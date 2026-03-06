ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ιράν: Ο στρατός δηλώνει ότι στοχοποίησε πετρελαιοφόρο των ΗΠΑ που «φλέγεται» στον Κόλπο
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 15:46
Στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου ενάμιση χρόνου κινείται η τιμή του πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 15:14
Υπ. Ενέργειας Κατάρ: Ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή θα οδηγήσει σε διακοπή της παραγωγής ενέργειας στον Κόλπο εντός εβδομάδων
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 14:37
«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά», καθησυχάζει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 13:48
Επείγουσα επιστολή της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για τις τιμές καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 13:20
Β. Ορμπάν: Θα σταματήσουμε τη διαμετακόμιση μέσω Ουγγαρίας σημαντικών για την Ουκρανία φορτίων
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 12:42
ΣΑ του ΟΗΕ: Ενέργεια και κρίσιμα ορυκτά στο επίκεντρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 12:03
ΔΕΗ: Νέα άνοδος στον δείκτη ATHEX ESG του Χ.Α.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/03/2026 - 11:40
Ν. Παπαθανάσης: 17 νέα έργα στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA VI-A «Ελλάδα – Αλβανία 2021-2027»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 11:09
Η πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ για αναθεώρηση του πρωτογενούς συντελεστή ηλεκτρικής ενέργειας στον ΚΕΝΑΚ, στη Βουλή από τον Χ. Μαμουλάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 10:40
Π. Κουκουλόπουλος: Οικονομία και κοινωνία ασφυκτιούν, εξαρτημένες από το εισαγόμενο φυσικό αέριο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 10:16
Η Principia στις FT1000: Europe’s Fastest-Growing Companies 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/03/2026 - 10:02
Στ. Παπασταύρου: Οι ενεργειακές συμφωνίες με CHEVRON βάζουν τα θεμέλια η Ελλάδα να γίνει χώρα-παραγωγός φυσικού αερίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 09:43
Οι ισχυρές επιδόσεις της Viohalco επιβεβαιώνουν τη σταθερή δυναμική ανάπτυξη
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
06/03/2026 - 09:34
Βράβευση για το έργο του ΚΑΠΕ "Αη Στράτης - Πράσινο Νησί" στα Green Awards 2026
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
06/03/2026 - 08:47
Οι ΗΠΑ επιτρέπουν προσωρινά παραδόσεις ρωσικού πετρελαίου στην Ινδία
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 08:38
Το φυσικό αέριο έφτασε και στην Άμφισσα – Ολοκληρώνεται ο κύκλος των συγχρηματοδοτούμενων έργων στη Στερεά Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 08:26
Γιάννης Τριήρης: Πολιτική σάτιρα και δικαστικές απειλές – Από τον Αριστοφάνη στις αγωγές SLAPP
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
06/03/2026 - 08:15
Καύσιμα: Πόσο μπορεί να φθάσουν οι τιμές-Τι λέει η αγορά για ενδεχόμενο πλαφόν στο κέρδος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 08:11
ΑΔΜΗΕ: Διεθνής διαγωνισμός 291 εκατ. ευρώ για τη διασύνδεση των νησιών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
06/03/2026 - 08:07
Ο μεγαλύτερος ενεργειακός «κλέφτης»: Καταναλώνει τρεις φορές περισσότερο ρεύμα από το ψυγείο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/03/2026 - 07:06
Αυτές είναι οι επόμενες χώρες που θα αναγκαστούν να «παγώσουν» την παραγωγή πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 07:05
Το κόστος θέρμανσης αυξάνεται, τέσσερις συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/03/2026 - 07:05
Ν. Τσάφος: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων – Δεν υπάρχει κίνδυνος για επάρκεια των προϊόντων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 15:54
HELLENiQ ENERGY: Σταθερά στο πλευρό της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και των αθλητών της
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 15:48
Στ. Παπασταύρου για «Πρίνος CO2»: Σημαντική εξέλιξη που συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
05/03/2026 - 15:15
Διεθνείς αγορές: Ανοδικά κινείται το πετρέλαιο, σε θετικό έδαφος οι ευρωπαϊκές μετοχές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/03/2026 - 15:08
Τάκης Θεοδωρικάκος: Έχουμε προετοιμάσει σχέδιο έκτακτων μέτρων για την προστασία των καταναλωτών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 14:29
8η διεθνής έκθεση Verde.Tec 2026: Πράσινες λύσεις, θεσμικός διάλογος και ουσιαστικές συνεργασίες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:48
Ισχυρό αποτύπωμα της ΕΥΔΑΜ στην Κοζάνη: Ευρεία αποδοχή της νέας δράσης για την ενδυνάμωση των τοπικών ΜμΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:23

