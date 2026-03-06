Η Principia στις FT1000: Europe’s Fastest-Growing Companies 2026

Μια σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση απέσπασε η Principia, καθώς συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των Financial Times, που καταρτίζεται σε συνεργασία με τη Statista, με τίτλο: « FT1000: Europe’s Fastest-Growing Companies 2026 » . Πρόκειται για ένα από τα πιο αξιόπιστα benchmarks επιχειρηματικής δυναμικής σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Δυναμική ανάπτυξη της Principia

Για το Principia Group, η διάκριση αυτή αποτυπώνεται σε συγκεκριμένους αριθμούς: 69% συνολική ανάπτυξη την τριετία 2021–2024 και 19,1% σύνθετο ετήσιο συντελεστή ανάπτυξης (Compound Annual Growth Rate - CAGR). Σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων στην ευρωπαϊκή οικονομία και στον ενεργειακό τομέα, οι επιδόσεις αυτές επιβεβαιώνουν μια σταθερή και οργανική αναπτυξιακή πορεία.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η Principia συγκαταλέγεται ανάμεσα στις μόλις τέσσερις ελληνικές εταιρείες που συμπεριλήφθηκαν στη φετινή λίστα, ενώ αποτελεί και τη μοναδική εταιρεία του κλάδου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που διακρίθηκε. Πρόκειται για μια αναγνώριση που ξεπερνά τα στενά όρια μιας οικονομικής επίδοσης και λειτουργεί ως επιβεβαίωση της στρατηγικής κατεύθυνσης, της επενδυτικής συνέπειας και της επιχειρησιακής ωριμότητας της εταιρείας.

Διεθνής παρουσία στην εποχή της ενεργειακής μετάβασης

Τα τελευταία χρόνια, η Principia έχει διαγράψει μια πορεία ουσιαστικής ανάπτυξης και τεχνολογικής προόδου. Μέσα από εξαγορές και στρατηγικές επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ, σε υποδομές αποθήκευσης ενέργειας και σε πρωτοβουλίες βιωσιμότητας, το χαρτοφυλάκιό μας διευρύνθηκε σημαντικά. Η εγκατεστημένη ισχύς μας έφτασε τα 727 MW, σημειώνοντας μια εντυπωσιακή αύξηση 30% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η παρουσία στη λίστα FT1000 αποτυπώνει τη δυναμική της Principia σε μια περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή μετάβαση απαιτεί ταχύτητα, αξιοπιστία και κλίμακα. Ταυτόχρονα, ενισχύει το διεθνές αποτύπωμα της εταιρείας και την τοποθετεί ανάμεσα στους οργανισμούς που συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής ενεργειακής πραγματικότητας. Η διάκριση αυτή αποτελεί σημείο αναφοράς για την επόμενη φάση ανάπτυξης της Principia – με έμφαση στη βιωσιμότητα, τη δημιουργία αξίας και τη διαρκή ενίσχυση του ρόλου της στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας.