Σ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα επένδυσε από το 2019 στη διαφοροποίηση των ενεργειακών της πηγών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 15:46
Ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας αξιοποιώντας τεχνολογία της IBM
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/03/2026 - 15:19
ΔΑΠΕΕΠ: Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας και τηλεδιαχείρισης σε σταθμούς ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 14:46
Κ. Χατζηδάκης: Μέσα στην άνοιξη το χωροταξικό για τον τουρισμό και η διαβούλευση για ΑΠΕ-βιομηχανία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 14:14
Η Schneider Electric στο CODE Forum: Η ψηφιοποίηση και η ενεργειακή αποδοτικότητα στο επίκεντρο των σύγχρονων κτιρίων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
04/03/2026 - 13:48
ΔΑΠΕΕΠ: Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 13:18
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Μάρτιο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/03/2026 - 12:48
Στην τελική ευθεία το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/03/2026 - 12:44
Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/03/2026 - 12:06
Παπασταύρου: Οι συμφωνίες με Chevron-Helleniq Energy ανοίγουν τον δρόμο, ώστε η χώρα μας να γίνει παραγωγός φυσικού αερίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 11:32
Π. Κουκουλόπουλος: Κυβερνητικό “κρυφτούλι” για τα έργα ΑΠΕ στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 11:03
Τα έργα Flex2Energy & COPE-Nano Center of Excellence παρουσιάζουν την ηγετική θέση της Ευρώπης στην πράσινη βιομηχανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 10:23
Ισραήλ: Ο στρατός δηλώνει ότι έπληξε υπόγεια εγκατάσταση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
04/03/2026 - 09:59
Η Rosatom διέκοψε τις εργασίες στον πυρηνικό σταθμό Μπουσέρ στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
04/03/2026 - 09:32
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Οικονομικά Αποτελέσματα 2025
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
04/03/2026 - 09:07
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απόκτηση ποσοστού 9,71% στην ΕΥΔΑΠ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 08:43
Δυναμική παρουσία της ΕΥΔΑΜ στην Καστοριά – Στο επίκεντρο η ενίσχυση των ΜμΕ με νέα χρηματοδοτική δράση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 08:29
Γιάννης Τριήρης: Δεν είναι δα και ο Ρούσβελτ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
04/03/2026 - 08:12
Ενέργεια: Διαβεβαιώσεις για επάρκεια -Διαδοχικές συσκέψεις σε ΥΠΕΝ και ΕΕ για την κρίση στη Μέση Ανατολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 08:09
Ενεργειακό κόστος και ναύλα επαναφέρουν τον «εφιάλτη» του πληθωρισμού
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/03/2026 - 08:01
Πότε έρχεται το Fuel Pass για βενζίνη και πετρέλαιο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Τρεις μύθοι για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες που πρέπει να αγνοήσετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Το viral «κόλπο» με το καλοριφέρ που μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Σ. Λαβρόφ: Η Μόσχα δεν έχει δει κανένα στοιχείο ότι το Ιράν σχεδίαζε να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα
ΚΟΣΜΟΣ
03/03/2026 - 15:27
Έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη συμμετοχή ΡΑΑΕΥ, Motor Oil και ΕΛΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/03/2026 - 14:52
ΔΕΗ myHome Maxima: Νέο σταθερό προϊόν για οικιακούς πελάτες με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/03/2026 - 14:07
PAREMVASI Think Tank: Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Γεωστρατηγική & Ενέργεια: Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/03/2026 - 13:41
Στενά Ορμούζ: Κλιμάκωση απειλών και πάγωμα ναυτιλιακής κίνησης
ΚΟΣΜΟΣ
03/03/2026 - 12:56
Οι οργανώσεις της Greenpeace θα ασκήσουν έφεση κατά της δικαστικής απόφασης για καταβολή 345 εκατ στην αγωγή εκφοβισμού της Energy Transfer
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/03/2026 - 12:37
Νέο άλμα άνω του 30% στην τιμή του ευρωπαϊκού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/03/2026 - 11:50

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Π. Κουκουλόπουλος: Κυβερνητικό “κρυφτούλι” για τα έργα ΑΠΕ στη Δυτική Μακεδονία
Newsroom
Τετάρτη, 04/03/2026 - 11:03

“Τείχος” σιωπής ύψωσε η Κυβέρνηση στη διαφάνεια με λεπτομερή ενημέρωση και δημοσιοποίηση εξειδικευμένων στοιχείων για την υφιστάμενη κατάσταση των έργων ΑΠΕ στη Δυτική Μακεδονία, την οποία είχε ζητήσει ο Πάρις Κουκουλόπουλος με την αριθμ. 2454/21.1.2026 Ερώτησή του.