Η Principia στις FT1000: Europe's Fastest-Growing Companies 2026

Η Principia στις FT1000: Europe’s Fastest-Growing Companies 2026
Newsroom
Παρασκευή, 06/03/2026 - 10:02

Μια σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση απέσπασε η Principia, καθώς συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των Financial Times, που καταρτίζεται σε συνεργασία με τη Statista, με τίτλο: «FT1000: Europe’s Fastest-Growing Companies 2026». Πρόκειται για ένα από τα πιο αξιόπιστα benchmarks επιχειρηματικής δυναμικής σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Δυναμική ανάπτυξη της Principia

Για το Principia Group, η διάκριση αυτή αποτυπώνεται σε συγκεκριμένους αριθμούς: 69% συνολική ανάπτυξη την τριετία 2021–2024 και 19,1% σύνθετο ετήσιο συντελεστή ανάπτυξης (Compound Annual Growth Rate - CAGR). Σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων στην ευρωπαϊκή οικονομία και στον ενεργειακό τομέα, οι επιδόσεις αυτές επιβεβαιώνουν μια σταθερή και οργανική αναπτυξιακή πορεία.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η Principia συγκαταλέγεται ανάμεσα στις μόλις τέσσερις ελληνικές εταιρείες που συμπεριλήφθηκαν στη φετινή λίστα, ενώ αποτελεί και τη μοναδική εταιρεία του κλάδου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που διακρίθηκε. Πρόκειται για μια αναγνώριση που ξεπερνά τα στενά όρια μιας οικονομικής επίδοσης και λειτουργεί ως επιβεβαίωση της στρατηγικής κατεύθυνσης, της επενδυτικής συνέπειας και της επιχειρησιακής ωριμότητας της εταιρείας.

FT1000-wind-1024x683.png

Διεθνής παρουσία στην εποχή της ενεργειακής μετάβασης

Τα τελευταία χρόνια, η Principia έχει διαγράψει μια πορεία ουσιαστικής ανάπτυξης και τεχνολογικής προόδου. Μέσα από εξαγορές και στρατηγικές επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ, σε υποδομές αποθήκευσης ενέργειας και σε πρωτοβουλίες βιωσιμότητας, το χαρτοφυλάκιό μας διευρύνθηκε σημαντικά. Η εγκατεστημένη ισχύς μας έφτασε τα 727 MW, σημειώνοντας μια εντυπωσιακή αύξηση 30% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η παρουσία στη λίστα FT1000 αποτυπώνει τη δυναμική της Principia σε μια περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή μετάβαση απαιτεί ταχύτητα, αξιοπιστία και κλίμακα. Ταυτόχρονα, ενισχύει το διεθνές αποτύπωμα της εταιρείας και την τοποθετεί ανάμεσα στους οργανισμούς που συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής ενεργειακής πραγματικότητας. Η διάκριση αυτή αποτελεί σημείο αναφοράς για την επόμενη φάση ανάπτυξης της Principia – με έμφαση στη βιωσιμότητα, τη δημιουργία αξίας και τη διαρκή ενίσχυση του ρόλου της στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας.

