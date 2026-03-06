ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ιράν: Ο στρατός δηλώνει ότι στοχοποίησε πετρελαιοφόρο των ΗΠΑ που «φλέγεται» στον Κόλπο
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 15:46
Στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου ενάμιση χρόνου κινείται η τιμή του πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 15:14
Υπ. Ενέργειας Κατάρ: Ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή θα οδηγήσει σε διακοπή της παραγωγής ενέργειας στον Κόλπο εντός εβδομάδων
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 14:37
«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά», καθησυχάζει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 13:48
Επείγουσα επιστολή της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για τις τιμές καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 13:20
Β. Ορμπάν: Θα σταματήσουμε τη διαμετακόμιση μέσω Ουγγαρίας σημαντικών για την Ουκρανία φορτίων
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 12:42
ΣΑ του ΟΗΕ: Ενέργεια και κρίσιμα ορυκτά στο επίκεντρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 12:03
ΔΕΗ: Νέα άνοδος στον δείκτη ATHEX ESG του Χ.Α.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/03/2026 - 11:40
Ν. Παπαθανάσης: 17 νέα έργα στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA VI-A «Ελλάδα – Αλβανία 2021-2027»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 11:09
Η πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ για αναθεώρηση του πρωτογενούς συντελεστή ηλεκτρικής ενέργειας στον ΚΕΝΑΚ, στη Βουλή από τον Χ. Μαμουλάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 10:40
Π. Κουκουλόπουλος: Οικονομία και κοινωνία ασφυκτιούν, εξαρτημένες από το εισαγόμενο φυσικό αέριο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 10:16
Η Principia στις FT1000: Europe’s Fastest-Growing Companies 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/03/2026 - 10:02
Στ. Παπασταύρου: Οι ενεργειακές συμφωνίες με CHEVRON βάζουν τα θεμέλια η Ελλάδα να γίνει χώρα-παραγωγός φυσικού αερίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 09:43
Οι ισχυρές επιδόσεις της Viohalco επιβεβαιώνουν τη σταθερή δυναμική ανάπτυξη
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
06/03/2026 - 09:34
Βράβευση για το έργο του ΚΑΠΕ "Αη Στράτης - Πράσινο Νησί" στα Green Awards 2026
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
06/03/2026 - 08:47
Οι ΗΠΑ επιτρέπουν προσωρινά παραδόσεις ρωσικού πετρελαίου στην Ινδία
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 08:38
Το φυσικό αέριο έφτασε και στην Άμφισσα – Ολοκληρώνεται ο κύκλος των συγχρηματοδοτούμενων έργων στη Στερεά Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 08:26
Γιάννης Τριήρης: Πολιτική σάτιρα και δικαστικές απειλές – Από τον Αριστοφάνη στις αγωγές SLAPP
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
06/03/2026 - 08:15
Καύσιμα: Πόσο μπορεί να φθάσουν οι τιμές-Τι λέει η αγορά για ενδεχόμενο πλαφόν στο κέρδος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 08:11
ΑΔΜΗΕ: Διεθνής διαγωνισμός 291 εκατ. ευρώ για τη διασύνδεση των νησιών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
06/03/2026 - 08:07
Ο μεγαλύτερος ενεργειακός «κλέφτης»: Καταναλώνει τρεις φορές περισσότερο ρεύμα από το ψυγείο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/03/2026 - 07:06
Αυτές είναι οι επόμενες χώρες που θα αναγκαστούν να «παγώσουν» την παραγωγή πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 07:05
Το κόστος θέρμανσης αυξάνεται, τέσσερις συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/03/2026 - 07:05
Ν. Τσάφος: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων – Δεν υπάρχει κίνδυνος για επάρκεια των προϊόντων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 15:54
HELLENiQ ENERGY: Σταθερά στο πλευρό της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και των αθλητών της
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 15:48
Στ. Παπασταύρου για «Πρίνος CO2»: Σημαντική εξέλιξη που συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
05/03/2026 - 15:15
Διεθνείς αγορές: Ανοδικά κινείται το πετρέλαιο, σε θετικό έδαφος οι ευρωπαϊκές μετοχές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/03/2026 - 15:08
Τάκης Θεοδωρικάκος: Έχουμε προετοιμάσει σχέδιο έκτακτων μέτρων για την προστασία των καταναλωτών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 14:29
8η διεθνής έκθεση Verde.Tec 2026: Πράσινες λύσεις, θεσμικός διάλογος και ουσιαστικές συνεργασίες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:48
Ισχυρό αποτύπωμα της ΕΥΔΑΜ στην Κοζάνη: Ευρεία αποδοχή της νέας δράσης για την ενδυνάμωση των τοπικών ΜμΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:23