Σε σχετικό δελτίου τύπου του Βουλευτή Κοζάνης, αναφέρεται:

Ο μεν Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας αρνήθηκε να απαντήσει, αφήνοντας την Ερώτηση αναπάντητη.

Ο δε κ. Πιερρακάκης “απάντησε” επικαλούμενος αναρμοδιότητα (!), ενώ ρητά είχε ερωτηθεί πόσα και ποια έργα ΑΠΕ έλαβαν χρηματοδότηση από τους πόρους που διαχειρίζεται το Υπουργείο του, δηλαδή από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας και από το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ).

Από την πλευρά του, ο Βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής προφανώς δεν αποδέχθηκε τη θεσμική απαξίωση του κοινοβουλευτικού ελέγχου και την άρνηση ενημέρωσης των Δυτικομακεδόνων. Καταθέτοντας δύο νέες Ερωτήσεις, επανέφερε τα ερωτήματα εμφατικά και προς τους δύο Υπουργούς.

«Γιατί το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μου απάντησε ότι δεν είναι αρμόδιο για χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ) και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας;», τιτλοφορείται η αριθμ. 3124/13.2.2026 νέα Ερώτησή του προς το Υπουργείο Οικονομικών ( https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/13207136.pdf )

Αντίστοιχα προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ο Π. Κουκουλόπουλος μετά τη λήξη της προθεσμίας κατέθεσε την 1η Μαρτίου εκ νέου τα πέντε ερωτήματα και περισσότερα από δεκαπέντε υποερωτήματα, τα οποία έχουν ως εξής:

« Ειδικά στη Δυτική Μακεδονία, ανά νομό Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας και ανά είδος ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, αιολικά):

1) Πόσα και ποια έργα ΑΠΕ:

Α) Έχουν αδειοδοτηθεί, έχουν λάβει οριστική προσφορά σύνδεσης (ΟΠΣ) και είναι ήδη υπό κατασκευή ή/και σε λειτουργία;

Β) Βρίσκονται ακόμα σε στάδιο αδειοδότησης;

Γ) Βρίσκονται σε στάδιο αναμονής της οριστικής προσφοράς σύνδεσης;

Δ) Έλαβαν απόρριψη αδειοδότησης κατά τα τελευταία πέντε έτη;

Ε) Έλαβαν γνωστοποίηση άρνησης/αδυναμίας σύνδεσης κατά τα τελευταία πέντε έτη;

2) Για τα ανωτέρω έργα ΑΠΕ και συγκεκριμένα για κάθε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες 1A, 1Β, 1Γ:

– i) Που βρίσκεται το καθένα; (ακριβής γεωγραφικός προσδιορισμός θέσης)

– ii) Ποια είναι η ισχύς εκάστου;

– iii) Πόσα και ποια ανήκουν σε νομικά πρόσωπα με έδρα εκτός Δυτικής Μακεδονίας;

– iv) Πόσα και ποια ανήκουν σε μεγάλες εταιρείες;

– v) Πόσα και ποια ανήκουν σε μικρομεσαίες εταιρείες;

– vi) Πόσα και ποια ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες;

– vii) Πόσα και ποια είναι έργα αυτοπαραγωγής (όχι εμπορικά) ;

– viii) Πόσα και ποια έλαβαν/λαμβάνουν χρηματοδότηση/δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας;

– ix) Πόσα και ποια έλαβαν/λαμβάνουν χρηματοδότηση από πόρους του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης (1ος πυλώνας – ΠΔΑΜ, 2ος ή 3ος πυλώνας) ;

3) Σε ποια απόσταση από κατοικία βρίσκεται κάθε ένα από τα ανωτέρω 1A, 1Β, 1Γ έργα ΑΠΕ;

4) Ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά την αποθήκευση ενέργειας παραγόμενης από ΑΠΕ; Ειδικότερα, ποια έργα αποθήκευσης:

– i) Έχουν αδειοδοτηθεί και βρίσκονται ήδη υπό κατασκευή ή/και σε λειτουργία;

– ii) Βρίσκονται ακόμα σε στάδιο αδειοδότησης;

5) Τι ποσοστό της πανελλαδικά αδειοδοτημένης ισχύος, έχει αδειοδοτηθεί μέχρι στιγμής στη Δυτική Μακεδονία; »

