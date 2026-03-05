«Είμαι ενθουσιασμένη με την αντλία θερμότητας - αλλά αντιμετώπισα πολλές δυσκολίες για να την εγκαταστήσω»

Η Carla Denyer περιγράφει στο The House την εμπειρία της με την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας.

Όπως σημειώνει, από τότε που απέκτησε αντλία θερμότητας, περνά τον χειμώνα σε ένα πιο ζεστό σπίτι, με χαμηλότερους λογαριασμούς και μικρότερο ενεργειακό αποτύπωμα.

«Η εμπειρία μου είναι ιδιαίτερα θετική», τονίζει, ωστόσο «μέσα από αυτή τη διαδικασία κατάλαβα καλύτερα τι εμποδίζει πολλούς ανθρώπους να προχωρήσουν σε μια τέτοια εγκατάσταση – και ποιες δυσκολίες θα πρέπει να λάβει υπόψη η πολιτεία».

Πρώτα απ’ όλα υπάρχει το κόστος. Για πολλά νοικοκυριά η εγκατάσταση μιας αντλίας θερμότητας παραμένει ακριβή, καθώς συχνά συνοδεύεται από πρόσθετες εργασίες, όπως μόνωση, υδραυλικές και ηλεκτρολογικές παρεμβάσεις.

Γι’ αυτό τα προγράμματα επιδοτήσεων και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που βοηθούν τα νοικοκυριά να εγκαταστήσουν αντλία θερμότητας αποτελούν σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Παρ’ όλα αυτά, οι διαθέσιμοι πόροι συχνά δεν επαρκούν για να καλύψουν την πραγματική ζήτηση.

Παράλληλα, υπάρχουν και τα διαδικαστικά της ίδιας της εγκατάστασης. Σε πολλές κατοικίες η εγκατάσταση δεν είναι απλή υπόθεση, καθώς απαιτεί συντονισμό διαφορετικών τεχνικών εργασιών. Η διαχείριση ενός τέτοιου έργου μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη για κάποιον που ήδη προσπαθεί να ανταποκριθεί στις καθημερινές του υποχρεώσεις.

Πολλοί άνθρωποι έχουν άλλες πιεστικές προτεραιότητες: να καλύψουν βασικές ανάγκες, να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους και να διασφαλίσουν τη σταθερότητα του νοικοκυριού τους. «Για να πετύχουν τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, δεν αρκεί να αντιμετωπιστεί μόνο το κόστος. Πρέπει να απλοποιηθεί και η διαδικασία», τονίζει η Carla.

Πράγματι, η ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών και η προώθηση πιο αποδοτικών συστημάτων θέρμανσης αναδεικνύονται σε βασικό εργαλείο για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

Στην Ελλάδα, σημαντικό ποσοστό νοικοκυριών εξακολουθεί να δυσκολεύεται να διατηρήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό κατά τη διάρκεια του χειμώνα, αλλά παράλληλα δυσκολεύεται και να εγκαταστήσει αντλία θερμότητας, καθώς πρόκειται για δαπανηρή διαδικασία, που συχνά συνοδεύεται από πρόσθετες παρεμβάσεις.

Τόσο η ενίσχυση προγραμμάτων τύπου Εξοικονομώ, όσο και η απλοποίηση των διαδικασιών θα είχαν ευεργετικά αποτελέσματα.