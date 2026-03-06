Π. Κουκουλόπουλος: Οικονομία και κοινωνία ασφυκτιούν, εξαρτημένες από το εισαγόμενο φυσικό αέριο

Τους οικονομικούς κλυδωνισμούς εξαιτίας της μονομερούς εξάρτησης από το εισαγόμενο φυσικό αέριο, ιδίως στο πλαίσιο των εν εξελίξει πολεμικών συγκρούσεων, και την αναγκαιότητα ριζικής αναθεώρησης των ενεργειακών επιλογών, με ασφαλή βάση τις εγχώριες πηγές ενέργειας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στα υπόλοιπα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέδειξε ο Πάρις Κουκουλόπουλος, ως ομιλητής εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής κατά την κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, με αντικείμενο τις ετήσιες Εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2024.

«Ο κόσμος στον οποίο ζούμε, είναι ολότελα διαφορετικός από εκείνον που γνωρίζαμε μέχρι πρότινος. Οι ανατροπές ασύλληπτες, από το εμπόριο όπου ανατρέπονται ουσιαστικά όλοι οι μεταπολεμικοί κανόνες, μέχρι την επικράτηση της “λογικής” του ισχυρού που τείνει να επιβληθεί καθολικά έναντι του διεθνούς δικαίου. Η Ευρώπη συνολικά και η Ελλάδα ειδικότερα δεν έχει κανέναν λόγο να αποστεί από τις αρχές και αξίες του διεθνούς δικαίου, θέτοντας ταυτόχρονα ως βασική προτεραιότητα την ισχυροποίησή της», τόνισε ο Βουλευτής Κοζάνης.

Σημειώνοντας πως «η Έκθεση Ντράγκι αποδείχθηκε προφητική μεν, χρονικά καθυστερημένη δε, καθώς πολλές παράμετροι που περιλαμβάνει, είχαν εμφανιστεί νωρίτερα, αλλά είχαν υποτιμηθεί από την ΕΕ», ο Υπεύθυνος ΚΤΕ Οικονομικών συμπύκνωσε τρεις προτάσεις αναγκαίων κινήσεων της ΕΕ:

– «1) Να ενισχύσει συντεταγμένα, γρήγορα και αποτελεσματικά την αποτρεπτική δύναμή της.

– 2) Να μειώσει την ενεργειακή εξάρτησή της, με ριζική αναθεώρηση των ενεργειακών της επιλογών. Δεν μπορεί να κλυδωνίζεται η ευρωπαϊκή οικονομία, με αφετηρία το ενεργειακό, για 2η φορά μέσα σε τέσσερα χρόνια και να μένουμε αδιάφοροι. Η μονομερής εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο αποδεικνύεται επιλογή τουλάχιστον επιπόλαιη για την ΕΕ, της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης.

– 3) Να καλύψει το χάσμα που την χωρίζει από την καινοτομία και τις τεχνολογίες αιχμής».

«Η ΕΕ δεν πρέπει να απεμπολήσει τα κεκτημένα της ή να κάνει εκπτώσεις σε αυτά. Δεν μπορεί να τίθεται εν αμφιβόλω ούτε το διεθνές δίκαιο, που βρίσκεται στον πυρήνα της ιδρυτικής πράξης της ΕΕ, ούτε η κοινωνική συνοχή και η σύγκλιση μεταξύ των ευρωπαϊκών κοινωνιών, που κρατούν όρθια την ΕΕ. Ούτε, βεβαίως, η Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου, μέρος των οποίων είναι η διαφάνεια και η λογοδοσία, με τις οποίες άμεσα σχετίζεται η αποστολή του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου», υπογράμμισε συμπερασματικά.

Περαιτέρω, ο Υπεύθυνος ΚΤΕ Οικονομικών έδωσε βαρύτητα σε συγκεκριμένα στοιχεία των Εκθέσεων, προσεγγίζοντας συνδυαστικά αφενός μεν τα πορίσματα των Εκθέσεων, αφετέρου την ανατρεπτική συγκυρία. Απηύθυνε δε στοχευμένα ερωτήματα στο παριστάμενο μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, επί τριών θεματικών αξόνων:

– Τα συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί από τη συγκριτική αξιολόγηση της πολύ μεγάλης διαφοροποίησης των κανόνων που διέπουν τις δαπάνες του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (όπως και του Προγράμματος SAFE), σε σχέση με τις δαπάνες των υπόλοιπων χρηματοδοτικών προγραμμάτων, επισημαίνοντας -ενόψει λήξης του ΤΑΑ- την ανάγκη συνέχισης ενός αντίστοιχου εργαλείου.

– Τις αναθέσεις, με την πραγματικότητα της συμμετοχής μόνο ενός ή δύο υποψηφίων σε μεγάλο μέρος των διαγωνισμών για δημόσιες συμβάσεις. – Τον κοινό δανεισμό της ΕΕ, τα ετεροβαρή ποσοστά των “καθαρών” χρημάτων που διέθετε η ΕΕ μέχρι πριν λίγα χρόνια και αυτών που προέρχονται από δανεισμό, καθώς και τα βέλτιστα εργαλεία αναπτυξιακής ανόδου της, ώστε να μπορέσει να αποπληρώσει τον δανεισμό.