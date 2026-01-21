ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Από την ολιγοπωλιακή αγορά στην κοινωνικά δίκαιη ενέργεια: Θεσμικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του Target Model
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/01/2026 - 14:23
Ιαπωνία: Επαναλειτούργησε ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός του κόσμου
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 14:00
ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ για τους μετρητές των Σταθμών Αποθήκευσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/01/2026 - 12:53
Έρχονται αλλαγές για τον καθαρισμό οικοπέδων και νέα πρόστιμα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/01/2026 - 12:17
Νίκος Παπαθανάσης: Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης για Θεσσαλία, Ήπειρο και Νότιο Αιγαίο, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 - 11:46
Επιβολή προστίμου 5000 ευρώ σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αττική
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
21/01/2026 - 11:12
Eldorado Gold: Σημαντική αναπτυξιακή ώθηση για την Ελλάδα το 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/01/2026 - 10:47
Ο Όμιλος AKTOR παρέδωσε τμήμα του νέου κάθετου άξονα 70 της Εγνατίας Οδού
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/01/2026 - 10:07
Ζελένσκι: Πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά στο Κίεβο χωρίς ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 09:45
ΕΛΕΤΑΕΝ: Η Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα για το 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
21/01/2026 - 09:29
Πώς κατάφερε η Νορβηγία να ταξινομήσει ηλεκτρικά αυτοκίνητα το 2025 σε ποσοστό άνω του 95%
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 08:56
Η Volton και η Orizon έδωσαν εορταστικό παλμό στη Θεσσαλονίκη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/01/2026 - 08:53
Γιάννης Τριήρης: Κάλλιο αργά παρά ποτέ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
21/01/2026 - 08:24
Ψύχος και φυσικό αέριο εκτόξευσαν κατά 30% τη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος- Ανοδικά και η ΝΑ Ευρώπη
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
21/01/2026 - 08:16
Σήμα κινδύνου από τις μικρές επιχειρήσεις και τη βιοτεχνία για το ενεργειακό κόστος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/01/2026 - 08:09
Έξι συνηθισμένα λάθη στη θέρμανση - και πώς να τα αποφύγετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/01/2026 - 07:16
Οι επιστήμονες προειδοποιούν για αλλαγή του «status quo» στους ωκεανούς
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/01/2026 - 07:16
Eco ή γρήγορη πλύση; Αυτό είναι το πιο οικονομικό πρόγραμμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/01/2026 - 07:17
Πώς τα data centers εκτοξεύουν τους λογαριασμούς ρεύματος
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 07:17
Ετήσια εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 15:48
Περιβαλλοντική ανάλυση κύκλου ζωής ενός data center από Data4 & APL Data Center
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
20/01/2026 - 15:29
Greenpeace: Ως και το 40% των χρημάτων της ΚΑΠ πηγαίνουν μόλις στο 1% των παραληπτών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/01/2026 - 15:06
Κουκουλόπουλος: Η αλήθεια για την Πτολεμαΐδα V δεν μπορεί να κρυφτεί
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/01/2026 - 14:23
O ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την Υποδοχή Αιτημάτων για Προσθήκη μονάδων αποθήκευσης σε υφιστάμενους και νέους σταθμούς ΑΠΕ μέσω κοινού μετατροπέα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
20/01/2026 - 13:27
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 0,7% στον δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 13:06
Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για απάτες σε πρατήρια υγρών καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/01/2026 - 11:48
ΑΔΜΗΕ: Ξεκινά ο διαγωνισμός για τους Σταθμούς Μετατροπής της διασύνδεσης Κορίνθου-Κω
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/01/2026 - 11:11
Κτίρια μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος εκπομπές έως το 2050; Οι παρατηρήσεις του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/01/2026 - 10:41
Χιλιάδες πολυκατοικίες χωρίς θέρμανση στο Κίεβο έπειτα από νέα ρωσική επίθεση
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
20/01/2026 - 09:40
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ετήσια αύξηση κατά 4,6% παρουσίασε η μέση ημερήσια κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 09:17

Γιάννης Τριήρης: Κάλλιο αργά παρά ποτέ
Γιάννης Τριήρης
Τετάρτη, 21/01/2026 - 08:24

Έπρεπε πρώτα να εκτραχυνθούν τα πράγμα με τις εχθρικές προς του δυτικούς συμμάχους πολιτικές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, για να αρχίσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες να καταλαβαίνουν ότι κάτι δεν πάει καλά με τη δική τους υποτακτική στάση.

