Ιράν: Ο στρατός δηλώνει ότι στοχοποίησε πετρελαιοφόρο των ΗΠΑ που «φλέγεται» στον Κόλπο
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 15:46
Στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου ενάμιση χρόνου κινείται η τιμή του πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 15:14
Υπ. Ενέργειας Κατάρ: Ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή θα οδηγήσει σε διακοπή της παραγωγής ενέργειας στον Κόλπο εντός εβδομάδων
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 14:37
«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά», καθησυχάζει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 13:48
Επείγουσα επιστολή της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για τις τιμές καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 13:20
Β. Ορμπάν: Θα σταματήσουμε τη διαμετακόμιση μέσω Ουγγαρίας σημαντικών για την Ουκρανία φορτίων
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 12:42
ΣΑ του ΟΗΕ: Ενέργεια και κρίσιμα ορυκτά στο επίκεντρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 12:03
ΔΕΗ: Νέα άνοδος στον δείκτη ATHEX ESG του Χ.Α.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/03/2026 - 11:40
Ν. Παπαθανάσης: 17 νέα έργα στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA VI-A «Ελλάδα – Αλβανία 2021-2027»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 11:09
Η πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ για αναθεώρηση του πρωτογενούς συντελεστή ηλεκτρικής ενέργειας στον ΚΕΝΑΚ, στη Βουλή από τον Χ. Μαμουλάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 10:40
Π. Κουκουλόπουλος: Οικονομία και κοινωνία ασφυκτιούν, εξαρτημένες από το εισαγόμενο φυσικό αέριο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 10:16
Η Principia στις FT1000: Europe’s Fastest-Growing Companies 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/03/2026 - 10:02
Στ. Παπασταύρου: Οι ενεργειακές συμφωνίες με CHEVRON βάζουν τα θεμέλια η Ελλάδα να γίνει χώρα-παραγωγός φυσικού αερίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 09:43
Οι ισχυρές επιδόσεις της Viohalco επιβεβαιώνουν τη σταθερή δυναμική ανάπτυξη
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
06/03/2026 - 09:34
Βράβευση για το έργο του ΚΑΠΕ "Αη Στράτης - Πράσινο Νησί" στα Green Awards 2026
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
06/03/2026 - 08:47
Οι ΗΠΑ επιτρέπουν προσωρινά παραδόσεις ρωσικού πετρελαίου στην Ινδία
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 08:38
Το φυσικό αέριο έφτασε και στην Άμφισσα – Ολοκληρώνεται ο κύκλος των συγχρηματοδοτούμενων έργων στη Στερεά Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 08:26
Γιάννης Τριήρης: Πολιτική σάτιρα και δικαστικές απειλές – Από τον Αριστοφάνη στις αγωγές SLAPP
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
06/03/2026 - 08:15
Καύσιμα: Πόσο μπορεί να φθάσουν οι τιμές-Τι λέει η αγορά για ενδεχόμενο πλαφόν στο κέρδος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 08:11
ΑΔΜΗΕ: Διεθνής διαγωνισμός 291 εκατ. ευρώ για τη διασύνδεση των νησιών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
06/03/2026 - 08:07
Ο μεγαλύτερος ενεργειακός «κλέφτης»: Καταναλώνει τρεις φορές περισσότερο ρεύμα από το ψυγείο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/03/2026 - 07:06
Αυτές είναι οι επόμενες χώρες που θα αναγκαστούν να «παγώσουν» την παραγωγή πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 07:05
Το κόστος θέρμανσης αυξάνεται, τέσσερις συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/03/2026 - 07:05
Ν. Τσάφος: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων – Δεν υπάρχει κίνδυνος για επάρκεια των προϊόντων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 15:54
HELLENiQ ENERGY: Σταθερά στο πλευρό της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και των αθλητών της
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 15:48
Στ. Παπασταύρου για «Πρίνος CO2»: Σημαντική εξέλιξη που συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
05/03/2026 - 15:15
Διεθνείς αγορές: Ανοδικά κινείται το πετρέλαιο, σε θετικό έδαφος οι ευρωπαϊκές μετοχές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/03/2026 - 15:08
Τάκης Θεοδωρικάκος: Έχουμε προετοιμάσει σχέδιο έκτακτων μέτρων για την προστασία των καταναλωτών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 14:29
8η διεθνής έκθεση Verde.Tec 2026: Πράσινες λύσεις, θεσμικός διάλογος και ουσιαστικές συνεργασίες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:48
Ισχυρό αποτύπωμα της ΕΥΔΑΜ στην Κοζάνη: Ευρεία αποδοχή της νέας δράσης για την ενδυνάμωση των τοπικών ΜμΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:23

Π. Κουκουλόπουλος: Οικονομία και κοινωνία ασφυκτιούν, εξαρτημένες από το εισαγόμενο φυσικό αέριο

Newsroom
Παρασκευή, 06/03/2026 - 10:16

Ασφαλής μονόδρομος, η ριζική αναθεώρηση ενεργειακών επιλογών

Τους οικονομικούς κλυδωνισμούς εξαιτίας της μονομερούς εξάρτησης από το εισαγόμενο φυσικό αέριο, ιδίως στο πλαίσιο των εν εξελίξει πολεμικών συγκρούσεων, και την αναγκαιότητα ριζικής αναθεώρησης των ενεργειακών επιλογών, με ασφαλή βάση τις εγχώριες πηγές ενέργειας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στα υπόλοιπα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέδειξε ο Πάρις Κουκουλόπουλος, ως ομιλητής εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής κατά την κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, με αντικείμενο τις ετήσιες Εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2024.