ΣΑ του ΟΗΕ: Ενέργεια και κρίσιμα ορυκτά στο επίκεντρο

ΣΑ του ΟΗΕ: Ενέργεια και κρίσιμα ορυκτά στο επίκεντρο
Newsroom
Παρασκευή, 06/03/2026 - 12:03

Η Ελλάδα τονίζει τη σημασία της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας

Το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ πραγματοποίησε ενημέρωση με θέμα «Ενέργεια, κρίσιμα ορυκτά και ασφάλεια», στο πλαίσιο της ημερήσιας διάταξης «Διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας».

Της συνεδρίασης προήδρευσε ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών Κρις Ράιτ, στο πλαίσιο των βασικών εκδηλώσεων της προεδρίας των ΗΠΑ στο Συμβούλιο για τον μήνα Μάρτιο. Ενημέρωση προς τα μέλη παρείχε η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας για Πολιτικές και Ειρηνευτικές Υποθέσεις Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο.

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας πρέσβυς Αγ. Μπαλτά κατά την τοποθέτηση της υπογράμμισε ότι η διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και του ενεργειακού εφοδιασμού μπορεί να οδηγήσει σε ενεργειακή αυτονομία, ενεργειακή ασφάλεια και οικονομική σταθερότητα.

Τόνισε σε αυτό το πλαίσιο τη σημασία της θαλάσσιας ασφάλειας και υπενθύμισε ότι ο παγκόσμιος ανταγωνισμός για τα κρίσιμα ορυκτά παρουσιάζει έναν σύνθετο συνδυασμό ευκαιριών και κινδύνων, επηρεάζοντας το γεωπολιτικό τοπίο και την ασφάλεια σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ανέδειξε επίσης ότι η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για στρατηγική αυτονομία στον τομέα της ενέργειας, τη μείωση της εξάρτησης από μεμονωμένες πηγές και είναι έτοιμη να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια της ΕΕ για διαφοροποίηση και δημιουργία ανθεκτικών αλυσίδων εφοδιασμού.

Η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του ΟΗΕ για Πολιτικές και Ειρηνευτικές Υποθέσεις τόνισε στο Συμβούλιο Ασφαλείας ότι τα κρίσιμα ορυκτά αποτελούν «έναν από τους κύριους κινητήριους παράγοντες της οικονομίας του 21ου αιώνα», καθώς είναι απαραίτητα για τεχνολογίες όπως «έξυπνα τηλέφωνα, ηλεκτρικά οχήματα και προηγμένες ιατρικές τεχνολογίες». Η παγκόσμια ζήτηση, ανέφερε, αυξάνεται ραγδαία και «θα μπορούσε να τριπλασιαστεί έως το 2030 και να τετραπλασιαστεί έως το 2040».

Ωστόσο, η κ. ΝτιΚάρλο ανέφερε ότι η σημασία τους ενισχύει τον γεωπολιτικό ανταγωνισμό και μπορεί να συνδέεται με «παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιβαλλοντική υποβάθμιση», ιδιαίτερα σε περιοχές συγκρούσεων όπου η παράνομη εκμετάλλευση πόρων «μπορεί να αποδυναμώσει τη διακυβέρνηση, να ενισχύσει παράνομες οικονομίες και να χρηματοδοτήσει εγκληματικές και ένοπλες ομάδες».

Η κ. ΝτιΚάρλο υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της διακυβέρνησης, της διαφάνειας και της διεθνούς συνεργασίας ώστε η «δίκαιη και υπεύθυνη αξιοποίηση των κρίσιμων ορυκτών» να συμβάλει στην ανάπτυξη και την ειρήνη.

