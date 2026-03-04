Π. Κουκουλόπουλος: Κυβερνητικό “κρυφτούλι” για τα έργα ΑΠΕ στη Δυτική Μακεδονία

“Τείχος” σιωπής ύψωσε η Κυβέρνηση στη διαφάνεια με λεπτομερή ενημέρωση και δημοσιοποίηση εξειδικευμένων στοιχείων για την υφιστάμενη κατάσταση των έργων ΑΠΕ στη Δυτική Μακεδονία, την οποία είχε ζητήσει ο Πάρις Κουκουλόπουλος με την αριθμ. 2454/ 21.1 .2026 Ερώτησή του.

Σε σχετικό δελτίου τύπου του Βουλευτή Κοζάνης, αναφέρεται:

Ο μεν Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας αρνήθηκε να απαντήσει, αφήνοντας την Ερώτηση αναπάντητη.

Ο δε κ. Πιερρακάκης “απάντησε” επικαλούμενος αναρμοδιότητα (!), ενώ ρητά είχε ερωτηθεί πόσα και ποια έργα ΑΠΕ έλαβαν χρηματοδότηση από τους πόρους που διαχειρίζεται το Υπουργείο του, δηλαδή από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας και από το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ).

Από την πλευρά του, ο Βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής προφανώς δεν αποδέχθηκε τη θεσμική απαξίωση του κοινοβουλευτικού ελέγχου και την άρνηση ενημέρωσης των Δυτικομακεδόνων. Καταθέτοντας δύο νέες Ερωτήσεις, επανέφερε τα ερωτήματα εμφατικά και προς τους δύο Υπουργούς.

«Γιατί το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μου απάντησε ότι δεν είναι αρμόδιο για χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ) και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας;», τιτλοφορείται η αριθμ. 3124/13.2.2026 νέα Ερώτησή του προς το Υπουργείο Οικονομικών ( https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/13207136.pdf )

Αντίστοιχα προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ο Π. Κουκουλόπουλος μετά τη λήξη της προθεσμίας κατέθεσε την 1η Μαρτίου εκ νέου τα πέντε ερωτήματα και περισσότερα από δεκαπέντε υποερωτήματα, τα οποία έχουν ως εξής:

« Ειδικά στη Δυτική Μακεδονία, ανά νομό Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας και ανά είδος ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, αιολικά):

1) Πόσα και ποια έργα ΑΠΕ:

Α) Έχουν αδειοδοτηθεί, έχουν λάβει οριστική προσφορά σύνδεσης (ΟΠΣ) και είναι ήδη υπό κατασκευή ή/και σε λειτουργία;

Β) Βρίσκονται ακόμα σε στάδιο αδειοδότησης;

Γ) Βρίσκονται σε στάδιο αναμονής της οριστικής προσφοράς σύνδεσης;

Δ) Έλαβαν απόρριψη αδειοδότησης κατά τα τελευταία πέντε έτη;

Ε) Έλαβαν γνωστοποίηση άρνησης/αδυναμίας σύνδεσης κατά τα τελευταία πέντε έτη;

2) Για τα ανωτέρω έργα ΑΠΕ και συγκεκριμένα για κάθε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες 1A, 1Β, 1Γ:

– i) Που βρίσκεται το καθένα; (ακριβής γεωγραφικός προσδιορισμός θέσης)

– ii) Ποια είναι η ισχύς εκάστου;

– iii) Πόσα και ποια ανήκουν σε νομικά πρόσωπα με έδρα εκτός Δυτικής Μακεδονίας;

– iv) Πόσα και ποια ανήκουν σε μεγάλες εταιρείες;

– v) Πόσα και ποια ανήκουν σε μικρομεσαίες εταιρείες;

– vi) Πόσα και ποια ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες;

– vii) Πόσα και ποια είναι έργα αυτοπαραγωγής (όχι εμπορικά) ;

– viii) Πόσα και ποια έλαβαν/λαμβάνουν χρηματοδότηση/δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας;

– ix) Πόσα και ποια έλαβαν/λαμβάνουν χρηματοδότηση από πόρους του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης (1ος πυλώνας – ΠΔΑΜ, 2ος ή 3ος πυλώνας) ;

3) Σε ποια απόσταση από κατοικία βρίσκεται κάθε ένα από τα ανωτέρω 1A, 1Β, 1Γ έργα ΑΠΕ;

4) Ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά την αποθήκευση ενέργειας παραγόμενης από ΑΠΕ; Ειδικότερα, ποια έργα αποθήκευσης:

– i) Έχουν αδειοδοτηθεί και βρίσκονται ήδη υπό κατασκευή ή/και σε λειτουργία;

– ii) Βρίσκονται ακόμα σε στάδιο αδειοδότησης;

5) Τι ποσοστό της πανελλαδικά αδειοδοτημένης ισχύος, έχει αδειοδοτηθεί μέχρι στιγμής στη Δυτική Μακεδονία; »