάποιον που ήδη προσπαθεί να ανταποκριθεί στις καθημερινές του υποχρεώσεις.

Πολλοί άνθρωποι έχουν άλλες πιεστικές προτεραιότητες: να καλύψουν βασικές ανάγκες, να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους και να διασφαλίσουν τη σταθερότητα του νοικοκυριού τους. «Για να πετύχουν τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, δεν αρκεί να αντιμετωπιστεί μόνο το κόστος. Πρέπει να απλοποιηθεί και η διαδικασία», τονίζει η Carla.

Πράγματι, η ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών και η προώθηση πιο αποδοτικών συστημάτων θέρμανσης αναδεικνύονται σε βασικό εργαλείο για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

Στην Ελλάδα, σημαντικό ποσοστό νοικοκυριών εξακολουθεί να δυσκολεύεται να διατηρήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό κατά τη διάρκεια του χειμώνα, αλλά παράλληλα δυσκολεύεται και να εγκαταστήσει αντλία θερμότητας, καθώς πρόκειται για δαπανηρή διαδικασία, που συχνά συνοδεύεται από πρόσθετες παρεμβάσεις.

Τόσο η ενίσχυση προγραμμάτων τύπου Εξοικονομώ, όσο και η απλοποίηση των διαδικασιών θα είχαν ευεργετικά αποτελέσματα.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/03/2026 - 06:51