Στον πρώτο χρόνο της διακυβέρνησης των ΗΠΑ από τον Ντόναλντ Τραμπ έγινε ξεκάθαρο πως ο Αμερικανός πρόεδρος θεωρεί τον εαυτό του όχι απλά τον ισχυρότερο ηγέτη αλλά ηγεμόνα του πλανήτη και είναι αποφασισμένος να επιβάλει με κάθε τρόπο τα «θέλω» είτε μέσω οικονομικού πολέμου είτε ακόμη και στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Και το χειρότερο για τους Ευρωπαίους ηγέτες είναι πως ακόμη και τώρα, μετά τις προσβλητικές δηλώσεις εναντίον τους από τον Τραμπ, μετά τον πόλεμο των δασμών που δέχτηκε η γηραιά ήπειρος, μετά την ξεκάθαρης στάση του Αμερικανού προέδρου υπέρ της Ρωσίας και τέλος μετά την ευθεία επίθεση εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την δεδηλωμένη αδιάλλακτη θέση του να κατακτήσει τη Γροιλανδία, δεν έχουν αποφασίσει μια πραγματικά δυναμική αντίδραση.

Ωστόσο, χθες, για πρώτη φορά διαφάνηκε ότι η Ευρώπη αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι η κατευναστική πολιτική που ακολουθεί δεν θα έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα και δεν πρόκειται να σταματήσει τις αλλοπρόσαλλες επιδιώξεις του Αμερικανού προέδρου, που έχει φτάσει μέχρι του σημείου όχι μόνο να απειλεί την Γροιλανδία, αλλά να σχεδιάζει τη διάλυση του ΝΑΤΟ, αλλά και του ίδιου του ΟΗΕ και να βάλλει εναντίον όλων των δημοκρατικών πολιτευμάτων στηρίζοντας ανοιχτά τα ολιγαρχικά καθεστώτα της αρεσκείας του.

Αν και η ευρωπαϊκή αντίδραση ήταν υποτονική για όλα αυτά τα πεπραγμένα του Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο υπήρξε με την «πλειοψηφική συμφωνία» των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αναστείλει τη διαδικασία επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ.

Μιας συμφωνίας που ευνοεί σκανδαλωδώς τις ΗΠΑ από προβλέπει την επιβολή δασμών 15% στις ευρωπαϊκές εξαγωγές και την πλήρη κατάργηση των δασμών σε ό,τι αφορά τις αμερικανικές εξαγωγές.

Για τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνηθίζει να αντιδρά και καθυστερημένα και χλιαρά, η απόφαση αυτή δίνει κάποιες ελπίδες ότι μπορεί να είναι η αρχή για μια διαφορετική θεώρηση της παγκόσμιας κατάστασης που έχει αλλάξει άρδην την εποχή Τραμπ και για μια πιο σθεναρή στην πράξη και όχι στα λόγια αντίδραση από μέρους των Ευρωπαίων ηγετών.

Αν και η αντίδραση αυτή, θα έπρεπε να είχε εκδηλωθεί πολύ νωρίτερα, όταν ο Τραμπ απειλούσε με υπερβολικά υψηλούς δασμούς την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορεί να μην μπει θετικό πρόσημο στο πάγωμα της συμφωνίας για τους δασμούς.

Αν μάλιστα η ΕΕ ενεργοποιήσει και τη το λεγόμενο Μέσο Αντιμετώπισης Οικονομικού Εκβιασμού (Anti-Coercion Instrument, ACI) που προβλέπεται για περιπτώσεις όπου μια τρίτη χώρα απειλεί ή ασκεί πιέσεις οικονομικού χαρακτήρα σε κράτος-μέλος ή στην ίδια την ΕΕ, με σκοπό να επηρεάσει πολιτικές ή αποφάσεις της, τότε ίσως πούμε κάλλιο αργά παρά ποτέ.

ΥΓ. Δείγμα του αν η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν ήταν απλά ένα πυροτέχνημα, θα φανεί, σήμερα Τετάρτη 21/1, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, από την στάση που θα τηρήσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο, με την ελπίδα να μην δικαιώσουν τη χθεσινή του δήλωση πως «Στάρμερ και Μακρόν είναι σκληροί όταν δεν είμαι μπροστά».

Γιάννης Τριήρης: Η ακρίβεια και η φτώχεια δεν … ξεχνιούνται
Ψύχος και φυσικό αέριο εκτόξευσαν κατά 30% τη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος- Ανοδικά και η ΝΑ Ευρώπη
Πώς τα data centers εκτοξεύουν τους λογαριασμούς ρεύματος
European Newsroom: Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμέτωπες με την αύξηση της δημοτικότητας των ηλεκτρικών οχημάτων από την Κίνα
Παπασταύρου: Η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως κόμβος ώστε να μεταφέρεται ηλεκτρική ενέργεια από τη Σαουδική Αραβία στην Ευρώπη
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