«Ο κόσμος στον οποίο ζούμε, είναι ολότελα διαφορετικός από εκείνον που γνωρίζαμε μέχρι πρότινος. Οι ανατροπές ασύλληπτες, από το εμπόριο όπου ανατρέπονται ουσιαστικά όλοι οι μεταπολεμικοί κανόνες, μέχρι την επικράτηση της “λογικής” του ισχυρού που τείνει να επιβληθεί καθολικά έναντι του διεθνούς δικαίου. Η Ευρώπη συνολικά και η Ελλάδα ειδικότερα δεν έχει κανέναν λόγο να αποστεί από τις αρχές και αξίες του διεθνούς δικαίου, θέτοντας ταυτόχρονα ως βασική προτεραιότητα την ισχυροποίησή της», τόνισε ο Βουλευτής Κοζάνης.

Σημειώνοντας πως «η Έκθεση Ντράγκι αποδείχθηκε προφητική μεν, χρονικά καθυστερημένη δε, καθώς πολλές παράμετροι που περιλαμβάνει, είχαν εμφανιστεί νωρίτερα, αλλά είχαν υποτιμηθεί από την ΕΕ», ο Υπεύθυνος ΚΤΕ Οικονομικών συμπύκνωσε τρεις προτάσεις αναγκαίων κινήσεων της ΕΕ:

– «1) Να ενισχύσει συντεταγμένα, γρήγορα και αποτελεσματικά την αποτρεπτική δύναμή της.

– 2) Να μειώσει την ενεργειακή εξάρτησή της, με ριζική αναθεώρηση των ενεργειακών της επιλογών. Δεν μπορεί να κλυδωνίζεται η ευρωπαϊκή οικονομία, με αφετηρία το ενεργειακό, για 2η φορά μέσα σε τέσσερα χρόνια και να μένουμε αδιάφοροι. Η μονομερής εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο αποδεικνύεται επιλογή τουλάχιστον επιπόλαιη για την ΕΕ, της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης.

– 3) Να καλύψει το χάσμα που την χωρίζει από την καινοτομία και τις τεχνολογίες αιχμής».

«Η ΕΕ δεν πρέπει να απεμπολήσει τα κεκτημένα της ή να κάνει εκπτώσεις σε αυτά. Δεν μπορεί να τίθεται εν αμφιβόλω ούτε το διεθνές δίκαιο, που βρίσκεται στον πυρήνα της ιδρυτικής πράξης της ΕΕ, ούτε η κοινωνική συνοχή και η σύγκλιση μεταξύ των ευρωπαϊκών κοινωνιών, που κρατούν όρθια την ΕΕ. Ούτε, βεβαίως, η Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου, μέρος των οποίων είναι η διαφάνεια και η λογοδοσία, με τις οποίες άμεσα σχετίζεται η αποστολή του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου», υπογράμμισε συμπερασματικά.

Περαιτέρω, ο Υπεύθυνος ΚΤΕ Οικονομικών έδωσε βαρύτητα σε συγκεκριμένα στοιχεία των Εκθέσεων, προσεγγίζοντας συνδυαστικά αφενός μεν τα πορίσματα των Εκθέσεων, αφετέρου την ανατρεπτική συγκυρία. Απηύθυνε δε στοχευμένα ερωτήματα στο παριστάμενο μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, επί τριών θεματικών αξόνων:

– Τα συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί από τη συγκριτική αξιολόγηση της πολύ μεγάλης διαφοροποίησης των κανόνων που διέπουν τις δαπάνες του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (όπως και του Προγράμματος SAFE), σε σχέση με τις δαπάνες των υπόλοιπων χρηματοδοτικών προγραμμάτων, επισημαίνοντας -ενόψει λήξης του ΤΑΑ- την ανάγκη συνέχισης ενός αντίστοιχου εργαλείου.

– Τις αναθέσεις, με την πραγματικότητα της συμμετοχής μόνο ενός ή δύο υποψηφίων σε μεγάλο μέρος των διαγωνισμών για δημόσιες συμβάσεις. – Τον κοινό δανεισμό της ΕΕ, τα ετεροβαρή ποσοστά των “καθαρών” χρημάτων που διέθετε η ΕΕ μέχρι πριν λίγα χρόνια και αυτών που προέρχονται από δανεισμό, καθώς και τα βέλτιστα εργαλεία αναπτυξιακής ανόδου της, ώστε να μπορέσει να αποπληρώσει τον δανεισμό.

